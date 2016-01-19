9 декабря 2015 года Кристина Киршнер выступила с прощальной речью перед своими сторонниками в Буэнос-Айресе. Она сказала: «Я ожидаю Аргентину без цензуры, ожидаю Аргентину без репрессий. Надеюсь, что Аргентина будет свободнее, чем когда-либо, потому что свобода, которой обладали аргентинцы, это не награда. Это право людей говорить за и против любого правительства, потому что это суть демократии». В завершении Кристина призвала своих сторонников не сдавать завоеванных позиций.

Ministerio de Cultura de la Nación Кристина Киршнер во время посещения Национального исторического музея Аргентины

На следующий день, 10 декабря, Киршнер, уже будучи частным лицом, улетела регулярным рейсом «Аргентинских авиалиний» в Рио Гажегос, столицу провинции Санта Круз, вотчину семьи Киршнеров. Именно там Нестор Киршнер был губернатором и откуда начинался долгий, длинною в 12,5 лет, путь «киршнеризма». Надо отметить то, что в эмоциональном плане проходившая 10 декабря 2015 года инаугурация Маурисио Макри явно не дотягивала до прощального мероприятия Кристины.

За прошедшие с тех пор сорок дней Кристина не покидала провинцию Санта Круз и отметилась в сети парой-тройкой действий. Один раз в соцсети Twitter она выразила озабоченность отсутствием безопасности в стране на примере ограбления её знакомой. А также на видео, появившемся в сети, она, находясь в Эль Калафате (город в провинции Санта Круз), передаёт привет приболевшей подруге. На другом приветствует молодёжь из организации «Кампора». И если Кристина Киршнер живёт тихой и незаметной жизнью частного лица, не дающего особых информационных поводов для упоминания в СМИ, то имя её стали упоминать в этих же СМИ с завидной регулярностью, и чем дальше, тем чаще.

Дело в том, что пришедшие к власти силы пошли по давно протоптанной дорожке: во всем виноваты предшественники и лично Кристина. Нет света в районах города Буэнос-Айреса — это Кристина, цены продолжают свой победный взлёт со скоростью ракеты — это Кристина и т.д. Как сообщает газета La Nacion, депутат и вечно неудачливый кандидат в президенты на всех предыдущих президентских выборах Элиса Каррио на радио Mitre выступила с обвинениями в адрес Кристины Киршнер. Она заявила, что бывшая глава государства должна быть привлечена к ответственности по делу прокурора Нисмана, а также за подписание «меморандума о взаимопонимании с Ираном в по делу АМИА» и не только в судах национальной юрисдикции, но и в международном суде. По словам депутата, прокурор Нисман трагически погиб через четыре дня после того, как выступил с обвинениями в адрес Кристины Кришнер в сговоре с Ираном, по делу о взрыве в еврейском культурном центре (АМИА). И этого, по мнению Элисы Карио, вполне достаточно чтобы привлечь к ответственности бывшего президента в международных судах.

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«Кристина Киршнер не является неподсудной»

Но, похоже, рано сторонники неолиберализма похоронили «киршнеризм». Так, в конце 2015 года в Буэнос-Айресе состоялся митинг сторонников «киршнеризма» организованный молодёжью из «Кампоры» и собравший около 5 тысяч человек. Перед ними выступил Аксель Кисильоф, бывший министр экономики в правительстве Кристины. Он, в частности, сказал :"Если мы и проиграли Макри этот один процент, пускай не думает, что мы не следим за ним и все ему позволим. Пусть знает, что мы находимся на улицах и недопустим, чтобы он обманывал народ». Также была создана общественная организация Argentina Peronista Frente para la Victoria Cristina Kirchner 2019, основная цель которой подготовка к президентским выборам 2019 года.

Буэнос-Айрес, Аргентина