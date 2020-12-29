



Осип Мандельштам

Впереди не провал, а промер, И бороться за воздух прожиточный — Эта слава другим не в пример. — О. Э. Мандельштам. «Стихи о неизвестном солдате»

В конце 2019 — самом начале 2020 г. журналом «Знамя», Домом-музеем Пастернака в Переделкино и, наверное, кем-то еще был объявлен юбилейный Год Пастернака к 130-летию со дня его рождения.

Какое-то количество встреч в доме и в ZOOM’е, какое-то количество малоинтересных публикаций в «Знамени» и в «Новом мире» прошло, не подняв даже «вафель» на воде или поземки на земле, не говоря уже о том, что никто не увидел никакой «свечи на столе». А публикации в «OSTKRAFT. Литературная коллекция» кое-кто попытался превратить в общественное достояние (1,2).

А между тем год именно как пастернаковско-мандельштамовский и никакой другой оказался знаковым и насыщенным. Впрочем, все это касалось лишь одного «Стихотворения года» — Эпиграммы О. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны…» и одного разговора Пастернака со Сталиным о Мандельштаме в какой-то связи с этим стихотворением.

Выражение «в какой-то связи» наиболее хорошо характеризует то, с чем мы столкнулись в данном случае. И здесь стоит прокомментировать местоимение «мы», первого лица научного числа. Дело в том, что в самом начале 2020 г. вышла в свет наша статья, посвященная как раз проблемам политического контекста главного стихотворения Мандельштама 2020−2021 гг. (3), продолжавшая длинный цикл наших сочинений на эту тему, начавшийся еще в 1990 г. и полностью на определенный момент собранный в книге, вышедшей в 2012 г. (4)

И тут началось совершенно особое явление, которое в отчетном году мы назвали IT-мандельштамоведение (5). Однако, сколько IT-веревочке не виться, а бумажный конец будет.

Итак, по порядку:

Еще раз о Сталине и Мандельштаме. Вокруг Спецсообщения зампреда ОГПУ Агранова // Colta.ru. 13.12.2019. Поэт и власть: анатомия «чуда о Мандельштаме» 20 февраля в Сахаровском центре пройдет разговор Г. Морева и П. Нелера, посвященный обстоятельствам первого ареста Осипа Мандельштама и личной роли Иосифа Сталина в судьбе поэта. 19 мая 2020. На Полит.ру: Семинар «Сильные тексты». Ведущие: Роман Лейбов, Олег Лекманов. Участники: Юрий Фрейдин, Глеб Морев, Алексей Цветков, Владимир Мирзоев о стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…» с сообщением Г. Морева о статье Л. Витгофа (см. след. пункт). Видгоф Леонид. Осип Мандельштам: от «симпатий к троцкизму» до «ненависти к фашизму». О стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…» // Colta.ru. 19.05.2020. Жолковский А. Панова Л. Он мастер, мастер, больше, чем мастер. ЕЩЕ РАЗ О СТИХОТВОРЕНИИ МАНДЕЛЬШТАМА «МЫ ЖИВЕМ, ПОД СОБОЮ НЕ ЧУЯ СТРАНЫ…"// 1 июня 2020. На Colta.ру: Первое сообщение о грядущем выходе в свет монографии Г. Морева. Осип Мандельштам в «Особом IT-отделе».1. Владимир Молотников «Мы живем, под собою не чуя страны…»: вопросы к IT-науке. 2. Леонид Кацис. «Мы живем, под собою не чуя страны…»: вопросы из личного опыта. OSTKRAFT. Литературная коллекция. Научное обозрение. №2−3. М., 2020. Сдано в печать 13 июня 2020 г. АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ, ЛАДА ПАНОВА. БОЛЬШЕ ЧЕМ МАСТЕР. Поэтика и прагматика антисталинской эпиграммы Мандельштама // Звезда. СПб. 2009. №9. Выход в свет бумажного издания Г. Морев. Поэт и царь. Очерки русской культурной мифологии. М., Новое издательство. 2020. 9 ноября 2020. Глеб Морев: «Поэт и Царь». Презентация книги на ZOOM магазина «Порядок слов» СПб., с участием К. М. Поливанова В. Шубинского с мелькающими в окнах ZOOM А. Устиновым и А. Долининым. 9 декабря 2020. В «сталинском» номере от 11 декабря 2020 г. Times Review of Books появляется достаточно критическая рецензия Г. Фрейдина на книгу A. Kahn. MANDELSTAM’S WORLDS. Poetry, politics, and identity in a revolutionary age 672 pp. Oxford University Press. £85 (US $110), где сомнительные рассуждения этого автора оказываются развитием теории Морева. 12 декабря в московском Музее ГУЛАГа состоялось онлайн-обсуждение книги Г. А. Морева «Поэт и Царь» с участием Л. Витгофа. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский» (6).

