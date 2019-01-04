Вильнюс, 4 января, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Сайт местной общины иудеев-литваков сообщает из Каунаса:

Осип Мандельштам

27 декабря 2018 года Еврейская община г. Каунаса (руководитель Герцас Жакас) и Каунаский клуб «Надежда» Русского собрания Литвы организовали поминовение 80-летия гибели великого поэта литвака Осипа Мандельштама. О том, что погибший в застенках пересыльного лагеря под Владивостоком по пути на место второй ссылки в Колыму Осип Мандельштам является литваком, что отец и мать его — выходцы из Литвы: отец, Эмиль Мандельштам — из местечка Жагоры, мать, Флора Вербловская — родом из Вильнюса (Вильны), не было известно до недавнего времени зачастую даже специалистам-филологам.

«Рассекречивание этой информации началось совсем недавно. Вместе с тем даже в недавних статьях об Осипе Мандельштаме (Павел Нерлер «Осип Мандельштам: рождение и семья», «Знамя» 2016, 12) говорится, что, несмотря на все усилия, метрика Осипа Мандельштама не найдена. Отрадно, что эта информация не соответствует действительности: в настоящее время метрика рождения Осипа Мандельштама в Варшаве найдена нашим соотечественником, и совершил это историческое открытие виленчанин Гершонас Тайцас. Им же проведено исследование и дано объяснение тому обстоятельству, что в 1896—1898 годах семья Осипа Мандельштама (отец, мать и двое сыновей, Иосиф (Осип) и Александр) проживали в Каунасе. Им же выдвинуто предположение, что фамилия Мандельштам может иметь несколько иное истолкование, чем «миндальное дерево», как принято было считать до сих пор».

Это событие имеет куда более важное значение, чем просто установление генеалогических или краеведческих сведений о поэте. Организаторы совершенно обоснованно ставят вопрос о том, что это открытие позволяет не просто говорить о еврейских или иудейских корнях творчества поэта, но ставит еще более сложную и узкую задачу — анализ места и роли именно литовского иудаизма в жизни и творчестве О. Э. Мандельштама.

И это не просто желание краеведов увидеть среди своих земляков еще одного великого человека, но и возможное объяснение тех отголосков Талмуда и мидрашей, которые обнаружены исследователями в стихах поэта, чья еврейская азбука вовсе не так скоро «упала» в кучу рваных корешков Талмуда «Книжного шкафа» из «Шума времени», как казалось доверчивым читателям прозы Мандельштама, не знакомым с его, теперь уже литваковскими, корнями.

В сообщении не указывается, какое толкование фамилии Мандельштама предложил литовский коллега, нам же ранее приходилось предполагать, что сокращение СТаМ в традиционном иудаизме означает список книг — молитвенник (Сидур), Пятикнижие (Тора), особый вид комментариев к Торе (Мидраш), которые объединяются миндальными посохами Моисея и Аарона.

Замечательно, что никакие политические катаклизмы во взаимоотношениях России и Евросоюза не помешали всем заинтересованным читателям и почитателям Мандельштама так ярко отметить день его памяти.

Леонид Кацис — заведующий учебно-научной лабораторией мандельштамоведения Института филологии и истории РГГУ.