Сегодняшняя Украина разделена на два лагеря: на тех, кто поддерживает бандеровцев, и тех, кто, иногда ценой своей жизни, противостоит нацизму. Киевская хунта пытается сделать врагами украинский и русский народы, лишить их общего героического прошлого. Главным объектом ненависти бандеровцев является праздник 9 Мая — средоточие памяти о подвиге Советской Украины в борьбе с фашизмом как части огромного советского подвига.

А.Варшавский. В канун восстания

В числе героев, которых дала стране Украина, не только те, кто самоотверженно сражался на фронте, но и те, кто яростно сопротивлялся фашистскому порабощению на оккупированных территориях. Именно этого ожесточенного несогласия на то, чтобы их превратили в рабов, не могут простить русским и украинцам сегодняшние наследники европейского нацизма.

Речь идет, прежде всего, о членах легендарной «Молодой гвардии». Молодогвардейцы, сопротивлявшиеся порабощению с предельной бескомпромиссностью, не были специальной, заранее подготовленной группой. И потому их героизм стал подтверждением того, что любой советский человек способен на сопротивление. А значит, способно на сопротивление и всё общество в целом. И в этом — еще одна причина ненависти наследников нацизма к памяти о Великой Отечественной войне: подмятый бандеровцами украинский народ должен забыть о том, что когда-то умел сопротивляться и немецким фашистам, и их украинским приспешникам.

«Молодая гвардия» — одна из многих комсомольских организаций, работавших в подполье, — состояла из юношей и девушек в возрасте от 14 до 25 лет. Группа была многонациональной. В нее входили русские, украинцы, белорусы, евреи; также были молдаванин, армянин, азербайджанец. С самого начала войны они старались помочь фронту: ездили на полевые работы, работали в госпитале, собирали посылки на фронт. Но когда 20 июля 1942 года немецкие оккупанты вторглись в их родной город Краснодон Ворошиловградской области (ныне ЛНР), для них началась другая жизнь.

Заняв Краснодон, фашисты сразу начали проводить массовые аресты и расстрелы коммунистов, дикие расправы над населением за любое неповиновение. Лучшие жители города, передовики труда — тридцать два шахтера — были живыми зарыты в землю. Эти зверства и расправы должны были раздавить, деморализовать людей. Но краснодонская молодежь предпочла рабству борьбу и гибель.

Павел Соколов-Скаля. Краснодонцы. 1948

Молодогвардеец Василий Левашов вспоминал: «Мы никогда ни на секунду не сомневались в нашей победе, мы только не знали, когда она придет. Но очень хорошо понимали опасность, нависшую над нашей Родиной. И это понимание нас как раз и более всего подстегивало к активным действиям против врага. <…> Нужно хоть какой-то ущерб наносить здесь фашистам в тылу».

Осенью 1942 года молодежь из Краснодона и ближайших поселков, объединившись, создала подпольную организацию «Молодая гвардия». К молодежи присоединились также бойцы Красной Армии, бежавшие из плена. Среди них — 22-летний Иван Туркенич, ставший командиром «Молодой гвардии». Для конспирации организация была разбита на пятерки. Штаб координировал действия пятерок. На сегодняшний день известны имена 71 молодогвардейца. Полный состав организации неизвестен. Предположительно, общая численность «Молодой гвардии» была больше ста человек.

Будущие подпольщики давали клятву:

«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:

Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем. Хранить в глубочайшей тайне всё, что касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого пусть покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь! Смерть за смерть!».

За четыре месяца борьбы краснодонские подпольщики провели ряд серьезных операций.

Фашистской Германии был крайне необходим уголь Донбасса. С первых дней оккупации гитлеровцы пытались наладить работу шахт. Молодогвардейцы устраивали диверсии, портили оборудование, любыми способами тормозили восстановительные работы. В результате в том числе и их действий фашистские оккупанты не смогли вывезти из шахт Краснодона ни единой тонны угля.

«Молодая гвардия» выпустила и распространила более 5 тысяч листовок, сначала писавшихся от руки, а позже печатавшихся в собранной своими силами типографии. Люди называли эти листовки «Вестниками правды». В них печатались сводки Совинформбюро, благодаря которым жители знали, что происходит на фронте. Оценить эти действия по достоинству стало возможным именно в наши дни. Невероятная ценность правды как никому другому понятна жителям сегодняшнего Донбасса, сопротивляющегося новым бандеровцам.

