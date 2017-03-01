



«Избиение младенцев» (Кодекс Гертруды, X век)

Уважаемые коллеги, здесь много было сказано о том, как происходит беззаконие по отношению к семье. Рассмотрены законы, которые должны регулировать действия в данной сфере, выявлены их недостатки, позволяющие органам опеки и полиции производить неправомерные отобрания детей. Останавливались отдельно на роли инструкций и распоряжений, которые «дополняют» закон и позволяют забирать детей. Мне хотелось бы сказать сейчас о более общих вещах — об идеологии и ее воплощении в практике той международной ювенальной системы, которую сейчас навязывают российскому обществу. Ведь хотя родительское сообщество не первый год как-то сдерживает это наступление «западных ценностей», натиск не ослабевает. И разговор о том, что будто бы «у нас ювенальной юстиции нет» — не более чем завеса. Которая устраивает только тех, кто уже ангажирован системой, или легко манипулируем пропагандой.

Но таких, увы, появляется всё больше. Мы отмечаем, что за последние годы всё большее число людей — прежде всего это переучиваемые работники органов опеки, да и просто наши сограждане из ориентированного на Запад и западные ценности слоя — оказываются жертвами ювенальной «проповеди». И теряют прежде свойственное нашему обществу человеческое понимание блага. Перестают ощущать границу нравственно допустимого в работе с семьей.

Вот высказывание человека, облеченного немалой властью в одном из регионов: «Кавказские народы имеют глубокие традиции и обычаи, а у русских давно нет своих традиций и традиционной культуры, поэтому мы будем вводить ювенальную юстицию именно для русских». (Ирина Кувалдина, экс-министр образования Ставропольского края, а ныне заместитель председателя правительства СК по социальным вопросам).

Так что же насчет «западных ценностей», которые нам собрались навязать? И какие мрачные перспективы, о которых обычно не говорят, ожидают нас при «интеграции в западное сообщество»? Прошу внимательно послушать одно интервью, взятое активисткой РВС, много лет живущей в Испании, — может быть, острота проблемы станет яснее.

Комментарии к данному видео, мне кажется, излишни. Думаю, всем понятно, что речь идет буквально о фашизме. Причем в случае Испании, как тут было рассказано, эта система расчеловечивания и издевательства над детьми прямо наследует практику режима Франко, установившуюся с конца 30-х.

Могут спросить, почему, говоря о ситуации с отъемом детей в России, мы должны смотреть на какую бы то ни было другую страну? Отвечаю. Потому что именно опыт европейских стран с развитой ювенальной системой нам навязывают как пример для подражания — это первое. И второе — потому что у нас в стране уже создан рынок «социальных сирот», и это рынок не только внутренний — что является отдельной большой и больной проблемой — но и международный. Россия давно активный участник международного рынка, я сейчас хочу акцентировать именно это обстоятельство.

Все вы знаете, какая истерия была раскручена, как только Россия ограничила пополнение единого рынка через одну из стран — я имею в виду закон Димы Яковлева. Так вот, если посмотреть таблицу иностранных усыновлений в США за 16 лет (с 1999 по 2015 годы), там Россия безусловный лидер — 46 113! (Причем это число перевезенных из России в Америку детей даже не за 16, а за 14 лет, до закона Димы Яковлева!) Следующая за Россией — Украина: 10 546 усыновлений. Для сравнения, из Молдавии (вряд ли можно ее назвать благополучной) было усыновлено 392 ребенка, из Албании — 166. Совершенно очевидно, что столь дикие цифры — более 46 тыс. отданных из России детей — говорит о серьезной коррупции в сфере органов опеки. Ведь никто, наверное, не думает, что детей отдавали бесплатно, на основе человеколюбия. Это — торговля детьми. В особо крупных размерах.

Нам говорят, что бедных русских детишек закон Димы Яковлева лишил счастья быть усыновленными в любящие семьи. Разумеется, в числе 46 113 усыновителей были и такие. Но вот буквально только что в США разразился скандал — ФБР провело рейд в большом агентстве по усыновлению в Огайо в связи с торговлей людьми и продажей детей международным педофильским кругам, об этом рассказало 15 февраля сетевое издание Neon Nettle.

Это крупное агентство по усыновлению, имеющее сеть филиалов по многим странам мира. В том числе оно действовало в России до истории Димы Яковлева (которого именно через это агентство и усыновили американские опекуны). Кстати, тут — когда произносится чарующее слово «усыновили» — надо понимать, что дети, которых отдают в страны с фостерной системой опеки, очень легко оказываются в иной семье и даже последовательно во многих семьях, от этих детей опекуны могут избавляться даже посредством объявления в сети. То есть «фостер» — фактически неконтролируемая система. А потом эти дети, ставшие жертвами преступного бизнеса, фигурируют в докладах правозащитников Конгрессу США или в расследованиях Интерпола.

