Остановите их, господин Президент!

Москва, 21 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум.



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Президенту Российской Федерации

В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Очень скоро мы все можем оказаться в «трудной жизненной ситуации». Мы говорим «все», потому что многие имеют семью и детей, а многие их скоро создадут. Поэтому мы, граждане Российской Федерации, обращаемся к Вам как гаранту Конституции РФ, нормы которой могут быть попраны принимаемыми законами.

В оставшиеся до окончания весенней сессии дни в Госдуме РФ в окончательном, третьем чтении планируют рассмотреть и принять проект федерального закона №953 369−6 с неброским и ничего простому человеку не объясняющим названием: «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности.

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Данный законопроект появился как ответ на озвученную Вами 3 декабря 2015 года в послании Федеральному Собранию просьбу поддержать предложения Верховного суда (ВС РФ) о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние.

Логичная и гуманная по своей изначальной сути идея к третьему чтению выглядит следующим образом: предлагается освободить от уголовной ответственности за побои (без вреда для здоровья) всех, кроме близких родственников потерпевшего, то есть всей многопоколенной семьи, в которую входят родители, супруги, дети, внуки, вплоть до свояков. То есть речь идёт о дискриминации членов семьи по социальному признаку — их поведение будет признаваться более опасным, чем поведение постороннего человека, избившего незнакомца в подъезде!

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Эксперты убеждены, что это приведет к криминализации семьи, поскольку в стране по большей части не останется несудимых родителей — теперь за каждый шлепок могут возбуждать уголовное дело, которое нельзя будет прекратить за примирением сторон. Данным законопроектом вводится новый субъект уголовного права — «близкое лицо».

В случае принятия вышеуказанных законопроектов дела такого типа станут передаваться из разряда дел частного обвинения — в частно-публичное. А это значит, что дела будут возбуждаться по заявлению потерпевшего или его представителя, а прекращению за примирением подлежать не будут! Следовательно, таким образом можно очень быстро и без особых хлопот поднять раскрываемость преступлений, поскольку родители — вот они, туточки, ничего и расследовать-то не нужно, а за убийцей или насильником ещё побегать нужно и разыскать, кто что натворил. Таким образом в самой близкой перспективе Россия может получить правовой беспредел с непредсказуемыми последствиями, прикрытый прекрасной статистикой о раскрываемости преступлений.

Естественно, не надо забывать, что если родителя осудят за побои (а наказание предусматривает до 2 лет лишения свободы), то ребёнка отберут. Чего, собственно, и добиваются те, кто вот уже не один год пытается создать в стране черный рынок детей. Между тем, согласно предлагаемой этим же законопроектом, ст. 76.2 УК РФ коррупционерам даётся дополнительный инструмент для освобождения от судимости в обмен на штраф не более 250 000 рублей. Где же справедливость? Получается, что родитель и семьянин, дело в отношении которого не будет прекращаться за примирением, более опасен для общества, чем коррупционер!

Добавим также, что данный закон принимается вопреки воле общества и экспертов, в том числе и Общественной палаты Российской Федерации, 28 апреля 2016 года проведшей общественную экспертизу проекта Федерального закона №953 369−6 и давшей отрицательное заключение, которое, к сожалению, не было учтено законодателями.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Просим не подписывать проекты Федеральных законов №953 369−6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» и в его исполнение ПФЗ № 953 398−6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» как нарушающие Конституцию Российской Федерации, не отвечающие чаяниям народа России, стремящегося сохранить традиционные семейные ценности и не допустить распространения ювенальных технологий на территории нашего государства.

В интересах и по поручению граждан Российской Федерации

Председатель Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»

Мамиконян М.Р.

P.S.

Вчера, 29 июня, Совет Федерации, несмотря на широкие общественные протесты и жаркую дискуссию в самом Совете Федерации, всё же проголосовал (НЕ единогласно, отнюдь) за принятие ФЗ №953 369−6 и № 953 398−6. Как проходило обсуждение, можно посмотреть (и стоит посмотреть!)

Таким образом, на пути закона, противоречащего Конституции России, вводящего в России дискриминацию граждан по признаку наличия семьи, позволяющего посадить полстраны, остался только один заслон — Президент Российской Федерации.

Остановите их, господин Президент!