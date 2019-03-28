Правду говорить всегда легко и приятно. И состоит она в том, что, обратившись к статье проф. М. Гельфанда в «Троицком варианте. Наука», где я не без оснований узнал себя неназванного, я был совсем не готов к тому, что узнал за прошедшие дни.

Сегодня уже совершенно ясно, что статья проф. М. Гельфанда вовсе не была предназначена ни для моего, ни для чьего-либо ответа. Это был манифест совершенно определенной группы лиц, которых никто иной не интересует.

А вскрылась правда, о которой и пойдет здесь речь, совершенно случайно, когда, думая ответить на совершенно недопустимые оскорбления не столько в мой адрес (это на вороте не виснет, в конце концов, то, что позволяет себе бык, не так уж интересно), сколько в адрес моих покойных коллег, имевших неосторожность участвовать в защите моих диссертаций. И я стал искать один очень старый материал из «Российской газеты». Он касался самого начала подготовки учителей в рамках тогдашних курсов по традиционным религиям РФ, в которой я с самого начала принимал участие (2 февраля 2010. Ирина Ивойлова. Азы и буки веры. Учителей научат, как преподавать новый предмет Российская газета — Федеральный выпуск № 20(5099).

Однако этот текст найти оказалось не так просто, и на запрос «Российская газета. Теология. Кацис» я начал получать поразительные ссылки, о которых не знал до начала дискуссии с проф. М. Гельфандом и блогофермой «Троицкого варианта. Наука». Вот это сообщение под заголовком: «В Кремле не подтвердили планы ввести теологию в светские вузы», начинающийся очень точными словами пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова:

«В Кремле не подтвердили, что предмет «теология» будет обязательным в светских вузах. «Скорее это можно отнести к категории экспертных точек зрения», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов публикации в СМИ со ссылкой на обсуждение на форуме научно-образовательной теологической ассоциации. «Каких-либо движений в этом направлении нет, я имею в виду по линии официальных ведомств», — заключил Песков» (Кира Латухина. В Кремле не подтвердили планы ввести теологию в светские вузы. Российская газета. 1 марта 2019. 14:34) (Курсив мой. — Л.К.).

Казалось бы, проблемы нет. Но это только у тех, кто не хочет ее создать. Читаем проф. М. Гельфанда:

«Маски сброшены. Уже никто не наводит тень на плетень, пряча богословие за разговорами о том, что студент как всякий культурный человек должен знать основы мировых религий, про необходимость прочитать важнейшие произведения религиозной литературы (кто бы спорил?!). Уже никто не апеллирует к опыту старых европейских университетов с их сотни лет назад возникшими и сохраненными по традиции факультетами теологии. Зачем это нам?! Ведь, по словам референта управления президента РФ по внутренней политике Сергея Мельникова, «в то время, как на Западе идет нарушение прав человека и деградация духовно-нравственных основ, у России есть шанс стать основой для сохранения в мире духовно-нравственных ценностей».

Ползучая клерикализация образования становится явной, и богословие входит в обязательные учебные планы в светских университетах. Ну конечно, как без него, ведь «любому светскому ученому непросто понять без теологических знаний сложнейшие закономерности современного мира!» — это не абы кто сказал, а целый председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов. «У этой области знания большой потенциал научного развития», — подтверждает господин Мельников. Степень их знакомства с современными естественными науками остается непроясненной, но это и не важно: вооружившись богословскими знаниями, можно уверенно рассуждать о чем угодно.

Богословие уже преподается во множестве вузов. Это бюджетные места, на них тратятся деньги налогоплательщиков. Эту практику будут расширять, причем, по словам митрополита Илариона (Алфеева), РПЦ будет добиваться, чтобы теологию в светских университетах преподавали только духовные лица. Как это соотносится со статьей 14 нашей Конституции? А никак, но кого это волнует?!».

Здесь каждое слово — перл. Но куда лучше другое: тонкая подмена «Теологии» на заведомо православный термин «Богословие». И чуть далее уже про меня грешного:

«Сообщают, что паспорта теологических курсов одобрены руководством так называемых «традиционных конфессий»; интересно, каким? Если с православным христианством всё более или менее понятно, то, скажем, что такое иудейское руководство? Со времен разрушения Второго храма ничего подобного в иудаизме не предусмотрено; а если считать руководителем какого-то из раввинов — то миснагеда ребе Адольфа Шаевича, главного раввина России, или хасида ребе Берла Лазара, другого главного раввина России? А кто из двух соперничающих мусульманских руководителей будет одобрять курс исламской теологии — шейх ТалгатТаджуддин в качестве Верховного муфтия или шейх Равиль Гайнутдин в качестве председателя Совета муфтиев? Всё это вносит в сферу образования источник бессмысленных конфликтов».

