Россия может пересмотреть список недружественных стран, в котором сейчас находятся и США. Собственно, этот список не догма, заметил 8 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говоря о возможности перезапуска контактов Москвы и Вашингтона. Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре 3 июля констатировали, что у отношений нашей страны и Соединённых Штатов глубокие исторические корни.

Иван Шилов ИА Регнум

Более того, как отметил Путин и в разговоре с Трампом, и в недавнем интервью, Россия сыграла решающую роль в самом появлении США. Действительно, когда в 1776 году на географической карте возникло новое государство — Соединённые Штаты Америки, это было сюрпризом для всего мира. Но не для нашей страны.

Ещё до начала Войны за независимость, осенью 1774-го русский посланник в Лондоне Алексей Мусин-Пушкин сообщал в Петербург о готовящемся восстании в 13 североамериканских колониях Англии. Дипломат призывал отнестись к назревающему конфликту как к «заслуживащему всякого сериозного примечания».

Мусин-Пушкин объяснял екатерининским вельможам: война Британии с американскими колонистами «кажется тем неизбежнее, что доведены они (американцы)… до крайности». Поэтому они уже не могут повиноваться английским «узаконениям» и будут сопротивляться им «яко отяготительным и утесняющим природные и законные их правости».

Информированные источники за океаном передали нашему дипломату, что «народ тамошний, оставляя обыкновенные свои промыслы, добровольно упражняется в военных эксерсициях. Антузиастский дух сей заражает равномерно все чины и звания».

Когда 19 апреля 1775 ополченцы Массачусетса разбили при Лексингтоне отряд полковника Фрэнсиса Смита, в Лондоне осознали, что полицейскими мерами подавить сепаратистское движение невозможно. Тем более, что после первых успехов армии Джорджа Вашингтона за войной самопровозглашённых США с Британией стали пристально наблюдать главные соперники англичан — французы (с 1778 Людовик XVI официально санкционирует вступление королевства в войну).

Поэтому ещё в самом начале восстания в колониях английский король Георг III отчаянно искал союзников. Обратив взор на российскую корону, британский монарх попросил Екатерину II направить в Америку вспомогательный корпус из 20 тысяч человек.

Не так давно, во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов и похода русского флота из Балтики в Средиземноморье, Англия по сути помогла России. Королевский флот не пустил в Средиземноморье французскую эскадру, готовую помочь туркам (давним партнёрам Франции). Конечно, дело здесь, было не в альтруизме Альбиона, а во вражде англичан и французов, но, действуя в своих интересах, британцы объективно сыграли в нашу пользу. И теперь ждали ответных услуг.

Иоганн Баптист Лампи-старший. Екатерина II. 1780-е годы

Не дожидаясь ответа Екатерины, англичане подготовили текст соответствующего соглашения. Ответ из Петербурга был отрицательным, хотя и дипломатичным — со звучащим вполне трезво тезисом о том, что Российская империя нуждается в спокойствии.

«От всего сердца желаю, чтобы мои друзья англичане поладили со своими колониями… Но сколько моих предсказаний сбывалось, что боюсь, что еще при моей жизни нам придется увидеть отпадение Америки от Европы», — пророчески отмечала императрица. Россия тоже исходила из собственных интересов.

Британия не только пыталась одолеть сепаратистов на поле боя, но и душила мятежные колонии морской блокадой, перекрывая потоки товаров в Америку. Российская империя же (руководствуясь принципом свободной торговли, который, заметим, заповедал британский экономист Адам Смит) в блокаде участвовать не хотела.

Поэтому в 1780-м Петербург принял декларацию о вооружённом нейтралитете. Наша страна предупредил великие державы и Англию в первую очередь, что будет защищать свое право на свободную торговлю. Любопытно, что именно после этой декларации американских колонистов открыто поддержала Франция, и тогда же в поддержку повстанцев включилась Голландия, давняя конкурентка Англии на морях.

Повстанцы не могли не оценить участие России в их судьбе. Вашингтон заявил, что решение Екатерины «носит отпечаток уважения к правам человечества». Как мы видим, уже тогда США начали апеллировать к правам человека, когда им это было выгодно — и тогда их оплотом внезапно оказалась наша страна, которую в Европе было принято честить за «азиатский деспотизм»

Бостонское чаепитие. 1846

Континентальный конгресс США после рассмотрения документа принял отдельное постановление, полностью одобрив российскую декларацию и письменно уведомив об этом посланника Петербурга в Гааге Дмитрия Голицына — по мнению многих историков, это первый дипломатический документ, которым обменялись страны.

Итогом Американской революции, как известно, стал Парижский мир 1784 года (который инициировал Людовик XVI, по исторической иронии, скоро павший жертвой революции в своей стране). Владычица морей Англия признала 13 своих бывших заокеанских владений в качестве суверенных и независимых штатов и отказывалась от претензий на управление ими. Такого «хеппи-энда» не случилось бы, если бы не неуступчивость Екатерины Великой.

