17 мая в закон о выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, принятый не далее как в нынешнем феврале, были внесены очередные изменения. Теперь они касаются порядка проверки подписей, необходимых для выдвижения кандидатов во вновь образованных одномандатных округах.

Никита Шалаев ИА REGNUM Изменение численности депутатского корпуса в СПб

Предыдущая редакция закона предполагала, что проверке будут подвергаться 20% подписей в поддержку партийных списков и 100% подписей в поддержку кандидатов в одномандатных округах. Поправка от 17 мая изменила эти 100% на 25%. При этом в обоих случаях отбор подписей для проверки должен осуществляться через случайную выборку.

В ряде СМИ эту новеллу назвали… «ужесточением» избирательного законодательства. Речь об ужесточении может идти только если есть основания ожидать, что формирование выборки будет пристрастным.

Однако, с чисто технической точки зрения, при соблюдении требований к случайности выборки, разницы в шансах пройти такую проверку нет. При достаточно большом количестве подписей — для одномандатных округов это 3% от числа избирателей в округе, для партийных списков это 0,5% от числа избирателей города — доля «брака» в отобранных случайным образом подписях будет такая же, как и в общей их совокупности.

В Санкт-Петербурге более 3,6 миллионов зарегистрированных избирателей (судя по предыдущим выборам депутатов ЗакСа) и 25 одномандатных округов. Следовательно, для выдвижения партийного списка нужно будет собрать примерно 18 тысяч подписей, а для кандидата-одномандатника (учитывая, что округа должны быть сформированы с соблюдением принципа равенства числа избирателей) 4400 подписей. Соответственно, проверке подвергнутся примерно 1100 из них. С формальной точки зрения, беспокоиться не о чем.

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Однако есть теория, а есть практика. Интересно посмотреть, с какой результативностью на самом деле проходят регистрацию кандидаты в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к муниципальным выборам, прошедшим в 2014 и 2015 годах. Причин этому несколько: во-первых, это самые последние выборы, прошедшие в городе; во-вторых, в этих выборах приняли (или пытались принять) участие наибольшее количество партий за последние электоральные циклы; в-третьих, механизм проверки подписей совпадает с тем, который до принятия майской поправки предписывался и законом о выборах депутатов Законодательного собрания.

Если проверка 100% подписей всех кандидатов действительно «более лёгкая» для прохождения процедура, то это должно сказаться на результатах. Здесь следует оговориться, что архив ЦИК РФ, из которого были почерпнуты данные, не выделяет причин для отказа в регистрации. Поэтому мы не можем достоверно определить, получил ли кандидат отказ именно из-за подписей, или по другим основаниям. Но судя по тому, какое внимание уделяется процессу сбора подписей, и как при этом в публичном дискурсе отсутствует обсуждение других этапов процедуры, можно предположить, что сбор подписей является наиболее существенным фактором на этом этапе.

Успехи участников выборов в прохождении тернистого пути от выдвижения до избрания представлены графически на прилагаемой иллюстрации. Видно, что регистрация и собственно избрание оказывают существенное влияние на численность кандидатского корпуса. 24% отсеивается на этапе регистрации, 5% из оставшихся выбывают на этапе проведения кампании, и, наконец, 60% из наиболее стойких выбывают, потерпев поражение на выборах. Если говорить о доле отсева как о масштабе эффекта, то регистрация оказывает эффект, который чуть меньше половины от вклада собственно результатов голосования. Таким влиянием пренебречь, конечно, нельзя.

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Впрочем, мы можем предположить, что существенный отсев на этапе регистрации — следствие молодости и неопытности «новых» партий. Уж традиционные участники выборов наверняка знают процедуру вдоль и поперёк и оплошностей не допускают! Оказывается, это не так; вернее, не совсем так — партии партиям рознь даже при солидном опыте участия в выборах.

Некоторые из малых партий на прошлых выборах прошли регистрацию вовсе без потерь (как, скажем, партия «Против всех»). Среди крупнейших участников же наилучший результат у «Единой России» (99%), ЛДПР (85%), «Справедливой России» (79,5%). КПРФ, напротив, показывает результат в 70%, уступив «Яблоку» (72%) и обогнав самостоятельно выдвигающихся кандидатов (65%). А вот «Родина», хотя и участвует в выборах постоянно, теряет на этапе регистрации 60% кандидатов.

100%-ные потери наблюдаются только у шести участников, но и количество выдвигаемых кандидатов у этих партий было крайне малым (менее 10). В среднем (для тех партий, которые этот этап прошли), успехом сопровождались 71,6% случаев. Для парламентских партий Санкт-Петербурга, взятых отдельно, эта величина еще выше — 81,2%.

Это, конечно, не идеальные результаты, но и не такие уж плохие. «Добивает» малые партии система блокового голосования, с помощью которой подводятся результаты выборов (за исключением двух муниципальных округов). По сути, блоковое голосование есть система простого большинства, умноженная на N: вместо одного распределяемого мандата, одного кандидата от партии и одного голоса у избирателя, всех компонентов стало по несколько штук. А побеждают по-прежнему те N первых кандидатов, кто набирает голосов больше, чем их соперники.

Хорошо видно, как на этом этапе резко «иссякают» силы большинства партий. На выходе системы подавляющее преобладание у партии «Единая Россия»; некоторое разнообразие вносят самовыдвиженцы и кандидаты от ЛДПР. Результаты КПРФ и «Справедливой России» вдвое скромнее, чем у ЛДПР. Остальные партии или не получили мандатов вовсе, или (что куда реже) завоевали лишь считанные единицы. Именно на этом этапе резко падает разнообразие среди участников выборов.

Примерно такой же эффект, хотя и в более скромных масштабах, будет от применения системы простого большинства в одномандатных округах на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга осенью 2016 года. В некоторых округах, вполне возможно, победу одержат кандидаты от меньших (по сравнению с лидером) партий; но большинство мест всё равно с легкостью уйдёт к партии-лидеру. Поэтому беспокойство относительно процедуры проверки подписей можно назвать преувеличенным — судьбу выборов в основном решит совершенно другой механизм.