Здесь второй подлог: аз грешный сообщил на заседании в МГУ, что паспорта специальностей для защиты кандидатских и докторских диссертаций приняты Экспертным советом ВАК по Теологии по согласованию с соответствующими конфессиями, как раз для избежания «бессмысленных конфликтов». Ведь не знает информатик проф. М. Гельфанд, что есть в его стране и Межрелигиозный совет России, куда входят представители всех интересующих его конфессий. А это важный стабилизирующий ситуацию орган, и согласовали паспорта его члены.

Однако основной подлог у проф. М. Гельфанда вовсе не в этом. А в том, что на собрании НОТА (т.е. Научной теологической ассоциации) речь шла о вузовском преподавании Теологии как особой специальности (так условно по взаимному согласию [!] названы учения всех традиционных религий России) и о том, что на эту специальность выделяются бюджетные места в рамках государственного заказа в очень ограниченном и конкретном количестве.

Ни о какой «обязательности» преподавания Теологии как научного коммунизма. «научного» атеизма и истории КПСС для всех студентов всех специальностей всех вузов речь вообще не шла. А если бы и шла, то была бы открытым нарушением Конституции РФ.

Впрочем, для гражданина РФ, позволившего себе сказать:

«Начнём с того, что патриарх Кирилл сам является абсурдным явлением в любой картине мира. Теология не является наукой по следующим причинам. Первое, она не имеет субъекта, то есть не понятно, что изучает. Представители теологии, с которыми мне приходилось беседовать на протяжении последнего года, давали абсолютно разные ответы на этот вопрос. Второе, ведь она не существует как единая наука. Нет единой теологии для разных религий, она очень конфессионально обусловлена, в отличие от других наук, которые не так зависят от личных убеждений исследователя. Третье, теология не имеет никакого общего языка ни с какой другой наукой. Биолог с физиком, даже биолог с историком, там, где у них есть общие интересы, всегда договорятся, найдут общий язык. У теологии этого свойства нет»,

— отсутствие проблем с законом объясняется лишь предельной терпимостью руководителя крупнейшей конфессии РФ, кстати, в числе прочего, и гражданина этой страны, имеющего те же, что и проф. М. Гельфанд, конституционные и гражданские права.

Что же касается других наук, то с филологией, историей, археологией и археографией и т. д. Теология легко находит общий язык. А вот с малоинформированным биоинформатиком — как мы теперь видим — разговаривать нечего и не о чем. Здесь, скорее, встает вопрос о том, как такой деятель Диссернета вообще берется обсуждать что-либо гуманитарное.

А наши паспорта (паспорта именно конфессиональные, подтверждающие отсутствие единой внеконфессиональной Теологии, на что нас толкал предыдущий министр образования) должны были бы как раз обрадовать проф. М. Гельфанда, но для этого и он, и все остальные участники дискуссии должны были бы ознакомиться и с предыдущим «общим» паспортом, и с новыми документами. Но их это вообще не интересует. Не наукой заняты эти господа. Ибо совсем не трудно было найти точные слова митрополита Илариона и не беспокоить Администрацию президента своими тревогами:

«Уважаемые друзья, коллеги! Рад возможности выступить последним на этой сессии. Я внимательно слушал все то, что говорилось уважаемыми докладчиками, и хотел не то что бы подвести итоги, но отчасти ссылаясь на уже сказанное, поделиться своими мыслями о том, что такое теология и зачем она нам нужна.

Пользуясь тем, что в христианской теологии существуют два метода — апофатический и катафатический, то есть отрицательный и положительный, я хотел бы сказать сначала о том, чем теология не является.

Теология — не философия, это две совершенно разные дисциплины, области знания. И здесь, на философском факультете МГУ, я думаю, это понимают лучше, чем где-либо. Философия имеет дело с общечеловеческими ценностями, с системами различных философов, с философским осмыслением мира. Теология занимается осмыслением мира с теологических позиций, то есть с позиций религиозной практики.