Создается ощущение, что в мандельштамоведении совершен прорыв, равный первой публикации в 1963 году «Мы живем, под собою не чуя страны…» или появлению «Оды» Сталину в доступной диссидентской печати конца 1970-х и в дополнительном 4 томе Собрания сочинений О. Э. Мандельштама начала 1980-х гг. Но ничего подобного не случилось.

Между тем одна бумажка нашлась. Это давно известное специалистам неподписанное и недатированное Спецсообщение Я. Агранова о деле Мандельштама, опубликованное в 2017 г., однако ставшее известным Г. Мореву лишь после того, как И. З. Сурат опубликовала картинку из книги в своем ФБ. С благодарности ей и начинается книга в бумажном ее виде.

Из бумаги Я. Агранова (по мнению Г. Морева) должно следовать, что Сталин ничего не знал толком ни о Мандельштаме, ни о его деле, а все решил сам чекист, скрыв от Сталина страшные стихи.

Осип Мандельштам. Тюремная фотография из его следственного дела

Скажем сразу, что обсуждать всерьез эту точку зрения мы не будем. Пусть этим занимается IT-мандельштамоведение. Нас сейчас больше интересует то антиповедение, которое используется теперь в «научном» за-ZOОM-зеркалье. Ибо содеянное Г. Моревым надо изучать в совсем не научном контексте.

И если этот журналист зачем-то организовал такое PR-прикрытие своего расследовательско-журналистского развлечения, это точно его личное дело, то попробуем понять, зачем все это понадобилось всерьез обсуждать тем, кто относит себя с большим или меньшим основанием к профессионалам? Или за этим стоит что-то нам недоступное…

Недоступное потому, что все рассуждения сторонников и собеседников Г. Морева не выходят за пределы споров 1990—2000 гг., в которых именно я принимал активное участие.

Проще всего это показать на примере единственной ссылки на единственную нашу работу, процитированную в книге.

Итак, Морев:

«Предположение о том, что одним из источников Николаевского мог выступать Н. И. Бухарин, встречавшийся с ним во время командировки в Париж в феврале-апреле 1936 года, неубедительно (См. Богомолов Н. А. Что видно сквозь «железный занавес"//Новое литературное обозрение. 2009. №100. С. 381; от гипотезы Богомолова некритически отталкивается уже совсем анекдотическое сочинение: Кацис Л. Ф. Борис Николаевский о судьбе О. Мандельштама: К проблеме аутентичности информации журнала «Социалистический вестник» // Вестник РГГУ. Сер. Журналистика. Литературная критика. 2008. №11. С. 143−149). Бухарин, как видно из его письма в Политбюро от 27 августа 1936 года, очень хорошо помнил подробности и хронологию мандельштамовского дела. Между тем в тексте Николаевского арест Мандельштама отнесен к весне 1936 г., когда как раз и происходили разговоры с Бухариным. Если бы сюжет с Мандельштамом обсуждался в Париже, то такой хронологический сдвиг был бы вряд ли возможен. Не говоря уже о том, что Бухарин, с конца 1920-х не раз принимавший участие в судьбе поэта, вполне адекватно представлял себе статус Мандельштама в советской литературной иерархии. Не имевшей ничего общего с тем «принадлежавшим к отборной «элите» литературного мира» и «бывавшим на вечеринках у Горького» фантастическим персонажем, который выведен у Николаевского (7). Наконец, как справедливо отметил Л. С. Флейшман (Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов с. 237), в тексте Николаевского не упоминается звонок Сталина Пастернаку, а в случае обсуждения Бухариным и Николаевским темы ареста Мандельштама и/или связанных с Пастернаком событий литературной жизни он, несомненно, явился бы центральным пунктом разговора. Выяснение подлинных источников текста Николаевского остается отдельной актуальной задачей» (8).

