Благодарю проф. М. Гельфанда за очень показательный и в своем роде содержательный ответ мне на не заданные мною вопросы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Понятно, что тоном, каким изъясняется «Троицкий вариант. НАУКА (!)», я не пользуюсь. Да и логика у меня обычная, а не биоинформативная, т. е. не информация с переходом на личности. Но разберемся.

1. Цитировать буду точно и полно:

«Профессор Кацис пишет: «Он (я. — М. Г.) не может не понимать, какие ассоциации вызывает его фамилия с его же текстом». Смог и не понимаю: если бы я, как в известном тексте про корчевателя, подписался псевдонимом Жуков, по бабушке по материнской линии, как бы это изменило ассоциации, вызванные приведенной профессором Кацисом цитатой?»

Поясняю: три авраамические религии, о которых идет у меня речь, несколько различаются по отношению к происхождению своих представителей. Я вовсе не «корчеватель», а хранитель корней и традиции, обычно связанной с моими предками. Если же Вы, профессор, имеете нужную еврейскую бабушку, но почему-то, будучи корчевателем всего и вся, пользуетесь псевдонимом «Жуков», то здесь и ответ на Ваш вопрос. Главный принцип той светской (!) специальности, каковой является университетское преподавание Теологии, в том, что мы, разделив наши учения, можем обсуждать их в рамках собственных традиций, не высказываясь о традициях друг друга, а лишь оценивая качество соответствующей работы. Именно здесь и находится разница между абстрактным религиоведением и нашим предметом. Если же Корчеватель-Жуков станет приверженцем Иудаизма, выполнит соответствующую работу, то милости просим. Если же Рабинович выполнит работу по Православной Теологии, то ее оценит соответствующий совет. И Жуковым-Колорадским ему называться здесь не придется.

2. Проф. Гельфанд узнал из моего Открытого письма, что Теология (страшилка по его определению) давно преподается в школах. Верно, только речь идет не об общеобразовательных школах, а о школах соответствующих религиозных конфессий. Профессор, наверное, забыл, что РФ — многонациональное государство, и где-то есть преобладание Ислама, а где-то — Православия и т. д. (только не трогайте иудаизм, пожалуйста!). Поэтому одно дело — преподавать курс Основ православного вероучения тем, кому это нужно, а другое — Ислама. И здесь Патриарх точно ни причем. Кроме того, реальность показывает, что родители в подавляющем большинстве выбирают именно «Основы религиозной культуры и светской этики», которые включают в себя изучение всех традиционных религий и это — их конституционное право.

И еще одна деталь: все это уже имеет место больше десятилетия, а Вы этого до сих пор не заметили, не сумели выделить грохот Теологии из белого шума безответственной публицистики.

Вы как-то очень успешно забыли и о своих вопросах к буддистским коллегам, о том, что Вы узнали о преподавании Прогрессивного Иудаизма в РГГУ, и еще о многом, переведя стрелки на кажущиеся Вам выгодными вопросы.

Если же Вы

«понятия не имели», «который из двух главных раввинов России подписывает «все документы»,

то почему Вы так озаботились угнетением не интересующих Вас и неразличимых для Вас направлений Иудаизма?

И почему Вы позволяете себе выражаться в тоне специалиста не столько по биоинформатике, сколько по водопроводу и канализации:

«Мой намек состоял в том, что сама идея, что общегосударственный образовательный документ недействителен без подписи церковника, — это глупость и гадость».

«Глупость и гадость» — это когда иудея называют церковником, священника попом, когда в сапогах вваливаются в мечеть и т.д. Это когда не знают, что образовательные документы бывают разные, и именно экспертиза соответствия представленной работы (вы же не из Прав ребенка, а из Диссера, которого «NET»!) позволяет межконфессиональному Экспертному совету оценить чисто научное, простите, качество работы, не вдаваясь в богословские тонкости, оставляя их конфессиям. Кроме того, Вас, профессор, не дай Б-г, конечно, никто не заставляет защищаться не то что по Теологии, а по гуманитарным наукам (!!) вообще. Но должны же Вы знать в Ваших «NET"'ях, что есть такое понятие — «ведущая организация», что на защиту могут приглашаться дополнительные члены совета, что бывают дополнительные экспертизы и т.д. Вот такую экспертизу и дает соответствующее учебное заведение соответствующей конфессии, имеющее государственную регистрацию в РФ или аналогичное ведущее учебное заведение конфессии, находящееся за рубежом, но признаваемое в РФ.