Понятно, почему, на полях Парижского мира Бенджамин Франклин передал российскому посланнику Ивану Барятинскому «книгу-конституцию Соединенных Американских Провинций и медаль, выбитую на их независимость» для последующей отправки императрице.

Так что двое отцов-основателей, которых американцы должны знать хотя бы по изображениям на долларовых купюрах — Вашингтон и Франклин, были также и основателями российско-американских контактов на высшем уровне.

Калифорнийские балы

Примерно тем же — благожелательным нейтралитетом — американцы отплатили России во время Крымской войны, прислав осажденным англо-французскими войсками частям царской армии 30 хирургов и 15 инженеров, занимавшихся прокладкой железнодорожных путей.

Петербург на этом витке российско-американского взаимодействия пошел дальше: формально сохранив нейтралитет, направил несколько лет спустя в объятую гражданской войной Америку на помощь северянам две морские эскадры. Андреевский флаг у берегов Нью-Йорка и Калифорнии стал для местного населения символом защиты от возможного нападения французского и британского флотов.

Алексей Боголюбов. Русская эскадра на пути в Америку. 1880-е

По словам очевидцев, русских моряков окружили вниманием госсекретарь Уильям Сьюард (тот самый, который организовал сделку по покупке Аляски), конгрессмены и члены их семей:

«Вашему превосходительству, конечно, уже известно из газет, с какой симпатией мы здесь приняты. 5-го числа город Сан-Франциско дал бал в знак общего расположения к государю и России, который в летописях Сан-Франциско, конечно, останется как самый великолепный на берегах Тихого океана», — писал контр-адмирал Андрей Попов в 1863 году морскому министру Российской империи Николаю Краббе.

Сохранились записи речей с прощальных банкетов, где американцы высоко оценивали принесенные россиянами «чувство международного братства» и «нравственное содействие».

Согласно заголовкам газет тех лет, многие родители в США стали называть детей Иванами или попросту Russian.

Известны случаи и непосредственного участия русских в боевых действиях. Полковник Иван Турчанинов без санкций со стороны командования примкнул к северянам и, проявив себя в битвах при Чикамоге и Чаттануге, не только превратился в Джона Турчина, но и получил звезды бригадного генерала.

Джон Турчин в форме командира 19-го Иллинойсского полка

Авраам Линкольн, чей авторитет благодаря присутствию русских эскадр вырос, не стеснялся называть Россию «деспотией в чистом виде», но и в долгу не оставался — он спас отданного в ходе интриг под трибунал Турчанинова, повысив его до заветного звания: в США армейский арбитраж не имел юрисдикции над генералами, что позволило военачальнику не угодить за решетку.

Правда, позже считавшийся на родине дезертиром военный начнет критиковать американский общественно-политический порядок:

«Разочарование мое полное; я не вижу действительной свободы здесь ни на волос. <…> Эта республика — рай для богатых; они здесь истинно независимы; самые страшные преступления и самые черные происки окупаются деньгами. <…> Что касается до меня лично, то я за одно благодарю Америку: она помогла мне убить наповал барские предрассудки и низвела меня на степень обыкновенного смертного <…> никакой труд для меня не страшен».

«Обязаны за помощь»

Исторические источники хранят память о годах дружбы, на политическом уровне прагматичной, на человеческом — вполне искренней.

Посетившему Крым с группой соотечественников Марку Твену посчастливилось удостоиться аудиенции Александра II, которого он считал величественнее Наполеона и турецкого султана. Писатель открыто признал, что Америка многим обязана России за помощь во времена «великих бедствий».

Неизвестно, насколько долго будет прорастать конструктивное зерно в текущем диалоге Москвы с действующей американской администрацией. Но очевидно, что Россия, как и 150 лет назад, желает действовать в соответствии с озвученными выдающимся Александром Горчаковым принципами «сохранения Американского Союза как неразделенной нации».

Эти два исторических эпизода стали прообразами дальнейших сближений в отношениях США и России. Можно вспомнить о посреднической роли Теодора Рузвельта в остановке русско-японской войны — по сути инспирированной Британией к общей невыгоде России и США.

Теодор Рузвельт

Две державы были союзниками в Первой мировой войне. К слову, любопытное свидетельство этому сохранилось в Петербурге — в годы Великой войны на крыше представительства американской фирмы «Зингер» (которую почти все считали фирмой германской — из-за фамилии хозяев) установили изображение герба США, белоголового орлана со звёздно-полосатым щитом. Так дом Зингера на Невском избежал немецких погромов.

Наконец, последнее по времени сближение, о котором вспоминает и Дональд Трамп — совместная борьба с нацизмом и японским милитаризмом во Второй мировой. Но американскому лидеру, который заявляет, что именно США были главным победителем Гитлера, неплохо было бы вспомнить, как наша страна спасла Соединённые Штаты — и в 1770-х, и в 1860-х, и в 1940-х.