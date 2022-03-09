Любое плотное сообщество, ставящее перед собой долговременные цели, проявляет особую заботу о своем пополнении, то есть о привлечении в свои ряды молодежи. То плотное сообщество украинских бандеровцев, ненавидящих москалей, которое боролось и продолжает бороться не только против России как государства, но и против всего русского, всего симпатизирующего той или иной русскости, всего, что, по мнению бандеровских русофобов заражено русским вирусом, имеет долговременные цели.

Сергей Васильковский. Казаки в степи. 1890

Имеют эти цели и иноземные кураторы украинских русофобов.

Имея такие цели, украинские русоненавистники и их кураторы не могут не быть озабочены привлечением в свои ряды молодежи. Они понимают, что без активного вовлечения молодых людей осуществляемый ими проект «Украинство» обречен на поражение.

Украинская скаутская организация «Пласт» — один из главных инструментов рекрутирования молодежи в бандеровское «антимоскальское» сообщество. Вот почему обсуждение «Пласта» — его истории и настоящего, методов его работы — представляется совершенно необходимым как по причинам, оговоренным выше, так и потому, что все «оранжоиды» — арабские, украинские, российские — делают особую ставку на молодежь. Какую именно ставку делает на нее, например, российский «оранжоид» Навальный — продемонстрировано с абсолютной наглядностью. Но столь же ярко это продемонстрировали и украинские «оранжоиды» с их знаменитым «Они же дети».

Пластуны в походе. 1933

Таким образом, налицо сразу два обстоятельства, вызывающие интерес к деятельности «Пласта». Первое — пополнение рядов бандеровцев молодежью, и продление за счет рекрутирования молодежи русофобской эстафеты бандеровцев. Второе — особое значение молодежного фактора в украинском майданном «оранжоидном» бесчинстве.

Участие «Пласта» в событиях на майдане и в последующей донбасской эскалации — налицо. Об этом говорит сам «Пласт».

Поначалу в фокусе общественного внимания было относительно невинное действо, организованное «Пластом» 21 декабря 2013 года. В тот день члены «Пласта» на сцене майдана передали его активистам принесенный ими Вифлеемский огонь.

Однако вскоре выяснилось, что «Пласт» не намерен ограничиваться подобными «вегетарианскими» духовными действами.

Вот что заявила о своем участии в киевских событиях сама организация 21 ноября 2014 года в «Обращении руководства «Пласта» — Национальной скаутской организации Украины по случаю годовщины Евромайдана и Революции Достоинства»:

«1. За 25 лет возрождения организации в Украине «Пласт» воспитал тысячи ответственных граждан, сотни из которых стали соорганизаторами и участниками студенческой революции на граните в октябре 1990 года, Оранжевой революции 2004 года, а также Евромайдана и Революции достоинства. Мы гордимся, что 21 ноября 2013 первым с национальным флагом на Майдан достоинства вышел журналист 5 канала старший пластун скоб Александр Аргат, а 1 декабря именно старшие пластуны (члены различных политических партий и беспартийные) установили первые палатки протестующих на Майдане.

2. Пласт <…> гордится тем, что более сотни наших действительных членов стали соучредителями таких авторитетных гражданских структур сопротивления тоталитарному режиму, как «Евромайдан-SOS», «Самооборона Майдана», сотни «Самообороны «Свободы», «Свободный Университет Майдана», Студенческий координационный совет и другие. Мы благодарны братским скаутским организациям Европы, которые в то тяжелое время открыто поддержали нас и демократическую революцию в Украине, в частности Союзу харцеров Польши и чешскому «Юнаку».

3. В пик крупнейших противостояний свободных граждан с режимом мы всегда были уверены в пластунах, которые создавали костяк 15-й комендантской сотни «Самообороны Майдана», которую мы неофициально называли пластовой. Именно она была всегда в эпицентре событий — во время всех штурмов Майдана и маршей протеста. Мало кто знает, что именно на базе отдельной роты этой сотни была сформирована легендарная 34-я сотня самообороны, которая понесла наибольшие потери в трагических событиях 18 и 20 февраля (пять погибших героев Небесной сотни). <…>

6. Иловайск, Донецкий аэропорт, 32-й блокпост — это места наиболее упорных боев, но одновременно и героической гибели наших собратьев… Воспитанника «Пласта» из Нью-Джерси, майора Армии США Маркиана Паславского, который принял украинское гражданство и пошел добровольцем в батальон «Донбасс». Воспитанника черкасского «Пласта» и образцового действующего старшего пластуна Евгения Подолянчука, который увлекся военным пластунством и стал одним из лучших офицеров элитного 3-го полка спецназначения Главного управления разведки Вооруженных сил Украины. Старшего пластуна скоба и фотокорреспондента Reuters Виктора Гурняка, который погиб, спасая раненых десантников…».