Сначала о терминологии, а потом — по сути. Слово «анекдотический» применительно к информации Б. Николаевского применил Л. С. Флейшман в цитированной Г. Моревым книге, впервые вышедшей в свет в Иерусалиме в 1984 (!!) году (9). Но тогда Л. Флейшман основывался на печатных сведениях 1946−47 гг. и на мемуарных записях И. Берлина о советских писателях почти того же времени, включая и встречу с Пастернаком, который, однако, был опубликован впервые на западе по-английски и на Востоке по-русски в Иерусалиме лишь в 1981 г.

Между тем в другой своей позднейшей работе Л. Флейшман указал точную дату знакомства Николаевского с «разговором» и даже назвал информатора — М. Коряков, о котором стало известно уже с 1945 г. Сведения эти, как показал Р. Тименчик в давней статье о некрологии Мандельштама, пришли к Б. Николаевскому от Р. Гуля летом 1945 г. Первые «анекдотические» сведения такого рода «Социалистический вестник» печатал в ноябре 1945 г., но позже, в январе 1946 сделал это с очень точными исправлениями. Кроме того, перебежчик-информатор сам написал о «разговоре» Б. Николаевскому 5 ноября 1946 г.: «История Пастернака связана с историей Мандельштама, они были друзья. Когда с Мандельштамом случилась беда, я знаю, что однажды Пастернаку позвонил Сталин. Между ними произошел разговор, несколько невыгодный для Пастернака». За этим следует «краткая» версия «разговора», которая, как мы не раз показывали, обсуждения знаменитой проблемы «Мастер ли Мандельштам», не говоря уже о проблеме «жизни и смерти», в себя не включает (10).

Николай Бухарин

Достаточно было Бухарину думать так же, либо Николаевскому не обратить внимания на очень краткий разговор в «краткой» же версии, либо не желая связывать символа свободы — Пастернака с ненавистным Вождем, как «центральность» этого эпизода, главная в атрибуции его подлинности, вкупе с уверенностью в себе Г. Морева, могла бы и раствориться в воздухе.

Заметим, что Николаевский никаких уточнений этой сенсации от Корякова не потребовал, а этот реальный основатель послевоенного пастернаковедения в подобные материи слишком не углублялся. Да и разговоры с Бухариным, уничтоженные давным-давно, Николаевский восстановил с 1961 по 1965 гг. и обнародовал уже или еще тогда, когда т.н. «разговор», известный ему минимум с 1945−6 гг., вовсе не был в центре событий: «К сожалению, записи наших разговоров я уничтожил в 1936 г., когда ГПУ пыталось похитить у меня архивы Троцкого, но память у меня хорошая», — сообщает Николаевский в письмах (см. АМИСИ, кол. Суварина, п. 1. Письмо Николаевского Суварину от 12 июля 1958; АМИСИ, кол. Эстрина, п. 65; также: АГИН, ящ. 500, п. 29. Письмо Николаевского Максу Шахтману от 1 января 1965, 1 л.)» (11).

А об эпиграмме «Мы живем, под собою не чуя страны…» стала широко известно лишь с 1962−63 гг.

Однако история еще гуще: о точном месте и дате смерти Мандельштама в эмиграции знали от Р.В. Иванова-Разумника, который сообщил это Г. Иванову. (не желая засорять ненужными именами нашу работу, отсылаем интересующихся к статье (12), где отвергнутая Г. Моревым печатная работа покойного, к сожалению, Н.А. Богомолова 2009 г., оцененная, кстати, как выдающаяся, заменяет доклад этого автора на Лотмановских чтениях 2007 г.(13), на который мы действительно реагировали печатно в 2008 г. ДО выхода печатного текста статьи с упоминаем переписки Р. Гуля и Б. Николаевского Богомоловым. Иначе перед нами просто «анекдот». Наверное, нет смысла говорить о близости Г. Иванова и Р. Гуля, раз традиционно-официозное мандельштамоведение обвиняет последнего в «инспирации» отрицательного отзыва Иванова на первое собрание сочинений Мандельштама 1950-х гг. Если бы Г. Морев действительно прочитал нашу статью, он бы знал, откуда ноги растут. К тому же расширенный вариант этой работы уже с оценкой реакции Н. Богомолова на нашу критику его построений (и с учетом новых материалов Л. Флейшмана, дневников М. М. Пришвина и т. д.) легко находится в позднейшей книге 2012 г.(14), в указанной работе в сборнике в честь Ч. Де Микелиса 2015 г. (15) и, естественно, в статье о Георгии Иванове 2020 г., доложенной на Международной конференции в конце 2019 г. (16), которая продолжает и обобщает наш подход до полного текста главы «Петербургских зим» о Мандельштаме, кстати, прижизненной для ее героя, и рецензий 1954 г.

