О том, что Россия выйдет из зерновой сделки в том случае, если её требования не будут удовлетворены, в Кремле предупреждали неоднократно. И вот 17 июля российские власти от предупреждений перешли к действиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Тем не менее действие Черноморской зерновой инициативы продлилось без малого год. А достигнутое в Стамбуле соглашение правительство Реджепа Тайипа Эрдогана представило миру как свою крупную дипломатическую победу. Свой успех он планирует повторить еще раз, вернув Украину, ООН и Россию за стол переговоров. На случай неудачи уже давно припасен альтернативный проект с участием российской стороны.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июля в Стамбуле Эрдоган в очередной раз подчеркнул: функционирование зернового коридора должно продолжаться. При этом турецкая сторона будет добиваться заключения сделки на более продолжительные сроки — минимум три месяца (последние два раза ее продлевали на 60 дней). «Программа максимум» для Эрдогана — увеличение срока до двух лет.

Выход России из соглашения турецкий лидер кратко прокомментировал перед отправкой в турне по странам Персидского залива.

Он выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин на самом деле хочет продлить действие зерновой сделки. А пока Эрдоган находился в Джидде, состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Главы дипломатических ведомств России и Турции обсуждали альтернативные пути поставки сельскохозяйственной продукции, не зависящие от Украины и стран Запада.

Как отмечают турецкие эксперты, в случае, если Россия не вернется к реализации сделки, отгрузка зерна из украинских портов значительно затруднится. Судоходные компании могут прекратить перевозки из-за возросших рисков — акватория Черного моря больше не является безопасной зоной. Украинские поставщики сельхозпродукции будут вынуждены задействовать железнодорожные перевозки, а также отгружать товар в румынских портах. Это в свою очередь повлечет к сокращению объемов экспортируемого зерна и увеличению затрат на транспортные расходы.

В Турецкую Республику, по данным крупнейшего турецкого государственного информационного агентства Anadolu, за все это время было поставлено 3,2 млн т зерна (всего на рынки благодаря сделке ушло 32,9 млн т).

Сама по себе закупка зерна проблемой не будет: можно нарастить поставки из России. Однако если товаропоток через Босфор сократится, пострадает целый ряд отраслей Турции. В первую очередь, мукомольная промышленность, одна из крупнейших в мире. Произведенную мучную продукцию до передачи на рынок следует упаковать, перевезти — этим, разумеется, тоже занимались местные производства.

ТАСС/EPA/TOLGA BOZOGLU Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле

Российские сотрудники уже покинули Совместный координационный центр в Стамбуле, но, несмотря на это, Эрдоган полон оптимизма. Он отрицает, что на посредническую роль Турции могли повлиять решения, связанные с допуском Швеции в НАТО. Переговоры с Россией продолжаются не только по линии Министерства иностранных дел, но и на уровне глав разведывательных ведомств.

Возобновление Черноморской инициативы, по словам Эрдогана, возможно при условии соблюдения требований российской стороны. Об этой стороне вопроса, к слову, мало кто вспоминает, призывая власти Кремля вернуться к соглашению.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил надежду на то, что при посредничестве турок зерно из украинских портов снова начнет поступать на рынки. Но о необходимости переподключить «Россельхозбанк» к SWIFT или начать поставки российских удобрений западные лидеры не говорят ни слова.

О сроках урегулирования проблемы турецкий президент высказывается не столь уверенно.

Телефонный разговор с Владимиром Путиным запланирован на ближайшее время. Помимо этого, если анонсированный турецкой стороной на август визит Путина в Турцию состоится, зерновая сделка станет одной из основных тем переговоров. В июне помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что поездка планируется, но ее даты не обсуждались.

А вот о создании нового формата российско-турецкого партнерства, которое могло бы «заменить» расторгнутую сделку, Эрдоган не сказал ни слова.

Хотя перспективы создания зернового хаба в Турции обсуждались в СМИ еще в прошлом году. Эрен Гюнхан Улусой, глава Федерации мукомольной промышленности, заявил в ноябре 2022 года, что российские производители начинают присматриваться к турецким зернохранилищам. Собранный урожай в случае достижения соответствующих договоренностей будет не только храниться на местных складах, но и перерабатываться на мукомольных заводах и распределяться по мировым рынкам с территории Турции. С учетом рекордных урожаев последних лет, которые более чем обеспечивают внутренний спрос, хранение и экспорт зерна для российских производителей стали действительно серьезными проблемами.

Собственных мощностей не хватает ни для переработки, ни для хранения, а доступ к привычным рынкам сбыта ограничен. Однако это не отменяет того факта, что одна из важнейших отечественных отраслей окажется под угрозой, попав в зависимость от турецких партнеров — страна все еще является членом НАТО.

Нежелание Реджепа Тайипа Эрдогана публично обсуждать эту тему понятно.

За совместные с Россией проекты он и ранее подвергался критике со стороны западных союзников. С другой стороны, возвращение к Черноморской зерновой инициативе стало бы очередной победой Эрдогана лично — эта идея неплохо продавалась местному населению и раньше.

Усадить глав России и Украины за стол переговоров после начала СВО ему не удалось, но сделка дала возможность заявить о «предотвращении глобального продовольственного кризиса». Усилиями, опять же, именно правительства Турции. При этом в беднейшие страны зерна, в сравнении с вывезенными объемами в целом, все еще поступает ничтожно мало.

Эрдоган, безусловно, продолжит попытки вернуть Россию к реализации зерновой сделки. Но и о собственной выгоде не забудет. С учетом того, что турки давно добиваются льготных цен на импорт пшеницы (эдакая «комиссия» за посредническую деятельность), возможное создание зернового хаба потребует от России новых уступок.