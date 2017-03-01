Аргентина охвачена акциями протеста против президента Маурисио Макри. Эти акции носят общенациональный характер. Накануне своё недовольство политикой правительства выражали преподаватели государственных образовательных учреждений. 7 марта основной движущей силой выступила Всеобщая конфедерация трудящихся (CGT). Протестующие заполнили все улицы и площади в центре столицы Аргентины. На митинге возле Обелиска выступили члены руководящего триумвирата Всеобщей конфедерации трудящихся: Карлос Акунья, Хуан Карлос Шмит и Эктор Даер.

Global Jet Аргентинский флаг

«Хватит увещеваний! Пора действовать, подумать о народе и рабочих. Нам нужны ответы на наши вопросы», — заявил Карлос Акунья, выступая перед тысячами аргентинцев, собравшимися в центре города. «Ни одно из обещаний Макри народу не выполнено. Правительство наложило вето на закон об увольнении. За время президентства Макри безработных стало на 40% больше. Мы будем бороться за каждого рабочего в каждом секторе экономики, будем говорить о каждом. Мы умрём, но не сделаем ни шагу назад! Мы объявляем борьбу за наши права, потому что переговоры с этим правительством не дали ничего», — подытожил Акунья, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Tanatos02 Социальный протест в Буэнос-Айресе

Хуан Карлос Шмит, обращаясь к протестующим, отметил, что «правительство должно нас услышать, т. к. это всеобщий протест против социальной и экономической политики этого правительства. «Камбиэмос» (предвыборное объединение Макри) обещало нулевую бедность. Но через год после победы на выборах признало невозможность выполнения данного обещания, что привело к появлению гигантского количества бедных. Решение этих проблем зависят полностью от политики правительства. Наша миссия защитить наши права. Страна в руинах: нет инвестиций в экономику, нет производства, нет экспорта. Компании импортёры уничтожают национальное производство. Бесконтрольная инфляция. Цены и тарифы взлетели до небес. Аргентинцы не знают, как выжить в условия такой инфляции и невероятных цен. Страна без образования и без социальной справедливости, без гарантий. Мы должны объявить национальную забастовку, и если правительство не изменит политику, новая забастовка охватит все сектора экономики в апреле 2017 года».

Эктор Даер заявил: «мы пришли сюда, чтобы бороться, чтобы не позволить правительству больше уничтожать нашу экономику и нашу страну. Мы пойдём до конца, чтоб защитить наши права и гарантии. Если нет уважения к народу со стороны правительства, то национальной забастовке быть. Мы несогласны с вашей экономической и социальной политикой. Мы не позволим нарушить трудовое законодательство синдикатам, которым правительство покровительствует. За наших родителей, за наших детей, за наших внуков, за настоящее и будущее мы объявляем 24-часовую забастовку по всей стране. В созданных правительством Макри экономических условиях, процветают только монополии — спекулянты за счёт обнищания народных масс», передает с места событий корреспондент ИА REGNUM

По итогам митинга было принято решение начать национальную забастовку, но дата начала не была определена. Это вызвало гнев рядовых участников акций протеста, и они попытались физически воздействовать на умеренных лидеров профсоюза при их посадке в машину. Несмотря на предупредительные выстрелы полиции резиновыми пулями, разъяренным манифестантам удалось оттеснить Акунью от машины, и ему пришлось бежать под градом пакетов с мусором. Он стучался в двери, но никто ему не открыл. Акунья воспользовался потасовкой дружинников, охранявших лидеров профсоюза с манифестантами, и скрылся в подоспевшей вовремя машине.

После бегства лидеров, народ стал скандировать: «Дата национальной забастовки!» и требовать суда над Макри. Возмущённые манифестанты говорили в камеры: «Эти люди, лидеры профсоюза, далеки от народа, они не понимают наших проблем и наших бед. У нас нет работы, нам не на что жить, мы на грани. Мы больше не хотим так жить. Пришло время борьбы. Или нам скажут дату начала забастовки, или мы не будем расходиться по домам».

Маурисио Макри

При этом, президент страны Маурисио Макри уверен, что его правительство закладывает основы для развития страны. И ориентируется на долгосрочную перспективу, комментирует El Intransigente. Макри уверен, что страна «встает на ноги», появляются признаки улучшения состояния экономики, «каждый год будет лучше предыдущего», писало ранее ИА REGNUM .