Закон Димы Яковлева коснулся усыновления в США. Но мы видим, что происходит в рамках ювенальной системы в Северной Европе, мы читаем, как те же Норвегия, Нидерланды, Бельгия или Англия не вылезают из педофильских скандалов с участием весьма высокопоставленных, то есть покрывающих всё это, персон. Мы до сих пор не знаем, куда канули в Италии 1 260 детей, перевезенных туда волгоградской мошенницей Щелгачевой-Фратти. Неутешительное расследование данной истории, напомню, тоже озвучено было официальным лицом — министром внутренних дел Италии Роберто Марони. И он же заявил на ежегодной ассамблее ЮНИСЕФ в Риме в январе 2009 г.: «Малолетние иммигранты оказываются «золотым дном» для торговцев живым товаром. Мы имеем основания говорить о торговле детскими органами». В частности назвал впечатляющие цифры: с 1974 по 2008 г. в Италии бесследно исчезли 9802 несовершеннолетних, 8080 из них — иностранцы.

Так что, к сожалению, это не конспирология, не «патриотический навет». Рынок детоторговли огромен. Вот еще несколько цифр, официальных цифр — ООН и Интерпола.

ЮНИСЕФ опубликовало в своем документе в 2008 года, что ежегодно по всему миру 1,8 млн детей принуждаются к проституции и порнографии, а 1,2 млн продаются как товар, в том числе для сексуальной эксплуатации.

Ежегодный оборот криминального бизнеса в сфере сексуальной эксплуатации и детского рабства, по оценке ООН, составляет от 25 до 35 млрд долларов. Наряду с торговлей оружием и наркотиками, это одна из самых доходных областей криминального бизнеса.

По данным ООН, торговля детьми в последние годы только расширяется. За период с 2010 по 2012 год доля детей в общем объеме торговли людьми составила 33%, это на 5% больше чем за предыдущие 3 года. Теперь же, в условиях массовой миграции, связанной с военным хаосом на Ближнем Востоке и в Сев. Африке, дети пополняют криминальный рынок еще мощнее. Как минимум, 10 тыс. детей-беженцев, прибывших в Европу в последние два года без сопровождения взрослых, бесследно исчезли. Такие данные предоставил Европол. Эти несовершеннолетние беженцы исчезли уже после регистрации в стране прибытия.

Ознакомиться подробнее с проблемой криминального использования детей и той ролью, которую играет здесь система опекунства, можно в опубликованной ИА REGNUM статье присутствующего здесь коллеги М. Жиленкова с соавторами «Хочет ли Россия пожинать плоды безудержного либерализма Запада?».

Присоединяясь к этому вопросу, мы как родительская организация предлагаем свое понимание ситуации. Итак,

если дети стали товаром, и общество, по большому счету, приучают к этому, как к норме,

если представление об «интересах ребенка», его благе связывают с материальным благополучием семьи, а понятие «любовь» попросту игнорируется,

если социальная ответственность государства за «слабомощных» членов общества, прежде всего за детей, перекладывается на бизнес с его специфическими интересами,

если дошло до того, что звуки мыльной оперы «заботы о детях» способны заглушить очевидные преступления, творимые по отношению к ним и к кровной семье, и это происходит, прежде всего, на «цивилизованном Западе», откуда транслируется нам,

то нам следует:

а) сказать, что «дирижером» этой ювенальной мыльной оперы является давно известный России фашистский враг (прошу не считать это избыточным пафосом);

б) что у нашего общества всё еще есть, что предъявить в ответ на попытки расчеловечивания, попытки выстраивания двух‑ и трехэтажного человечества. Потому что русские, в большинстве своем, всё еще не утратили «свою культуру, традиции и ценности».

И первым шагом в таком ответе должно быть восстановление традиционных для России подходов к защите детей — установление причин, а не следствий семейного неблагополучия, и устранение этих причин, начиная с социальных. Надо вернуться к принципам социального государства, надо отстроить заново всю инфраструктуру, позволяющую растить и воспитывать детей, независимо от социального статуса родителей, надо прекратить волюнтаристское вмешательство в семью, кроме крайних случаев, которые следует четко прописать в законе.

Более конкретно наши предложения озвучит в конце сегодняшнего мероприятия другой докладчик. А я, чтобы завершить то, с чего начала, прошу посмотреть минутный ролик с лидером испанского движения «Бирюзовая волна», писательницей и исследователем Консуэло Гарсия дель Сид.