Эта глава никогда не была бы написана, если бы не огромная PR-кампания, развернутая вокруг книги IT-мандельштамоведа и скандального околонаучного блогера Глеба Морева [1] о некоторых страницах биографии Осипа Мандельштама. Центральным пунктом этой кампании явилось обсуждение этой работы в фонде «Либеральная миссия» с участием Глеба Павловского.

Лев Бруни. Портрет Осипа Мандельштама. 1915-1916

Интерес этого политического философа к творчеству Осипа Мандельштама привел к тому, что мы впервые в жизни взяли в руки какую бы то ни было книгу Г. Павловского, и тут при скоростном просмотре несколько раз мелькнули в ней упоминания Мандельштама, близкие к которым мы видели в очень невнятных, а в чём-то и банальных разговорах Михаила Гефтера о Мандельштаме [2]. Однако в книге впервые публикуются материалы камерных прослушек разговоров Н.И. Бухарина с камерной наседкой [3], о которых мы ничего не слышали.

Гефтеру они послужили неназванным материалом для рассуждений о Бухарине и его тюремных рукописях [4]. Мы же воспользуемся этими текстами и некоторыми сопутствующими мыслями М. Гефтера [5] для того, чтобы выделить в абсолютно невозможных и трагических записях Н.И. Бухарина те свойства его размышлений о своей судьбе, творчестве, Сталине и т.д., которые позволяют обнаружить невероятные параллели с судьбой Мандельштама еще в 1934 году. Году, когда Бухарин, как мы пытались ранее показать, скорее, пользовался ситуацией Мандельштама, чем, как традиционно считается, помогал ему.

Более того, именно бухаринский текст 1938 года оказывается принципиально важен для понимания очень странной фразы Г.П. Струве из его предисловия к трехтомнику О.Э. Мандельштама 1974 г., прижизненному для Н.Я. Мандельштам, о том, что если бы Мандельштаму удалось поехать и в последнюю ссылку с Н.Я. Мандельштам, то поэт выжил бы.

Каким образом пять лет лагерного срока, полученные Мандельштамом, стали ссылкой, куда можно поехать с женой? Каким образом так называемое сталинское «чудо» 1934 года, которое мы чудом не считаем, позволило поэту поехать с женой именно в ссылку, а не в лагерь, превратилось в столь странное умозаключение Г.П. Струве, опубликованное и не опровергнутое при жизни Н.Я. Мандельштам?

Теперь с учетом того, что мы уже знаем о Мандельштаме из предыдущих глав нашей монографии и предшествующих публикаций, мы будем читать записи разговоров Бухарина в его предсмертные месяцы, отмечая совершенно неожиданные параллели, которые заставляют искать уже и прямые связи между размышлениями Н.И. Бухарина и хорошо известным ему «случаем» Мандельштама.

Николай Бухарин. 1930

Отдавая себе отчет в сложности и рискованности предложенного исследования, мы приступаем к нему, начиная с очень важной мысли М.Я. Гефтера совсем не о Мандельштаме:

И теперь важнейший комментарий:

Для нас важно это замечание М. Гефтера о языке и его диалектах, однако мы никак не можем согласиться с тем, что постоянно упоминаемый им Мандельштам хоть насколько-то выпадает из предложенной схемы. На наш взгляд, Мандельштам являет собой третий диалект того же языка, с одной стороны, иначе так называемое сталинское «чудо» было бы невозможно, а с другой, Сталин вполне адекватно понял обращение к себе поэта в следственном деле 1934 года.

Следовательно, все участники диалогов и Диалога с большой буквы свои диалекты взаимно понимали.

Более того, еще ничего не зная об этих умозаключениях М.Я. Гефтера, мы уже оценили «диалект» «Мы живем, под собою, не чуя страны…» и «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» как относящийся к одному и тому же кремлевскому коридору, а само «антисталинское» стихотворение мы таковым, как уже ясно, вообще не считаем.

И в этом не только разница наших с М. Гефтером аналитических позиций, но, более того, это и есть наша метапозиция по отношению и к тем документам, полученным от наследника философа, которые мы будем анализировать, и по отношению к ролям Сталина, Бухарина, Мандельштама и даже самого «хориста» Гефтера, которые мы будем анализировать на фоне уже известного нам о Мандельштаме.

