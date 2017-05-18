



Рене Магритт. Уроки тьмы. 1956

Госпожа Кузнецова!

Заявляю Вам о своем выходе из Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. К этому меня вынуждают Ваши заявления, Ваша позиция по важнейшим вопросам семейной политики и необходимость для меня как общественного деятеля занять недвусмысленную и последовательную позицию в идущей острой борьбе за стратегию семейной политики России.

Когда Президент назначил Вас на этот пост, в обществе возникла надежда, что Вы займете бескомпромиссную позицию по отношению к той стратегии, которая под лозунгом защиты прав ребёнка разрушает российские семьи в корыстных частных интересах. Такая позиция требует мужества и нуждается в поддержке. Поэтому после Вашего назначения мы обещали Вам поддержку — но именно такой позиции.

Однако Ваша деятельность на новом посту обманула ожидания общества и всех, кто особенно обеспокоен формирующимися опасными тенденциями в семейной политике РФ. К настоящему моменту стало очевидно, что Ваши взгляды на семейную политику и представления «Родительского Всероссийского Сопротивления» категорически расходятся.

Сначала Вы сформировали при себе Общественный совет, в который были собраны и те, кто защищает семьи, и те, от кого их приходится защищать, — те, чей бизнес-интерес завязан на выявление семейного «неблагополучия» и дальнейшее устройство новых «социальных сирот» при живых родителях либо — на «сопровождение» семей, что тоже дает простор фантазии и предприимчивости. Такое «впрягание в одну телегу» несовместимых лиц, отражающих совершенно разные позиции, сразу показало, что у Вас нет внятной позиции в сфере семейной политики и Вы не имеете четкого понимания, что есть добро в этой области, а что — зло.

Ваша дружба с теми, кто организует вмешательство в российские семьи и отобрание детей, сослужила Вам плохую службу: вы не смогли в назначенный Президентом срок представить ему внятный отчет о том, что происходит с отобраниями детей. Вы обратились не к опыту родительской общественности, которая давно «в теме», а к людям, которые не знают, что проверять, и обращаются за данными как раз к тем, кто и производит отобрания. Пытаясь Вам помочь выполнить поручение Президента, мы разработали и направили Вам методику сбора данных, необходимых для последующего анализа в центре. («Большая стирка, или Как выполнить поручение Путина без профанации»). Однако Вы предложенную методику даже не довели до рабочих групп, в результате чего мы видели на Вашем сайте лишь бодрые рапорты о том, что в стране всё спокойно.

Но в стране не спокойно! Практика отобраний детей в России уже укоренилась и широко распространена. И не надо говорить, что эти случаи единичны! Только ощущение безнаказанности и привычность внедрения в семьи позволяет органам опеки и ПДН творить беспредел при отобрании детей.

Также показательно, что Вы постоянно и настойчиво высказываетесь за всемерную поддержку сектора замещающих семей и демонстративно уклоняетесь от внятных оценок внедрения «беби-боксов» — циничного инструмента добычи детей для этого сектора.

Очевидно, что Вы совсем не понимаете, что такое «ювенальная юстиция» западного образца, какую роль в ней играют интересы добычи детей для рынка устройства их в частные руки, не понимаете, каково участие в этом силовых структур.

Вы развиваете систему приемных семей, создающую спрос на вмешательство в родные семьи и отобрание детей — в пользу материально мотивированного «платного родительства», где на ребенка получают в десятки раз больше денег, чем рядовые малообеспеченные семьи, то есть Вы помогаете тем, чья странная привилегия — воспитывать детей и больше нигде не работать — строится на чужих несчастьях и уже становится раковой опухолью бюджета России и регионов. Вас не останавливают на этом пути даже последние резонансные случаи, показывающие, что чужие дети стали для многих бизнесом, и что патология «рыночного» отношения к детям закономерно оборачивается тяжелыми психическими патологиями и зачастую гибелью детей.

Сейчас очевидно, что Вы совершенно не разделяете получившие поддержку Президента России представления «Родительского Всероссийского Сопротивления» о необходимости ликвидировать рынок детей в России, который очевидным образом создает спрос на вмешательство в родные семьи.

Вы также не разделяете нашу уверенность в необходимости максимально отстранить опеку от родной семьи. Наоборот, Вы идете на поводу у беззакония опеки, призывая разрабатывать «порядок возврата в семью» без суда отобранных детей!

Рассматривая проблему с отобраниями детей, Вы прячетесь за оценки прокуратуры, которая, по Вашим словам, считает, что нарушения при отобрании детей единичны. Но ведь Президент спрашивал Вас — независимого правозащитника, а не прокуратуру! — потому что для любого неангажированного человека, сталкивавшегося с проблемой, постыдная позиция прокуратуры в вопросах отобрания детей более чем очевидна. Даже в известных всей стране резонансных (единичных ли?) случаях мы не видим привлеченных к ответственности должностных лиц. Несмотря на многочисленность случаев отобрания детей за то, что «семья была в социально опасном положении», или просто уже за то, что «ребёнок был без законных представителей» (то есть под присмотром родственников или знакомых), мы не видим ни протестов прокуратуры, ни возбужденных дел о превышении полномочий. Так при чем тут прокуратура? И кого Вы защищаете — детей и семьи или чиновников, использующих свое положение во вред российским семьям и в своих корыстных интересах?

При такой диаметральной противоположности взглядов я не вижу для себя возможным принимать участие в «работе» в Вашем Общественном совете.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Мамиконян

Время требует предельной отчетливости. Если мы проиграем борьбу за семейную стратегию, если семейная политика будет двигаться не интересами родных семей России, а рыночными аппетитами «отбирателей» и «сопроводителей», это будет поражение России, которое мы себе не сможем простить. Жаль, что Вы это так не ощущаете.

Мария Мамиконян