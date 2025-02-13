Утром 13 февраля 1945 года стихла стрельба на улицах венгерской столицы, штурм которой длился рекордные 108 дней. По степени ожесточенности боев Будапешт стоит в одном ряду с Берлином и Кёнигсбергом, и его взятие открыло Красной армии дорогу для дальнейшего наступления на Вену, лишив Германию последнего союзника.

Иван Шилов ИА Регнум

Немцы упорно цеплялись за город по двум причинам. Во-первых, это был последний шанс сохранить хоть какую-то нефть. Венгерский район Надьканижа обеспечивал вермахт горючим, а доступ к румынским нефтяным месторождениям был утерян еще в августе 1944 года.

Во-вторых, Венгрия граничит с Австрией, а Вену фюрер, у которого с городом было связано много хороших воспоминаний, планировал оборонять до конца.

Чтобы сдержать натиск наступавших, немецкое командование перебросило из Польши элитный 4-й танковый корпус СС, трижды пытавшийся прорвать окружение города. В последний раз эсэсовцы подошли к Будапешту настолько близко, что, казалось, прорвутся туда с минуты на минуту. Советские войска с трудом сдержали удар.

Зенитчик Исаак Брагинский, участник боев за Венгрию, подтверждает, что сопротивление немцев и венгров было исключительно упорным:

«Достаточно вспомнить, что город Секешфехервар неоднократно переходил из рук в руки. Немцы засыпали наши войска листовками, в которых извещали, что Гитлер готов впустить маршала Георгия Жукова в Берлин, но утопить при этом в Дунае войска 3-го Украинского фронта маршала Федора Толбухина. Такое значение противник придавал удержанию своих позиций в центре Европы».

Но в отличие от варшавского гарнизона будапештской группировке вырваться из котла не удалось.

К новому 1945 году благодаря слаженным действиям 2-го и 3-го Украинских фронтов маршалов Родиона Малиновского и Федора Толбухина в кольце оказались 188 000 человек. Понимая, что штурм будет тяжелым и повлечет за собой множество жертв, 29 декабря СССР подготовил для противника ультиматум — предложение капитулировать в обмен на гуманное отношение.

В лагерь врага направили двух парламентеров: венгра-антифашиста Миклоша Штейнмеца, воевавшего ранее в Испании вместе с Малиновским, и советского офицера, капитана Илью Остапенко. Обоих немцы убили — об этом в новогоднем номере с прискорбием сообщила газета «Красная Звезда».

«Парламентеры не успели приступить к переговорам, как были расстреляны. Это сообщение привело всех в ужас, никто не хотел верить. Примерно через неделю я встретил в нашем доме одного фенриха по фамилии Варгуш из 13-го дивизиона штурмовой артиллерии — он искал квартиру. Я спросил его, возможно ли, чтобы немцы расстреляли русских переговорщиков? Он ответил, что от немецкого командования поступил приказ открывать по советским парламентерам огонь в случае их появления. Каждый командир батальона личной распиской должен был удостоверить получение им этого приказа», — отмечал в письменных показаниях венгерский генерал-майор Миклои Фридьяш.

Георгий Зельма/РИА Новости Расчет советского 85-мм зенитного орудия 52-к ведет бой на улице Будапешта

Позиция немцев была принципиальной потому, что они чуть не потеряли союзника и без всяких боевых действий.

После тяжелых поражений, в частности, Острогожско-Россошанской наступательной операции на Дону, где советские войска уничтожили или взяли в плен 80 тысяч венгерских солдат и офицеров, настроения у венгров изменились. Многие искали возможность сдаться в плен, в стране назревал крупный поворот: глава государства, адмирал Миклош Хорти, предвидя скорый крах Рейха, в октябре 1944 г. объявил о перемирии с СССР.

Однако вывести свою страну из войны Хорти в отличие от короля Румынии Михая I не удалось. В Будапеште произошёл поддержанный Германией государственный переворот, а сын Хорти был похищен особым отрядом СС под руководством главного диверсанта Рейха Отто Скорцени и взят в заложники. Под нажимом Гитлера через несколько дней адмирал передал власть лидеру нацистской прогерманской партии «Скрещённые стрелы» Ференцу Салаши и был вывезен в Германию, где содержался под арестом вместе с женой, невесткой и внуком.

После в Будапешт вошли германские войска, полностью замкнувшие вопросы обороны города на себе.

По всей его площади в 200 квадратных километров гитлеровские части возвели баррикады. В каждом здании они установили пулеметы и орудия, сделав чердаки и подвалы огневыми точками. А такой плотности танков, как тут, у немцев никогда не было на Восточном фронте.

