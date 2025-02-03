80 лет назад завершился один самых успешных прорывов Красной армии в Великой Отечественной войне: с 12 января по 3 февраля войска под командованием маршалов Георгия Жукова и Ивана Конева освободили почти всю территорию Польши и часть Чехословакии, остановившись на расстоянии в 60–70 километров от Берлина.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя должно это было случиться чуть позже: первоначальный план предполагал начало операции 20 января 1945 года. Однако в начале месяца англо-американские войска находились в отчаянном положении в Арденнах. Тогда британский премьер Уинстон Черчилль попросил советского лидера Иосифа Сталина срочно начать наступление «на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте» — и советская сторона согласилась помочь союзникам.

В 5 утра 12 января войска 1-го Украинского фронта атаковали немцев с Сандомирского плацдарма, а через два дня начинается Варшавско-Познаньская операция, проводимая в рамках более крупной Висло-Одерской. На линии фронта от Прибалтики до Венгрии в наступление перешли 2,2 миллиона советских и польских солдат. Их пытались сдержать 800 тысяч немцев, они подготовили между Вислой и Одером семь оборонительных рубежей с траншеями, минными полями и колючей проволокой, растянутых на 300–500 километров.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Советское командование рассчитывало двумя ударами рассечь германскую группировку «А», ответственную за этот участок, и одной из главных задач операции было освобождение Варшавы.

За три дня части Красной армии совершили несколько бросков к путям, лишавшим германскую группировку возможностей для отхода. Руководство вермахта разрешило начать эвакуацию войск: окружения они избежали. Штурм Варшавы пришелся на 16 января. Главный удар нанесли силы 1-го Белорусского фронта, в результате чего получилась брешь: право войти через нее в город предоставили 1-й армии Войска Польского, которой командовал генерал Станислав Поплавский.

17 января в 8 утра к центру Варшавы прорвался 4-й пехотный полк 2-й польской дивизии Яна Роткевича: вскоре он добрался до крупной центральной улицы Маршалковской. К 3 часам дня подтянулись советские войска, и город был освобожден.

В польской столице освободители увидели ужасающую картину. Ликвидируя Варшавское восстание, немцы разрушили до фундамента 84% построек, а руины были методично превращены в узлы обороны. «Город мертв», — кратко охарактеризовал ситуацию на месте маршал Жуков. В рапорте, поданном в Государственный комитет обороны, он сообщил:

«Фашистские варвары уничтожили столицу Польши — Варшаву, с жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским польским эмигрантским правительством и руководством Армии Крайовой в августе–сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города».

Неудавшееся восстание, о котором пишет маршал, длилось с 1 августа по 2 октября 1944 года и не было согласовано с советским командованием. «Армия Крайова», поддерживаемая польским правительством в Британии, стремилась до захода в город Красной армии и просоветских поляков провозгласить свою власть и не допустить установления коммунистического правления.

Однако план оказался неудачным, а помочь восставшим возможности не было — с осени 1944 года советские войска восстанавливали силы. До этого они совершили настолько стремительный рывок в 600 километров, что от них отстали обозы с боеприпасами, горючим и продовольствием. Это подтвердил и посол США в СССР Уильям Аверелл, отметивший, что у Красной армии даже не было понтонов для возведения мостов.

По разным оценкам, после подавления восстания немцы уничтожили до 130 тысяч мирных жителей. А превращая Варшаву в «крепость», гитлеровский гарнизон оставил в городе тысячи мин. Советским частям пришлось проводить большую операцию по разминированию. О ней писал начальник штаба 1-го Белорусского фронта генерал-полковник Михаил Малинин:

«В ходе разминирования было снято, собрано и подорвано 5412 противотанковых мин, 17 227 противопехотных, 46 фугасов, 232 «сюрприза», свыше 14 тонн взрывчатых веществ, около 14 000 снарядов, авиабомб, мин и гранат».

Советские солдаты устанавливают пограничный столб между Польшей и Германией на мосту через Одер.

Тем не менее освобождение польской столицы стало значимым событием для подъема боевого духа наступавших. В Москве по этому поводу состоялся 24-залповый салют из 324 орудий. 9 июня 1945 года Верховный Совет СССР учредил медаль «За освобождение Варшавы». Ею наградили 701 700 человек. Сталин лично выразил благодарность всем, кто принимал участие в тех боях. Почетное звание Варшавских получили 70 подразделений Красной армии и 12 — 1-й армии Войска Польского.

