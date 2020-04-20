Скандальность т.н. Всероссийских олимпиад школьников давно ни для кого не секрет. Однако ранее скандалы не выходили за уровень региональных министерств образования, и в лучшем случае был задет директор Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования А. Четвертков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Теперь же мы видим конфликт на уровне двух действующих и очень недавно назначенных министров просвещения и науки и высшего образования Российской Федерации. Тема конфликта все та же. «Школьные» учителя проводят Всероссийские олимпиады, а профессора вузов обязаны принимать их на учебу без ЕГЭ и без дополнительных вступительных испытаний, которые только и могут подтвердить профпригодность олимпиоников. Однако проблема далеко не только в том, что кому-то из пригретых разного рода подготовительными командами 11-классников присудили принудительное поступление в главные вузы страны, а измученные ожиданием поступления 10‑ и 9-классники получили ничтожный шанс — участие в торге Всеросса будущего года.

Дело в другом. Кроме ставшей притчей во языцех Всероссийской олимпиады школьников есть и еще олимпиады первого уровня, победа в которых дает такое же точно поступление, но их заключительные этапы еще не проводились. Так получается, что шустрая НИУ ВШЭ уже успела провести свою «Высшую пробу», классический СПбГУ тоже уже знает своих историков и литераторов, а вот МГУ не успел провести олимпиады первого уровня «Покори Воробьевы горы» по литературе, истории и журналистике, Ломоносов по литературе и т. д.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

А вот Московская олимпиады школьников уже прошла, хотя и не по всем предметам. В чем же проблема? Почему невозможно наградить финалистов не проведённых Всероссов, объявленных без боя (при всех особенностях отбора…) просто 100 баллами за ЕГЭ, предоставив им возможность сдать эти экзамены?

Ответ известен: победители Всеросса далеко не всегда могут подтвердить даже 75 баллов по профильным предметам. А уж по непрофильным и обсуждать нечего. Кроме того, что мешает объявить такими же 100-балльниками по профильным предметам и финалистов непроведенных олимпиад? Ведь занятие призового места там дает как раз 100 баллов за профильный предмет либо 100 баллов за ДВИ?

Мешает та Всероссная коронамафия, которая создала проблемную ситуацию в правительстве РФ, занятом сейчас совсем другим типом вируса. Между тем выход искать надо. И он может быть не просто в отсрочке проведения и олимпиад, и ЕГЭ. Отсрочка здесь может быть очень существенной из-за того, что различные регионы очень по-разному входят и выходят из эпидемии. Поэтому сейчас, когда стало ненужно очное судейство Всеросса с его ручной же шифровкой имен участников, можно было бы за пару месяцев, например, до середины августа, отладить совершенно однотипные электронные системы и для ЕГЭ, и для всех оставшихся олимпиад. Нет проблемы в разводке кабелей по большому числу классов, чтобы на 20 партах сидело бы 4−5 учеников. Нет проблемы и в организации ЕГЭ волнами на протяжении 3−4 дней. Для этого надо создать хотя бы 10−15 вариантов комплектов заданий, которые открываются каждый только в свой день и в своих регионах.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Наконец, на совещании у президента РФ 20 апреля 2020 г. было ясно сказано, что дети и школьники менее всего подвержены заражению COVID-19, с ними не гуляют бабушки в парках и садиках. Поэтому старшие школьники (за исключением гарантированных групп риска, для которых всегда существовали особые условия сдачи ЕГЭ) к концу июля — середине августа 2020 г. вполне могли бы прийти в центры сдачи ЕГЭ и по малой олимпийской нужде, и для сдачи ЕГЭ.

Почему же так поторопились распространители «коронавируса-2020» Всеросса? Неужели потому, что централизованная шифровка по России лишит общеизвестные школы-лидеры и наиболее Высокоэкономичные лицеи традиционных преимуществ? Почему было не согласовать свои действия с ведущими университетами страны? Неужели потому кинули хотя бы участие в финале Всеросса 2021 сегодняшним 9‑ и 10-классникам, что в будущем году не хватит педагогического мастерства у его московского Центра? Будем ждать развития событий в условиях карантина, который, надеемся, сумеет остановить инфицирование Минпроса РФ старым и таким знакомым вирусом со штаммом «2020».

Леонид Фридович Кацис — профессор РГГУ