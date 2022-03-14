Коммуна «Суть времени»

Александровская коммуна была создана в 2013 году лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном. Члены коммуны занимаются информационной и аналитической работой, участвуют в постановках театра «На досках». В 2017 году коммунары написали коллективную монографию, в которой проанализировали причины событий 2014 года на киевском майдане, истоки и суть конструкта «украинство». Авторы проследили реализацию этого антирусского проекта на различных исторических этапах, включая современный, а также наиболее опасные тенденции его развития.