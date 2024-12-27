Принятие единого тюркского алфавита в сентябре этого года в Баку стало одним из наиболее интересных и важных решений, принятых в ходе одной из встреч в рамках развития Организации тюркских государств (ОТГ). Для неё уходящий год был действительно плодотворным — в июле лидеры стран ОТГ провели неформальную встречу в Шуше по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, затем в ноябре в Бишкеке прошел саммит организации.

ИА Регнум

Кроме того, в течение года проходили встречи глав различных министерств стран-участниц, представителей советов безопасности и других ведомств, где и принимались ключевые решения. Что же скрывается за этой дипломатической активностью и почему это важно для России?

Это можно пояснить как раз на примере алфавита, состоящего из 34 латинских букв.

Работа велась комиссией при Международной тюркской академии, являющейся главным научным подразделением ОТГ, и шла она не один год. Возможность создания такого алфавита обсуждалась еще в 1990-е годы, когда сама ОТГ не существовала (окончательно организация оформилась только в 2009 году). Бывшие союзные республики осуществляли декириллизацию на свое усмотрение — еще в 1990-х это сделали Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан. В последнем, кстати, кириллица до сих пор используется наряду с латиницей.

В Казахстане языковая реформа разрабатывается со времен Нурсултана Назарбаева. Его преемник, президент Касым-Жомарт Токаев идею перехода на латиницу поддерживает, однако разработка реформы всё еще продолжается.

Здесь принятие общетюркского алфавита пришлось как нельзя кстати — министерство просвещения республики сообщило журналистам, что разработанный под эгидой ОТГ алфавит будет учитываться при составлении казахского латинского алфавита.

Киргизия пока не объявляла о планах перехода на латиницу. Но вот что интересно: после саммита в Бишкеке председатель Института турецкого языка (TDK) профессор Осман Мерт заявил, что перемены в языковой сфере коснутся Казахстана, Киргизии и Узбекистана. По его словам, после того как эти страны представят вопрос на рассмотрение своих парламентов и получат одобрение, члены ОТГ начнут использовать алфавиты, имеющие 29 общих букв, но различающиеся между собой на 1-3 дополнительные буквы.

В то же время в интервью газете Hürriyet глава TDK подчеркнул, что общий алфавит является рамочным и не предназначен для использования какой-либо одной страной.

При этом еще в 2022 году Международная тюркская академия закончила разработку учебников по истории, географии и литературе тюркского мира, предназначенных для факультативов в школах Азербайджана, Турции и Казахстана.

А 30 сентября — 1 октября 2024 г. состоялось первое заседание картографической комиссии, состоящей из представителей стран ОТГ. Оно положило начало разработке карты тюркского мира. С учетом данной формулировки, а также широко известной карты, врученной Эрдогану в 2021 году, будет любопытно посмотреть на результат — попадут ли на нее российские или, скажем, китайские территории. Как известно, в ноябре 2021 г. случился скандал: на подаренной турецкому лидеру карте «Тюркского мира» ряд российских регионов, включая Сибирь, был помечен желтым и оранжевым цветами. В подписи к опубликованной фотографии не уточнялось, что обозначают эти цвета, и Анкара пояснений не дала.

Однако, разумеется, деятельность ОТГ, осуществляемая под негласным контролем Турции, не может не согласовываться со внутренней политикой самой республики. Самым громким — по крайней мере для России — изменением в учебной программе Турции в этом году стало переименование региона Средней Азии (Orta Asya) в Туркестан. Изменения начнутся с учебников для 1-го, 5-го и 9-го классов. Этот термин, как утверждается, является более исторически корректным.

Очевидно, если изучить вопрос более тщательно, выяснится, что Туркестан до прихода в регион Российской империи являл собой нынешнюю Ташкентскую область Узбекистана и юг Казахстана. Туркестан «расползся» на соседние территории как раз к концу XIX века.

Еще два изменения стали менее заметными, но не менее важными для понимания того, как Турция позиционирует себя в современном мире. С этого года в учебной программе «Закон о депортации» армян (Tehcir Kanunu) превращается в «Закон о переселении и расселении» (Sevk ve İskân Kanunu).

Формально этот термин уже существовал ранее, однако теперь власти всерьез взялись за то, чтобы неприятные ассоциации с трагическими событиями 1915 года у молодого поколения турок не возникали.

Еще один примечательный момент — внедрение доктрины «Голубой Родины» в обязательную для изучения программу. Концепция провозглашает курс на расширение морских владений Турции в Эгейском, Черном и Средиземном морях.

Главным камнем преткновения здесь является территориальный спор с Грецией, в первую очередь касающийся определения морских границ в Эгейском море и кипрской проблемы.

Хотя внешне турецко-греческие отношения находятся на достаточно нейтральном уровне, исчерпание конфликта или его мирное урегулирование пока не представляются возможными. «Голубой Родине» также сопутствует доктрина «Небесной Родины» — она касается суверенитета Турции над воздушным пространством.

Откровенно экспансионистские нарративы, продвигаемые в Турции, в общем-то, ни для кого не являются секретом. Особенно заметны они стали в свете последних событий в Сирии — поддержка Турцией оппозиции из «Хайят Тахрир аш-Шам»* и раньше была секретом Полишинеля, однако внезапно вывешенный на цитадели Алеппо флаг говорит сам за себя.

Пока МИД республики отрицает любую причастность к обострению в Сирии, глава соправящей «Партии националистического движения» Девлет Бахчели — ближайший соратник Эрдогана — открыто заявляет, что Алеппо является турецким и мусульманским городом «до мозга костей». Да и сам президент Турции, выступая перед однопартийцами, напомнил, что до Первой мировой войны Алеппо и другие города Сирии были турецкими.

В странах ОТГ, разумеется, всегда могут сказать, что всё это внутренние дела Турции и к интеграционным проектам тюркского мира отношения не имеет. Но мелькающие тут и там среди вооруженной оппозиции в Сирии выходцы из Средней Азии — это как минимум повод задуматься о растущем влиянии «тюркского мира» и его претензиях на территории.