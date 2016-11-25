



verkeorg Уголовное дело

Главное событие этих дней в Аргентине — судебный иск против президента Маурисио Макри, нескольких чиновников его правительства и… эмира Катара — шейха Та́мим бин Хамад бин Хали́фа Аль Та́ни по подозрению в совершении преступлений в рамках меморандума, подписанного между Аргентиной и Катаром.

Иск направлен против президента Маурисио Макри, главы пенсионного фонда Аргентины Луиса Мария Блакерса, вице-президента Габриэлы Микетти, советника президента страны по иностранным инвестициям Орасио Рэйзерва, генерального директора по международным отношениям Сената Хосе Амайя Ортиза, посла Аргентины в Дохе Сесилии Россаны Сурбалле и министра иностранных дел Сусаны Малькорра.

«Соучастниками» преступления названы эмир Катара — шейх Та́мим бин Хамад бин Хали́фа Аль Та́ни и известный спортсмен Гастон Гуадио.

Иск инициирован Фондом мира и изменения климата Аргентины, в частности, его главой Фернандо Мигуэса. По аргентинскому законодательству, после проверки иск направлен в соответствующую судебную инстанцию.

Судебная система Аргентины устроена таким образом, что выбрать судью невозможно. Любой судебный иск проходит стадию сортировки с помощью электронной лотереи и направляется к тому судье, которого избрал «жребий». В этот раз «жребий» пал на главу Федерального суда Даниэля Рафекаса, который и будет изучать, проводить расследование, принимать решение по иску.

Аргентина и Катар подписали меморандум, целью которого является привлечение инвестиций в Аргентину со стороны катарского правительства, что само по себе не является преступлением. Но соглашение включает в себя создание сомнительной офшорной схемы и участие «иностранного менеджера», который будет полностью распоряжаться всеми средствами государственного Пенсионного фонда Аргентины. Это противоречит законодательству страны. Кроме того, подобные решения не могут приниматься без согласования с Конгрессом Аргентины.

В исковом заявлении президента Аргентины Маурисио Макри и остальных высокопоставленных фигурантов обвиняют в преступлении против государства и народа, в мошенничестве, неправомерных действиях, бесхозяйственности, ведении переговоров, несовместимых с осуществлением государственных функций, наносящих ущерб общественным фондам страны. Речь идёт о бесконтрольном использовании средств Пенсионного фонда Аргентины некой организацией Qatar Investment Authority (QIA). В чем усматриваются элементы коррупции.