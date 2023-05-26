В ближайшее воскресенье, 28 мая в Турции пройдет второй тур президентских выборов: избирателям предстоит проголосовать за действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана или его главного оппонента — Кемаля Кылычдароглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Лидер правящей «Партии справедливости и развития» Эрдоган набрал в первом туре 49,52% голосов, результат главы «Народно-республиканской партии» (НРП) — 44,88% голосов. Благодаря поддержке «Демократической партии народов» последний обеспечил себе убедительную победу в традиционно прокурдских провинциях юга Турции: Мардин, Диярбакыр, Батман и др.

Тем не менее для оппозиции результат оказался разочаровывающим: Кылычдароглу неоднократно прочили победу в первом туре с заметным отрывом. Даже снятие Мухарремом Индже своей кандидатуры буквально за несколько дней до выборов не переломило ход событий. Ожидалось, что Индже лишит лидера НРП части голосов избирателей, «подстраховав» тем самым его главного оппонента Эрдогана.

Избирательная кампания проходит на фоне серьезных проблем в экономике Турции. Ситуацию в этой сфере можно охарактеризовать как стабильно тяжелую. На протяжении последнего года инфляция в стране демонстрирует высокие показатели. Тактика Эрдогана — сохранение низкой учетной ставки — не только не приносит желаемых результатов, но и становится объектом критики даже среди сторонников президента.

Также страна еще не вполне оправилась после разрушительного землетрясения в Кахраманмараше в феврале этого года. В десяти пострадавших провинциях на юге республики продолжаются восстановительные работы, отстраиваются новые жилые дома, однако палаточные лагеря и контейнерные дома по-прежнему наполнены оставшимися без крова гражданами.

Ошибки в ликвидации последствий землетрясения, спад экономики и другие проблемы правительство стремится перекрыть крупными инфраструктурными проектами вроде АЭС «Аккую» (курирует Росатом), запуском первой отечественной линейки автомобилей TOGG и спонсированием социальной сферы. Так, в прошлом месяце владельцы домохозяйств получили пустые счета на оплату газа.

Команда Кылычдароглу, в свою очередь, упирает на необходимость перемен.

В случае победы они обещают переход страны к парламентской системе, снижение энергозависимости от России (в первую очередь это касается проекта газового хаба и «Аккую») и приведение в порядок экономики. Стоит сказать, что в США и Великобритании визави Эрдогана имеют неплохую информационную поддержку. В ВВС Кылычдароглу даже окрестили «турецким Ганди». Задолго до начала предвыборной гонки он посещал Лондон и Вашингтон с рабочими визитами, из которых возвращался с обещаниями привлечь большой объем иностранных инвестиций.

Илья Питалев/РИА Новости 1-й энергоблок строящейся атомной электростанции «Аккую» в турецком городе Гюльнар

На стороне Эрдогана совершенно ожидаемо выступил Синан Оган, выбывший из президентской гонки с третьим местом и 5,17% голосов.

Оган был кандидатом от «Альянса предков» (ATA), но с самого начала наряду с Мухарремом Индже рассматривался скорее как ставленник действующего президента в предвыборной гонке. Ни в одну из четырёх партий альянса Оган никогда не входил (с 2017 года он действует как беспартийный). С учётом его националистических взглядов электорат Огана скорее предпочтёт в большинстве своём проголосовать именно за Эрдогана.

Огану потребовалась неделя, для того чтобы публично поддержать действующего президента, — в течение этого времени с командой Эрдогана обсуждался целый ряд требований. Сохранение первых четырех статей Конституции республики, выдворение беженцев из страны (в первую очередь сирийцев) и запрет на назначения на посты в правительстве членов «Партии свободного дела» (HÜDA PAR). Данную партию нередко связывают с «Курдской Хезболлой», террористической организацией, прекратившей свое существование в начале нулевых.

Тезисы Синана Огана заметно перекликаются, как это ни странно, с программами оппозиционных партий.

Готовность Эрдогана (хотя бы на уровне декларирования) пойти на некоторые уступки «оппозиции» в виде Огана потенциально может привлечь часть колеблющегося населения, по тем или иным причинам не готовую поддержать кемалистов в лице Кылычдароглу.

К слову, Оган уже успел получить почетное звание «делателя королей», однако его роль в турецкой политике на этом может не окончиться. По слухам, этот политик азербайджанского происхождения дважды исключался из соправящей «Партии националистического движения» из-за своих амбиций — якобы Оган метил на место председателя Девлета Бахчели.

Caglar Oskay/Global Look Press Синан Оган

Победа Кемаля Кылычдароглу в борьбе за пост президента с самого начала вызывала сомнения даже у его соратников по оппозиции.

В марте глава «Хорошей партии» Мераль Акшенер демонстративно покинула шестипартийный оппозиционный блок в знак протеста против выдвижения кандидатуры возрастного Кылычдароглу. Вместо этого она предлагала сделать ставку на Мансура Яваша или Экрема Имамоглу — мэров Анкары и Стамбула соответственно. В ходе переговоров было достигнуто соглашение: в случае победы главы НРП на президентских выборах Яваш и Имамоглу получат кресла вице-президентов.

Поскольку главной целью оппозиционного блока было привлечение голосов юного поколения, появление относительно молодых и весьма популярных при этом политиков в правящих кругах — несомненный плюс.

Но, скажем, отмена налога на покупку игровой приставки и телефона (одно из обещаний Кылычдароглу) — это далеко не все. На сегодняшний день у оппозиции нет четкой программы развития социальной сферы, повышения уровня доходов населения, а для турок эта проблема даже важнее засилья сирийских беженцев.

Строго говоря, нет такой программы и у Эрдогана.

Точнее, его программа напоминает рецепт краткосрочного избавления от симптома, а не лечение болезни. Например, действующий президент дал обещание обеспечивать домохозяйства бесплатным газом в течение года после начала добычи на черноморском месторождении «Сакарья». Тем не менее, это неплохой репутационный шаг, воспринятый в турецком обществе в основном на ура.

До проведения второго тура осталась пара дней, и если в турецком медиапространстве не случится серьезного перелома, скажем, обнародование подробностей скандала с участием одного из кандидатов, с большей уверенностью можно будет говорить о победе Реджепа Эрдогана, пусть и с минимальным отрывом. А судя по тому, что явка на избирательные участки за рубежом превысила показатели 14 мая, ажиотаж вокруг нового голосования будет только нарастать.