Фигура М.Я. Гефтера оказывается важной для нас промежуточной фигурой между поэтом Мандельштамом, его вдовой, в 1950—1960-е годы описывавшей всю ситуацию уже в хрущевские «оттепельные» времена, Э.Г. Герштейн, писавшей уже «поверх» книг Н.Я. Мандельштам. Гефтер же, считавший себя выкинутым из консультантов власти в 1993 году, однако считавшим себя человеком сталинской эпохи, автором яркой статьи «Сталин умер вчера», занимает очень важную нишу в системе наших персонажей, так как он уверен в знании диалектов своей эпохи.

Итак, то о Мандельштаме, что постоянно окружает размышления Гефтера о Бухарине.

«Съезд победителей»

Вскоре после так называемого «съезда победителей»:

И еще один абзац:

Здесь надо видеть цитату из «Левого марша»:

В сочетании с неназванными «Стихами о Сталине», которые, вольно или невольно, как и постоянно мелькающее имя Мандельштама, оказываются призвуком-подтекстом всех рассуждений:

Единственное отличие нашей позиции в том, что Бухарин не столько спасал Мандельштама в истории с «Мы живем, под собою не чуя страны…», сколько пользовался этой историей для попытки встречи со Сталиным, о чём мы писали в своем месте.

Это рассуждение было бы убедительным, если бы предложение «поговорить о жизни и смерти» было реально использовано в разговоре Пастернака со Сталиным. Между тем, как мы постоянно писали и пишем, этого выражения нет в «краткой версии» разговора, по крайней мере до 1946 года. Нам же представляется, что эти слова, как и было не раз написано, восходят к словам о жизни, смерти и революции из «Комисаржевской» Осипа Мандельштама, произнесенным Пастернаком в разговоре с Н.Я. Мандельштам сугубо как сигнал Мандельштаму, который все понял и ответил Пастернаку рассуждениями о т.н. «шаманах» [6].

Леонид Пастернак. Борис Пастернак в 1910 году

Это очередная корректировка достаточно глубокой позиции М.Я. Гефтера. Идем дальше:

Даже не относясь серьезно к оценке «эпиграммы» как призыву к убийству тирана, мы считаем, что эта довольно распространенная интеллигентская точка зрения должна быть просто учтена.

Теперь мы можем перейти к последовательному чтению совершенно уникального документа, аналогов которому мы не знаем, так как доступа к транскриптам камерных наседок у нас нет и, кажется, при всей бесценности того, что мы сейчас увидим, лучше бы и не было.

Г. Павловский рассказывает о происхождении этих бумаг:

В примечании дается и более подробная информация о Зарицком, которая связывает эту личность с именем Я. Агранова, сыгравшего столь важную роль в судьбе Мандельштама в 1934 году, равно как А.А. Андреева, сыгравшего не меньшую роль в жизни поэта после возвращения того из Воронежа: «Н. Д. Зарицкий был арестован по обвинению в фабрикации материалов по право-троцкистской организации в Саратове. В ходе проверки деятельности областного УНКВД, организованной комиссией ЦК ВКП (б) (Г. М. Маленков, А. А. Андреев, А. Р. Стромин-Строев), было установлено, что следствие в отношении отдельных арестованных велось в явно неправильном направлении. По мнению секретаря ЦК ВКП (б) А. А. Андреева и заведующего ОРПО ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкова в Саратове: «Есть арестованные, не имеющие никакого отношения [к] право-троцкистским организациям, ложные показания которых были продиктованы следователями под руководством Агранова, а ближайшим помощником его в этом деле является Зарицкий, довольно подозрительный элемент» // Советское руководство. Переписка. 1938−1941 гг. — М.; РОССПЭН, 1999. — С. 364. По показаниям Фриновского (протокол от 22 ноября 1939 г.), в июне 1937 г. из Саратова в Москву поступила телеграмма о том, что местным УНКВД была вскрыта большая группа заговорщиков, как по Саратову, так и по другим большим городам страны, в том числе и по Москве. В списках лиц, проходящих по этой заговорщической организации, был ряд лиц, в том числе и те, кто, по словам Фриновского, «…не вызвали сомнений с точки зрения их честности и преданности партии и советской власти, в частности как участники контрреволюционной организации назывались некоторые ближайшие соратники В. И. Ленина».

