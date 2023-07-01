Очередное публичное сожжение Корана в Стокгольме осложнило и без того натянутые отношения Швеции с исламским миром, и прежде всего с Турцией. Парламент республики все еще не одобрил вступление Швеции в НАТО, и едва ли эти события ускорят процедуру. Власти Марокко отозвали своего посла на неопределенный срок, шведское посольство в Ираке местные и вовсе попытались взять штурмом, а в Джидде сегодня проходит экстренное заседание Организации исламского сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как ни странно, еще чуть больше года назад осквернение священной книги мусульман было сугубо внутренним делом Швеции. А еще несколькими годами ранее никому бы и в голову не пришло провернуть нечто подобное.

Фраза «сожжение Корана в Швеции» в новостных заголовках стала для нас уже чем-то обыденным. На самом деле истоки этой акции следует искать в Дании.

Ультраправый политик Расмус Палудан, основатель партии «Жесткий курс», проводил антиисламские демонстрации с 2018 года. Пока он рвал или сжигал Коран на глазах у населения и призывал депортировать всех незападных мигрантов из королевства, а ислам запретить, полиция оказывала ему всяческое содействие. В целом, демонстрации носили мирный характер и массовых столкновений после их проведения власти не фиксировали.

Увы, в Швеции события развернулись по иному сценарию.

В апреле 2022 года, в ходе пасхальных праздников, Палудан, получивший к тому моменту шведское гражданство, намеревался сжечь Коран в Линчёпинге. Но элементарно не успел: о готовящейся акции узнали местные мигрантские общины. Итог — массовые беспорядки в самом Линчёпинге перекинулись на Норрчёпинг и Эребру.

Несколько дней полицейские подвергались нападениям, с криками «Аллах велик!» мигранты атаковали их машины, швыряя в них камни и коктейли Молотова. А в Мальмё даже подожгли автобус вместе с пассажирами.

Демонстрация полной недееспособности местной полиции была единственным ударом по репутации шведской власти.

Дело было еще до подачи заявки на вступление в НАТО, и состояние прав религиозных меньшинств в королевстве не заботило ни Турцию, ни другие мусульманские страны. Зато вы наверняка помните, какую волну негодования спровоцировали аналогичные действия Палудана в январе этого года. Разумеется, скандалу способствовал сам выбор места проведения демонстрации — турецкое посольство. Теперь эффект разорвавшейся бомбы наблюдался не в самой стране, а, казалось, везде за ее пределами.

© Johan NilssonTt/Global Look Press Горящий автобус в городе Мальмё. Швеция. 2022

Премьер-министру Ульфу Кристерссону, поборнику скорейшего вступления в НАТО, с одной стороны, и ярому противнику «мягкой» миграционной политики, с другой, пришлось долго и униженно объяснять, что свобода слова-де является частью демократии, хотя в подобном прочтении она и не является уместной. Министр иностранных дел Тобиас Билльстрем, который сначала тоже апеллировал к правам человека, был вынужден признать, что «исламофобские демонстрации ужасны».

Шведские власти порицались во всём исламском мире от Катара до Пакистана. Еще раз подчеркнём: подобному остракизму не подвергалась ни Дания, ни Швеция, пока не вознамерилась вступить в НАТО.

Палудана, кстати, так и не наказали. Но в марте британские власти, узнав, что в день начала Рамадана он посетит Уэйкфилд со своим «коронным номером», оперативно запретили ему въезд в страну. Новая демонстрация в Швеции состоялась без его участия.

На этот раз особым рвением отличился мигрант иракского происхождения Салван Момика. В минувшую среду напротив мечети в центре Стокгольма он разорвал экземпляр Корана, потоптал его ногами и помусолил страницы куском бекона — все это в день праздника Курбан-байрам. Мужчина задержан (что само по себе является прогрессом).

Одновременно с этим парламент Венгрии в очередной раз перенес ратификацию шведской заявки на присоединение к НАТО на осеннюю сессию.

Турецкие власти уже традиционно пригрозили запретом на вступление Швеции в альянс, а также возмутились тем, что полиция согласовывает подобные перформансы. В шведских же СМИ распространяют информацию о том, что полиция не давала прямого разрешения на сжигание Корана, а лишь «одобрила связанную с ним демонстрацию». И по-своему прав турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что Швеция, по-видимому, не так уж и хочет вступить в НАТО.

Действительно, нынешние власти оказались в щекотливом положении.

«Умеренная» партия в альянсе с правыми «Шведскими демократами» пришла к власти в 2022 году на волне обещаний оперативно сделать страну членом НАТО и решить проблему с мигрантами, бьющими рекорды по уровню преступности в стране. За этот пункт предвыборной программы правящий блок неоднократно обвинялся в расизме. Теперь же перед этими самыми мигрантами приходится регулярно извиняться, а Эрдоган, не далее как пару лет назад упоминавшийся с приставкой «террорист» множеством шведских политиков, внезапно стал важной фигурой во внутренней и внешней политике страны.

Stefan JerrevÃ¥ng/Global Look Press Салван Момика держит в руках горящий Коран. Стокгольм

А поскольку турецкий президент активно презентует себя как защитника всех правоверных (в общем-то, халифа), однозначный запрет на демонстрации с использованием Корана в Швеции будет трактоваться как очевидная победа Эрдогана.

Возможен ли такой запрет в принципе при наличии прецедентов, описанных выше? Однозначно. Трудно представить, чтобы в разгар месяца гордости полиция рискнула согласовать публичное сожжение флага ЛГБТ-сообщества. То есть дело в приоритете ценностей (религиозные в Швеции явно не превалируют), а не в строгости буквы закона.

В то же время отношение шведов к исламу — это лишь один из пунктов шведско-турецких переговоров, причем не самый важный.

Гораздо актуальнее на сегодняшний день «курдский вопрос» — экстрадиция турецких граждан, подозреваемых в террористической деятельности на родине. Это либо самые простые оппозиционеры — критики действующей власти, либо деятели, подозреваемые в связях с Рабочей партией Курдистана (признана террористической организацией и в ЕС, и в Турции). Эмбарго на поставки оружия в республику шведы сняли еще в сентябре прошлого года, как и их финские соседи, но это не сделало их ни на йоту ближе к членству в НАТО.

Эти и другие пункты соглашения, заключенного Швецией, Турцией и Финляндией на саммите НАТО в Мадриде прошлым летом, будут обсуждаться уже на следующей неделе в Брюсселе.

Еще до проведения этой резонансной демонстрации было ясно, что позиция турецкой стороны в отношении Швеции не изменилась. Каждый раз Эрдоган заявлял, что усилий властей «недостаточно» для ратификации заявки. Сейчас у делегации из Анкары появится благовидный предлог для затягивания переговоров и попутного торга с властями США за свою благосклонность.

А вот шведам придется рано или поздно решить, что дороже — пресловутая свобода слова или одобрение будущих партнеров по альянсу.