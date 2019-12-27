Мария Рачиевна Мамиконян
Последние публикации
Открытое письмо Оксане Пушкиной: чьи интересы Вы представляете в России?
Уважаемая Оксана Викторовна! В ходе пресс-конференции по законопроекту о домашнем насилии, состоявшейся в пресс-центре МИЦ «Известия» 24 декабря [1], Вы отметили, что законодательство о профилактике домашнего насилия уже работает в 144 странах, а в России такого закона до сих пор нет. А так как все...
27 декабря 2019
«Ваша деятельность обманула ожидания общества»
Госпожа Кузнецова! Заявляю Вам о своем выходе из Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. К этому меня вынуждают Ваши заявления, Ваша позиция по важнейшим вопросам семейной политики и необходимость для меня как общественного деятеля занять недвусмысленную и...
18 мая 2017
Ювенальная идеология как инструмент ломки русского человека и общества
Уважаемые коллеги, здесь много было сказано о том, как происходит беззаконие по отношению к семье. Рассмотрены законы, которые должны регулировать действия в данной сфере, выявлены их недостатки, позволяющие органам опеки и полиции производить неправомерные отобрания детей. Останавливались отдельно...
2 марта 2017
Большая стирка, или Как выполнить поручение Путина без профанации
После того как летом Дума и Совет Федерации ухитрились провести антиконституционную статью 116 в Уголовный кодекс и получили в ответ пикеты протестующих родителей по всей стране, после того как силами РВС на этих пикетах под обращением к Президенту было собрано и в октябре ему передано более...
8 февраля 2017
Тульское дело о синяке: в Туле хотят спровоцировать социальный взрыв?
В Туле идет суд. Странный и неправедный. Судят женщину, у которой год назад отобрали дочь за то, что на лбу у девочки обнаружился синяк. Обнаружили в школе, на физкультуре. И тут же подняли панику: «Жестокое обращение с ребенком! Избиение!». И отправили девочку в приют, даже не дав матери увидеть...
8 ноября 2016
Кто пропустил убийц к маленькой Веронике?
ИА REGNUM: Судя по сообщениям СМИ, приемные родители Вероники выпивали, у них также были проблемы с работой, но, тем не менее, девочку им все же отдали. Как органы опеки допустили, чтобы ребенок попал в такую неуравновешенную семью? Мария Мамиконян: Ну, как… Безответственность. Непрофессионализм в...
14 августа 2016
Кому мешает Павел Астахов?
Несколько дней назад произошла трагедия на Сямозере в Карелии. Погибли дети. Много. Новость всех потрясла, заставила сопереживать, задаваться вопросом, как же такое стало возможно. Особенный шок и непонимание вызвало то, что гибель детей была не результатом стихийного бедствия с его неизбежностью...
25 июня 2016
«Остановите их, господин Президент!» — открытое письмо Президенту России
Президенту Российской Федерации В.В. Путину Уважаемый Владимир Владимирович! Очень скоро мы все можем оказаться в «трудной жизненной ситуации». Мы говорим «все», потому что многие имеют семью и детей, а многие их скоро создадут. Поэтому мы, граждане Российской Федерации, обращаемся к Вам как...
21 июня 2016
Депутаты Госдумы перед уходом решили подложить бомбу под Россию
Уважаемый Павел Алексеевич! Родительская общественность удивлена и возмущена тем, что Госдума собирается рассматривать уже в третьем чтении — то есть принимать! — законопроект №953 369−6, непосредственно касающийся семьи и детей. Этот законопроект, не случайно названный «антисемейным», получил...
20 июня 2016
Бюрократический фашизм обыкновенный. Не на Украине — в России
«Когда я их увидела, я сказала, что в доме только я и ребенок. Выставив вперед щит, дубинки и электрошокер, они двинулись в нашу сторону. Я бросилась в детскую, спрятала ребенка в коляску, преградив им путь с просьбой остановиться и объяснить, в чем дело, на что меня ударили шокером, отчего я упала...
26 мая 2016
Побьешь соседа — штраф, шлепнешь сына по пятой точке — срок
Перед самыми майскими праздниками, аккурат в Страстной четверг, в Общественной палате РФ прошло обсуждение вопроса, казалось бы, не каждого касающегося, а потому мало кому интересного — о декриминализации части 1 статьи 116 УК РФ. Сразу скажу, что мнение, будто вопрос узкий и для большинства...
13 мая 2016
Правительство РФ и людоеды из ЕС: людоеды начинают и выигрывают...
«Путник, торопись! За поворотом дороги исполнятся все твои желания!!!» Элли прочитала надпись и удивилась. (Из детской книжки) Когда-то, в перестройку, доверчивому советскому народу было предложено свернуть с дороги и попасть в царство исполнения желаний. Желания перечислялись — от простейших...
6 апреля 2016
Наперсточники, или Кто продвигает легализацию торговли детьми в России
Год назад нашему обществу стали активно рекламировать идею «беби-боксов» под видом лекарства от инфантицида (убийство новорожденного матерью). Продвигающие наверняка считали, что данная инициатива пройдет «на ура», как и многие прежние сомнительные новации. Ну разве что Астахов, этакий «enfant...
3 апреля 2016
О несолидном поведении вроде бы солидных людей из КПРФ
Уважаемый Геннадий Андреевич Несколько месяцев назад организация «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС), конкретно я как председатель РВС, в письме от 4 июня 2015 года пыталась обратить Ваше внимание на то, что взятое Вами с г-ном Кобзоном для своего «движения» (так вы почему-то именуете...
10 сентября 2015
Детоубийство, рынок детей и «беби-боксы»
Знаете ли вы, что такое беби-боксы? Смею предположить, что уже знаете. Ведь об этом чудесном изобретении прогрессивного человечества, к которому должна, наконец, присоединиться и наша немытая Россия, последнее время говорят всё больше и больше. Так много говорят, что любой соображающий человек...
3 августа 2015
Правда против демагогии: кто ведёт Россию в украинском направлении?
Открытое письмо председателя «Родительского Всероссийского Сопротивления» Марии Мамиконян Любой здравомыслящий человек, наблюдающий за развитием событий на Украине, понимает, что Майдан — это только верхушка айсберга. И что не было бы никакого Майдана, если бы не формировалось определенным образом...
12 апреля 2015
Ювенальная часть закона ФЗ-442 — новая агрессия против России: Открытое письмо
Открытое письмо Президенту Российской Федерации В.В.Путину Уважаемый Владимир Владимирович! Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление», на Учредительном съезде которой 9 февраля 2013 года Вы были, уже почти два года ведет практическую работу по...
24 декабря 2014