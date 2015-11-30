Санкт-Петербург, 30 ноября, 2015, 11:44 — ИА Регнум. Ломоносов расположен на южном берегу Финского залива, Солнечное — на северном. Ломоносов находится в местах, знаменитых роскошными дворцами и парками, Солнечное — в Курортном районе Санкт-Петербурга, где расположены здравницы города. В Ломоносове живет более 43 тысяч человек и зарегистрировано более 30 тысяч избирателей, в Солнечном же избирателей не наберётся и трёх сотен. Однако при более близком знакомстве обнаруживаются сходства там, где мы бы не ожидали увидеть ничего общего, и различия в том, что мы ожидали бы найти идентичным.

Советский плакат «Все на выборы!»

Наверное, следует напомнить, почему выборы муниципальных депутатов в Солнечном в принципе стали привлекать внимание общественности. Дело в том, что, в отличие от Ломоносова, где выборы прошли своим чередом в установленные сроки, выборы в Солнечном были не только досрочными, но и связанными со скандалом. Первая попытка провести выборы была предпринята в обстановке подозрительной секретности (например, объявление о назначении выборов было напечатано в местной газетке, которая имеет столь малый тираж, что её печатают на офисном принтере), процедуру регистрации кандидатов иначе как «абсурдной» назвать было невозможно, и всё это вызвало обоснованно негативную реакцию граждан. В ситуацию пришлось вмешаться избирательной комиссии Санкт-Петербурга, в результате чего избирательная комиссия МО Солнечное была распущена и создана заново, а выборы были перенесены на новую дату, 15 ноября 2015 года.

Нужно отметить, что муниципальные депутаты, которых в обоих случаях десять, в Солнечном и Ломоносове избираются по разным правилам: в Ломоносове — по десяти одномандатным округам по системе большинства, в Солнечном — в одном многомандатном округе по системе блокового голосования. При этом число кандидатов, дошедших до избирательного бюллетеня, в обоих случаях почти одинаково: в Ломоносове это 43 человека, а в Солнечном — 47. Количество людей, которые хотели принять участие в избирательной кампании (пытались подать документы), также примерно одинаковое — 78 и 85 соответственно. Удивительно, что при разнице в населении в два порядка, желающих принять участие в выборах в Солнечном оказалось даже больше, чем в Ломоносове. В конечном же итоге в Ломоносове в округах в среднем сошлись по четыре претендента на депутатское место, а в Солнечном друг с другом конкурировали все 47 кандидатов одновременно.

Мы могли бы ожидать, что результаты выборов будут похожи в обоих случаях, но это оказалось не так. В Ломоносове в девяти округах из десяти победили кандидаты от «Единой России», и в одном — от ЛДПР. В Солнечном же из десяти депутатских мандатов по одному у представителей КПРФ и партии «Великое Отечество», остальные восемь — самостоятельно выдвинувшиеся кандидаты. Впрочем, последнее не совсем точно описывает ситуацию. Минимум два из них ранее баллотировались в органы муниципального самоуправления от партии «Единая Россия» (в т.ч. непосредственно в Солнечном), а СМИ пишут о трёх членах партии в числе самовыдвиженцев. В Ломоносове такой неопределённости относительно идентичности кандидатов, конечно же, нет.

Говоря о прошлом кандидатов, интересно посмотреть на картину в целом, а не только на персоналии победителей. Первое, что бросается в глаза — выборы в Солнечном привлекли в основном людей, ранее интересовавшихся муниципальными образованиями Курортного района (Песочный, Репино, Лисий Нос, Белоостров, Солнечное, Александровская). В то же время Ломоносов оказался привлекательным для людей, которые ранее пробовали свои силы в самых разнообразных местах Санкт-Петербурга: Васильевский остров, Автово, Красное Село, Купчино, Пороховые, Красненькая и Чёрная речки, и много других. Разумеется, здесь тоже есть «ветераны» Петродворцового района (Ломоносов, Петергоф), но в общем числе претендентов их не так много. Второе — разные закономерности, связанные с выдвижением и отказом в регистрации кандидатов. Для Солнечного почти все отказы приходятся на долю самовыдвиженцев (множество кандидатов от ЛДПР выбыло уже после регистрации). При этом из них в четырёх случаях отказ получили те, кто ранее выдвигался от «Единой России». В итоге же от партии «Единая Россия» не было выдвинуто ни одного кандидата, при том что Справедливая Россия и КПРФ зарегистрировали своих кандидатов без проблем. В Ломоносове в числе получивших отказ в регистрации можно найти четырех человек, ранее выдвигавшихся от партии «Родина», и двух — от «Гражданской платформы». Ещё трём бывшим представителям «Родины» удалось зарегистрироваться (двум — как самовыдвиженцам, одному от КПРФ). Кроме того, из шести выдвинутых от «Коммунистов России» четверо получили отказ в регистрации, из них один — ранее выдвигался от «Единой России».

Наконец, в результатах можно отметить ещё одно интересное различие: в Солнечном десятка победителей набрала от 39,7% до 25,5% голосов. Вторая десятка «догоняющих», в которых преобладали представители КПРФ, набрала от 24% до 18,%. Третья десятка (от 17% до 5%) также состояла в основном из кандидатов от КПРФ, и только в неё вошли первые, наиболее успешные представители от «Справедливой России». В Ломоносове же кандидаты от «Единой России» показали подавляющее преимущество по всем округам: от 74% до 39%. Кандидат от ЛДПР смог выбить победу в единственном округе, где «Единая Россия» показала наихудший результат из десяти — 25,7% (в то время как у ЛДПР оказалось 27,5% сторонников), а кандидат от КПРФ показал низкие результаты — 19%. Что довольно курьезно, учитывая, что как раз кандидаты от КПРФ почти во всех случаях шли на втором месте после лидера (в двух случаях уступив «Справедливой России», и в одном — «Великому Отечеству», за отсутствием кандидата от КПРФ в округе), а у ЛДПР в остальных округах набирались считанные проценты голосов (от 2% до 5%).

Выборы в Ломоносове прошли без эксцессов, а выборы в Солнечном, где наблюдающих за выборами было немногим меньше, чем собственно избирателей — даже назвали образцовыми, честными и прозрачными, эталоном для грядущих выборов. Но в контексте дискуссии относительно будущего избирательной системы для выбора депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выборы в Ломоносове и Солнечном можно рассматривать как два своеобразных электоральных эксперимента. В Ломоносове — относительно успешности партий на выборах в одномандатных округах, в Солнечном — относительно перспектив представителей партий в случае независимого выдвижения. И в том, и в другом случае результат эксперимента можно назвать весьма воодушевляющим для партии «Единая Россия» — и гораздо менее приятным для остальных политических партий города Санкт-Петербург.