3. Здесь требуется полная цитата:

«То есть Леонид Фридович на полном серьезе предлагает обсуждать вопросы преподавания теологии, основываясь на системе сталинской регистрации? Ну хорошо, попробуем так — но даже из глубин моего теологического невежества видно, что эта фраза как минимум непоследовательна: с точки зрения абстрактного мусульманина разница между суннизмом и шиизмом не менее глубока, чем разница между православием и католицизмом. Дальше не лучше: «Скоро и католики, и армяне, и баптисты станут традиционными религиями РФ чисто по сроку регистрации и смогут претендовать на свои Теологии!!!» — то есть, опять же, право на собственное богословие определяется датой регистрации религиозной общины? Мне одному кажется, что профессор Кацис только что опустил защищаемую им теологическую науку на уровень чуть ниже плинтуса?!».

Не знаю, проверяет ли Диссер. нет и лично профессор биоинформатики Гельфанд диссертации по юриспруденции. Лучше бы проверял. Тогда бы он знал, что есть такое понятие «правопреемство». Так вот Право РФ осуществляет правопреемство по всем аспектам правоприменения, которые не противоречат Конституции РФ. Существующая сегодня свобода вероисповедания, пусть и то ли фиктивно, то ли по необходимости данная в 1940-е гг. сталинским государством, никак не мешает сегодня реализовать эти свободы в самом широком смысле, чему и служит, в частности, введение Теологии в образование (разумеется, образование добровольное, общеобразовательные школы потребуют особого разговора, к которому я готов, а уж в вузе студент, достигший совершеннолетия — сам разберется).

И еще, будьте чуть тактичнее: если Вы уже вводите понятие абстрактный мусульманин, то пусть будут и другие абстрактные представители традиционный конфессий РФ и даже конкретные атеисты. Как раз для абстрактного мусульманина разница между сунизмом и шиизмом абсолютно абстрактна, а вот для конкретного прихожанина мечети или для конкретной мусульманской общины — очень даже конкретна.

4. Вы позволили себе и еще один не очень чистый прием, который как-то обесценивает всю Вашу информацию, сказав, как говорится, чисто конкретно:

«На обсуждаемом совещании в МГУ, итоги которого одобрили ректор Безбородов и профессор Кацис, важным государственным деятелем, председателем думского комитета, ведающего в том числе религиозными делами, с трибуны была произнесена фраза, которую я приведу еще раз: «Изучать теологию неизбежно должен каждый руководитель, ведь подлинно эффективным государственным менеджером может быть только человек православия!».

Значит, у Вас была полная стенограмма. Вас я там не видел; значит, Вы точно знали, кто обсуждал принятие паспортов специальности на Экспертном совете ВАКа… Как-то не очень тогда корректно все выглядит в Вашей первой статье. А я как раз все понял правильно. Я вполне корректно беседовал в МГУ с Я. И. Кузьминовым, у которого Вам стоило бы поучиться общению. Что же касается паспортов, то они 5 апреля 2019 года утверждены Президиумом ВАКа. Теперь можете на меня не ссылаться, есть официальный документ.

5. В моем письме я ничего не говорил ни о какой академии Ракетных войск стратегического назначения, поэтому, будучи когда-то офицером запаса химиком-инженером, воздержусь от обсуждения малознакомой мне проблемы. А руководителя академии, которого Вы, как медик, наверное, назвали «клиническим мракобесом», я не знаю вообще. И не верю, что кто-то, прошедший специальную медкомиссию, был допущен до стратегических секретов с серьезным клиническим диагнозом.

