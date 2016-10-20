Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в сентябре 2016 года обнажили две проблемы, привнесённые новой системой формирования городского парламента. Во-первых, она весьма расточительно обошлась с голосами избирателей, а во-вторых, весьма негативно повлияла на разнообразие депутатского корпуса.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы

«Потеря» голосов ведет к деградации партий

Потерянные голоса — прямое следствие применяемой на выборах в одномандатных округах системы простого большинства. При ней побеждает тот кандидат, который наберёт больше голосов избирателей, чем кто-либо из его соперников. Собственно, доля голосов от общего числа значения не имеет — можно победить, скажем, и с десятью процентами голосов, если никто другой не наберет больше. Все остальные голоса окажутся потраченными зря, хотя их может в сумме быть и гораздо больше, чем набранных победителем.

Это обстоятельство имеет непосредственное влияние как на поведение избирателей, так и на стратегии партий. Избиратели, разумеется, довольно быстро поймут, что голосование за аутсайдеров есть действие совершенно бесполезное, и станут выбирать среди тех, кто имеет большие шансы на успех, по принципу «меньшего из зол». Им, в известном смысле, придётся идти на сделку со своей совестью и поступаться своими интересами, чтобы сохранить хоть какой-то «вес» своего голоса.

При этом и партии поймут, что малым игрокам в этой схеме ждать нечего и или сойдут с политической арены, или объединятся в более крупные, чтобы заручиться поддержкой совокупного электората. Конечно, для этого им тоже придётся идти на компромиссы, и от «укрупненных» партий едва ли можно будет ожидать последовательного отстаивания каких-то «нишевых» позиций, например, экологического плана. Очевидно, что «чистая» экология интересует небольшое количество избирателей, а крупная партия делать ставку только на экологию не станет. В результате в проигрыше оказываются все.

Никита Шалаев ИА REGNUM Изменение численности кандидатского корпуса

В сентябре 2016 года «бесполезными» в Петербурге оказались 56,18% действительных голосов, поданных за кандидатов в одномандатных округах. В 19-ти округах число потерянных голосов превысило 50%, из них в семи округах таких голосов оказалось более 60%, а в одном (№15) — без малого 80%. Это весьма удручающий результат. Для сравнения: в ходе выборов в Заксобрание по партспискам «потерянными» (отданными за партии, не получившие мест) оказалось чуть менее 3% от числа действительных голосов. Судя по всему, в рамках одномандатной составляющей выборов достичь компромиссных решений не удалось — в таком случае число кандидатов, поддержанных более чем половиной избирателей, должно было бы быть больше.

Средняя разница между результатами победителей в одномандатных округах (из которых 24 — представители «Единой России», и один — «Справедливой России») и долей голосов, полученных списком их партии в том же округе, составила 2,86%. Если исключить единственного победителя от «Справедливой России», то средняя разница составит всего 2%. Получается, что успех в одномандатных округах есть в основном выражение уровня электоральной поддержки партии в целом. Только в округах №№3, 18, 20 и 22 можно наблюдать существенную (более 10 процентных пунктов) разницу в пользу кандидата относительно результатов его партии.

Ликвидация класса «независимых»

Сокращение разнообразия депутатского корпуса — вторая проблема, которая проявила себя на выборах 18 сентября 2016 года. Конечно, можно было заранее предвидеть, что от системы простого большинства ожидать разнообразных результатов не стоило. Однако одновременно с выборами в Законодательное собрание проходили и выборы в трёх муниципальных округах — в Автово и в посёлках Сапёрный и Понтонный. В последнем случае, впрочем, они были дополнительными, и вовлекли ожидаемо меньшее число участников.

Муниципальные выборы примечательны тем, что проводятся по системе, известной ещё более незавидными свойствами, нежели система простого большинства — по системе блокового голосования. В ней каждый избиратель имеет столько голосов, сколько распределяется депутатских мандатов, и может отдать их по одному за произвольное количество кандидатов. Победителями становятся те несколько лидеров, кто набирает больше, чем конкуренты.

Эта система создает гигантское преимущество для любой партии, которая может заручиться большинством голосов избирателей. Чтобы одержать сокрушительную победу, ей достаточно сфокусировать свою кампанию на том, чтобы мотивировать свой электорат поддержать по возможности равномерно всех выдвинутых ей кандидатов в округе. В таком случае доля полученных каждым из них голосов будет примерно соответствовать доле поддерживающего партию электората, что выведет их всех в лидеры единым блоком, и превратит любое (даже очень относительное) большинство голосов в подавляющее большинство депутатских мандатов.

Ранее мы уже говорили о том, что эта система на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге приводит к абсолютной победе «Единой России» над всеми остальными партиями в городе. И можно было бы ожидать, что и в этом году результаты окажутся аналогичными.

Меж тем, всё оказалось наоборот: по сравнению с результатами выборов в Законодательное собрание в одномандатных округах, муниципальные выборы продемонстрировали завидную партийную пестроту. Из 32 депутатских мест 13 (или 40,6%) оказались заняты представителями «Единой России» (что почти равно уровню её поддержки электоратом в рамках пропорциональной составляющей выборов в ЗакС — 41,25%), 16 (ровно половина) — «Справедливой России» (за счёт впечатляющей победы в Автово), одно место было выиграно «Партией роста», и два мандата получили самостоятельно выдвинувшиеся кандидаты.

Кроме того, нельзя не заметить, что этап регистрации исключил значительную часть потенциальных кандидатов на выборах в Законодательное собрание, фактически уничтожив «самовыдвиженцев» как класс, в то время как на муниципальных выборах этот этап прошёл сравнительно безболезненно, практически не сказавшись ни на общем числе участников, ни на пропорции, в которой они разделились между субъектами выдвижения. Получается, что уже на этапе бюллетеня спектр доступных избирателям вариантов оказался усечённым, а надежды на заметную роль «независимых» кандидатов — неоправданными.

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Таким образом, получается, что мажоритарная компонента электоральной системы на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, с одной стороны, проигнорировала мнение более чем половины избирателей, а с другой — показала результат, на фоне которого итоги применения блоковой системы на одновременно проходивших муниципальных выборах оказались чуть ли не пропорциональными. К сожалению, это означает, что в отношении мажоритарной составляющей на выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга сбылись самые пессимистичные прогнозы.