Но теология не сводится только к религиозной практике. Она предполагает религиозную практику и этим отличается от религиоведения, но между теологией и религиозной практикой нельзя поставить знак равенства. Преподавание теологии в светских учебных заведениях не предполагает совмещение его с некой религиозной практикой. Не предполагает и превращение преподавания теологии в проповедь той или иной религии либо обучение на теологических курсах тому, как правильно совершать крестное знамение, соблюдать те или иные обряды. Безусловно, в числе составляющих теологического образования имеется, в том числе и ритуальная, но теология — это такая же наука, как и другие гуманитарные науки, будь то философия, литературоведение, история и так далее.

Теология — это также не религиоведение, потому что если религиоведение изучает ту или иную религиозную конфессию отстраненно, извне, или рассматривает сравнительно разные конфессии, то теология всегда предполагает изучение предмета изнутри — она действительно связана с религиозной жизнью. В то же время теология может быть и сравнительной; например, православный ученый может изучать католичество, но он все равно будет отличаться от светского религиоведа, который изучает ту же тему. Речь идет о разных подходах, о разных научных парадигмах и, в конце концов, о разных выводах, которые делают те и другие. Мы не говорим, что теология должна заместить собой религиоведение, что религиоведение не нужно, а теология нужна. Религиоведение тоже важно для общества и для религиозных конфессий.

Что же такое теология? Это понятие невозможно определить однозначно с учетом всех религиозных конфессий и традиций. Именно поэтому мы, еще находясь у истоков становления теологического образования в нашем Отечестве, уже разделили его на три потока, и их со временем может стать больше. Потоки, которые сейчас оформляются в три паспорта научной специальности, — это православная теология, иудейская теология, исламская теология. Мы приглашали и наших буддийских братьев к тому, чтобы они подумали о создании своего паспорта, но они нам объяснили, что ввиду отсутствия концепции Бога в буддийской традиции сформировать собственную теологию для них пока не представляется возможным. Тем не менее я думаю, что и буддизм найдет свое место в том здании, которое мы сейчас строим. Не говорю уже о том, что внутри крупных религиозных традиций есть свои ветви. В частности, я предвижу, что со временем у нас появится протестантская теология, католическая теология. Может быть, внутри исламской теологии наметятся еще подразделения, и мы соответствующим образом будем оформлять эти новые для нас научные направления в соответствующих паспортах» (Митрополит Волоколамский Иларион выступил на сессии Научно-образовательной теологической ассоциации, посвященной теме «Философия, теология, религиоведение: современные вызовы и ценности»).

Приводим этот текст столь объемно, чтобы не было кривотолков. Кстати, по тому же адресу находятся выступления и других официальных лиц, которых предельно искаженно цитирует проф. М. Гельфанд. Похоже, вопросов больше не остается.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ выступил 1 марта 2019 в 14:34, а текст выступления митрополита Илариона появился 1 марта 2019 г. в 19:39.

А вот вся эта ерунда, которой посвятил свои тексты проф. М. Гельфанд, появилась сразу после нашего заседания в «Московском комсомольце» за день до ответа пресс-секретаря президента РФ, т.к. электронные варианты газет выходят в XXI биоинформационном веке вечером предыдущего дня. Оперативность, прямо скажем, поразительная! Как, впрочем, и реакция высших эшелонов власти. (Марина Лемуткина. В российское образование входит теология. Митрополит Илларион: «Преподаватели этого предмета должны иметь лицензии своих конфессий». 28 февраля 2019. 20:56 (!!!). И чуть ранее: Церковь рвется в вузы: высшее образование прирастет храмами при университетах. В России благополучны три человека — учитель, врач и священник. 29 января 2019. 17:20).

По-видимому, как говорила М.И. Цветаева, для «глотателей пустот, читателей газет», сведения «Московского КОМСОМОЛЬЦА» важнее официальной информации Администрации президента РФ, которая эту мелкотравчатую пропагандную ложь давно уже опровергла. Но такова уж у нас биоинформатика в ее «Троицком варианте», слово «Наука» здесь как-то неуместно…

Что же заставило ее главного представителя биодезинформатики проф. М. Гельфанда, пусть и по заказу газеты «Известия» к номеру от 11 марта 2019 («Эта заметка была написана по заказу газеты «Известия», чем объясняется не вполне привычный стиль. Но пока «Известия» решали, готовы ли они эту заметку опубликовать, прошла неделя, и новостной повод (собрание Научно-образовательной теологической ассоциации, прошедшее в МГУ 28 февраля) устарел (по мнению газеты же)), написать свою статью то ли без учета официальной информации, то ли, ох, не хочется так думать, с сознательной целью ввести своих читателей в заблуждение? Будем верить, что ему это всё «кто-то напел». Но всё не так просто. Ведь в газете «Известия» появилась другая публикация, заменившая текст проф. М. Гельфанда, однако отличавшаяся от него только большей корректностью и чуть лучшей информированностью. Это был текст «Одухотворение к сессии».

