Правительство Аргентины в период выборной компании особо не высказывалось о предпочтениях в президентской гонке в США, но при этом явно делало ставку на победу кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Mauriciomacri.com.ar Маурисио Макри

Президент Маурисио Макри подверг критике Дональда Трампа в конце августа в связи с идеей создания стены на границе с Мексикой. И заявил, что он будет чувствовать себя лучше с Хиллари, чтобы развивать хорошие отношения, построенные с президентом Бараком Обамой. «Победа Трампа является «нейтральным» событием для Аргентины», сообщает Clarin. На самом деле победа Дональда Трампа имеет глобальное значение, и Аргентина не сможет увернуться от осколков этой огромной политической бомбы. Уже сейчас началось влияние этого события на все сектора экономики и на интересы правящей верхушки. Для многих компаний появилась прямая угроза приостановления действующих контрактов и соглашений, подписанных во время визита Барака в Аргентину.

Личные отношения Маурисо Макри и Дональда Трампа тянутся с начала 90-х годов прошлого века. Тогда Трамп, пользуясь тем, что является гражданином США, отсудил у Макри недвижимость на Манхэттене, которая принадлежала отцу нынешнего президента Аргентины. Однако, как и полагается главе государства, Маурисио Макри заявил: «Я поздравляю Дональда Трампа с триумфальной победой и надеюсь, что мы сможем работать вместе на благо наших народов». Сейчас главная задача заключается в обеспечении преемственности в работе с контрактами в самые быстрые и кратчайшие сроки. Правительство Аргентины также волнуют немалые средства, которые были обещаны этой стране, в ходе визита Барака Обамы. Речь идёт об инвестициях американских компаний в течение следующих двух лет. Хорхе Ингарамо, известный аргентинский экономист, заявил в интервью радио Cadena 3, что инвестиции временно приостановлены.

Еще одной проблемой является протекционистские меры, которые могут быть осуществлены Трампом. Он говорил о более высоких тарифах на импорт. А также пообещал пересмотреть торговые соглашения, такие как НАФТА (с Мексикой и Канадой) или Trans (включая Перу и Чили). Еще одной плохой новостью для страны является возможное повышение процентных ставок. Это повлияет на доступ к глобальным кредитным рынкам. Экономист Гильермо Ниельсен предсказал, что Аргентина «может иметь плохие времена», если это произойдет, так как Соединенные Штаты являются страной, которая «является частью глобализации, которая оказывает влияние на разработку глобальной финансовой политики, политики международных организаций: Организации Объединенных Наций и Международного валютного фонда»

В свою очередь, политолог Дэниел Зоватто предсказал, «что увеличение процентных ставок, может привести к девальвации валют в Латинской Америке и в Аргентине, в том числе. Рост стоимости кредитов в долларах ударит прямо по провинциям и муниципалитетам, которые уже разместили ценные бумаги со сроками погашения в валюте, пишет газета La Nacion.

Министр иностранных дел Сусана Малькорра выполнила формальность, поздравив Трампа, но также и выразила сожаление по поводу поражения Хиллари Клинтон. Впрочем, с ней солидарны многие женщины Аргентины. В первую очередь, феминистки. И не только они. И не только в Аргентине.

Как заявила корреспонденту ИА REGNUM деятель российского феминистического движения Татьяна Сухарева, победа женщины в президентской гонке в США могла бы стать знаковым событием. И стимулировать процессы развития феминизма в мире, в том числе в России: «Ведь в настоящее время уровень представленности женщин во власти в России крайне низок. Представленность женщин в нижней палате парламента по состоянию на 1 сентября 2016 года была такова, что Россия занимала 135 место. Сейчас их еще меньше. Поэтому, я солидарна с аргентинскими феминистками и сожалею о поражении Хиллари Клинтон».