Анна Рыжкова ИА Регнум Будапештская операция

Поэтому для штурма, который вела специально созданная Будапештская группа войск (три стрелковых корпуса и девять артиллерийских бригад из состава 2-го Украинского фронта), активно привлекалась авиация: по наводке с земли самолеты наносили точечные удары. По словам летчика-штурмовика Федора Гаврилова, принимавшего участие в тех событиях, приходилось делать по шесть вылетов в день:

«Однажды нас собрали в комнате инструктажей, показали на карте города улицу, на которой нужно было уничтожить П-образный дом — там стояло орудие, мешавшее нашим войскам. Высота бомбометания была небольшой. Штурмовики рисковали, ведь в городе трудно пикировать, но, получив задание, ты его должен выполнить. В итоге со своей задачей, несмотря на все трудности, мы справились».

А на Дунае с большим напряжением действовала речная флотилия, занимавшаяся высадкой десантов, артиллерийской поддержкой приречных флангов и обеспечением переправ через могучую реку, ставшую своего рода транспортным коридором. В первую очередь благодаря действиям моряков-разведчиков Виктора Калганова из 143-го отд. батальона морской пехоты, легендарного Бороды.

Они определяли глубину фарватеров для прохода бронекатеров и места для высадки десанта, искали и обезвреживали плавучие мины, добывали «языков». Именно этой группе удалось совершить дерзкий налет на здание Дунайского пароходства, взорвать сейф и забрать из него карту с фарватером. На ней были изображены опасные для передвижения по реке районы и запасные пути, которыми пользовались немцы.

Принимала участие в тех событиях и легендарная женщина, командир взвода автоматчиков морской пехоты Евдокия Завалий, которая после войны рассказывала про героический рейд по канализации с захватом в плен немецкого генерала. В разных публикациях пишут, что за это ей дали орден. Однако Завалий наградили за яркий бой в марте, а по канализации бродили разведчики Бороды.

РИА Новости Бронекатера советской Дунайской военной флотилии на реке Дунай в Венгрии

Вылазка в район Крепостной горы была предпринята 6 февраля 1945 г. Группа из девяти разведчиков, в числе которых был сам Калганов, под землей разделилась, выбравшись на поверхность в центральных районах Буды. Глубокой ночью группа Андреева захватила майора из штаба 239-й бригады штурмовых орудий, а группа Калганова — обер-лейтенанта из оперативного штаба. И притащили их, уляпанных, как положено.

К 11 февраля в Буде — западной части города — оставались 44 тысячи вражеских солдат и офицеров. 17 тысяч затем погибли в боях, 22 350 попали в плен и всего около трех тысяч ушли в горы, но через несколько дней сдались советским частям.

«Захвачено: плененных солдат и офицеров — 127 202, в том числе высшие чины немецко-фашистской группировки, танков и СУ — 269, орудий разного калибра — 1257, бронемашин и бронетранспортеров — 83, минометов — 476, пулеметов — 1431, винтовок и автоматов — 41 000, самолетов — 15 и т.д.», — говорится во Внеочередном боевом донесении 2-го Украинского фронта. В том числе попался и командующий обороной города обергруппенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильденбрух

Красной армии же этот штурм обошелся в 80 тысяч убитых солдат и офицеров, более 240 тысяч были ранены.

Хотя центр Будапешта серьезно пострадал, ему повезло сильно больше, чем Варшаве: повреждения получили 15% строений, в то время как польская столица оказалась разрушенной практически полностью. Советское командование целенаправленно отказалось от применения тяжелой артиллерии — так оно хотело сохранить культурные памятники исторической части города.

Георгий Зельма/РИА Новости Войска Красной Армии в Будапеште

Для сравнения, в это же самое время Королевские ВВС Великобритании и ВВС США провели трехдневную бомбардировку Дрездена, уничтожив или серьезно повредив 80% городских зданий и единовременно убив порядка 25 тыс. человек, преимущественно гражданских.

Советский Союз же после освобождения Будапешта начал оказывать помощь населению, страдавшему от голода. В марте 1945-го в город начали поставлять продукты питания, а через три месяца повысили нормы раздачи. Только за июнь городским властям передали 3000 тонн зерна, 1000 тонн сахара, 960 тонн соли и 250 грузовиков. Параллельно советские саперы очищали город от мин, оставленных немцами, и жители венгерской столицы были им за это благодарны:

«Обещаем строить страну, которая никогда не вернется к реакционному духу и население которой всегда с благодарностью и истинной дружбой будет относиться к СССР», — сообщается в газете «Сабашдаг» 16 июня 1945 года. Возможно, нынешняя позиция Венгрии имеет какую-то опору в тех событиях.

А с окончанием Будапештской операции дрогнул весь южный фланг германской обороны, на удержание которого вермахт вынужденно перебрасывал войска с других участков. Красная армия открыла путь не только к Вене, но и к Праге: после высадки десантов в Югославии немцы были вынуждены спешно выводить войска и оттуда. С того момента помочь Третьему рейху, теснимому советскими войсками с востока и англо-американскими частями с запада, было уже некому.