Академик РАО (научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, академик Российской академии образования). Виктор Болотов — о том, повысит ли введение теологии в вузах нравственность студентов.

Академик Болотов оказался куда ближе к сути дела, предельно корректен и, в отличие от проф. М. Гельфанда, не отличился гуманитарофобией, хотя и подлил каплю яда:

«Сейчас принято бороться с иностранными словами, поэтому я предлагаю вместо «теология» говорить «богословие» — именно так переводится это слово с древнегреческого. По поводу введения курса богословия (надеюсь всё же, что это только предложения) я бы хотел напомнить, что все, кто окончил вузы в советские времена, изучали научный атеизм. Это не помешало очень многим после того, как Советский Союз сломался, пойти в церковь. Я не говорю про веру в Бога — это личное дело каждого, но то, что изучение курса не помешало исполнять религиозные обряды, факт статистический. Не говорю уж о том, что те, кто травили священнослужителей и разрушали храмы после Октябрьской революции, изучали закон Божий.

Так что же мы хотим получить? И не получим ли еще один предмет, который нужно пройти для галочки? И вместо чего мы его будем вводить? А если сверх всего — студенты и так перегружены.

В советские годы у математиков и физиков, которые учились в университетах, после освоения курсов марксистско-ленинской философии была распространена формула: «Материя первична, сознание вторично, а мне лично безразлично».

Итак, уважаемый академик (бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), а не простой резидент Сколково) всё же заговорил о какой-то перегрузке и вспомнил «научный атеизм», т. е. не понял до конца, что речь идет об особой специальности «Теология», не входящей в общегосударственный компонент высшего образования. С тем же успехом можно было бы сказать, что не надо вводить в вузах педагогику или, например, биоинформатику, ведь студенты-гуманитарии и так перегружены. Будем надеяться, что академик Болотов сможет без труда на основе своего предыдущего опыта во всём этом разобраться и вступить в содержательную дискуссию по данному вопросу.

А вот проф. М. Гельфанд совершил еще один подлог. Он не сообщил читателям «Троицкого варианта. Наука», что его легковесная «профессорская» статья оказалась заменена статьей академика-тяжеловеса. Похоже, не потянул профессор биоинформатики. Тут даже страшно становится, не проверит ли он теперь на «Диссернете» своего коллегу по НИУ ВШЭ (где и сам М. Гельфанд — профессор кафедры технологий моделирования сложных систем).

И задаем мы этот вопрос не просто так. Дело в том, что на нашем заседании выступил и ректор НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов, который, в отличие от проф. М. Гельфанда, сказал:

«Ректор НИУ Высшая школа экономики Я.И. Кузьминов в своем выступлении напомнил, что в том числе и теология была положена в основу создания университетов, она тесно связана с развитием философской мысли. «Религия остается одним из ключевых элементов в общественной жизни, значение которого не убывает по мере прогресса, — она является одним из элементов этого процесса», — отметил он».

И это не всё. В выступлении митр. Илариона можно найти и ответ на еще одно предложение ректора НИУ ВШЭ:

«Хотел бы также обратить внимание на выступление ректора Высшей школы экономики Я.И. Кузьминова, который сказал о расширении онлайн-обучения, онлайн-курсов. Мы с вами привыкли говорить о виртуальной реальности, тем самым как бы противопоставляя ее реальному миру, в котором мы находимся. Но на самом деле граница между миром реальным и миром виртуальным чисто символическая, потому что в виртуальном мире присутствуют те же самые люди. Это не мир животных, не мир инопланетян — например, в случае онлайн-курсов в нем находятся те же, кто сидит за партами, только сидят они не в студенческой аудитории, а где-то у экранов своих компьютеров и айфонов. И у нас есть все возможности для того, чтобы этим людям предоставить качественное онлайн-образование. Такой опыт уже имеется: некоторые наши теологические вузы уже проводят подобные курсы, но я думаю, что мы можем его расширять. Я очень надеюсь на взаимодействие между нашими высшими учебными заведениями и в этой области».