7 ноября 1942 года, в 25-ю годовщину Великой Октябрьской революции, молодогвардейцы устроили праздник краснодонцам: подняли над городом красные флаги, сшив полотнища белой ткани, а затем покрасив их в красный цвет.

Дерзость и сложность операций, которые совершали молодогвардейцы, по силам не каждому отряду из взрослых подготовленных ополченцев. Они устроили побег из Волченского лагеря около ста советских военнопленных. Освободили из Первомайской больницы двадцать раненых бойцов Красной Армии, взятых в плен. Добились от оккупационных властей разрешения на открытие клуба им. Горького. Евгений Мошков стал директором клуба, а Иван Земнухов — администратором. Все ребята были заняты в кружках художественной самодеятельности. Эта работа избавила их от угона в Германию. Под прикрытием репетиций молодогвардейцы могли легально собираться. Клуб стал местом, где находился штаб организации, разрабатывались планы операций. Организовав концерт художественной самодеятельности для оккупантов, молодогвардейцы подожгли здание биржи труда. Пожар уничтожил так называемые рабочие паспорта всего трудоспособного населения в возрасте от 14 до 65 лет, тем самым избавив от угона в Германию в качестве рабочей силы много сотен краснодонцев.

Одновременно ребята всеми способами добывали оружие, готовясь к вооруженному восстанию. Из воспоминаний молодогвардейца Ивана Туркенича «Дни подполья»: «К началу декабря у нас на складе было 15 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, около 15 тысяч патронов, 10 пистолетов, 65 килограммов взрывчатых веществ и несколько сот метров бикфордова шнура. <…> Красная Армия всё ближе подходила к Донбассу. Мы с волнением и радостью следили за ее продвижением и неутомимо готовились к вооруженному нападению на немецкий гарнизон. Я разработал подробный план захвата города, расставил силы, разведка собрала большой материал, склад пополнялся оружием. Мы готовились день и ночь».

Но смелым планам «Молодой гвардии» не суждено было осуществиться. Большинство членов организации были схвачены в первые дни января 1943 года и брошены в застенки.

Диорама «Поджог биржи труда»

Нечеловеческую боль пришлось испытать молодогвардейцам. Немецкие палачи изощренно пытали молодых борцов, пытаясь сломить их дух. Стойкость, с которой держались молодые подпольщики, — одна из вершин советского героизма времен Великой Отечественной войны.

Казнили молодогвардейцев 15, 16 и 31 января 1943 года. Истерзанных, изувеченных, привозили их на подводах к шахте № 5. В лютый мороз раздевали, подводили к краю шахты и сталкивали вниз в 53-метровый шурф. Одних расстреливали, других сбрасывали живыми. Сверху кидали гранаты, куски металла.

В конце января — начале февраля того же года в городе Ровенки в Гремучем лесу были расстреляны пять человек. Среди них были Олег Кошевой и Любовь Шевцова. Эти и многие другие имена впоследствии внес в пантеон советского героизма писатель Александр Фадеев, описав их подвиг в своем романе «Молодая гвардия».

14 февраля 1943 года в город Краснодон вошла Красная Армия. Десять дней на глазах у родных — матерей, отцов, сестер и братьев — извлекали из шурфа шахты № 5 изуродованные тела замученных фашистами людей. Всего извлекли 71 человека, 49 из них опознали как погибших молодогвардейцев. Некоторых опознать так и не удалось.

М.Вольштейн и А.Фильберт. Расправа

Предлагаем читателю ознакомиться с выдержками из «Справки о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, об увечьях, нанесенных подпольщикам Краснодона в результате допросов и казни у шурфа шахты №5 и в Гремучем лесу города Ровеньки в январе-феврале 1943 года». Этот документ составлен на основе акта по расследованию злодеяний, совершенных гитлеровцами в Краснодонском районе, от 12 октября 1946 года, на основании архивных документов музея «Молодая гвардия» и документов Ворошиловградского УКГБ.

«Громова Ульяна Матвеевна — 1924 года рождения. На спине у нее была вырезана пятиконечная звезда, правая рука переломлена, поломаны ребра».

«Жданов Владимир Александрович — 1925 года рождения. Извлечен с рваной раной в левой височной области. Пальцы переломаны, из-за чего искривлены, под ногтями кровоподтеки. На спине вырезаны 2 полосы шириной 3 см, длиной 25 см. Выколоты глаза, отрезаны уши».

