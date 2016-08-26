



Джованни Фаттори. Буря

Ежегодно наступлению весны в Аргентине предшествует природный феномен, который носит романтическое название Санта Роса. Несколько дней природных катаклизмов в виде проливных дождей и гроз. Всё это сопровождается сильными ветрами, до штормовых, сносящими всё на своём пути. Обычно, накануне Санта Роса, небо затягивает свинцовыми тучами, резко повышается атмосферное давление, становится трудно дышать, в воздухе повисает особое напряжение.

На этот раз напряжение в природе происходит на фоне всё возрастающих социально-экономических противоречий в аргентинском обществе.

После прихода к власти в конце прошлого года правительства президента Маурисио Макри кризисные явления в экономике и обществе только усилились. Рост цен на товары и услуги продолжился ещё более быстрыми темпами, чем при прежнем президенте. Так, тарифы на газ и электричество выросли в десятки раз. При этом газовый монополист компания «Метрогаз» заявляет, что продавать газ дешевле у неё нет никакой возможности, так как спрос на него на внутреннем рынке превышает предложение. Данный тезис довольно сомнителен: при киршнеристах газа хватало всем и Аргентина экспортировала его в соседние страны. Аграрии вдруг заявили, что им невыгодно производить сливочное масло. В результате масло пропало с полок супермаркетов, а молоко, как в старые «добрые» времена, стали сливать в сточные канавы.

Сотни тысяч людей пополнили ряды армии безработных. Несмотря на кампанию по борьбе с преступностью, объявленную с помпой, уровень преступности продолжил свой рост. Всё это привело к росту протестных настроений среди населения, что вызвало реакцию в парламенте. Палата депутатов в ходе «горячей» сессии со скандалом ввела, по предложению оппозиции, временный запрет на повышение тарифов. Запрет будет действовать до решения специальной сессии, которая изучит законность и целесообразность повышения тарифов. При этом киршнеристы впервые объединились со своими оппозиционерами: масистами, диссидентами, перонистами, прогрессистами и левыми всех мастей. Их объединила не всеобщая любовь, а ненависть к повышению тарифов, пишет Clarin. После этого Макри был вынужден взять трёхмесячную паузу на изучение этого вопроса.

Отметим, что популярность президента продолжает падать, так как даже его сторонники уже устали ждать обещанных улучшений в экономике страны. Возможно, следствием этого явился инцидент в курортном городе Мар-дель-Плата 12 августа 2016 года, где Маурисио Макри собирался выступить перед жителями. Разъяренная толпа горожан под руководством группы «Мы голосуем борьбой» (Votamos luchar) напала на кортеж президента, закидала его камнями, при этом скандировала: «Макри — мусор и диктатор».

Своими действиями протестующие вынудили президента срочно покинуть место запланированной встречи. «Время переговоров окончено, началась борьба», — сказал один из лидеров протеста, сообщает Clarin. После инцидента были приняты меры по судебному преследованию нападавших, что в свою очередь ещё более обострило обстановку в аргентинском обществе. Начались манифестации и пикеты против признания социальных протестов уголовными преступлениями и преследования их участников. Всё это, с учётом ранее заведённых дел на бывшего президента страны Кристину Киршнер и президента организации «Матери Майской площади» (Madres de Plaza de Mayo) Эбе де Бонафини подняло градус противостояния до критического уровня.

Так «Матери Майской площади» призвали к двухдневным маршам сопротивления, которые начались 26 августа и завершатся на Майской площади. 24 августа члены Партии безработных под руководством Анибаля Верона оккупировали оживлённую автотрассу Буэнос-Айрес — Ла Плата, перекрыв движение автотранспорта по ней. Изначально участники протеста были настроены агрессивно, о чём свидетельствуют принесённые заранее камни больших размеров, палки и бутылки с жидкостями. Возникшая пробка из машин растянулась на 8 километров и когда кто-то пытался объехать пробку по обочине, демонстранты закидывали машину камнями и били стёкла палками. Полиция, разгоняя протестующих, применила резиновые пули и холодную воду из брандспойта.

События в Мар-дель-Плата и на автостраде Буэнос-Айрес — Ла Плата — это только два эпизода длинной цепи противостояния оппозиции и власти в последнее время, свидетельствующие о нарастании агрессии с обеих сторон. На рост протестных выступлений правительство отвечает всевозможными запретами и ограничениями на проведение манифестаций. Это действует на протестующих, как красная тряпка на быка, всё больше недовольных выходят на улицы городов. Выходят и сторонники президентского блока «Cambiemos» («Изменим!»), надежды которых на улучшение жизни после выборов пока не оправдались.

Аргентину ждут жаркая весна и знойное непредсказуемое лето как в прямом, так и в переносном смыслах.

Ощущение надвигающегося шторма, который развеет напряжённость и расставит всё по своим местам, повисло над страной. И этот шторм обязательно придёт, он всегда приходит в Аргентину вместе с Санта Роса.