Газета научного сообщества «Троицкий вариант. Наука», к сожалению, испытывающая финансовые трудности и ищущая общественной финансовой поддержки (пусть этот текст тоже поможет «Троицкому варианту. Наука»), 26 марта 2019 года выступила со статьей Михаила Гельфанда «Богословие как точная наука».

Трудно поверить, что столь биоинформированный ученый использовал это название не в чисто издевательском ключе. Если бы мы думали иначе, то выступление по поводу его статьи в средствах массовой информации было бы просто странным.

Мы не собираемся реагировать на крайне устаревшие вопросы, которые он задает в своей статье. Наука и теологическое знание в РФ после дискуссий в МГУ с философами и религиоведами, после ряда заседаний в Президиуме РАН, на коллегии Минобра во всех его трансформациях и т.д. ушло далеко вперед от поразительной архаики вопросов и недоумений проф. Гельфанда.

Нас интересует совсем другое. Через ФБ его газеты мы обратились к автору статьи, чтобы он поспособствовал появлению наших ответов на его недоумения на страницах «Троицкого варианта. Наука», но прошли сутки после прохождения премодерации (спасибо и на этом!), а реакции нет.

Между тем, статья профессора Гельфанда носит не совсем невинный характер. Я не знаю, к какой конфессии он принадлежит, и знать не хочу принадлежит ли вообще, но он не может не понимать, какие ассоциации вызывает его фамилия с его же текстом.

Вот цитата:

«Сообщают, что паспорта теологических курсов одобрены руководством так называемых «традиционных конфессий»; интересно, каким? Если с православным христианством всё более или менее понятно, то, скажем, что такое иудейское руководство? Со времен разрушения Второго храма ничего подобного в иудаизме не предусмотрено; а если считать руководителем какого-то из раввинов — то миснагеда ребе Адольфа Шаевича, главного раввина России, или хасида ребе Берла Лазара, другого главного раввина России? А кто из двух соперничающих мусульманских руководителей будет одобрять курс исламской теологии — шейх Талгат Таджуддин в качестве Верховного муфтия или шейх Равиль Гайнутдин в качестве председателя Совета муфтиев?

Всё это вносит в сферу образования источник бессмысленных конфликтов. Если теология становится обязательной, то значит ли это, что в каждом университете будут созданы три кафедры: православного, мусульманского и иудейского богословия?».

А вот наш пост в форуме «ТВН», объясняющий наше желание выступить с этим письмом:

«Уважаемый профессор Гельфанд!

На указанной Вами конференции по теологии именно я говорил о паспортах специальности по Теологии ВАК. Я работал над паспортом по Иудаизму. Если у Вас есть вопросы — обращайтесь, все объясню Вашим читателям. К сожалению, Ваш текст показывает очень слабое знакомство с проблемой. Надеюсь, Ваша позиция не ангажирована, а научна. Жду. Буду рад продолжить контакты, начатые на конференции по Диссернету в РГГУ. Обещаю Вам не высказываться по проблемам биоинформатики, т.к. работал я только в Институте хроматографии и Институте химической физики РАН.

Кацис Леонид Фридович, профессор Учебно-научного центра библеистики и иудаики РГГУ, зам. пред. Экспертного совета ВАК по Теологии (иудаизм). Меня можно найти и через ВАК, и через РГГУ, и через ФБ».

Теперь ответим Вам, профессор, и Вашим читателям для информации. В нашей стране давным-давно существуют государственные стандарты по теологии для уровня среднего образования (есть и соответствующее Учебно-методическое объединение, действующее очень давно и успешно), есть и стандарт для аспирантуры по теологии и даже Аспирантура по Иудейской Теологии в СПбГУ, нет лишь стандартов поколения 3++ для высшего образования, но действует его предшественник 3+. Вскоре, надеемся, Нацсовет по квалификациям примет после устранения замечаний и этот документ.

Нам пришлось работать над Паспортом специальности по Теологии (Иудаизма) и даже председательствовать на заседании Экспертного совета ВАК по Теологии, где имело место важнейшее событие. Мы, представители трех традиционных конфессий РФ, единогласно приняли Паспорта специальностей с разделением по конфессиям. До этого нам предлагали лишь добавлять слово Теология к историческим, филологическим и т.п. наукам, что было просто нонсенсом.

Теперь Теология является не, как Вы считаете, точной наукой, а областью гуманитарного знания наряду с искусствоведением, культурологией, архитектурой, где присуждаются степени Доктора культурологии, архитектуры и т.д. Мы уверены, что так же надо поступить и с философией, которая может быть наукой только в рамках ленинско-сталинского научного мировоззрения.

Но дело не в том. А дело в том, что Вы, профессор, первый за все 15 лет нашей работы коснулись не Православной или Исламской проблематики, а задели проблемы Теологии Иудаизма и достаточно грубо попытались вмешаться в еврейскую религиозную жизнь, пытаясь противопоставить литовцев-миснагедов и хасидов. Намек понятен — если Паспорта, а кстати, и все другие документы, включая список изучаемых предметов в вузах, подписаны р. Берл Лазаром, то их почему-то не должны принять представители литовского иудаизма.

По-видимому, Вы, профессор, не знакомы с системой регистрации религиозных общин в РФ. Когда еще в далекие сталинские годы проходила первая регистрация, то отдельно были зарегистрированы Православные (а не абстрактные христиане), Иудеи и Мусульмане.

Последние не делились на миснагедов и хасидов, на шиитов и сунитов. Все это отражено в паспортах соответствующих специальностей. Так, в Паспорте Иудейской Теологии даже само слово «теология» стоит в кавычках, так как в иудаизме существует Закон, а документ регламентирует защиты диссертаций не только по традиционным ортодоксальным направлениям (кстати, разумеется, указанным отдельно), но дает возможность защищаться по консервативному и прогрессивному (реформистскому) иудаизму, для чего в документе указано «и других направлений иудаизма».

Это означает, что соискатель может предоставить справку о соответствии своей работы не абстрактному Иудаизму, а своему конкретному направлению нашей религии. Другое решение противоречило бы Конституции РФ, о соблюдении которой нами Вы так заботитесь.

Не будем вдаваться в трудные для Вас материи, но наши буддийские друзья полностью одобрили нашу работу, подписали все документы, но, не имея впрямую Теоса в своем учении, решили продолжать защищаться, если это кому-то нужно, по философии. Поверьте или проверьте, что эти вопросы тоже обсуждались с коллегами и из Института философии РАН и из ИВ РАН.

Простите, но Ваши устаревшие не менее чем на 5 лет сведения и дискуссии, слушать, простите, просто неудобно.

Провокационность Вашей позиции меня волнует только в связи с теми документами, за которые я несу ответственность вместе с очень известными в нашей области науки иудаики профессорами и заведующими соответствующих кафедр СПбГУ Игорем Тантлевским и проф. ИСАА МГУ Аркадием Ковельманом. Надеюсь, к их квалификации у Вас, как и у представителей мировой иудаики и редакций высококвартильных журналов, претензий нет.

Что же касается меня лично и РГГУ вообще, то в июне 2019 г. мы выпускаем первую группу бакалавров по Еврейской Теологии, представляющих реформистский или прогрессивный иудаизм. Это будет впервые в истории РФ и даже России вообще. Приходите, будем рады. Плагиата здесь Диссернет не обнаружит, ибо сравнивать будет не с чем!!!

Не хотел Вас огорчать, но руководителем этой программы пришлось быть мне, о чем можно говорить только с гордостью.

Вас также волнует вопрос о том, сколько же кафедр Теологии надо будет открыть в Университетах. И на этот вопрос есть очень ясный ответ. В РГГУ Православная Теология будет преподаваться в рамках Центра изучения религий, а Иудейская — пока преподается учеными Учебно-научного центра библеистики и иудаики на базе Института филологии и истории РГГУ, а в будущем, возможно, на новой Кафедре вместе с традиционными библеистикой и иудаикой.

Учитывая светский характер университета, мы предоставляем возможность изучения Иудейской Теологии не только представителям по меньшей мере трех разновидностей иудейских общин, но и любым студентам, которые поступают на общих основаниях. Для реализации этого подхода существуют т.н. элективные курсы или курсы по выбору, а наши преподаватели и аспиранты готовы соответствовать любым требованиям студентов любых иудейских направлений.

Вас беспокоит участие конфессий в экспертизе соответствующих документов. Информирую Вас, что в РФ любые учебные программы рецензируются и одобряются работодателями. Так, например, для филологии это редакции журналов, музеи, переводческие объединения и т.д.

Понятно, что в случае Теологии т.н. работодатель — именно зарегистрированные конфессии.

И еще одна деталь. На довольно пошлом рисунке к Вашей статье я увидел Православного с нимбом (т.е. Святого! А ведь при жизни и даже до 50 лет после смерти — это как-то не предусмотрено; Вам не неудобно, извиниться не хочется, хотя бы ради межконфессионального мира и согласия в РФ!?) и двух представителей ислама. Хорошо, что Вы воздержались от аналогичного изображения Иудея, но плохо, что Вы позволили себе, как представитель биоинформатики и даже Зам. Директора Проблем передачи этой самой информации, дезинформировать Ваших читателей.

«Троицкий Вариант. Наука» пошел на то, что не стали делать уважаемые «Известия». Поэтому, наверное, символично, что эта газета 11 марта 2019 опубликовала статью Ректора РГГУ проф. А.Б. Безбородова «Интеграция в систему. Ректор РГГУ Александр Безбородов — о том, почему российским студентам необходимо изучать теологию», из которой Вы можете узнать многое из того, что Вас точно успокоит. Понятно, что на таком фоне Ваш текст выглядел странно и слабовато… Признайте!

Вы, как представитель Диссернета, хорошо знаете наш Университет, где не так давно Вашей организации был оказан теплый прием, так почему же перед тем, как выступить URBI et ORBI (кстати, скоро и католики, и армяне, и баптисты станут традиционными религиями РФ чисто по сроку регистрации и смогут претендовать на свои Теологии!!!) Вы не зашли к нам по такому знакомому адресу?

А ведь еще не совсем поздно.

Профессор УНЦ ЦБИ РГГУ, Заведующий учебно-научной лабораторией мандельштамоведения, Зам. Председателя Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по Теологии (Иудаизм), доктор филологических наук

Л.Ф. Кацис.