«Иванихина Антонина Александровна — 1923 года рождения. У извлеченной были выколоты глаза, голова перевязана платком и проволокой, груди были вырезаны».

«Ковалева Клавдия Петровна — 1925 года рождения. Извлечена опухшей, отрезана правая грудь, ступни ног сожжены, отрезана левая рука, голова завязана платком, на теле видны следы побоев. Найдена в 10 метрах от ствола между вагонетками. Вероятно, сброшена живой».

«Лукьянченко Виктор Дмитриевич — 1927 года рождения. Извлечен без руки, глаза, носа».

«Минаева Нина Петровна — 1924 года рождения. Извлечена с переломанными руками, выбитым глазом, на груди вырезано что-то бесформенное. Всё тело покрыто темно-синими полосами».

«Осьмухин Владимир Андреевич — 1925 года рождения. Во время допросов отрублена кисть правой руки, выколот правый глаз, на ногах следы ожогов, раздроблена тыльная часть черепа».

«Тюленин Сергей Гаврилович — 1924 года рождения. В камере полиции при пытках на глазах у матери, Александры Васильевны Тюлениной, сквозную огнестрельную рану на левой руке прижигали раскаленным прутом, пальцы рук подкладывали под дверь и зажимали до полного омертвения конечностей рук, под ногти загоняли иголки, подвешивали на веревках, избивали, после чего отливали водой. При извлечении его трупа из шурфа шахты № 5 нижняя челюсть и нос были сбиты набок, позвоночник перебит».

«Петля Надежда Степановна — 1924 года рождения. У извлеченной левая рука и ноги были выломаны, грудь сожжена. На теле пулевых ран не было, очевидно, сброшена живой».

«Шевцова Любовь Григорьевна — 1924 года рождения. На теле Любы Шевцовой было вырезано несколько звезд. Расстреляна разрывной пулей в лицо».

15 марта 1943 года Иван Туркенич сказал у могилы своих боевых друзей: «Пока видят мои глаза, пока бьется в моей груди сердце, клянусь мстить за вас. До последнего вздоха, до последней капли крови!».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину и Любови Шевцовой было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии, 5 мая 1990 года, звание Героя Советского Союза было присвоено также командиру подпольной организации Ивану Туркеничу. Три участника «Молодой гвардии» награждены орденом Красного Знамени, 35 — орденом Отечественной войны I степени, 6 — орденом Красной Звезды, 66 — медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

До 1959 года предателем «Молодой гвардии» считался Виктор Третьякевич. Как выяснилось позже, его оговорил служивший у фашистов начальником следственного отдела Кулешов, расстрелянный по приговору советского Военного трибунала 19 сентября 1943 года. И только когда был арестован полицай Подтынный, 16 лет скрывавшийся от правосудия и давший показания о стойкости и невиновности Виктора Третьякевича, честное имя молодогвардейца было восстановлено. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960 года Виктор Третьякевич посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Михаил Поплавский. Олег Кошевой на допросе

История молодогвардейцев стала известна всей стране.

18 апреля 1943 года в армейской газете «Сын Отечества» вышла первая статья о «Молодой гвардии».

Затем советские журналисты Владимир Лясковский и Михаил Котов написали первую книгу о молодогвардейцах — «Сердца смелых».

Подвиг юных героев вызывал скорбь, гордость и ярость. Он вдохновлял советских людей на новые свершения в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Название города — Краснодон — превратилось в символ священной земли, на которой свершилось небывалое.

В Краснодоне, в доме, где жил Олег Кошевой, был создан музей «Молодая гвардия». Его открытие состоялось 1 мая 1944 года. Сегодня, когда Луганская Народная Республика стала частью борющегося Донбасса, слово «Краснодон» зазвучало с новой силой. Возникло новое понимание значения экспозиции музея, переставшего быть только мемориалом. Сегодня это святилище борьбы с нацизмом.

15 сентября 1943 года в газете «Правда» была опубликована статья Александра Фадеева «Бессмертие», посвященная подвигу малогвардейцев. Затем, когда Фадеев уже начал писать роман «Молодая гвардия», отдельные его главы печатались по мере их завершения на страницах «Комсомольской правды» и «Знамени». А в 1946 году роман вышел отдельной книгой.

Фадеев был глубоко потрясен подвигом молодогвардейцев, вчерашних школьников. Он свидетельствовал: «Я лично был в Краснодоне в сентябре 1943 года и также лично опросил, по меньшей мере, около ста человек…»

«Я думаю, что успех романа обусловлен тем, что Фадеев, будучи участником партизанского движения на Дальнем Востоке в период гражданской войны, пережил нечто подобное в свои 17 лет, — пишет в своих воспоминаниях молодогвардеец Василий Левашов. — В основе своей роман очень документален, хотя это всё же большое художественное произведение».

В 1948 году кинорежиссер Сергей Аполлинариевич Герасимов снял на родине молодогвардейцев одноименный художественный фильм, который посмотрели 70 миллионов зрителей.

Публикации и фильм о «Молодой гвардии» потрясли советских людей. Именами молодогвардейцев называли поселки и колхозы, корабли и школы. Недалеко от Краснодона в 1954 году был основан поселок Молодогвардейск, ставший в 1961 году городом.

Поэтому неудивительно, что, начиная со времен распада СССР, когда все советские святыни последовательно подвергались очернению и осквернению, по «Молодой гвардии» начали наноситься целенаправленные удары. По-другому и быть не могло, ведь название Краснодона символизировало человеческую несгибаемость и несломленность, а нужно было именно согнуть и сломать.

На Украине к дегероизации «Молодой гвардии» приступили сразу после распада СССР и обретения «независимости». С этой целью из Америки прибыл украинский националист, эмигрант Евген Стахив. С собой он привез развернутый, за много лет обкатанный в эмигрантской печати миф, порочащий молодогвардейцев.

Федор Костенко. Непокоренные. 1949

Стахив родился в 1918 году в Перемышле (ныне Польша). С 1934 года — член Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 1941—1943 годах находился на оккупированной территории Восточной Украины, входил в Южную походную группу ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместе с отступающими войсками гитлеровской Германии Стахив бежал сначала в ФРГ, затем перебрался в США.

В 1944 году Евген Стахив принял участие в создании Украинского главного освободительного совета (УГОС), назвавшего себя украинским правительством. После Второй мировой войны УГОС располагался в Мюнхене.

В постсоветское время Стахив во время частых приездов на Украину раздавал интервью о своей подпольной деятельности в Донбассе. В первых же интервью он заявил, что Фадеев всё переврал, на деле всё было совсем не так.

Что значит «не так»? Мученическая смерть членов «Молодой гвардии» доказана неопровержимо. Эти доказательства воспроизведены нами именно для того, чтобы вновь предстала перед живущими в постсоветскую эпоху вся их неопровержимость. А значит, и невозможность дискредитации «Молодой гвардии» с помощью расхожих клише типа «сталинские выдумки», «пропаганда, высосанная из пальца» и так далее. Поскольку в случае «Молодой гвардии» этими инструментами дискредитации воспользоваться нельзя, Стахив пытается задействовать другие инструменты, выдвигая сразу две версии.

Согласно первой версии Стахива, молодогвардейцы в действительности были национал-коммунистами, ненавидевшими Сталина так же яростно, как и Гитлера. Они охотно взаимодействовали с оуновским подпольем — видимо, их объединял пламенный национализм (тут, правда, сразу возникает вопрос, а как же бандеровский лозунг «коммуняку на гиляку»? Оуновцы-то с чего шли на контакт с коммунистами, пусть и «национал-»?).

Вот что заявил, к примеру, Стахив газете «Вечерний Киев» в марте 1993 года: «В Донбассе действовала небольшая группа бывших комсомольцев, называвшая себя «Молодой гвардией». Эта группа (хотя ее члeны были национал-коммунистами, которые пламенно ненавидели и Гитлера и Сталина) находилась в постоянном контакте с нашим подпольем и распространяла наши самостийницкие листовки. С лозунгами: «Радянська Україна — без Сталіна, радянська Україна — без більшовиків!».

Похороны молодогвардейцев в г. Краснодоне 1 марта 1943 г.

В августе 1995 года Стахив сообщил всё тому же «Вечернему Киеву», что руководителем подполья в Донбассе был именно он, оуновец Стахив, а не какой-то там Кошевой: «В 1955 году, посмотрев кинофильм «Молодая гвардия», я сразу опомнился, что антигерой Евгений Стахович — это я, это большевики меня очернили за мою тяжелую подпольную работу в Донбассе… Многие читатели верили, что Кошевой — это я, потому что я был руководителем подполья в Донбассе».

Согласно новой версии Стахива, молодогвардейское подполье не было даже национал-коммунистическим, как он утверждал ранее. Его как такового вообще не существовало. Действовал какой-то невнятный субъект, никак не соответствовавший описанию Фадеева: «Эта группа не проводила никакой идеологической работы и не имела никакого названия. «Молодая гвардия» — это выдумка Фадеева». То есть существовало только оуновское (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подполье со Стахивом во главе. А Фадеев «украл» у Стахива его подвиг, приписав его заслуги Олегу Кошевому, а самого Стахива вывел предателем.

Постер фильма «Молодая гвардия» реж. С.Герасимова. 1948

Эту же версию, но еще более внятно сформулированную, Стахив изложил в июне 1996 года газете «Украинские ведомости»: «Господин Александр Фадеев имел доступ к документам. Понятно, что он не мог описать националистическое подполье. У него оно стало коммунистическим. Он «переделал» наше «сине-желтое» подполье в «красное». А меня он сделал предателем — Стаховичем из «Молодой гвардии».

Странная идея: совпадение имени и схожесть с фамилией литературного персонажа (Стахив — Стахович), предателя, должно служить доказательством того, что Стахив был фигурой номер один в краснодонском подполье. Возникает также вопрос: зачем фашистам было вырезать на спинах оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) звезды? Не сумели отличить их от «красных»? Еще один вопрос: Фадеев всё переврал, но рядом были свидетели — родственники, друзья… Всем до одного на полвека заткнули рты?

Зачем Стахив так блефует — понятно. Бандеровцам надо дискредитировать коммунистов и обелить себя, доказав, что они не только не пособники нацистов, но даже антифашисты. Но почему этот блеф оказывается воспринят? Начнем с того, вступал ли хоть кто-то в полемику со Стахивом.

Да, вступал. Еще в 1992 году Анатолий Никитенко, почти сорок лет возглавлявший краснодонский музей «Молодой гвардии», в ответ на опубликованные к тому времени в украинских СМИ измышления Стахива заявил: «Когда стали доступными для ознакомления самые секретные данные архивов бывшего Комитета государственной безопасности, я ни разу ни одного документа, более того, ни одного слова о связи «Молодой гвардии» с ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и участии в ней пана Стахива не обнаружил».

В 2007 году Никитенко сделал официальный запрос в архивы СБУ в Луганской, Донецкой областях и ФСБ России и получил ответы:

«На № 62 от 14.03.2007 года.

Сообщаем, что в архиве УСБУ в Луганской области ведомостей относительно Стахива Евгения Павловича, 1918 года рождения, нет.

Рекомендуем обратиться в Центральный архив ФСБ РФ.

С уважением начальник Управления М. Погребицкий».

«На № 77 от 04.04.07 года

Сообщаем, что в Управлении СБ Украины в Донецкой области материалов о возможной причастности Стахива Е. П., как представителя оуновского подполья на Донбассе к деятельности краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия» нет.

С уважением, заместитель главы СБ Украины, начальник Управления СБ Украины в Донецкой области О. О. Скипальский».

«На № 76 от 4 апреля 2007 г.

Ваше обращение внимательно рассмотрено.

Сообщаем, что Краснодонское подполье по линии органов безопасности не формировалось. Центральный архив ФСБ России сведениями в отношении Стахива Е. П. (в том числе о его причастности к деятельности краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия») не располагает.

Заместитель начальника Управления Л. Б. Павленко».

Поскольку в постсоветскую эпоху органы госбезопасности стали очень охотно отвечать на разного рода запросы, касающиеся далекого прошлого, нет никаких оснований для того, чтобы подвергать сомнению достоверность этих ответов. Тем более что запрос посылает директор Краснодонского музея «Молодой гвардии», то есть официальное лицо, предъявляющее внятные основания, в силу которых его интересует данная тема: «А ну как мы в музее де­зинформируем посетителей?» Кроме того, директору музея отвечают и украинские, и российские спецслужбы. И если антимоскальская подозрительность худо-бедно может поставить под сомнение федеральный, то есть «москальский» ответ, то достоверность украинских ответов не может быть подорвана ссылкой на то, что «москали» хотят защищать своего Фадеева. Украинские спецслужбы очень быстро перешли на рельсы, задаваемые украинской постсоветской реальностью. А самый авторитетный украинский спецслужбист с советским и постсоветским спецслужбистским прошлым — Евгений Марчук — даже обнаружил в себе особую любовь к необандеровской организации УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И стал, обнаружив в себе эту любовь, рекламировать себя как тайного антисоветчика и чуть ли не бандеровца, работавшего в советский период на будущую, невероятно для него желанную суверенизацию Украины.

Было ли это так на самом деле, сказать трудно. Но даже если Марчук выдумал это задним числом, всё равно у него, а значит, и у его подчиненных, нет никаких оснований для сокрытия документов, приносящих пользу антисоветским украинизаторам. И не только у Марчука нет таких оснований. Кто бы ни находился на Украине при исполнении — Марчук, его ученики или спецслужбисты, не входящие напрямую в клан Марчука, — всё равно речь идет о людях, которые с большой охотой предоставили бы данные, дискредитирующие «Молодую гвардию». Значит, этих данных нет на Украине. Нет их и в Москве. А где они есть? Если бы хоть какие-то данные были — они бы давно со смаком обсуждались на Украине. Их ценность для дискредитаторов крайне велика. Но данных вообще не предъявляют. Налицо сразу и полное отсутствие данных, доказывающих версии Стахива, и бредовость этих версий (пятиконечные звезды на телах якобы лютых ненавистников коммунизма, не имеющая аналогов жестокость расправы над теми, кого задним числом именуют бандеровцами, и так далее).

Поскольку мы сталкиваемся с серьезной неадекватностью, которую не отторгает украинское общественное сознание, зададим еще два вопроса.

М.Вольштейн и А.Фильберт. Флаг над школой

Первый — как распознается самозванство? Отсутствием подтверждений тому, что ты действительно являешься тем, кем себя называешь. Называешь себя индийским раджой — подтверди. И так далее. Чем доказывает Стахив, что он не самозванец? Как мы видим, ничем. И что, украинское общество готово принимать «на ура» любого самозванца?

Второй — чего ради такой серьезный человек, как Фадеев — глава Союза писателей СССР, начал бы разрабатывать сомнительные сюжеты? Чего ради он стал бы это делать сам и кто бы ему позволил это сделать в условиях советского контроля? Книги предполагалось печатать миллионными тиражами. В освещении данной истории вкладывались, соответственно, огромные усилия. Как говорилось в советскую эпоху, враг не дремлет. Массовый героизм молодежи, очевидно, имел место. А значит, историй было очень много. Никто Фадеева не торопил: он не журналист. И он понимал цену вопроса. Зачем он это делал и зачем это делали те, кто придавал роману Фадеева общенациональный, общегосударственный смысл?

Поскольку ответы на эти вопросы очевидны так же, как очевидно всё остальное, то, казалось бы, реакция мало-мальски нормального сознания на такие бредовые бездоказательные новые версии может быть только одна — брезгливое отвержение. Но не тут-то было!

В Киеве дважды — в 1995 и в 2004 году — были изданы воспоминания Стахива. В первый раз книга воспоминаний вышла под названием «Сквозь тюрьмы, подполье и границы. Повесть моей жизни», во второй раз под названием «Последний молодогвардеец». Мемуарам Стахива придали статус исторического документа, в котором была обнародована якобы скрываемая все эти годы «истинная правда» о краснодонской «Молодой гвардии».

«Национальному герою», прибывшему из США, рукоплескали президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Последний даже наградил Стахива орденом «За заслуги» III степени. А в 2006 и 2008 годах президент Виктор Ющенко вручил Стахиву орден князя Ярослава Мудрого V и IV и степеней соответственно — высший орден Украины для иностранцев.

Осквернение памяти о молодогвардейцах происходило в полном соответствии с давней стратегией бандеровских эмигрантов, после войны наводнивших разведку США. В одном из основных документов холодной войны — директиве СНБ-68, принятой во время президентства Трумэна, — предлагалось «развитие программ, рассчитанных… на ведение открытой психологической войны, направленной на поощрение массового отказа населения от соблюдения верности Советам…». Американские разработчики следовали пониманию особенностей СССР/России, сформулированному еще в 1832 году военным теоретиком и историком, генерал-майором прусской армии Карлом фон Клаузевицем: «Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать… Такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров».

26 января 2014 года 95-летний Евген Стахив умер. На фоне страстей, кипевших на Евромайдане, его смерть прошла незамеченной. Но многолетние «труды» Стахива не пропали даром. Именно Стахив начал омерзительную работу, благодаря которой память о подвиге «Молодой гвардии» перестала быть для подрастающего поколения украинцев святыней. Дегероизация «Молодой гвардии» на Украине продолжается и сегодня.

За последние двадцать шесть лет роман «Молодая гвардия» был переиздан только раз: в 2006 году в Луганске небольшим тиражом. Его убрали из школьной программы. Одноименный фильм не демонстрировался. Из украинской школьной и культурной политики неуклонно исчезало всё, что относится к интернациональному воспитанию и великим свершениям советской эпохи.

К сожалению, эта проблема в очень большой степени касается и российского общества. Сегодня очевидно как никогда, что память о молодогвардейцах не может быть только памятью и только почитанием мученически погибших борцов. Одно только признание их подвига немедленно потребует глубокой ревизии всей картины мира, в том числе всего того, что в нашем мировоззрении связано с понятиями «погружение в рабство» и «сопротивление» этому погружению. Такая трансформация мировоззрения не нужна ни нынешним хозяевам жизни, ни тем, кто культивирует в себе слабость, апатию, ускользание от болезненных моральных и иных вопрошаний.

Молодогвардейцы

Кроме того, такое признание неизбежно породит иное понимание советского человека, презрительно именуемого некоторыми «совком». Если Фадеев написал правду о самоорганизации советской молодежи, то это несовместимо с понятием «совок». «Совок» должен был покориться, а тут речь идет о беспрецедентной яростной непокоренности, сопоставимой с высшими мировыми эталонами подвигов.

Оглядываясь на страшные годы войны — войны, не знавшей себе равных по жестокости и кровопролитию, мы вновь и вновь думаем о природе героизма советского человека. Как выросло чистое и несгибаемое поколение, к которому принадлежали молодогвардейцы? Как, каким образом, вчерашние школьники поднялись на такие высоты духа? Откуда такая самоотверженность в защите своей Родины?

Погибшие в Краснодоне юноши и девушки учились героизму на опыте отцов — героев Гражданской войны, восхищались мужеством революционеров, отвагой Чапаева и Щорса, Лазо и Островского.

Молодогвардейцы Краснодона

Молодые краснодонцы хотели походить на любимых героев, которые нередко приходились им родней в буквальном смысле слова. И именно потому так велико стремление сегодняшних десоветизаторов Украины и России уничтожить память о «Молодой гвардии», что вместе с нею должно быть уничтожено родство с героями. Повторяем, такое родство не нужно ни элите, ни тем, кто, погружаясь в сон и культивируя слабость, обустраивается так или иначе под пятою этой элиты.

Тогда, накануне войны, на поддержание этого родства были нацелены все творческие силы общества — литература и кино, живопись и журналистика. А эти силы были не чета нынешним. И нацеливали их люди, понимающие, чего хотят, и умевшие добиваться искомого. Тогда понимали, что прочитанные книги, просмотренные фильмы, вообще весь культурный багаж в значительной, если не решающей степени делает человека человеком.

Можно много говорить о патриотическом воспитании, коллективизме, о понимании советскими людьми особой роли их Родины как спасителя мира от нацистского зла. Всё это очень важно. Но здесь хотелось бы подчеркнуть особенно значение памяти о своем родстве с героями — отцами, дедами и героями более дальними. Героями-революционерами, героями-защитниками, героями-первооткрывателями, героями-строителями нового мира… Живое ощущение этого родства дает человеку силы и смелость. И когда приходит захватчик, эта живая нить родства с героями делает человека готовым к борьбе и подвигу.

Молодогвардейцы пос. Первомайка

В советской песне пелось:

Если завтра война, если враг нападет,Если темная сила нагрянет, —Как один человек, весь советский народЗа свободную Родину встанет.

Эта готовность бороться до последней капли крови, проявленная во время Великой Отечественной войны сотни тысяч раз, этот категорический отказ народа от порабощения стали причинами того, что СССР выдержал бешеный натиск самой оснащенной армии мира, переломил ход войны и добился победы.

Сегодняшний Донбасс — это земля, родившая и воспитавшая молодогвардейцев. И теперь уже это родство требует от ныне живущих сопротивления порабощению новым фашизмом. Под какой бы личиной он ни пришел снова, он будет узнан, пока память о молодогвардейцах жива.