Надежды на то, что ее прочтет Г. Морев, нет, ведь не прочел он и статью Богомолова 2009 г. с обсуждением (!) наших взглядов 2008 г., иначе не ошибся бы в дате, не читал он и указанную нами выше «безымянную» заметку, ибо тогда он бы знал хотя бы печатную хронологию споров: «Очередную порцию своих бессвязных и бестолковых рассуждений посвятил этой теме профессор Леонид Кацис (Кацис 2008). В высшей степени содержательна статья профессора Николая Богомолова (Богомолов 2009). Обобщающей сводкой по этой проблеме стала глава «Вести и слухи о смерти поэта» в книге Павла Нерлера (Нерлер 2010: 158−164)». Кстати, у Нерлера следов «бессвязности» в оценке нашей работы мы не обнаружили, а автор этих «связных рассуждений» (17) — соавтор Нерлера по указанной работе.

Но нас сейчас интересует не столько суть дела, сколько «словарь».

На сегодня знаковыми словами в оценке наших работ этой партийной группировкой являются «спорадически» (18), «бессвязный», «сумбурный» (19), «маловразумительная» (20), «анекдотический» (21).

Однако Г. Морев превзошел всех: он приписал нашей статье то свойство «анекдотичности», которое мы использовали в переносном смысле, обсуждая очень системно «сдвинутые» сведения абсолютно точной статьи Б. Николаевского, равно как в их мандельштамовской части, включая и пресловутую «дочку Липочку» (sic!), мемуары и рецензии Георгия Иванова, считающиеся анекдотичными без кавычек в кругах определенной направленности. Надеемся, теперь понятно наше нежелание продираться сквозь те «сигнальные звуки», которые в стае хищников обозначают «свой» и которые должны описываться этологами (22), а не филологами.

Только представители близкого человеку мира млекопитающих атакуют жертву открыто, чего не скажешь о людях, которым слишком часто и всегда очень вовремя изменяет память (23) о полученных ранее ударах, приводящих к откровенной преходящей амнезии.

И вот теперь настает кода всего этого эпико-симфонического события в ZOOM-зазеркалье.

Эта кода настолько ярка и выразительна, что мы приведем ее в нашей стенографической транскрипции с экрана, ссылку на который с указанием времени произнесения, естественно, дадим для всех желающих.

Итак, на презентации в магазине «Порядок слов» Г. Морев с усталой интонацией мэтра, утомленного похвалами, не знающего, почти по-Лекмановски, как отбиться от назойливых приглашений поговорить, заявил, что «сталинские стихи» Мандельштама — просто пастернаковские по своей поэтике и сути, и это стихи о Сталине из «Известий» от 1 января 1936 г. или апрельского номера «Знамени» того же времени, трансформированные Мандельштамом в десятки сталинских стихов.

