Лия Фаррахова
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Последние публикации
Прогиб не засчитан. Почему Турция до сих пор не пустила Швецию в НАТО
28–29 ноября в Брюсселе состоялся саммит министров иностранных дел стран НАТО. Ожидалось, что к этому времени парламент Турции проголосует за ратификацию заявки Швеции на вступление в альянс. Однако в Анкаре заявили, что принятие решения снова откладывается. Еще летом турецкая пресса писала о том...
30 ноября 2023
Газ, зерно и геополитика. Каков главный итог переговоров Путина и Эрдогана
Слухи о скорых переговорах между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом курсировали больше месяца. Российского президента ждали в Турции в августе, хотя Кремль ни разу не подтверждал подобных планов. И вот 4 сентября Эрдоган посетил Сочи с однодневным визитом. Переговоры на высшем уровне...
5 сентября 2023
Альтернатива зерновой сделке. Что может предложить России Эрдоган
О том, что Россия выйдет из зерновой сделки в том случае, если её требования не будут удовлетворены, в Кремле предупреждали неоднократно. И вот 17 июля российские власти от предупреждений перешли к действиям. Тем не менее действие Черноморской зерновой инициативы продлилось без малого год. А...
22 июля 2023
Осквернение Корана. Похоже, что Швеция не так уж хочет в НАТО
Очередное публичное сожжение Корана в Стокгольме осложнило и без того натянутые отношения Швеции с исламским миром, и прежде всего с Турцией. Парламент республики все еще не одобрил вступление Швеции в НАТО, и едва ли эти события ускорят процедуру. Власти Марокко отозвали своего посла на...
1 июля 2023
Несмотря на победу, Эрдогану еще предстоит решить главную проблему Турции
1 июня власти Турции опубликовали официальные результаты второго тура президентских выборов, состоявшихся 28 мая. Реджеп Тайип Эрдоган теперь уже официально одержал победу с результатом 52,18% голосов. Незначительно, но все же отличаются данные, предоставленные Народно-республиканской партией...
1 июня 2023
Ажиотаж нарастает. Кто победит на выборах президента Турции
В ближайшее воскресенье, 28 мая в Турции пройдет второй тур президентских выборов: избирателям предстоит проголосовать за действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана или его главного оппонента — Кемаля Кылычдароглу. Лидер правящей «Партии справедливости и развития» Эрдоган набрал в...
26 мая 2023