Наступление неуклонно продолжалось: 19 января войска 1-го Украинского фронта вошли в Краков. Принято считать, что они почти не встретили сопротивления. Но на самом деле немцы готовили город к обороне еще с лета 1944 года, да и свидетельства участников тех событий демонстрируют обратное.

«Вот говорят, что Краков, который наш дивизион освобождал, был захвачен без боя. Ничего подобного, его просто не сильно разрушили. Правда, его никто не бомбил, как Ленинград. Но бои были достаточно серьезными», — вспоминает фронтовой медик Евгения Табачникова.

В это же время в Верхней Силезии советские части перешли границу Германии.

Макс Альперт Жители Ченстохова встречают советских солдат, едущих на САУ СУ-76

23 января занят Быдгощ, а войска 1-го Белорусского фронта окружили познанскую группировку немцев. За Познань предстояло бороться серьезно — в городе была старая крепость с многочисленными подземными ходами: ее немцы укрепили артиллерией. Они установили орудия, которые выкатывались из укрытий, обстреливали красноармейцев и уезжали обратно.

О том, какое нестандартное решение было найдено, чтобы наконец занять это сооружение, рассказывает ветеран Анатолий Белоклоков:

«Долго так с ними возились бы, пока какой-то поляк из местных не подсказал: «Нужно прокопать от реки канал и пустить им туда воду!» Тогда мигом подняли все силы — войска, поляков. Где-то за сутки прокопали траншею метров на 300–400. Пустили туда воду, и немцы сами вылезли».

В крепость Познани освободители вошли уже после завершения операции — 23 февраля: на тот момент город был уже глубоко в тылу. Первые советские части, продвинувшиеся к городу, не стали его брать и пошли дальше. Они заняли другие промышленные центры и опорные пункты вермахта в Польше — Лодзь, Радом, Кельце, Радомско, Ченстохов, духовную столицу Польши.

3 февраля Красная армия вышла к Одеру и прорвала оборонные рубежи противника в районе Кюстрина — ближайшего к Берлину из освобожденных на тот момент населенных пунктов. За 23 дня советские войска прошли 500 километров, по этой причине операцию также называют «Бегом к Одеру». Безвозвратные потери наступавшей стороны составили 43 300 человек. Неизвестно, сколько потерял вермахт, но полностью разгромленными оказались 35 дивизий, еще 25 потеряли 50–70% личного состава.

Интересная деталь: советские военачальники активно прибегали к дезориентации противника и отвлечению его внимания. Перед началом операции на краковском направлении были размещены макеты танков и самоходных установок. Немецкая артиллерия за день до наступления как минимум 200 раз стреляла по этим муляжам, ожидая, что там начнется наступление.

Использовалась при подготовке броска и музыка — звук композиций из громкоговорителей глушил моторы танков и грузовиков. В момент начала операции до немецких окопов стал доноситься гимн СССР.

Германское командование, зачастую искавшее причины успеха противника во внешних факторах — например, в наступлении сильных морозов, — признало поражение. Генерал Фридрих Вильгельм фон Меллентин писал: «Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времен гибели Римской империи».

Гитлер после взятия Варшавы был в ярости и перестал доверять генералитету. Он снял с должностей всех руководителей группировки «А», а новым командующим поставил рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Ну, а для советской стороны стратегическое значение операции заключалось еще и в том, что быстрый выход к Берлину упрочил её позиции на Ялтинской конференции. В первую очередь по польскому вопросу: формирование нового правительства Польши сложилось из ситуации «на земле», а не истеричной позиции «изгнанников» в Лондоне. Их было предложено считать несуществующими, а в целом проблеме было посвящено около четверти всего времени.

Заодно решалась и схема послевоенного раздела Германии, и то, что лидеры СССР, Великобритания и США заранее согласовали взятие немецкой столицы Красной армией, тоже исходило из военных реалий. Потери вермахта на висло-одерском направлении были несоизмеримо больше, чем у советских частей. А потеряв Силезию, Германия лишилась промышленности, что серьезно повлияло даже на теоретическую веру немцев в возможность переломить ход событий.