Иосиф Сталин

Теперь стенограмма:

53.08. Поливанов К. Нет, у меня, собственно, нет… Глеб, я с большим удовольствием выслушал всю… всё ваше развитие, но, каюсь, все это из Вашей книжки вывел… да… ну, потому что, ну понимаете, это соположение стихов 30-х годов, ну, конца 30-х годов с «известинскими» стихами… я даже сейчас заглянул для проверки себя… ну, есть такой исследователь, которого вы даже поминаете, да… исследователь Кацис, который всегда все путает и все пишет неимоверно невнятно (извиняющуюся жестикуляцию не описываем! — Л.К.), и тем не менее здесь, во втором выпуске «Пастернаковских чтений» он про это писал…

Морев. Я знаю эту статью, да…

Поливанов К. Вот, он об этом писал, и, на мой взгляд, это абсолютно несомненно, это же видно и по ритмическому рисунку, и по отдельным фразам. То, что это надо возводить не к пастернаковским «Стансам», а ровно к пастернаковским стихам 1936 г., я с большим удовольствием прочел хм-хм и решил проверить… Там, Глеб Алексеевич, как всегда у Кациса сто пятьдесят тем одновременно.

Морев. Мне кажется, там нет именно возведения «Стансов» 37-го года, он не рассматривает текст 37-го года… Он рассматривает «Оду» Сталину почему-то, где нет … никакого Пастернака нет…

Поливанов. Значит, то, что «Вот «Правды» первая страница, вот с приговором полоса…», да, поскольку мы в те годы с ним много, много разговаривали, он мне про это говорил. Ну вот тоже в своем жанре, да, и мне кажется, что это абсолютно убедительно, да и абсолютно убедительна вся эта Ваша идея, о том, что эта ролевая модель и…»

Ну, что следует за «и…» нас уже не интересует, а вот словарь Эллочки Людоедки дополнился выражениями «исследователь Кацис, который всегда все путает и все пишет неимоверно невнятно», «тем одновременно сто пятьдесят».

Учитывая то, что в этологии статистика играет не последнюю роль, это важные добавления. Однако волнуется Г. Морев изрядно, ведь он задевает еще и статью «Поэт и Палач» 1991 г., где прямо написано, что опыт Пастернака в сочинении амбивалентных обращений к власти был важным примером для Мандельштама. Заодно в этой статье 1991 г., да и в цитируемой К. Поливановым статье 2000 г. из второго «Пастернаковского сборника», были заложены основы той позиции, к которой пришли участники обсуждений в Пастернак — Мандельштам через 30 и 20 лет.

Не будем упоминать и еще массу наших работ, которые сложились в «сто пятьдесят тем» К. Поливанова вполне логично.

Кстати, проф. НИУ ВШЭ забыл вспомнить, что вместе с М. Л. Гаспаровым и И. Ю. Подгаецкой принимал участие в редактуре «Пастернаковского сборника»…

Другое дело, что собеседникам и здесь, и вообще, не удалось добиться консенсуса в истории с тем, читал ли Сталин стихи Мандельштама. Но это для Морева не так важно. Если не читал, как ему привиделось, то можно и все остальные традиционные темы пастернако-сталиноведения начинать рассматривать как бы с нуля. Но вот этого-то «Богородица не велит…»

И раз уж мы находимся в ZOOM-зазеркалье, если наши противники нарушают все нормы научной of-line и paper-этики, если полуплагитат для них норма, то скажем без обиняков: без наших работ им не обойтись, а без нашего имени, о себе лично уж и не говорим, очень хочется.

Однако, вспомним В. Б. Шкловского и его толкование слова «необходимый»: в одном случае — нужный, а в другом — ну лежит камень посреди реки, не обойдешь, он необходимый.

Поэтому наряду с разрастанием словаря первой сигнальной системы, которое мы отметили выше, отметим и резкое нарастание попыток как дискредитации, так и плагиата из наших давних работ и у П. Ф. Успенского и В. Файнберг из Москвы (НИУ ВШЭ), идущих вслед за Г. А. Левинтоном, и у иерусалимских романовых щенков Г. Морева, Ю. Левинга, Е. Сошкина. На все это приходилось и, понятно, придется откликаться.

Но раз уж наши беседы с К. Поливановым времен Лицея «Воробьевы горы» так ему запомнились, что из 150 тем одной нашей статьи он сумел все-таки выбрать для себя тонкую ниточку рассуждений, представленную им Г. Моревым, дадим теперь профессору НИУ ВШЭ возможность поработать со студентами над темой: «Проблемы дополнения и усовершенствования познаний и методологии трудов Г. Морева и его круга».

Первое предложение касается доработки сборничка из двух небольших статей до провозглашенной Моревым монографии.