Мне трудно в данном случае согласиться уже с митр. Иларионом. Мы, иудеи, писали и будем писать Тору от руки и на пергаменте, и читать ее только так, и не иначе. В Субботу (Шаббат) мы не будем использовать никакие айфоны. А многочисленные онлайн-курсы еврейских мудрецов, которых полно в интернете, и сайты типа «Ответы раввина» никогда не заменят личного духовного общения и общения с книгой. Впрочем, обо всем этом можно корректно спорить.

Между тем «Троицкий вариант. Наука», будучи зарегистрированным средством массовой информации, не может не понимать, к каким последствиям ведут описанные здесь откровенные подлоги и передержки. Приведу лишь один яркий пример, который заставляет серьезно задуматься представителей научного сообщества.

В одном из ФБ-постов (абсолютно открытом) у доктора химических наук, профессора факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета В.А. Дымшица я нашел проговорку, которая, похоже, не порадует проф. М. Гельфанда:

«Валерий Дымшиц. 4 апреля в 22:09 ·

Можно по-разному относится к академическим достижениям Л.Ф. Кациса (сразу скажу, я к ним отношусь плохо), но здесь вопрос, так сказать, на «академический», а «политический». Л.Ф. Кацис активно участвует в одной из самых мракобесных инициатив, направленных против академического сообщества. Думаю, что его участие в «ваковской» теологии, сопровождаемое публичной поддержкой этого мракобесия, делает Л.Ф. Кациса «токсичным активом» для любой академической и образовательной структуры, которая с ним сотрудничает. Стоило бы от таких «активов» избавляться».

Как писал любимый проф. М. Гельфандом А.А. Галич:

«Ой, ты море, море, море, море Чёрное, Ты теперь мне по закону поручённое! А мы обучены, …, этой химии — Обращению со стихиями! Помилуй мя, Господи, помилуй мя!»

Впрочем, я не токсиколог, а, по-видимому, опиум…

Что же касается еще одного высказывания ректора НИУ ВШЭ, прозвучавшего на собрании НОТА, то это было очень интересное предложение о введении элементов Теологии во многие гуманитарные специальности, как уже сделано в НИУ ВШЭ, ректор счел важными контакты с представителями Православия в научной деятельности, на НАУЧНЫХ конференциях и т.д.

Тут уже мне пришлось обратиться к Ярославу Ивановичу с вопросом о том, не стоит ли ввести тогда в вузах какой-то новый предмет или программу, которые охватывали бы не только Православие, а и другие традиционные религии РФ, что, правда, явно утяжелит программы, как верно считает академик Болотов. Но всё это можно обсуждать.

Важно другое. Важно, чтобы Нацсовет по квалификациям при президенте РФ утвердил, как можно скорее, стандарты по Теологии 3++, чему могут очень помочь председатель Нацсовета президент НИУ ВШЭ А. Шохин и член Нацсовета Я. Кузьминов. А ВАК свое дело уже сделал.

Теперь, как говорят в политике, вслед, конечно, за проф.-химиком В.А. Дымшицем, мяч на стороне НИУ ВШЭ.

А вот желание что-либо обсуждать с проф. М. Гельфандом или его газетой у меня пропало. Статистика и психология игры в наперстки, как форма существования белковых тел, меня не увлекает. Ведь я предложил редакции «Троицкого варианта. Наука» договориться об официальном ответе. Однако проф. М. Гельфанд проинформировал своих читателей, что я предложил ему уже вышедшую в свет статью, т. е. , по терминологии «Диссернета», изобрел машину времени. Мне же он отвечал с домашнего почтового адреса, который я у него не просил.

Однако здесь уже сам «Диссернет» оказался против своего организатора. Ведь статья моя вышла до Шаббата на ИА REGNUM, а грязь и инсинуации в блоге я прочел уже после Субботы. Но у «Диссернета» своя логика. Нам, гуманитариям с физмат-образованием, недоступная. Ведь их машина времени работает с текстами, выпущенными уже после защиты диссертаций, но изданными как бы до оных.

А для того, чтобы понять, с кем мы имеем дело, предлагаем в качестве курсовой работы по Теологии сравнить карикатуру из «Троицкого варианта. Наука» с советской атеистической иллюстрацией из книги «Евреи» (М., Наука 2018. С. 122), откуда мы и узнали нынешние регалии ее соавтора В.А. Дымшица.

Sapienti sat?

A gute woch!

Shavua tov!

Хорошей недели после Shabbat Gadol!

Профессор РГГУ, доктор филологических наук Л.Ф. Кацис.