Буэнос-Айрес, 19 мая, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Делегация Министерства обороны Аргентины совершила поездку в Соединенные Штаты Америки, чтобы договориться о проектах военного сотрудничества. Наиболее важным из них является создание американской базы в Ушуайя, на Огненной земле.

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

Маурисио Макри собирается возобновить тесные отношения с США. А для таких случаях существуют различные поводы, чтобы оправдать военное присутствие США в пределах национальных границ суверенных государств. Такие как, например, борьба с незаконным оборотом наркотиков и сотрудничество по преодолению различных катастроф.

Эльза Бруззоне, специалист в области геополитики, стратегии и национальной обороны и член Центра борьбы за демократию в Аргентине (CEMIDA) отмечает: «Соединенные Штаты используют различные оправдания, включая естественно, такие как гуманитарная помощь или оказание поддержки при возникновении стихийных бедствий, чтобы внедрить военные базы под видом научных объектов. Эти тайные базы всегда располагаются в местах, где есть стратегические природные ресурсы: вода, плодородные земли для производства продуктов питания, полезные ископаемые, углеводороды и разнообразные биологические ресурсы», — комментирует газета Contexto.

«В дополнение к базе, которую хотят открыть в Ушуайя, США также намерены создать военную базу в районе трёх границ (Аргентина, Бразилия, Парагвай). Это проект установки базы в городе Сан-Игнасио, к западу от провинции Мисьонес, который предполагает наличие полного контроля над водными ресурсами Гуарани. Это топ — проект, который хотели реализовать в Resistencia, провинция Чако, в 2012 году, используя в качестве предлога «гуманитарную помощь». Но благодаря негативной реакции населения Чако и активно развивающейся деятельности CEMIDA, совместно с Министерством обороны и Министерством иностранных дел, удалось остановить этот проект», — добавила Эльза Бруззоне. Аргентинский эксперт уверена, что «главная цель США получить контроль над нашими природными ресурсами».