Для этого первую статейку о «Поэте и власти» в 1930-е гг. стоит дополнить частью об Иосифе Бродском, Осипе Мандельштаме, поэте и власти, как она отразилась в диалоге нобелиата с «таким исследователем» Кацисом в Лондоне в 1991 г.

Мы понимаем, что мысли Бродского будут посложнее того, на что рассчитывает его исследователь Г. Морев, но для студентов НИУ ВШЭ мы подготовили уже методическое пособие по этому вопросу с полной комментированной расшифровкой стенограммы (24), как и в случае К. М. Поливанова с правильным «Порядком слов».

Пока это в той нашей ипостаси, которая касается руководства Лабораторией мандельштамоведения РГГУ в последние уже шесть лет.

А теперь о том, что касается несколько иной темы, работы на кафедрах иудаики Москвы и не только.

(сс) Rob Croes. Anefo Иосиф Бродский

Вторая статейка сборничка Г. Морева посвящена обстоятельствам высылки Иосифа Бродского из СССР в 1972 году по израильской линии. Реконструируя «гуманные» мыследействия Генералиссимуса И. В. Сталина в связи с мыслепреступлением О. Э. Мандельштама в первой статейке, Г. Морев решил, что теперь ему точно подвластны и мотивы низшего по званию генерала Ф. Бобкова в его оценке мыслепреступления И. А. Бродского, который в 1962 году мыслепреступным образом пытался угнать самолет, в чем и сознался.

А поэтому, когда в самом начале 1970-х Бродский решил еще и жениться на дочери сотрудника Госдепа, если не ЦРУ, то это взорвало примитивный мозг генерала (25).

Я совершенно не готов читать в душах генералиссимусов СССР и генералов КГБ, но читать газеты я еще не разучился, а в 1970−72, т. е. в 5−6 классе умел это лучше Морева, тогда совсем ребенка, и сегодня, как узкий специалист в этих вопросах.

Поэтому хорошо помню, что декабрь 1970 г. был месяцем суда над участниками Самолетного дела в Ленинграде, который закончился и смертными приговорами тем, кто путем угона самолета пытался уехать в Израиль.

Не будем описывать все перипетии этого дела (26), но напомним, что отправка Бродского именно по израильскому маршруту, с учетом его самолетного прошлого, была вполне удачным пропагандным актом, с одной стороны, а с другой — на довольно большой срок заставила Бродского вести себя максимально аккуратно, иначе могла всплыть именно эта неприятная подробность его биографии.

Впрочем, пусть это теперь исследуют ученики и ученицы профессора К. М. Поливанова, большого, как известно, специалиста по академической этике в НИУ ВШЭ.

Что же касается провала мандельштамо-бродсковеда Г. Морева, то хочется «памяти его памяти» посвятить одну исторически важную беседу 1970-х гг.:

Мюллер:

— Скажите, Штирлиц, какого цвета у меня трусы?

— Голубого — не задумываясь ответил Штирлиц.

— Вот вы и попались, Штирлиц! Цвет моих трусов знают только моя жена и русская радистка!

— Перестаньте валять дурака, Мюллер, и застегните ширинку.

Честное слово, Осип Мандельштам и Иосиф Бродский намного интереснее, чем та анекдотическая гульфикова зона и прошивка IP-адресов, специалистом по которой является новоявленный расследователь русской литературы ХХ века, использующий свои «познания» в ней только в специальных целях саморекламы.

Бывшим коллегам хотелось бы просто (по-дружески уже не получится!) сказать, избегайте токсичных PR-кампаний, а то внутренняя форма слова «Кольта.ру» выйдет вам «ташкентским» боком, небольшим, но очень неприятным образом, когда придется спасать свою честь…

Для Морева это обычно. Напомним, что как-то нам пришлось написать ему, что его книга бесед с диссидентами отдает странным запахом смердяковщины, а его мандельштамоведение — кирилловщины. Вам-то это зачем?!

И напоследок: не забывайте, что Ваши дискуссии в ZOOM’е, которыми вы слишком увлеклись, забыв об их публичном характере, несколько неожиданно приоткрыли для меня те особенности ваших внутрикружковых бесед и договоров, на которых вы позволяете себе то, что теперь стало «плевком в вечность».

Примечания: