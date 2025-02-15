Михаил Кучеров
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Путь к «Вечному миру». Как Киев стал русским, а Россия помирилась с Европой
Февраль в отношениях Московского государства и Речи Посполитой стал воистину судьбоносным месяцем. В 1667 году, после долгих лет войны и дележа территории, было заключено Андрусовское перемирие, установившее границу между государствами и заложившее основу уже для «Вечного мира». Переговоры по его...
15 февраля 2025
Медаль за город Будапешт. Как Красная армия лишила Гитлера нефти и союзника
Утром 13 февраля 1945 года стихла стрельба на улицах венгерской столицы, штурм которой длился рекордные 108 дней. По степени ожесточенности боев Будапешт стоит в одном ряду с Берлином и Кёнигсбергом, и его взятие открыло Красной армии дорогу для дальнейшего наступления на Вену, лишив Германию...
13 февраля 2025
100 дней до Победы. Как Висло-Одерская операция приблизила разгром Рейха
80 лет назад завершился один самых успешных прорывов Красной армии в Великой Отечественной войне: с 12 января по 3 февраля войска под командованием маршалов Георгия Жукова и Ивана Конева освободили почти всю территорию Польши и часть Чехословакии, остановившись на расстоянии в 60–70 километров от...
3 февраля 2025