В Москве было принято решение проверить эту информацию. Один из арестованных, некий Сараев, вызванный в Москву, давал признательные показания, но, по мнению Фриновского, они носили крайне провокационный характер. При этом на вопросы по протоколу допроса Сараев отвечал заученно, при ответе на такой же вопрос, но в другой формулировке, он начинал путаться, и просил вопрос задавать так, как записано в протоколе. Ежов лично распорядился «нажать» на Сараева, и тот признался: показания начал давать по предложению Агранова, а фамилии видных партийных работников и показания на них продиктовал ему его следователь Зарицкий. После этого в личном кабинете Ежова был решен вопрос о немедленном аресте Агранова и Зарицкого».

Теперь мы попробуем последовательно пройти по лубянским транскриптам, выделяя из них прямые параллели с историей Мандельштама, не интересуясь тем, как чтение этих бумаг отразилось на философии, политической деятельности и мировоззрении собеседников М.Я. Гефтера и Г. Павловского.

Этот источниковедческий прием применен нами вследствие того, что он позволяет увидеть судьбу и поведение Мандельштама в том кремлевском верхушечном контексте, рассмотренном нами при анализе «Мы живем, под собою не чуя страны…» или «Путешествия в Армению», однако не в контексте поведения поэтов и литературных чиновников, а на фоне прямых взаимоотношений между двумя лидерами партии и правительства в момент, когда заключенный Бухарин стал сам писателем-прозаиком в прямом смысле и включил себя в этот контекст, включая сюда даже имена вполне реальных писателей и писательского начальства. С таким «обратным» элементом нашей парадигмы мы встречаемся впервые. Тем важнее те параллели, о которых даже догадываться было нельзя.

По ходу дела мы будем давать ссылки на даты соответствующих документов и, соответственно, номера страниц.

Итак, 12 января 1938 года:

«1 мужч. Сошлют лет на 25 в Якутию, там, знаете, холод. У меня брат там вылечился от туберкулеза.

II. Ну скажите, а жену можно взять?

I. Не знаю. Ехать в вагонах», и далее разговор о том, какие «помещения» ждут узников.

Характерно, что, в отличие от Г.П. Струве в его статье к собранию сочинений Мандельштама, Н.И. Бухарин понимает, что, если ехать в вагонах, понятно, мужских, то жене там места нет. Другое дело, насколько он отличает ссылку от лагеря и, соответственно, маршрут. За этим следует большой разговор о массе арестованных, где Бухарин отвечает на вопросы «наседки».

Мечты Бухарина, как их понимает «наседка», в продолжении диалога очень напоминают то, что имело место в случае Мандельштама, который не был, в отличие от Бухарина, расстрелян:

Сталин, Рыков, Зиновьев и Бухарин в сентябре 1924 года

Интересно, что при обсуждении написанного Бухариным последний говорит:

Если имя Ежова названо прямо, то «один», чье мнение важно для Ежова, по мнению Бухарина, по-видимому, первое лицо.

Вопрос о том, чтобы жена поехала с ним в ссылку, возникает у Бухарина раз за разом 23 февраля 1938 г.:

В рамках наших интересов создается впечатление, что даже после 1937 года, не говоря уже о 1934-м, да еще и до убийства С.М. Кирова, когда это было актуально для Мандельштама, подобное развитие событий для не совсем рядовых сидельцев считалось вероятным.

Между тем и в 1934 году разрешение Мандельштаму ехать в ссылку с женой обыденным не было.

24 февраля 1938 года возникает тема литературы, писательства и т.д., которая, по мнению «наседки», почему-то готового писать об этом начальству, может помочь Бухарину:

Совершенно неожиданно Бухарин оказывается в роли заключенного писателя. Почти как Бабель, которому подобное приходилось писать в реальности.

Хотя, разумеется, трудно анализировать адекватность состояния Бухарина в его ситуации, но постоянные разговоры то о лагере, то о некоей дачке для работы под надзором никуда не уходят.

Напомним, что уже в Воронеже Мандельштам на полном серьезе обсуждал покупку домика в Крыму либо реально отдыхал в пригороде Воронежа.

Итак, 28 февраля 1938 г.:

И в тот же день возникает довольно долгий сюжет о писании романа (Б. 302, 307, 308, 318, 379). Параллельно этому идут рассказы о встрече с Ежовым 1 марта 1938 г. (Б. 305, 313). Здесь особое место занимает докладная записка Зарицкого о рассказе Бухарина про встречу с Ежовым (Б. 321).

6 марта 1938 г. состоялся очень длинный литературный разговор, который мы приведем достаточно объемно, т.к. здесь в очень своеобразном контексте фигурируют люди, имеющие прямое отношение к мандельштамовской истории и судьбе как 1934, так и 1938 г.

Здесь стоит кратко напомнить, как Мандельштам, да и другие известные нам оппозиционеры около 1932−34 года, посылались, в полном соответствии в тем, что теперь известно из доклада В. Сержа (Кибальчича). Напомним, что он четко разделял тех, кто, как в свое время Мандельштам, а теперь — Бухарин, был готов перейти на сторону победителя, а тех, кто продолжал упорствовать, отправляли в места, мало пригодные для жизни.

Поэтому разговоры в лубянской камере не были вовсе беспочвенными. К тому же сам Кибальчич, о котором не мог не знать Н.И. Бухарин, именно в подобных условиях находился в Оренбурге, где писал романы, исторические исследования. Через Ягоду (правда, к данному бухаринскому моменту он сам был в тюрьме. Однако лубянский узник встречался, как мы знаем, с Ежовым) переписывался с Роменом Ролланом и т.д., а в итоге — был освобожден и отправлен на Запад.

Именно о такой судьбе и мечтал Бухарин, предлагавший Сталину стать борцом с Троцким именно за рубежом. Условия освобождения Кибальчича мы можем только предполагать, но что-то подобное явно пришлось пообещать и ему. Другое дело, что своим докладом для сына Троцкого он нарушил договоренности, загубив массу людей в СССР.

Но читаем дальше уже совсем странный пассаж:

Интересно, что «наседка» путает писательские организации: Российскую организацию пролетарских писателей, Федерацию объединений советских писателей и, естественно, Союз советских писателей, на первом съезде которого делал доклад Бухарин.

Почему же вообще возник вопрос о Ставском, на который вполне информированный Бухарин отвечать не стал, а просто перешел к проблеме качества литературы?

Дело в том, что «наседка» говорил о Ставском как о руководителе Союза писателей, от которого что-то зависит, а Бухарин уходил от разговора.

Вот предшествующий абзац: «Если вас помилуют, то сошлют в глухую местность вроде Алтая или еще где-нибудь там. Вы скажите, что не хотите сидеть здесь, в глуши, и предложите свои писательские услуги».

Вот в каком контексте возникло имя «председателя ассоциации советских писателей» в разговорах в камере смертника.

Удивляться безграмотности собеседника Бухарина, местечкового еврея, далекого от литературной жизни, не приходится. Для него и XIX в. ничем не отличается от XX:

Еще более зловеща следующая реплика в диалоге уже в самом его конце:

Нам, помнящим сатирические рисунки Бухарина на заседаниях Политбюро и т.п., автора портретов Сталина, теперь очевидный для него полуграмотный тюремный «наседка» предлагает нарисовать сам себя. Напомним, какую роль играли рисунки Бухарина и его продолжателя Межлаука в наших анализах «Мы живем. Под собою не чуя страны…».

Николай Бухарин

Некоторые эпизоды этих камерных записей позволяют обнаружить даже литературные подтексты, которые проявились в разговорах сокамерников через несколько дней процесса, которые прошли с предыдущей записи:

За этим следует разговор о разных кремлевских площадях и зданиях. Напомним, что тогда входа в Кремль для простых людей не было.

В этом отрывке разговоров имени Сталина произнесено не было, но кремлевские приемы связаны с ним самыми прочными узами.

Более того, упомянутая комедия Шкваркина заслужила довольно высокую оценку одного из когдатошних членов Верховного суда СССР Сольца [8].

Правда, рецензия Сольца была на спектакль, поставленный в Большом театре.

Обратимся теперь к пьесе «Чужой ребенок» Шкваркина [9], которую упомянул Бухарин. Она позволит нам понять в контексте заседаний процесса и подготовки к ним в камере, что имел в виду Бухарин.

Рассуждения наши будут достаточно тяжелыми, т.к. параллели к мирному водевилю Шкваркина придется искать в предсмертных словах Бухарина в камере, да еще и в шекспировско-достоевском контексте, упомянутых лично Бухариным.

