Санкт-Петербург, 12 декабря, 2015, 08:00 — ИА Регнум. Памятуя о том, что качество представительства в Санкт-Петербурге — вопрос не праздный, представляется весьма интересным выяснить, насколько же хорошо муниципальные депутаты представляют своих избирателей. И поскольку речь идёт о местном самоуправлении, то наиболее очевидным решением будет подойти к вопросу географически.

В. М. Васнецов. Призвание Варягов. 1913.

Используя данные архива Центральной Избирательной Комиссии РФ, мы можем узнать, где проживают кандидаты, принимавшие участие в муниципальных кампаниях 2014−2015 годов. Адреса, по очевидным соображениям, указаны в самом общем виде — регион, город и, если возможно, муниципальное образование в его составе. К сожалению, это означает, что для значительного числа жителей Санкт-Петербурга (тех, что живут в «обычных» районах города) адрес ограничивается названием субъекта федерации. Но и этой информации вполне достаточно, чтобы сделать ряд интересных наблюдений.

Итак, говоря о представлении избирателей в географическом плане, мы можем выделить две основные категории участников избирательных кампаний — условно назовём их «земляки» и «варяги». Первые — жители того самого муниципального образования, в котором они хотят стать депутатами. Вторые — жители иных регионов страны. Разумеется, существует и третья категория — жители Петербурга, которые просто проживают в другом, возможно, даже соседнем, муниципальном округе. Но как уже было сказано, идентифицировать таких людей по скупым данным ЦИК РФ нельзя.

Особняком стоят жители муниципальных образований в составе Санкт-Петербурга (городов, посёлков), для которых в данных ЦИК указывается дополнительная составляющая места их жительства. К счастью, это обстоятельство удачно сочетается с тем, что подобные муниципальные округа в Санкт-Петербурге локализованы в рамках отдельных районов. Полностью из них состоят Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Петродворцовый и Пушкинский районы, и по несколько штук включают в себя Выборгский, Красносельский и Приморский. Второй группой мы можем пренебречь, а к первой обратимся подробно.

Если рассматривать общее число изъявивших желание стать депутатами (т. е. учитывая всех, кто пытался подавать документы в избирательные комиссии, вне зависимости от прохождения регистрации), то по количеству «земляков» лидирует Колпинский район с 68,4% от общего числа желающих. Далее следуют Петродворцовый (43%) и Курортный (34,4%) районы. Что примечательно, в Кронштадте (который, впрочем, состоит только из собственно города Кронштадта) и в Пушкинском районах количество «земляков» оказалось равным нулю.

Конечно, не все из этих людей дошли до бюллетеня и тем более оказались избранными. По числу удачливых кандидатов-«земляков», получивших заветные мандаты, лидирует Колпинский район (79,3%), далее идут Петродворцовый и Курортный районы с 55% и 51,4% соответственно. Если же взять все районы с городами и посёлками в своём составе, то доля «земляков» в желающих баллотироваться составила 35,2%, а среди избранных — 43,3%. Увы, эти сведения не получится механически перенести на остальные районы «ядра» города (все районы этой группы находятся на периферии субъекта федерации), но сам факт, что «земляки» не составляют здесь и половины от числа депутатов, наводит на размышления.

Теперь обратимся к категории «варягов». Среди проявивших интерес к участию в избирательной кампании таких по Санкт-Петербургу в целом оказалось 8,1%. Среди наиболее привлекательных для жителей других регионов районов оказались Василеостровский (15,3%), Адмиралтейский (14,2%), Выборгский, Центральный и Петродворцовый (примерно по 10% в каждом случае). Наименее привлекательным оказался Кронштадт — полный нуль желающих. Чуть выше интерес оказался к Кировскому, Пушкинскому и Красносельскому районам (5,6%, 3,7% и 3,1% соответственно). Однако на уровне избранных кандидатов соотношение сил меняется: Василеостровский и Адмиралтейский районы сохраняют своё положение (10,8% и 10,3%), а третье-пятое место занимают Фрунзенский, Красногвардейский и Центральный районы (8,9%, 8% и 7,6%). Разумеется, последним в списке снова стал Кронштадт. За его вычетом тройка аутсайдеров такова: Петроградский (3,4%), Красносельский (1,3%) и Кировский (1,1%) районы. Итого же в Санкт-Петербурге в числе избранных депутатов оказались 5,6% представителей других регионов.

Как несложно предположить, лидером среди регионов по числу желающих принять участие в муниципальных выборах Петербурга стала Ленинградская область, окружающая город со всех сторон — 225 желающих. Из Псковской и Новгородской областей — 9 и 8 человек, из Вологодской — 10. Из Москвы и Московской области в сумме 11 человек. Всего же список регионов, жители которых интересовались муниципальным самоуправлением города, насчитывает 50 позиций. Впрочем, этот список резко сокращается до 14, когда мы оставляем только избранных кандидатов: 62 из Ленинградской области, по 2 из Псковской области, Ставропольского края и Башкирии, по одному из Москвы и из Московской области. Все остальные регионы могут похвастаться только одним депутатом.

Итак, можно заключить, что положение «варяга» на петербургских выборах не является залогом успеха. Из общего числа кандидатов из других регионов победить на выборах смогли 19,8%. При этом из всех пытавшихся участвовать на выборах изначально до победы дошли 28,5%, а из «земляков» (в рамках вышеуказанной группы районов города) — 38%. Поэтому можно сделать вывод, что принцип «дома и стены помогают» применим к муниципальному депутату в Санкт-Петербурге. Тем не менее, масштаб преимущества, предоставляемого «родным округом» не настолько велик, чтобы самоуправление в городе в итоге было действительно «местным». Если предположить, что результаты периферийных районов достаточно близко отражают ситуацию и в центре, то получится, что «чужаков» в органах муниципального самоуправления в Петербурге в среднем около половины. Отдельно можно указать на случай Кронштадта — несмотря на то, что в этом муниципальном образовании нет «варягов», нет там и «земляков». Поэтому — если, конечно, в данных ЦИК РФ нет неточностей — получается, что город Кронштадт на острове Котлин самоуправляется представителями «материковой» части города Санкт-Петербурга.