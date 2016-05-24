Последние десять лет Санкт-Петербург и Ленинградская область для выборов депутатов своих законодательных собраний использовали различные избирательные системы: Санкт-Петербург относился к меньшинству регионов России, перешедшему к полностью пропорциональной системе, а Ленинградская область являлась примером «обычного» региона, в котором пропорциональная система использовалась в минимально необходимой мере — для выборов половины депутатов.

leningrad-reg.izbirkom.ru Голосование на выборах

В 2016 году Санкт-Петербург отказался от претензий на самобытность и перешёл к смешанной системе, которая действует в подавляющем большинстве регионов страны. В преддверии сентябрьских выборов можно оглянуться назад и проследить, как происходила эволюция избирательного законодательства, приведшая к такому сближению.

Никита Шалаев ИА REGNUM График выборного законотворчества в Петербурге и Ленобласти

Как видно из иллюстрации, законотворческая деятельность в отношении законов о выборах депутатов Санкт-Петербурга и Ленобласти велась достаточно регулярно на протяжении всего последнего десятилетия. В Ленобласти изменения вносились более равномерно, в Санкт-Петербурге — в результате более концентрированных «всплесков активности». Разумеется, не все изменения вносились в рамках местной инициативы — некоторые были вызваны необходимостью приведения местных законов в соответствие с нормами федерального законодательства.

Наиболее существенным изменением, конечно, является принятый в начале 2016 года новый закон Санкт-Петербурга о выборах, работа над которым отмечается необычно плотным пиком активности, когда за четыре месяца было принято три редакции закона. И эта инициатива как раз не была навязанной сверху.

Для избирателей наибольшее значение имеют изменения электоральной системы; в отличие от других элементов механизма выборов, электоральная система непосредственно переводит голоса в депутатские мандаты и не подвержена влиянию человеческого фактора. Петербург, сохраняя в течение десяти лет приверженность принципу полной пропорциональности, не раз экспериментировал с электоральной формулой по собственной инициативе.

Город начал эти десять лет с формулой Хэра-Нимейера (простой квоты и наибольших остатков) — простым и справедливым механизмом. Однако уже в середине 2006 года она была заменена на метод делителей Д'Ондта — более сложный в описании и вычислениях и имеющий некоторую склонность «подыгрывать» партии с наибольшим числом голосов, округляя число мандатов в её пользу. Однако уже к концу 2006 года этот тренд был усугублён заменой метода Д'Ондта на метод делителей Империали — известный тем, что он (по сравнению с другими методами) передаёт крупнейшей партии непропорционально большое число депутатских мест. При этом в формулировке метода была допущена интересная оплошность — для каждой партии предполагалось вычислять число частных не равное (как полагается), а на единицу меньшее числа распределяемых мандатов.

В середине 2011 года фору, которая предоставлялась крупнейшей партии, скорректировали: теперь партии, получившие от 5 до 7 процентов голосов, автоматически получали «утешительный» мандат. Получали мандат и те списки, которые, будучи допущенными до полноценного распределения, оставались ни с чем. Впрочем, для остальных мандатов предполагалось использовать всё тот же метод Империали, формулировка которого теперь всё-таки была приведена к стандартной.

Начало 2016 года ознаменовалось радикальной перестройкой избирательной системы. Вместо полностью пропорциональной была введена смешанная. Для распределения по пропорциональной части вместо делителей Империали вернулся Д'Ондт. Хотя при уменьшении вдвое числа мандатов, распределяемых по партийным спискам, эффект от этой меры будет не таким значительным — с уменьшением числа мандатов отклонение от пропорциональности растёт для любого метода.

Другим механизмом, призванным сгладить ожидаемую диспропорциональность, были бонусные мандаты — возвращение старой концепции, когда партии, не получившие мандатов при распределении, получали по одному мандату и исключались из дальнейшего процесса, а все остальные мандаты заново распределялись между более удачливыми участниками.

После принятия нового петербургского закона в спешке последовало принятие изменений — в частности, законодатели вспомнили о существовании среди кандидатов тёзок и о необходимости в таком случае указывать год рождения кандидатов в бюллетене. Были пересмотрены и основания для отказа в регистрации, где была исключена возможность для кандидатов одновременно баллотироваться по партийному списку и в качестве самовыдвиженца по одномандатному округу. Последней новеллой стало изменение числа проверяемых комиссиями подписей кандидатов. Получившийся в итоге закон и применяется сейчас для проведения сентябрьских выборов.

Читайте также: Новый выборный закон Санкт-Петербурга: гибридная война за избирателя

Ленинградская область сопротивлялась соблазну электоральной инженерии несколько дольше. В ней метод простой квоты сохранялся до 2011 года. Тогда метод делителей Империали (причём в петербургской «курьёзной» версии) был принят сразу вместе с нормой об «утешительных» мандатах для партий, набравших от 5 до 7% голосов. Однако главным отличием было то, что перед применением метода Империали каждому списку, дошедшему до этапа полноценного распределения, передавался один мандат. В результате получалась довольно самобытная система, которая была ближе к методу делителей Д'Ондта, хотя и не была ей полностью эквивалентна — в некоторых случаях такой метод может давать результаты, которые не совпадут ни с методом Империали, ни с методом Д'Ондта.

В 2016 году в областной закон были внесены ещё несколько правок, которые, если не сделали систему более справедливой, то по крайней мере ликвидировали неопределённости. Например, при совпадении результатов кандидатов-одномандатников определение победителя через жеребьевку было заменено на приоритет более ранней даты регистрации.

В случае, если за списки, преодолевшие 5%-ный барьер, было подано менее 50% голосов (а также если до распределения доходил только один список), вместо передачи дополнительных мандатов по одному оставшимся спискам, эти списки стали допускать до полноценного распределения мандатов наравне с прошедшими барьер партиями. Если такая ситуация реализуется на практике, это позволит им получить число мандатов, более соответствующее количеству поддержавших их избирателей.

Таким образом, в 2016 году выборы в обоих регионах пройдут по практически аналогичным правилам. Возможно, что текущий закон Ленинградской области можно даже назвать несколько более мягким по отношению к малым партиям в рамках его пропорциональной части, чем закон, действующий в Санкт-Петербурге. Однако, учитывая довольно скромные размеры законодательных собраний обоих регионов — 50 мест, особых надежд на завоевание депутатских мандатов малым партиям питать всё же не стоит.