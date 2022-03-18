Леонид Кацис
Автор
Доктор филологических наук, зав. кафедрой «Теологии иудаизма, библеистики и иудаики» РГГУ, Зав. Учебно-научной лабораторией мандельштамоведения Института филологии и истории РГГУ.
Последние публикации
Западная наукометрия в России: когда прекратятся коррупция и колониализм?
Правительство России готовит решение об отмене учета научных публикаций в международных базах данных Web of science и Scopus, сообщают СМИ. Мораторий, предположительно, будет введен лишь до конца 2022 года. Половинчатость такого решения не отвечает национальным интересам России, поскольку...
18 марта 2022
Бухарин — Мандельштам — Сталин в 1938 году
Эта глава никогда не была бы написана, если бы не огромная PR-кампания, развернутая вокруг книги IT-мандельштамоведа и скандального околонаучного блогера Глеба Морева [1] о некоторых страницах биографии Осипа Мандельштама. Центральным пунктом этой кампании явилось обсуждение этой работы в фонде...
13 марта 2022
Прощание с культом Надежды Мандельштам в ВШЭ?
17 и 18 января 2022 года в ВШЭ проходили два первых дня пятидневной Международной конференции «Страх и муза»: Ахматова, Мандельштам и их время» (прошедшей ровно через два месяца после Восьмой международной конференции «Осип Мандельштам и его время» в РГГУ и занявшей ровно в два раза больше времени)...
19 января 2022
Осип Мандельштам. Второй век в России: итоги юбилейного 130-летия
Неопределенный промежуток между 2 и 3 января 1891 года, ставший временем прихода в этот мир Осипа Мандельштама, периодически становится моментом активизации тех, кто считает, что они обязаны раз в пять лет прокадить поэту «Вечную Славу!!!». Этот год, однако, обошелся без громадных конференций...
15 января 2022
«Украинология»: детская болезнь «модерности» в формализме
Сегодня в условиях сложного и тяжелого, да часто еще и «без правил», фехтования или кикбоксинга в российско-украинских отношениях на всех уровнях, включая, едва ли не особенно, культурный и научный, за рецензию на любую русскую книгу, изданную в Москве, написанную и защищенную в Праге, дополненную...
14 ноября 2021
«А что делать, когда наши придут?» — Бабий Яр, нацисты, бандеровцы и евреи
Сайт «Горький» с оперативностью, заслуживающей лучшего применения, сообщил о выходе в Киеве двухтомника: «Овраг смерти — овраг памяти». В первый его том входят стихи, посвященные Бабьему Яру, а во второй — два десятка эссе историка и филолога Павла Поляна. Состав двухтомника, особенно антологии...
4 октября 2021
«Мы живем, под собою не чуя…» провал?
Впереди не провал, а промер, И бороться за воздух прожиточный — Эта слава другим не в пример. — О. Э. Мандельштам. «Стихи о неизвестном солдате» В конце 2019 — самом начале 2020 г. журналом «Знамя», Домом-музеем Пастернака в Переделкино и, наверное, кем-то еще был объявлен юбилейный Год Пастернака...
29 декабря 2020
«Мы живем, под собою не чуя страны…»: вопросы к IT-науке
В июне 2020 выходит в свет новый сдвоенный номер журнала «OSTKRAFT: Литературная коллекция», содержащий, среди прочего, материалы Мандельштамовской конференции в РГГУ, прошедшей в декабре 2019 г., — «Осип Мандельштам и его время». В качестве препринта ИА REGNUM предлагает презентацию новой рубрики...
3 июня 2020
Остановить «коронавирус-2020» Всероссийской олимпиады школьников!
Скандальность т.н. Всероссийских олимпиад школьников давно ни для кого не секрет. Однако ранее скандалы не выходили за уровень региональных министерств образования, и в лучшем случае был задет директор Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования А. Четвертков...
20 апреля 2020
Гельфанд на Диссернет
Правду говорить всегда легко и приятно. И состоит она в том, что, обратившись к статье проф. М. Гельфанда в «Троицком варианте. Наука», где я не без оснований узнал себя неназванного, я был совсем не готов к тому, что узнал за прошедшие дни. Сегодня уже совершенно ясно, что статья проф. М...
14 апреля 2019
Биоинформатика: дополнительная информация о Теологии
Благодарю проф. М. Гельфанда за очень показательный и в своем роде содержательный ответ мне на не заданные мною вопросы. Понятно, что тоном, каким изъясняется «Троицкий вариант. НАУКА (!)», я не пользуюсь. Да и логика у меня обычная, а не биоинформативная, т. е. не информация с переходом на...
5 апреля 2019
Биоинформатика о Теологии
Газета научного сообщества «Троицкий вариант. Наука», к сожалению, испытывающая финансовые трудности и ищущая общественной финансовой поддержки (пусть этот текст тоже поможет «Троицкому варианту. Наука»), 26 марта 2019 года выступила со статьей Михаила Гельфанда «Богословие как точная наука»...
28 марта 2019
Мандельштамовская сенсация из Литвы
Сайт местной общины иудеев-литваков сообщает из Каунаса: 27 декабря 2018 года Еврейская община г. Каунаса (руководитель Герцас Жакас) и Каунаский клуб «Надежда» Русского собрания Литвы организовали поминовение 80-летия гибели великого поэта литвака Осипа Мандельштама. О том, что погибший в...
4 января 2019
Традиция, смысл, креатив? О современном образовании в РФ
2018 год запомнится всем, кого волнуют проблемы российского образования и науки, неожиданно острыми спорами не о десятках образовательных стандартов, решения о введении которых постоянно вывешиваются на сайте Минобрнауки, а странной дискуссией только о ФГОС по литературе. Нам представляется, что...
25 апреля 2018
«Война и мир» или «Нос»? К спорам о новом стандарте по литературе
И эти люди мешают мне ковырять в носу! 4-классник Вовочка. И вооот ТАКАЯ диссертация: что-то там в носу! Муж уже кандидата медицинских наук. «НОС — новая словесность» «Новое литературное обозрение» Совершенно неожиданно теплый и мирно-болотный мир учителей литературы восстал на Министра образования...
26 марта 2018
Осип Мандельштам в инвалидном лагере «Мандельштамовской энциклопедии»
1. Мандельштам читает памятник Нерлера На конкурсе памятников Пушкину победил проект «Сталин читает Сталина» (анекдот цитируется по отсутствующей в МЭ статье «Сталин Иосиф Виссарионович»). Самый конец 2017 года навсегда останется в памяти тех, кого интересует имя Осипа Мандельштама — вышла в свет...
3 января 2018
Бывает ли допинг на олимпиадах по литературе?
Ежегодно по приказу министра образования и науки РФ проводится Всероссийская олимпиада школьников, в том числе и по литературе. Каждый год появляются победители, встречаются и трехкратные, т. е. за 9−11 классы, каждый год они поступают в лучшие вузы Москвы и страны, каждый год они получают помимо...
2 февраля 2017