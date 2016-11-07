Никита Шалаев
Последние публикации
К чему приводят выборы «меньшего из зол»
Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в сентябре 2016 года обнажили две проблемы, привнесённые новой системой формирования городского парламента. Во-первых, она весьма расточительно обошлась с голосами избирателей, а во-вторых, весьма негативно повлияла на разнообразие депутатского...
7 ноября 2016
В парламенте Петербурга ответят за себя и за того парня
Чем был плох старый закон о выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга? Многие говорили о том, что он не обеспечивал прозрачности механизма представительства депутатами избирателей: сохраняя пережитки разделения города на одномандатные округа в виде полусотни избирательных...
20 октября 2016
После выборов партии померятся коалиционным потенциалом
Как известно, честная конкуренция приносит потребителям плоды в виде более высокого качества товаров и услуг при меньших ценах. Конкуренция в политике также полезна для избирателей, однако оценить её совершенство непросто. Перед выборами партии и кандидаты конкурируют между собой за голоса...
15 сентября 2016
Петербург и Ленобласть сблизили свои избирательные системы
Последние десять лет Санкт-Петербург и Ленинградская область для выборов депутатов своих законодательных собраний использовали различные избирательные системы: Санкт-Петербург относился к меньшинству регионов России, перешедшему к полностью пропорциональной системе, а Ленинградская область являлась...
2 сентября 2016
Малые партии на выборах «добивает» не проверка подписей
17 мая в закон о выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, принятый не далее как в нынешнем феврале, были внесены очередные изменения. Теперь они касаются порядка проверки подписей, необходимых для выдвижения кандидатов во вновь образованных одномандатных округах. Предыдущая...
24 мая 2016
Новый выборный закон Санкт-Петербурга: гибридная война за избирателя
Новый закон о выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга не обеспечит в полной мере равного представительства избирателей в городском парламенте, но ухудшит положение малых партий. Правда, могло быть и хуже. Новый закон о выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга принят и...
19 февраля 2016
Потерянные голоса: чем грозит новая система выборов Петербургу
Последние два созыва Законодательного собрания были избраны по полностью пропорциональной системе: избиратели отмечали в бюллетене партийный список, которому в наибольшей степени симпатизировали, и все 50 мест в представительном органе распределялись между партиями пропорционально суммам полученных...
29 января 2016
Насколько местным является местное самоуправление в Санкт-Петербурге?
Памятуя о том, что качество представительства в Санкт-Петербурге — вопрос не праздный, представляется весьма интересным выяснить, насколько же хорошо муниципальные депутаты представляют своих избирателей. И поскольку речь идёт о местном самоуправлении, то наиболее очевидным решением будет подойти к...
12 декабря 2015
Ломоносов и Солнечное: глобальные выводы из локальных выборов Петербурга
Ломоносов расположен на южном берегу Финского залива, Солнечное — на северном. Ломоносов находится в местах, знаменитых роскошными дворцами и парками, Солнечное — в Курортном районе Санкт-Петербурга, где расположены здравницы города. В Ломоносове живет более 43 тысяч человек и зарегистрировано...
30 ноября 2015
Казахстан и Белоруссия: поведение избирателей на выборах 2015 года
В обоих случаях у действующего президента не было сравнимых по силе конкурентов, и результат волеизъявления граждан было несложно предугадать. Тем не менее в обеих странах были достигнуты весьма высокие показатели явки избирателей — 95,21% в Казахстане и 86,75% в Белоруссии. Чтобы говорить о...
22 октября 2015
За год до выборов: зачем Петербургу новая избирательная система?
Корни этого вопроса уходят в середину 2000-х годов, когда федеральный закон обязал регионы избирать хотя бы половину депутатов по пропорциональной системе. Тогда Санкт-Петербург стал одним из первых субъектов федерации, которые решили сразу перейти к полностью пропорциональной системе, а не вводить...
30 сентября 2015