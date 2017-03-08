Марина Богословская
Последние публикации
Жаркая осень в Аргентине: страна охвачена протестами
Аргентина охвачена акциями протеста против президента Маурисио Макри. Эти акции носят общенациональный характер. Накануне своё недовольство политикой правительства выражали преподаватели государственных образовательных учреждений. 7 марта основной движущей силой выступила Всеобщая конфедерация...
8 марта 2017
Президент Аргентины стал фигурантом уголовного дела
Главное событие этих дней в Аргентине — судебный иск против президента Маурисио Макри, нескольких чиновников его правительства и… эмира Катара — шейха Та́мим бин Хамад бин Хали́фа Аль Та́ни по подозрению в совершении преступлений в рамках меморандума, подписанного между Аргентиной и Катаром. Иск...
2 декабря 2016
У президента Аргентины — личный бизнес-конфликт с Дональдом Трампом
Правительство Аргентины в период выборной компании особо не высказывалось о предпочтениях в президентской гонке в США, но при этом явно делало ставку на победу кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Президент Маурисио Макри подверг критике Дональда Трампа в конце августа в связи с идеей создания...
10 ноября 2016
Аргентина: скоро грянет буря?
Ежегодно наступлению весны в Аргентине предшествует природный феномен, который носит романтическое название Санта Роса. Несколько дней природных катаклизмов в виде проливных дождей и гроз. Всё это сопровождается сильными ветрами, до штормовых, сносящими всё на своём пути. Обычно, накануне Санта...
27 августа 2016
Президент Аргентины открывает военную базу США на Огненной земле
Делегация Министерства обороны Аргентины совершила поездку в Соединенные Штаты Америки, чтобы договориться о проектах военного сотрудничества. Наиболее важным из них является создание американской базы в Ушуайя, на Огненной земле. Маурисио Макри собирается возобновить тесные отношения с США. А для...
19 мая 2016
Сорок дней Кристины Киршнер
9 декабря 2015 года Кристина Киршнер выступила с прощальной речью перед своими сторонниками в Буэнос-Айресе. Она сказала: «Я ожидаю Аргентину без цензуры, ожидаю Аргентину без репрессий. Надеюсь, что Аргентина будет свободнее, чем когда-либо, потому что свобода, которой обладали аргентинцы, это не...
19 января 2016
Аргентину признали одной из самых несчастных стран мира
Инфляция в Аргентине достигла 36,4%, а безработица 7,7%. По данным рейтинга Business Insider, Республика Аргентина в сентябре 2015 года заняла четвертое место среди «самых несчастных стран мира». За месяц до всеобщих выборов в Аргентине оппозиция активно использует тему экономического кризиса в...
20 сентября 2015
Российский туризм в Аргентину и Уругвай. Есть ли перспективы?
Учитывая то количество километров, которое разделяет территорию России и страны южной оконечности Латинской Америки, туризм в Аргентину (и тем более в Уругвай) никогда не был массовым. До отмены визового режима для граждан России в Аргентину (и аргентинцев в Россию) в марте 2009 года Аргентину...
25 августа 2015
Аргентина — страна с парализованной экономикой
Накануне парламентских выборов экономическая ситуация в Аргентине характеризуется низким уровнем активности на внутреннем и внешнем рынках, недостатком валютных резервов. Кроме этого, новый президент найдет в значительно меньшем объеме сумму резервов страны в ЦБ в счёт долговых обязательств...
18 августа 2015
В Аргентине состоялись обязательные первичные выборы
В Аргентине 9 августа 2015 года прошли обязательные предварительные первичные выборы (PASO) кандидатов в президенты, губернаторы, сенаторы, депутаты и представителей в парламент Южноамериканского рынка (Mercosur). Согласно законодательству Аргентины, для участия в выборах «прекандидат» должен...
10 августа 2015
Будут ли Аргентина и Великобритания вновь воевать за Фолклендские острова?
На просторах Южной Америки есть много территорий, которые являются «яблоками раздора» между государствами. Одно из них — спор между Аргентиной и Великобританией из-за Мальвинских (в английской версии Фолклендских) островов. Этим летом вялотекущий конфликт, оказывающий влияние на президентскую...
8 августа 2015
Миф о «мясном Эльдорадо» в Аргентине
Аргентина стала одной из первых латиноамериканских стран, которая выразила готовность к расширению поставок в Россию продовольственных товаров после введения РФ ограничений на импорт из США, Канады, стран Евросоюза. Говядина, молочная продукция, свинина, мясо птицы, фрукты, овощи и морепродукты...
4 августа 2015
Станет ли Аргентина «красной»?
За три месяца до выборов Президента страны и за две недели до первичных выборов (PASO) Аргентина всё чаще вспоминает свою историю: годы перонизма, времена диктатуры, годы железного занавеса и «коммунистической угрозы», времена демократии и процветания. Отметим, что 25 октября 2015 года, помимо...
28 июля 2015
Аргентина — Уругвай: борьба ла-платских мальчиков
Тридцать три неизвестных и борьба за независимость Уругвая 19 апреля 2013 года президенты Аргентины и Уругвая Кристина Киршнер и Хосе Мухика вместе вылетали в Перу на саммит Союза Южноамериканских государств (UNASUR) на борту Танго 01 — персональном лайнере президента Аргентины. Тогда всего за две...
16 апреля 2015
Немецкий след в Аргентине: место рождения четвертого рейха?
Недавняя находка аргентинских археологов вблизи границы с Парагваем таинственных сооружений в очередной раз подстегнула общественный интерес к теме нацистского присутствия в стране. Как сообщает газета Кларин (Clarin), были обнаружены три прочнейших постройки, с 3-х метровой стеной, в парке Teyú...
4 апреля 2015
Антипрезидентский паралич в Аргентине: анатомия
31 марта 2015 года, Аргентина встала. Всеобщая Конфедерация Трудящихся (ВКТ) объявила общенациональную забастовку. Забастовка началась с того, что на маршруты, по обычному графику не вышли пригородные поезда, автобусы, остановилось метро. Радио- и телевидение транслировало лозунги лидеров...
1 апреля 2015
Проект независимости индейцев — против Аргентины
Предвыборная сенсация в Аргентине — племя Мапуче вышло на тропу войны Ажиотаж перед выборами президента Аргентины 25 октября 2015 года продолжается. Любое, казалось бы, даже на первый взгляд заурядное событие, меняет результаты предварительных сценариев, то понижая, то повышая рейтинг того или...
27 марта 2015
Многонациональная Аргентина: русские в джунглях
Русские поселения на земле гуарани в Аргентине Аргентина — самая «европейская» страна южноамериканского континента. 97 % жителей Аргентины составляют потомки европейских иммигрантов, прежде всего — испанцев, итальянцев, немцев, поляков и выходцев из России (СССР). На долю же аборигенов приходится...
20 марта 2015
Из «золотого века» в третий мир: символ Буэнос-Айреса
Памятник экономическому успеху Современный Буэнос-Айрес был основан в 1580 году конкистадором Хуаном де Гараем и его командой. Это была вторая попытка основания города, т.к. первая, предпринятая в 1536 году конкистадором Педро де Мендоса, провалилась. Поселение, построенное командой Мендосы, было...
16 марта 2015
Не плачь по ней, Аргентина, ещё рано!
Судьба Кристины Киршнер Аргентина, сотрясаемая оппозиционными маршами прокуроров и манифестациями сторонников «кровавого киршнеризма», медленно движется к Рубикону, когда должна определиться судьба страны на ближайшие 4 года и возможно судьба «киршнеризма». Сейчас за восемь, без малого, месяцев...
9 марта 2015