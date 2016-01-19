Сорок дней Кристины Киршнер
9 декабря 2015 года Кристина Киршнер выступила с прощальной речью перед своими сторонниками в Буэнос-Айресе. Она сказала: «Я ожидаю Аргентину без цензуры, ожидаю Аргентину без репрессий. Надеюсь, что Аргентина будет свободнее, чем когда-либо, потому что свобода, которой обладали аргентинцы, это не награда. Это право людей говорить за и против любого правительства, потому что это суть демократии». В завершении Кристина призвала своих сторонников не сдавать завоеванных позиций.
На следующий день, 10 декабря, Киршнер, уже будучи частным лицом, улетела регулярным рейсом «Аргентинских авиалиний» в Рио Гажегос, столицу провинции Санта Круз, вотчину семьи Киршнеров. Именно там Нестор Киршнер был губернатором и откуда начинался долгий, длинною в 12,5 лет, путь «киршнеризма». Надо отметить то, что в эмоциональном плане проходившая 10 декабря 2015 года инаугурация Маурисио Макри явно не дотягивала до прощального мероприятия Кристины.
За прошедшие с тех пор сорок дней Кристина не покидала провинцию Санта Круз и отметилась в сети парой-тройкой действий. Один раз в соцсети Twitter она выразила озабоченность отсутствием безопасности в стране на примере ограбления её знакомой. А также на видео, появившемся в сети, она, находясь в Эль Калафате (город в провинции Санта Круз), передаёт привет приболевшей подруге. На другом приветствует молодёжь из организации «Кампора». И если Кристина Киршнер живёт тихой и незаметной жизнью частного лица, не дающего особых информационных поводов для упоминания в СМИ, то имя её стали упоминать в этих же СМИ с завидной регулярностью, и чем дальше, тем чаще.
Дело в том, что пришедшие к власти силы пошли по давно протоптанной дорожке: во всем виноваты предшественники и лично Кристина. Нет света в районах города Буэнос-Айреса — это Кристина, цены продолжают свой победный взлёт со скоростью ракеты — это Кристина и т.д. Как сообщает газета La Nacion, депутат и вечно неудачливый кандидат в президенты на всех предыдущих президентских выборах Элиса Каррио на радио Mitre выступила с обвинениями в адрес Кристины Киршнер. Она заявила, что бывшая глава государства должна быть привлечена к ответственности по делу прокурора Нисмана, а также за подписание «меморандума о взаимопонимании с Ираном в по делу АМИА» и не только в судах национальной юрисдикции, но и в международном суде. По словам депутата, прокурор Нисман трагически погиб через четыре дня после того, как выступил с обвинениями в адрес Кристины Кришнер в сговоре с Ираном, по делу о взрыве в еврейском культурном центре (АМИА). И этого, по мнению Элисы Карио, вполне достаточно чтобы привлечь к ответственности бывшего президента в международных судах.
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«Кристина Киршнер не является неподсудной»
Но, похоже, рано сторонники неолиберализма похоронили «киршнеризм». Так, в конце 2015 года в Буэнос-Айресе состоялся митинг сторонников «киршнеризма» организованный молодёжью из «Кампоры» и собравший около 5 тысяч человек. Перед ними выступил Аксель Кисильоф, бывший министр экономики в правительстве Кристины. Он, в частности, сказал :"Если мы и проиграли Макри этот один процент, пускай не думает, что мы не следим за ним и все ему позволим. Пусть знает, что мы находимся на улицах и недопустим, чтобы он обманывал народ». Также была создана общественная организация Argentina Peronista Frente para la Victoria Cristina Kirchner 2019, основная цель которой подготовка к президентским выборам 2019 года.
Буэнос-Айрес, Аргентина