Итак, совсем, с виду, безобидные реплики из пьесы:

Если не знать, что в камере Бухарин постоянно рассуждает о том, как его будут одевать на процесс, как он там будет выглядеть, как часто его бреют и т.д., то веселье от чтения быстрейшим образом улетучится. Но еще более жуток на нашем фоне монолог Мани:

И здесь же более поздняя реплика:

Даже рассуждения на любовные темы находят себе параллели в разговорах Бухарина с «наседкой» в камере:

Трудно поверить, но даже случайные реплики находят себе параллели в разговорах Бухарина:

И это всё еще до той реплики, которую имеет в виду Бухарин, ее мы рассмотрим отдельно, а пока:

А следует эта реплика непосредственно за только что процитированной. Вот она, не забывая о бухаринском биографическом контексте и его обстоятельствах:

Кратко отметим, что пьеса Шкваркина имеет и более веселые отсылки к русской классике:

А теперь стихи М.А. Кузмина 1906 г.:

Не так уж прост советский Шкваркин… Но читаем дальше:

Последние слова реплики комментария не требуют, а вот живой покойник — совсем наоборот.

Даже разговоры о старых книгах, которые сохранились у родителей и о которых говорят герои пьесы, находят себе параллели в камерных беседах о классической литературе Бухарина и его соглядатая, хотя цитировать их здесь мы не будем.

Заметим лишь, что, как замечает В. Вербина, «сверхпопулярную комедию «Чужой ребенок» (1933) Шкваркину пришлось переписывать в 1939-м, а после как минимум еще раз в 1954-м» [11]. Понятно, что и все эти даты вовсе не случайны. Чтобы закончить разговор о Шкваркине, упомянем еще одну его пьесу, «Вредный элемент» [12].

Здесь мы находим водевильный сюжет, где два сидящих в камере шулера обмениваются фамилиями, одного отпускают, а другого, того, кого должны были отпустить, отправляют в соответствующие места.

Потом, как и всегда в водевиле, обман раскрывается. Но нам важно, что два человека в камере обсуждают именно то, что обсуждал Бухарин со своим «наседкой»:

И буквально дословное совпадение с тюремными протоколами Бухарина:

К сожалению, жизнь Бухарина такого водевильного хэппи-энда не предусматривала.

Сейчас мы воспользовались прямым указанием самого Бухарина на конкретную и достаточно забытую пьесу.

Однако уже во время процесса Бухарин вдруг заговорил со своим «наседкой» на очень значимую тему «о жизни и смерти».

Сын М.Я. Гефтера рассуждает:

Между тем М.Я. Гефтер, имевший текст тюремных транскриптов Бухарина, знал, о чём говорил, но никого, кроме себя, до этой тайны не допустил.

Поэтому В. Гефтер и не находит истоков очень странной позиции своего отца: «Тут контрапункт не к Бухарину, а к Сталину. В анализе этой связки Бухарин-Сталин, Слабость-Сила «несчастнейшее сознание» относится к силе. В гефтеревском анализе Бухарина присутствует попытка понять, почему тот апеллирует к Сталину. Что в этой возможности (апеллировать к вождю-демиургу) цепляет Бухарина? Каков мотив, первопричина? И я думаю, что он, как ни странно, жалеет Сталина. Интересный поворот, я не знаю, насколько он убедителен с точки зрения бухаринского текста, это надо смотреть внимательнее, но Гефтеру он был очень важен. «Несчастнейшее сознание» в том смысле, что Сталин несчастен от своей силы. От своей хитрости, лжи. Все-таки ни Бухарин, ни Гефтер не считали его дьяволом. Никакой там дьяволиады нет, не надо искать там Воланда. В данном случае речь идет о несчастном человеке, который принес неисчислимые страдания другим и сам стал жертвой этих страданий. Там даже есть (это уже немножко к другому) такая фраза, которая тоже из гефтеровского текста: «Очеловечить сталинский результат». Не только террор, а сталинский результат в целом».

Между тем М.Я. Гефтер знает о наличии текста о жизни, смерти и Сталине, который мы сейчас приведем. Хотя для М.Я. Гефтера наш подход и к истории письма Бухарина Сталину о Мандельштаме как просто к попытке битого Бухарина проникнуть к Вождю, и к мандельштамовскому «Мы живем, под собою не чуя страны…» как к паркетному и очень верхушечному тексту, не говоря уже о попытке связать поведение Бухарина в тюрьме с хорошо ему известной репликой Пастернака в разговоре со Сталиным «о жизни и смерти», которой, как мы считаем не было и которая существовала лишь в рассказах Пастернака, в частности, Н.Я. Мандельштам и т.д., абсолютно невозможно.

Но мы сегодня знаем больше, чем знал тогда Гефтер о поэтах и вождях, и столько же, сколько он, о реальной записи слов Бухарина.

Николай Бухарин

Именно это и позволяет нам связать предсмертные размышления Бухарина с той ситуацией, которая позволила Мандельштаму ненадолго отсрочить его конец в воронежской ссылке.

Более того, именно наш подход к текстам и позиции Мандельштама, столь близким к тому, как и о чём размышлял Бухарин, позволяет связать его слова в транскриптах со спасительной историей автора «Стихов о Сталине».

Другое дело, что, как мы показали, дошедший до нас вариант «Четвертой прозы», который мы относим к последним месяцам жизни Мандельштама, носит крайне антибухаринский характер.

Но ведь это текст Мандельштама, который прошел свою «дорогу к Сталину» за три года до Бухарина, когда ему виртуально удалось «к нему без пропуска в Кремль» войти «головой повинной» тяжелому…

Как это ни грустно, но всё это именно так: Мандельштам оказался исторически впереди Бухарина, а арестован во второй раз он был уже после расстрела когдатошнего своего покровителя.

Понятно, что такой подход разрушает «метафизику сталинизма» (по В. Гефтеру) философа, сохранившего для нас тюремные транскрипты Бухарина, в которых формально имени Мандельштама нет.

При этом Пастернаку, как известно, не удалось обсудить проблему «жизни и смерти» со Сталиным, а тут Бухарин, прекрасно зная, кто и как будет читать или слушать его речь, решил этот вопрос дообсудить. И не важно, на процессе или в прослушиваемой не важно кем камере.

Вот текст Бухарина от 10−11 марта 1938 г.:

И далее рассуждения о достоевщине и двойственности всей ситуации, проблема отрицания юридических обвинений при признании политической вины. И здесь буквально то же самое, что мы видели в случае куда более радикального, чем Бухарин, Рютина, который писал семье практически то же самое. Итак, Бухарин:

И после нескольких реплик мы переходим к самому главному — отношению к Сталину, что важно и для оценки пути, ранее пройденного Мандельштамом. Вот этот диалог:

Этот текст важен для понимания того, что вылилось в докировский период 1934 г. в начало перестройки, а в 1936−37 гг. у Мандельштама в стихи типа «Стихов о Сталине» или всего сталинского цикла, а у Бухарина в существенно другой ситуации в его речь на процессе.

Важно еще и то, что при всей разности личной и политической судьбы Бухарина и Мандельштама разговор, как верно писал о паре Сталин-Бухарин, идет на несколько разных диалектах одного и того же политического языка, куда язык или диалект Мандельштама вставляется вполне гармонично.

С традиционной точки зрения это совершенно невозможно и кощунственно, но с нашей точки зрения изучения не легендарной поэтической, а реальной политической биографии поэта ничего странного здесь нет.

В завершение приведем еще одну ничуть не менее поразительную параллель о готовности к смерти.

Традиционное мандельштамоведение путает все даты и периоды, включая сюда даже интертекстуальные приемы:

«Гумилевские подтексты очевидны и в «Волке», и вообще их важно иметь в виду при анализе темы смерти у Мандельштама — не только стихи Гумилева на эту тему, но и тот культ героической смерти, который связался с его именем после расстрела. В «Волке» же конкретно отозвалась гумилевская драматическая поэта «Гондла» (1917) — ее сюжет основан на противостоянии исландских воинов, «полярных волков», и королевича Гондлы, у которого другая кровь 11. Гондла — поэт, «лебедь», ему чужда кровожадность «волков», его травят, а он поет красоту Божьего мира; в финале он закалывается со словами: «Я вином благодати / Опьянился и к смерти готов, / Я монета, которой Создатель / Покупает спасенье волков», то есть приносит себя в жертву. Этот сюжет со многими его подробностями мерцает сквозь поэтическую ткань «Волка» и кое-что проясняет в этом стихотворении, и не только в нём: предсмертные слова Гондлы Мандельштам через три года повторит от первого лица: «Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 г.), о чем говорили — не помню. Свернули на Гоголев­ский бульвар, и Осип сказал: «Я к смерти готов» (Анна Ахматова, «Листки из дневника») 12. Но это будет потом, когда готовность к смерти оформится не только в высказывании, но и в поступках, а весной 1931-го Мандельштам в «Волке» молит о спасении — отворачиваясь от крови и «хлипкой грязцы», он переводит взгляд на красоту мироздания: «Чтоб сияли всю ночь голубые песцы / Мне в своей первобытной красе». Заметим, что «голубые песцы» — это не полярные лисы, как обычно считают и пишут, а северное сияние, как пояснил М.Л. Гаспаров (ср. лермонтовское «Спит земля в сиянье голубом»). В последних строфах «Волка» перспектива ссылки воплощается в образах чаемой красоты, гармонии и свободы».

Между текстом, созданным в марте 1931 года, и последней строкой, пришедшей в 1935-м, в жизни Мандельштама случились арест и ссылка. В ночь на 17 мая 1934 года, во время обыска, стихотворение попадает прямо в развилку биографии поэта, в тот момент, когда начала проясняться его участь: «Мы все заметили, что чин интересуется рукописями стихов последних лет. Он показал О. М. черновик «Волка» и, нахмурив брови, прочел вполголоса этот стишок от начала до конца…» (Надежда Мандельштам) 14; «Следователь при мне нашел «Волка» («За гремучую доблесть грядущих веков…») и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул» (Ахматова) 15. Черновик судьбы, записанный в стихи, начинал на глазах сбываться» [15].

Как все-таки пошло звучит вневременная интертекстульность в контексте реальной истории очень конкретного времени!

Достаточно вспомнить, что «Мы живем, под собою не чуя страны…» написано до конца 1933 г., а разговор с Ахматовой шел уже в феврале 1934 г., т. е. в период, когда Мандельштам опасался ареста, то эту фразу, если Ахматова точно запомнила дату, то психологическое состояние Мандельштама вполне можно сопоставить с предсмертными ощущениями Бухарина, который, в отличие от Мандельштама, услышал публичный судебный смертный приговор.

Вот слова Бухарина, в которых никому не придет в голову видеть цитаты из «Гондлы» Н.С. Гумилева:

«Я к смерти готов, абсолютно хладнокровен, я только прошу свидания с Анютой… Я на 100% созрел для смерти» (Слабые. Б. 474).

И среди всего этого ужаса вновь литературная цитата в записи от 13 марта 1938 г.:

Это цитата из «Сна в летнюю ночь» Шекспира, из эпизода, где герои готовятся ставить спектакль и распределяют роли. Таким образом, мы возвращаемся к шкваркинскому сюжету, к театру, ролям и «процессу не в легких, а в Верховном суде», для Бухарина настоящему процессу-спектаклю с игрой ценой в жизнь:

Не будем удлинять цитирование Шекспира, лишь заметим, что «Сон в летнюю ночь» в очень старом переводе Н.М. Сатина Бухарин открыл вовсе не случайно. Ведь здесь тоже есть «Чужой ребенок»:

Оберон

Исправить всё зависит от тебя. Титания, зачем противоречить? Я лишь прошу мне уступить ребенкаВ мои пажи.

Титания

Ты можешь быть покоен —Я всей страны волшебной не возьмуЗа этого ребенка. Мать егоБыла моею жрицей. Сколько разВо тьме ночей индийских, ароматных, Она моей сопутницей бывала!

И т.д.

Таким образом, Бухарин осмыслял свою ситуацию и через Достоевского, и через Герцена, и через Шекспира в переводе друга автора «Былого и дум», вплоть до Шкваркина. Более того, сам он пишет в камере роман и рассуждает со своим собеседником о возможном обращении к руководителю ССП Ставскому по поводу литературной работы даже в ссылке. Не говорим уже о том, что многие ситуации восходят, как нам видится, к ситуации Мандельштам-Пастернак, в которой активно принимал участие уже далеко не всемогущий главный редактор «Известий».

Такой поворот трудно было себе представить, но сам характер бухаринского и мандельштамовского диалектов большого сталинского языкового стиля, безо всяких сомнений, образуют плотное и очень политически избранное единство.

Вот куда нас привел анализ одного единственного странного упоминания возможности поездки Мандельштама с женой в ссылку уже в 1938 г., попавшейся нам в статье Г.П. Струве.

И в заключение коснемся судьбы двух жен двух героев нашей статьи.

Здесь необходимо отметить, что М.Я. Гефтер ощущал себя не только «Бухариным в лубянской камере», но, отчасти, и Сталиным. Именно с этой точки зрения мы и приведем его мнение относительно странностей судьбы А.М. Бухариной:

Это важнейший элемент всей ситуации — смена Ежова на Берию, начало так называемого «бериевского противотока», который привел не только к разговорам в кабинете Лаврентия Павловича, но и к освобождению не такого уж малого количества деятелей предыдущего периода.

Не будем поддаваться «обаянию» тов. Берии, не так уж он «либерален»:

Этот фрагмент интересен тем, что здесь М.Я. Гефтер как бы не учитывает наличие у него же лубянских транскриптов. Он вообще старается вытеснить это знание. Однако трудно представить себе, что наследник Ежова — Берия ничего о них не знал и ими не заинтересовался. И далее:

И далее Гефтер рассказывает, как охраняли сына Бухарина.

Теперь сопоставим эти сведения с судьбой Н.Я. Мандельштам. Которая не только не была осуждена, но которая сразу после падения Ежова писала поразительные письма Берии и о реабилитации, письма, которые мог писать только человек, ощущающий свою защищенность. От кого и какую — вопрос…

При всех превратностях судьбы Н.Я. Мандельштам, ей удалось защитить кандидатскую диссертацию и до пенсии преподавать в провинциальных вузах. Ей помогали академик В.М. Жирмунский и член-корреспондент АН СССР В.Н. Ярцева, когда-то нам об этом и рассказывавшая.

Не забудем, что в сталинское и вообще сразу послевоенное время кандидатов наук было совсем немного, равно как и преподавателей иностранных языков даже и провинциальных, но вузов. Это была совсем не унизительная работа, однако сама идея готовить кандидатскую диссертацию в период, с одной стороны, зверского космополитизма, а с другой — в период совсем недавнего свержения Марра, идея не из тривиальных…

Недаром в 1953 году, когда произошел еще один перелом, связанный со смертью Сталина, диссертацию Н.Я. Мандельштам защитить не дали, а в 1955 году всё пошло уже как надо.

И еще одна деталь. В главке «Академики» [16] Н.Я. Мандельштам радостно описывает свое участие в собрании, где осторожный академик В .В. Виноградов предоставил право свержения Марра какой-то аспирантке, боясь, как бы чего не вышло. Но забыла Н.Я. Мандельштам, что свержение Марра произошло не «снизу», а с самого верха в работе И.В. Сталина о проблемах языкознания!

И так ли уж случайны были и отпуск Мандельштамов в Задонске во время воронежской ссылки, и мечты об отдыхе в Гаграх, и рассуждения о покупке домика в Старом Крыму и т.д. Не было и здесь этого «всевидящего глаза», что следил за А.М. Бухариной. А случись несостоявшийся роман с Б. Кузиным, к которому так стремилась Н.Я. Мандельштам, вся картина жизни Н.Я. Мандельштам стала бы прямой параллелью судьбе юной вдовы Бухарина.

Всю эту историю Н.Я. Мандельштам описала в «Третьей книге» в главе «Академики» именно так, без Сталина, а историю отдыха и т.п. в книгах своих мемуаров.

Неужели даже в записях для себя нужно было обманывать саму себя? Откуда такие специфические проговорки, что у А.М. Бухариной и Н.Я. Мандельштам, что у их последователя М.Я. Гефтера, для которого навсегда «Сталин умер вчера», равно, похоже, как и Бухарин!

Судить об этом сейчас мы не будем. Судьба Бухарина и Мандельштама на фоне мемуарных книг их вдов — особый предмет истории раннего постсталинизма, требующий уже совершенно других исследовательских приемов. Его изучение выходит за пределы нашей книги и даже ее PS-ма.

Примечание: