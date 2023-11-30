28–29 ноября в Брюсселе состоялся саммит министров иностранных дел стран НАТО. Ожидалось, что к этому времени парламент Турции проголосует за ратификацию заявки Швеции на вступление в альянс. Однако в Анкаре заявили, что принятие решения снова откладывается.

Иван Шилов ИА Регнум

Еще летом турецкая пресса писала о том, что протокол о присоединении Швеции к НАТО будет передан в Меджлис не раньше 1 октября, когда депутаты приступят к работе после перерыва на летние каникулы. А в течение этого времени в Анкаре будут пристально следить за тем, как Швеция выполняет требования турецкой стороны в сфере безопасности. И вот, наконец, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил рассмотреть шведскую заявку в парламенте.

Справедливости ради, вопрос даже обсуждался членами парламентского комитета по иностранным делам. Но уже меньше чем через месяц дискуссию свернули по запросу правящей «Партии справедливости и развития» с формулировкой «подлежит доработке».

Каков характер этих доработок, остается только гадать. Однако шведы действительно сделали определенные шаги на пути к примирению с турками. Так, с 1 июня в королевстве действует обновленное законодательство в сфере терроризма. Членство в террористической организации стало классифицироваться как уголовное преступление.

Дискуссия об этом началась задолго до заключения договоренностей с Турцией.

В частности, ее спровоцировали многочисленные жены боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация), вернувшиеся в родную Швецию из зоны боевых действий. Протокол работы с такими гражданами не налажен до сих пор, и вопрос об их ответственности остается актуальным.

Очевидно, что введение реальных сроков (пока только на бумаге) за «продвижение, укрепление и поддержку» террористических организаций направлено в первую очередь против сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). Формально она запрещена и в Швеции, и в Евросоюзе еще в 1980-е. Но это не мешало ее членам проводить демонстрации в центре Стокгольма и даже собирать деньги на партийные нужды.

Власти Анкары также утверждают, что в Швеции укрывается значительное число активистов РПК из числа граждан Турции. Запросы на экстрадицию лиц, обвиняемых в террористической деятельности, Швецией не были удовлетворены.

Причина кроется в значительной разнице между правовыми системами двух стран: если в Турции оппозиционная деятельность может трактоваться как терроризм, то в шведском законодательстве оснований для этого недостаточно.

Немалая часть оппозиционных журналистов или общественных деятелей, обвиняемых в связях с гюленистами (последователи философа) и/или РПК, годами оседала в Швеции. Однако в последние полтора года многие из них опасаются выдачи турецким властям. Новые уголовные нормы, очевидно, вынудят их и тех, кто будет покидать Турцию в ближайшие годы, выбирать другие западные страны.

К слову, одним из результатов деятельности турецких оппозиционеров в Швеции стало создание аналитического центра Nordic Monitor, известного публикациями антитурецких материалов. В ноябре выяснилось, что его закрытие стало одним из негласных требований со стороны Турции.

Но дело не только в Швеции. С самого начала процесса присоединения Швеции и Финляндии к НАТО ни для кого не было секретом, что Анкара выдвинула целый ряд требований властям США.

Среди них одним из ключевых являлось одобрение на поставку истребителей F-16 (взамен сорванной сделки по F-35). Однако американский Конгресс с упорством саботирует обновление турецкого авиапарка. Эрдогану якобы пообещали, что Турция получит новые истребители после того, как «впустит» шведов в альянс.

На полях брюссельского саммита министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем подтвердил, что проблемы с закупкой истребителей и статус королевства в НАТО связаны напрямую. Однако после встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом он был настроен умеренно оптимистично: было заявлено, что Швеция может вступить в НАТО в течение нескольких недель.

За это время Турция и Швеция проведут голосование в парламенте, а дальнейшие процедуры будут носить чисто формальный характер. В то же время наученный горьким опытом Билльстрем не стал давать никаких прогнозов относительно сроков ратификации.

Одним из желаемых вариантов разрешения проблемы для турецких властей было бы затягивание процесса до весны 2024 года. В преддверии муниципальных выборов, назначенных на март, Эрдогану и его партии в целом будет полезно наличие таких «статусных» кейсов, как «разгром оплота терроризма» в Европе, защита национальных интересов и так далее.

Значение шведского вопроса в этом контексте возрастает еще и потому, что сорванная зерновая сделка не служит более доказательством дипломатических побед президента и его правительства.

Как бы там ни было, последнее слово в этой истории останется за США.

Найти тот или иной способ надавить на Турцию будет несложно: приглашение Финляндии в НАТО хоть и затянулось, но состоялось. А шведы уже и так уступили настолько, насколько возможно — фактически отреклись от курдов, отменили эмбарго на поставки вооружений в Турцию, даже законодательство изменили.

Чтобы поставить точку, Вашингтону даже не обязательно одобрять поставки истребителей заранее. В качестве жеста доброй воли вполне подойдут дополнительные меры стимулирования ослабленной турецкой экономики.