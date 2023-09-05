Слухи о скорых переговорах между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом курсировали больше месяца. Российского президента ждали в Турции в августе, хотя Кремль ни разу не подтверждал подобных планов. И вот 4 сентября Эрдоган посетил Сочи с однодневным визитом. Переговоры на высшем уровне предварялись поездкой в Москву министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в последних числах августа. Вопросы, накопившиеся к тому моменту в российско-турецких отношениях, требовали скорейшего разрешения.

Иван Шилов ИА Регнум

Судя по тому, насколько сдержанно отреагировали государственные СМИ Турции на визит президента в Сочи, ожидания, возложенные на него, не оправдались.

Заголовками о «прорыве» пестрит разве что Sabah, остальные издания лишь отдают должное роли лично Эрдогана в мировой политике. Однако сам господин президент в беседе с журналистами по итогам визита был полон оптимизма, заявляя, что в Восточном Средиземноморье «ни один шаг не может быть сделан без Турции».

Надежды, возлагавшиеся в Турции на переговорный процесс с Россией, в первую очередь были связаны с «зерновой сделкой».

Власти республики последовательно настаивают на возвращение к соглашению в прежнем формате (Украина, Россия, Турция, ООН). Впрочем, подобные призывы носят чисто декларативный характер: турецкая сторона очевидно не в силах повлиять на подключение Россельхозбанка к SWIFT или, скажем, снятие санкций с отечественных экспортеров удобрений.

В качестве некой альтернативы российским требованиям турецкие власти совместно с ООН подготовили новый пакет предложений.

По словам Эрдогана, в офисе организации разрабатывается вопрос страхования российских судов, а также проведения транзакций без подключения к SWIFT. В августе источники проправительственного издания Yeni Şafak утверждали, что в переговорах достигнут «значительный прогресс».

Однако Владимир Путин в Сочи еще раз подчеркнул, что возврат России к сделке возможен только после выполнения уже озвученных требований.

А вот о механизме поставок зерна в страны Африки через территорию республики Эрдоган отзывается с куда меньшим энтузиазмом.

Если российская сторона в первые же дни после выхода из зерновой сделки заявила о начале переговоров по налаживанию альтернативных маршрутов, то турецкие коллеги на эту тему старательно отмалчивались. Тем не менее в ходе визита в Венгрию 20 августа президент Турции был замечен с эмиром Катара. В прессе эта встреча никак не комментировалась, но можно предположить, что тема поставок русского зерна в Африку на ней также поднималась.

Разумеется, наиболее предпочтительный для турецкой экономики вариант развития событий — это возобновление зерновой сделки. Переработка российского зерна для дальнейших поставок в Африку принесет мукомольной промышленности и сопутствующим предприятиям куда более скромную прибыль.

ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС Стамбул. Сухогруз «Анна-Тереза», вышедший из Одессы, в проливе Босфор

Не стоит забывать и о репутационном ущербе: на фоне продолжающегося экономического кризиса для властей как никогда важен образ Эрдогана-миротворца.

Поскольку Турция долгое время оставалась на вторых-третьих ролях глобальной мировой политики, попытки урегулировать российско-украинский кризис и проблемы с продовольствием в мире (пусть и безуспешные) действуют на президентский электорат духоподъёмно.

Еще один вопрос, которому вчера уделялось пристальное внимание — сотрудничество в сфере энергетики.

И здесь между сторонами также нет полного согласия. Объемы поставок российского газа в Турцию падают.

За восемь месяцев текущего года экспортировано около 10 млрд м3 голубого топлива, в то время как в прошлом году турки закупили 21,5 млрд м3 газа. Такие низкие показатели связаны с целым рядом причин: рост популярности СПГ на рынке (Турция закупает его в Алжире и Нигерии), наличие альтернативных поставщиков природного газа в виде Ирана и Азербайджана и в конце концов цена на российское сырье.

Снижение интереса к закупке газа из России не мешает Турции получать серьезную отсрочку по платежам — $600 млн до 2024 года.

Падение потребности в импортном газе также ожидается после начала эксплуатации атомной электростанции «Аккую» на юге страны. Запуск первого энергоблока по плану произойдет уже в следующем году.

В Турции ожидают, что Росатом также возьмется за строительство АЭС в Синопе (Черноморский регион). Принципиальное согласие между сторонами еще не достигнуто, однако глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что синопская АЭС может быть реализована по тому же проекту, что и «Аккую». Работы над ней могут начаться после получения прибыли с первой АЭС, то есть уже на исходе текущего десятилетия.

По итогам переговоров можно констатировать, что охлаждения в российско-турецких отношениях, которое пророчили и после одобрения заявки Финляндии на вступление в НАТО, и по возвращении командиров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украину, не произошло. И это можно считать главным итогом переговоров.

Продолжается совместная реализация экономических проектов, главы центральных банков обсудили переход на национальные валюты во взаиморасчетах.

Что же касается разногласий в международной сфере, то они никуда не исчезли.

Сергей Лавров в августе выразил уверенность в том, что Турция сыграет свою роль в урегулировании ситуации в Закавказье. Однако даже в вопросе разблокировки транспортных коридоров страны придерживаются разных позиций: Турция и Азербайджан последовательно настаивают на открытии Зангезурского коридора, Армения, Россия и Иран это требование не признают.

Стоит отметить и то, что рост влияния России в Африке напрямую противоречит интересам Турции, давно реализующей в регионе инструменты «мягкой силы». Вероятнее всего, поставки российского зерна на Чёрный континент у турок не вызывают восторга, но участие хотя бы в переработке продукции и, возможно, ее доставке смягчают ситуацию.

В конце концов, всё еще неизвестной остается дальнейшая судьба ЧВК «Вагнер» — обстановка в Сирии и Ливии обсуждалась отдельно и в ходе визита главы МИД, и по прибытии Эрдогана.

Практические результаты переговоров станут ясны в течение следующих недель, после подписания конкретных соглашений.

Отгрузка зерна в Африку обещается в ближайшее время: переговоры с шестью странами, по словам Владимира Путина, находятся на финальной стадии. Кроме того, некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, пророчат скорое начало строительства газового хаба в Турции, который ни много ни мало станет «мировым центром энергетики».

Однако обещанное Эрдоганом «важное послание» по зерновой сделке по итогам встречи мировая общественность так и не получила.