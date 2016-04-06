



Иероним Босх. Сад земных наслаждений (фрагмент). 1500-1510

«Путник, торопись! За поворотом дороги исполнятся все твои желания!!!»

Элли прочитала надпись и удивилась.

(Из детской книжки)

Когда-то, в перестройку, доверчивому советскому народу было предложено свернуть с дороги и попасть в царство исполнения желаний. Желания перечислялись — от простейших, касавшихся благополучия (по умолчанию считалось, что оно будет для всех), до таких высших и заманчиво звучащих, как «свобода».

Обольщение открывавшейся свободой в конце 80-х было велико. Как и демократией, призыв к которой наши соотечественники восприняли с полной серьезностью. Очень вскоре, правда, свобода приняла очевидные для большинства уродливые черты, мало похожие на то, что рисовалось в мечтах, а демократия стала бранным словом. Более того, выяснилось, что Запад под «свободами и правами человека» имеет в виду свободу и права меньшинств, а вовсе не всякого человека. То есть буквально и только так! И даже открыто говорит об этом. «Но как же демократия, — заудивлялись наши граждане, — разве она не предполагает приоритет мнения большинства?». «Нет, — ответили им, — Вы как-то неверно поняли, слишком что-то прямолинейно, сразу видно, что нет опыта! Но ничего, вы его приобретете, мы в вас верим!». И ведь точно! Приобретая постепенно опыт столкновений с реальной демократией и реальными правами человека, мы поняли, в чем закавыка. Она, представьте, в том, что между двумя священными коровами — «демократией» (правом большинства) и «правами человека» (касающимися меньшинств) — Запад осознанно делает выбор в пользу второй коровы. Странно? Еще бы не странно! Но — так.

И тут встает вопрос. Должна ли Россия сегодня в очередной раз, не думая, присягнуть Западу со всеми его странностями и безумиями, или все же стоит оглядеться, увидеть, что на кону, и начать выруливать самостоятельно, полагаясь на свои, а не чьи-то, представления о благе и допустимом?

Но, собственно, о чем речь, спросите вы, к чему столь долгое вступление и намеки? Да к тому, что ровно сейчас, в эти дни принимается документ, касающийся всех нас — наших семей, детей, вообще нашего будущего. Совет Европы, приняв уже на уровне Комитета министров СЕ основополагающий документ, задающий единое направление семейной политике европейских стран, 5−6 апреля оглашает его в Софии. Называется документ «Стратегия Совета Европы по защите прав ребенка (2016−2021)». Россия в СЕ входит, отчисляет в сию международную организацию весьма крупный взнос и на данном, отнюдь не рядовом, мероприятии, увы, присутствует. Соответственно, Стратегия — по нашу душу тоже.

Первый вопрос — не странно ли, что мы об этом ничего не знаем?

Странно. Но… но и закономерно. Поскольку абсолютно наплевательское отношение к мнению большинства уже стало нормой, на основе которой Запад стремится корректировать внутреннюю политику вроде бы суверенных национальных государств. Разумеется при помощи своих адептов внутри этих государств. Почему мы это позволяем, вопрос отдельный. Но суть происходящего — именно в коллизии, обозначенной выше. Есть священные права меньшинств и их приоритет надо всем: законами, конституцией, традицией (той самой «привычкой», которую Пушкин считал «душой держав»), здравым смыслом, интересами большинства. И никакая демократическая процедура, то есть выяснение мнения населения, тут не работает.

Что такое «защита прав ребенка»? Как трактуют ее европейские законодатели?

Прежде всего, бросается в глаза, что родная семья рассматривается как опасность для ребенка и источник «насилия». Примерно этот же подход мы видели в проекте закона «О семейно-бытовом насилии», который недавно пытался «протолкнуть» Президенту г-н Федотов от лица СПЧ, и который вызвал резкое неприятие экспертного и родительского сообществ. Но в Стратегии СЕ все еще откровеннее.

Например, узаконивается изъятие детей из малообеспеченных семей — именно семья «виновата», что ребенок не получает всех благ. (Подход чисто людоедский, простите, экономический: родительская любовь благом не считается).

Воспитание в семье тоже по факту отменяется — шлепки и какие-либо ограничения считаются насилием и караются изъятием детей. Мы уже и сейчас сталкиваемся с чисто ювенальным толкованием понятия насилия и последствиями этого для семьи, но сейчас это беззаконие, с которым в российских судах можно бороться. А что ждет нас дальше?

Также родители не смогут ограничивать детей в их праве на информацию, прежде всего, цифровую. Вы хорошо представляете, с чем ребенок может столкнуться на неконтролируемых просторах Интернета?

Вообще, ребенок становится «истинным субъектом права». Поздравляю родителей! Особенно, у кого дети в переходном возрасте!

Ну и, разумеется, главная фишка — защита прав ЛГБТ. Тут обязательными станут учебные программы по «профилактике гомофобии». В переводе на русский — агитационная работа за сексменьшинства в детских садах и школах. Да-да, не жмурьтесь недоверчиво — именно с детсадовского возраста. А следить за исполнением Россией Стратегии будут комиссары ЕС. Здорово, правда?

Наше российское большинство данных подходов к семье и детям категорически не приемлет. Что хорошо известно. Известно это и Совету Федерации, и МИДу. Хотя бы потому, что весь предыдущий год Уполномоченный по детям П. Астахов вел с чиновниками МИДа отчаянную переписку, убеждая, что подписание данной Стратегии обернется страшными последствиями для российских семей, что это недопустимо — ни по-человечески, ни политически. (Спасибо ему за позицию от гражданского родительского общества!). Но… кто-то перепутал исполнительную власть с законодательной, вообразив, что столь кардинальные решения можно принимать на уровне Кабмина.

А ведь тут затрагивается интерес главного суверена — народа. Знаете, что ответил в 2014 г. народ на вопрос, как можно менять законодательство в отношении семьи и детства? «Только через референдум» — 87,2%! И лишь 6% так не считают.

Все должны уважать волю и желания меньшинств? Некое фанатично-прозападное меньшинство не может слышать про «традиционные ценности»? Оно желает срочно вкусить новейших западных? Что ж, бывает. Но ведь ему никто не мешает поселиться на горе, поближе к замку Людоеда. Свобода! Однако остальные, то самое большинство предпочитает равнину.

Людоед был так доволен, что даже разговаривал с Элли:

— Ба-га-ра! А ловко я придумал повесить доску с надписью! Ты думаешь, я действительно исполню твои желания? Как бы не так! Это я нарочно сделал, заманивать таких простаков, как ты! Ба-гар-ра!