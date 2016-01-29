Последние два созыва Законодательного собрания были избраны по полностью пропорциональной системе: избиратели отмечали в бюллетене партийный список, которому в наибольшей степени симпатизировали, и все 50 мест в представительном органе распределялись между партиями пропорционально суммам полученных ими голосов. Тем не менее, полностью отказаться от наследия мажоритарной системы не получилось, и город оставался разбитым на полсотни территорий, к которым «прикреплялись» депутаты из партийных списков по порядку убывания процента голосов, поданных там за соответствующую партию. Поскольку дополнительных критериев установлено не было, могло оказаться — и оказывалось на деле — что к одной территории оказывалось прикреплённым более одного депутата. Или же, наоборот, что к территории не было прикреплено ни одного.

Советский плакат «Выберем достойных»

Решением этой проблемы должна стать смешанная система: 25 мест будут распределяться как и раньше, пропорционально числу голосов за партии по городу в целом, а оставшиеся 25 — в одномандатных округах. Предполагается, что это гарантирует представительство избирателей, чтобы не оказывалось так, что у части из них нет представителей вовсе, а у кого-то их даже в избытке. Однако у этой схемы есть существенный недостаток: потеря голосов.

В рамках пропорциональной системы достаточно сложно «потерять» отданный голос — для этого надо проголосовать за партию, которая заведомо не преодолеет заградительный барьер. В ином случае поданный за партию голос будет учтён — и поможет ей получить места в представительном органе. Учитывая специфику Санкт-Петербургской системы, может оказаться, что с территорией, на которой проживает избиратель, не окажется связанным кандидат от его партии, но в целом таковой (или таковые) в представительном органе будут.

В рамках же мажоритарной системы потерять голос очень просто — достаточно проголосовать за любого кандидата, кроме победителя. В этом случае волеизъявление избирателя не будет учтено никак. В конечном итоге это может привести к тому, что избиратели перестанут голосовать за кандидатов от тех партий, которые по-настоящему поддерживают, и станут отдавать голоса тому, кто представляется наиболее приемлемым из сильнейших участников. И партии, в свою очередь, будут или распадаться, будучи лишёнными поддержки избирателей, или же будут сливаться во всё более крупные, чтобы получить хоть какие-то шансы на успех. Таким образом, избиратели будут вынуждены голосовать по принципу «наименьшего из зол», а партийная система будет становиться всё более однообразной. Противостоять этой тенденции может только кандидат или партия с концентрированной на конкретной территории электоральной базой. Это, разумеется, незавидный сценарий.

С другой стороны можно, конечно, предположить, что избиратели Санкт-Петербурга склонны поддерживать своих кандидатов значительным числом голосов, и «потерянных» голосов окажется не так много. Чтобы проверить, так это или нет, можно обратиться к муниципальным выборам. Нужно отметить, что почти все муниципальные округа города проводят выборы по системе блокового голосования, что даёт каждому избирателю несколько голосов (по числу распределяемых в округе мест, хотя использовать их все не обязательно), но сделать выводы о том, насколько единодушно избиратели поддерживают кандидатов можно и на основании таких данных. Если учитывать все поданные голоса в целом (пусть на каждого избирателя их будет приходиться и несколько), то в среднем по городу тратятся впустую 30,27% голосов. И это происходит отнюдь не за счёт каких-то одиночных случаев с из ряда вон выходящими результатами: медианное значение составляет 27,58%. Иными словами, в половине случаев это число выше 27,5%.

В Санкт-Петербурге есть и более релевантные для нас случаи, хотя их и всего два: город Ломоносов и округ Большая Охта. В обоих случаях 10 депутатов избираются в 10 одномандатных округах. И по результатам последних выборов (в 2015 и 2014 году соответственно) доля «потерянных» голосов там составила 55,42% и 49,95%: половина избирателей проголосовали за проигравших. Если исключить эти два случая из общей картины, то среднее число потерянных голосов по городу составит 29,86%. При этом эти два муниципальных округа отнюдь не являются рекордсменами по числу потерянных голосов.

Для сравнения, на выборах текущего созыва Законодательного собрания «потерянными» оказалось менее 4% голосов. Конечно, пять прошедших в его состав партий получили разное число мест, но только 4% избирателей могут сказать, что потратили свои голоса впустую — остальные сделали посильный и учтённый вклад в успех своей партии. При голосовании же по смешанной системе у каждого избирателя окажется два голоса. Судьбу голоса, отданного по пропорциональной части, предугадать несложно — скорее всего, «потерянными» будут не более 10%. А вот из голосов по мажоритарной части «потерянными» окажутся треть, если не половина. В результате «мажоритарные» голоса значительной части избирателей окажутся обесценившимися. И это едва ли будет скомпенсировано пропорциональной частью — ведь по ней будет избрано вдвое меньше депутатов, чем сейчас, при этом связаны с избирателями они будут ничуть не более тесно, чем ныне. Поэтому едва ли можно сказать, что предлагаемое решение улучшит ситуацию: безусловно, однозначная связь территории с кандидатами будет установлена — но значительному числа избирателей «их» представитель будет не очень симпатичен. А те представители, которым они действительно симпатизируют, вдвое сократятся в числе.