Если же Вы так считаете и являетесь гражданином РФ, то Ваш гражданский долг сообщить об этом руководству страны. Будем считать, что теперь Вы его выполнили.

6. Вы спрашиваете:

«Вот это Вас не тревожит и даже не смущает? Или Вы считаете, что еврейские фамилии лишают нас права высказываться на любые темы, кроме иудейских, да и на те с разрешения? Так я напомню, что у нас в паспортах, кроме фамилий и пятого пункта (каковым, видимо, суждено стать записи о конфессии), указано гражданство — Российская Федерация».

Меня тревожит совсем другое: Вы получили конституционное право высказаться в средстве массовой информации, Вы имеете на это полное право, каковым и воспользовались. Но информация Ваша была недостоверна, скрывала многое из того, что я узнал только сейчас: например, что статью ректора РГГУ должны были печатать рядом с Вами, но кто-то Вас (страшней Гельфанда биоинформатика нет) в редакции испугался, и не выпустил Ваши выверенные определения в свет. Но ведь Вы живете в свободной стране и даже я получил, к счастью, возможность не только Вас прочесть, но удостоиться спора с Вами, профессор.

Но разговор об Иудаизме, который ведут два еврея, предусматривает все-таки сопоставимый уровень знакомства с предметом, иначе Ваши высказывания, простите, позорят Вашу знаменитую фамилию.

7. Вы предлагаете мне послушать полностью песню Галича, не называя ее из стеснения, что ли; что ж, включу:

Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,

Не ходить вам в камергерах, евреи!

Не горюйте вы зазря, не стенайте, —

Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.

Так вот, ни в Синоде, ни в Сенате я не сижу. Я работаю в РГГУ.

А вот насчет чаемого Вашего будущего в Сенатах следующего созыва, «думайте сами, решайте сами» сидеть или не сидеть (Это, кстати, А. Аронов).

Но Галича Вы знаете прискорбно плохо. Не буду утомлять Вас предложением прослушать явно не известную Вам песню еврея-христианина, прихожанина знаменитого еврея-священника о. Александра Меня.

Вот она:

Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, Где с куполом синим не властно соперничать небо, И ладана запах, как запах приютского хлеба, Ударит меня и заплещется в сердце моем… Когда я вернусь… О, когда я вернусь…

Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, И я упаду, побежденный своею победой, И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои, Когда я вернусь… А когда я вернусь?

Честное слово, отойдите от сомнительной биоинформатики, вернитесь в т.н. «мокрую биологию», вспомните о Человеке в целом, конкретном, а не абстрактном и м.б. Вам пригодится еще одна песня Галича. Которая мне ближе только что процитированной:

Вижу — что-то неладно в мире, Хорошо бы заняться им, Только век меня держит цепко, С ходу гасит любой порыв, И от горести нет рецепта, Все, что были, — сданы в архив. И все-таки я, рискуя прослыть Шутом, дураком, паяцем, И ночью, и днем твержу об одном — Не надо, люди, бояться! Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, Не бойтесь мора и глада, А бойтесь единственно только того, Кто скажет: «Я знаю, как надо!» Кто скажет: «Идите, люди, за мной, Я вас научу, как надо!»

А вывод помните?

Кому «сучок», а кому коньячок, К начальству — на кой паяться?! А я все твержу им, ну, как дурачок: Не надо, братцы, бояться! И это бред, что проезда нет, И нельзя входить без доклада, А бояться-то надо только того, Кто скажет: «Я знаю, как надо!» Гоните его! Не верьте ему! Он врет! Он не знает, как надо!

И вправду, «гоните» автора «Троицкого варианта», он даже не знает, в честь чего назван город Троицк, но Блаженны нищие знанием!

Леонид Кацис — доктор филологических наук, профессор Учебно-научного центра библеистики и иудаики РГГУ, зам. председателя экспертного совета ВАК по Теологии (Иудаизм).