Москва, 20 июня, 2016, 08:31 — ИА Регнум.



Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Тревога (фрагмент). 1919

Уважаемый Павел Алексеевич!

Родительская общественность удивлена и возмущена тем, что Госдума собирается рассматривать уже в третьем чтении — то есть принимать! — законопроект №953 369−6, непосредственно касающийся семьи и детей.

Этот законопроект, не случайно названный «антисемейным», получил отрицательное заключение Общественной палаты РФ еще перед вторым чтением (28 апреля 2016 г.). Критике были подвергнуты неожиданно появившиеся в законопроекте поправки, дискриминирующие членов семьи по отношению к прочим гражданам. Данное заключение ОП РФ и заключение одной из региональных Общественных палат (Свердловской области), были проигнорированы теми, кто готовил проект ко второму чтению, как будто их не существовало, что является вызывающим пренебрежением к мнению общественности и экспертов. Но, главное, тут нарушены логика и здравый смысл.

Законопроектом № 953 369−6, появившимся как ответ на предложение президента В.В. Путина «декриминализировать» (перевести из уголовного кодекса в административный) ряд нетяжких преступлений, рассматриваемых по ст. 116, производится поразительная подмена смыслов — он особым образом криминализирует семью. Смягчая наказание всем гражданам, применившим насилие без последствий для жизни и здоровья потерпевшего, данный законопроект оговаривает особый статус для граждан, находящихся в родственных отношениях, — на них послабление НЕ распространяется. Где тут логика? Почему именно члены семей выведены из сообщества граждан РФ в особую, «пораженную в правах» группу?

Казалось бы — и так всегда было — конфликты, происходящие в семьях, — это прежде всего дело членов семьи: преодоление таких конфликтов зависит от них, оно не может быть делегировано государству, правоохранительным органам или каким-либо «социально ориентированным» НКО. Казалось бы, Конституция РФ охраняет суверенитет семьи. И выделение тонкой семейной сферы из прочих опирается на традицию и опыт, на понимание, что семья держится не правовыми регуляторами, а тем, что крайне трудно формализовать, и посему лезть туда бессмысленно и вредно.

Но что мы видим теперь? Нам предлагают новую реальность, в которой именно нахождение в родственных отношениях оказывается «отягчающим обстоятельством». За одно и то же деяние посторонний человек подвергается административному взысканию, а близкий — уголовному преследованию. Этот абсурд распространяется и на взрослых членов семьи, и на детей. Тут он ощутим особенно.

Все мы знаем, что дети иногда неуправляемы, что слова для них становятся пустым звуком, а родительские увещевания лишь больше «подзаводят» на протест и непослушание. Все мы знакомы с ситуациями, когда осадить, поставить ребенка на место может только резкое действие. В его же интересах. Это почти неизбежный элемент воспитания, и если кому-то повезло ни разу в жизни не шлепнуть ребенка, не одернуть зарвавшегося подростка — то это именно повезло. А бывают ситуации, когда в ход у родителей идет и ремень. Во всяком случае, опросы показывают, что 50% наших сограждан, пусть и не одобряет, но не считает такое преступлением. Однако по внесенному депутатом П.В. Крашенинниковым законопроекту не только ремень, но и шлепок с подзатыльником становятся уголовно наказуемыми деяниями, то есть ведут к серьезнейшим для семьи последствиям. Для всей семьи и для легко наказанного ребенка — в частности. Ведь следующим шагом станет изымание его из «неблагополучной» семейной среды в якобы комфортную — к чужим людям, «воспитателям на зарплате», и это еще хорошо, если так! Есть ведь и иные варианты последствий для ставших социальными сиротами — слишком далекие от безоблачных. И кому, как не Вам, Павел Алексеевич, это знать.

Издевательство, заложенное в таком подходе с выделением именно людей, связанных семейными узами, в наиболее ущемленную в правовом отношении группу, очевидно всему родительскому сообществу России. Приведет данный правовой казус к двум сокрушительным результатам: разрушению конкретных семей, вполне способных к самовосстановлению, и разрушению семьи как института — ведь мало кто из молодых людей захочет отныне «рисковать», вступая в брак (даже в гражданский). Мы не знаем, что двигало рукой тех, кто вписал антисемейные поправки в закон о «декриминализации» — ложно понимаемое благо или скверный умысел, но мы убеждены, что законопроект № 953 369−6 надо немедленно останавливать.

Надеемся, что Вы присоединитесь к родительскому протесту и сделаете все доступные Вам шаги, для того, чтобы антисемейный закон был снят с рассмотрения.

Нельзя допустить, чтобы ложное представление о семье как якобы самом опасном для проживания детей и взрослых месте и приравнивание близких родственников к хулиганам и экстремистам — было закреплено законодательно!

С уважением, председатель РВС Мария Мамиконян.