Есть определенная категория скептиков, считающих, что «Пласт», сообщая о своих великих деяниях, занимается самопиаром и резко преувеличивает свое значение. Что ж, окончательно оценить роль «Пласта», конечно, можно, только проведя самостоятельный анализ его деятельности на разных этапах истории Украины. Но приведенная выше длинная цитата, как минимум, исключает обвинение нас в предвзятости, в нашем злокозненном желании навязать «Пласту» то, что ему не присуще. Мы убедились, что «Пласт» сам весьма подробно описывает невегетарианский характер своей деятельности.

Кстати, упомянутый в этом описании особо ценный американский пластун Маркиан (Марк) Паславский был посмертно награжден Петром Порошенко аж орденом Данилы Галицкого. Это нынче на Украине очень высокая награда. Американца похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве, культовом для националистов месте захоронения «героев Крут» — бойцов армии Украинской народной республики, разбитых в 1918 году под селом Круты красногвардейцами.

Так что если «Пласт» и преувеличивает свое невегетарианство, то, как минимум, он это делает не на пустом месте.

Установив данное обстоятельство, начнем обсуждение «Пласта». Что представляет собой в реальности эта структура?

«Пласт» — самая многочисленная на сегодняшний день украинская молодежная организация. В ней состоят люди всех возрастов, начиная с детей 6 лет. Особенностью этой «молодежной» структуры является пожизненное членство.

Plast.org.ua Дети в организации «Пласт»

Plast.org.ua Дети в организации «Пласт»

Публично «Пласт» заявляет о своей аполитичности. Мол, пластуны всего лишь ходят в походы, обучаются навыкам выживания в условиях дикой природы и заодно воспитывают в себе командный дух. «Цель «Пласта», — сообщается на сайте организации, — способствовать всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на основах христианской морали; опираясь на идейные основы «Пласта», воспитывать из молодежи сознательных, ответственных и полноценных граждан местного, национального и мирового сообщества, лидеров общества».

Для того чтобы понять, чем на самом деле является «Пласт», обратимся к истории.

В 1907 году английский генерал Роберт Баден-Пауэлл провел первый скаутский лагерь, а в следующем году официально основал первую молодежную скаутскую организацию. По ее образцу начали создаваться скаутские организации во многих странах мира. В 1911—1912 годах в западноукраинской Галиции, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи, появились первые кружки украинских скаутов-пластунов (термин произведен от слова «пластоваться» — «ползать»; пластунами раньше называли казаков, служивших в разведывательно-диверсионных частях).

Днем основания организации считается 12 апреля 1912 года, когда пластуны Львова принесли первую присягу. Организаторами первых кружков «Пласта» были учитель львовской Академической гимназии Александр Тысовский, первым выдвинувший идею пластунства, а также львовские студенты Иван Чмола и Петр Франко (сын известного поэта-националиста Ивана Франко).

Из заявлений Тысовского следовало, что «Пласт» является мирной организацией. Ее задачи, объяснял он, состоят в том, чтобы научить молодежь «познавать» и «создавать этические понятия, стремясь к высшему совершенству». При этом «основой всего» Тысовский называл физическое здоровье.

Иван Чмола же явно уводил движение в сторону военизированной структуры. В 1913 году идеолог украинского национализма Дмитрий Донцов в запрещенной ныне в России работе «Современное политическое положение нации и наши задачи» (экстремистский материал, распространение которого запрещено в РФ) бросил призыв к военному воспитанию и организации молодежи, и Чмола явно разделял эти идеи.

Структуры тайного военного «Пласта» обсуждались в Академическом доме во Львове, где собирались поклонники идей Донцова — будущие активисты «Украинской войсковой организации» (УВО), Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бандеровской ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Еще один учитель львовской Академической гимназии Степан Шах, посещавший этот дом, позже вспоминал: «Д. Донцов бросил также клич военного воспитания украинской молодежи и систематичного перевоспитания широких масс народа в духе военной организации против Москвы. Главным пропагандистом этого нового направления среди жителей «Академического дома» был студент философии Иван Чмола, один из основоположников — кроме профессора доктора Александра Тысовского — новой молодежной организации «Пласт», позже сотник Сечевых Стрельцов. Он начал издавать в 1913 году новый журнал для молодежи «Отзывы». При помощи этого журнала Иван Чмола осуществил в среде академической и студенческой молодежи поворот в направлении военного воспитания… <…> В «пластовой» организации учеников Академической гимназии проводились тайные сборы, на которых, под предводительством Петра Франка, обсуждались военная подготовка, даже вопреки статуту организации «Пласт», который был опубликован проф. А. Тысовским в «Отчете» Академической гимназии за 1912−1913 год».

Член ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Лев Шанковский оставил схожие воспоминания: «Военизированный «Пласт» <…> образовался во Львове еще в 1911 году, <…> он частично имел свой орган в журнале «Отзывы»…».

В 1911—1913 годах из националистических групп, учивших молодежь военному делу, сформировалось сообщество «сечевых стрельцов», объединивших представителей «Пласта», схожей юношеской организации «Сокол» и др. Основатель «Пласта» Тысовский рассказывал, что кружок Чмолы, в отличие от его кружка, был тайным, военизированным и связанным с «сечевиками»: «Почти одновременно с Пластом, который я организовал и вел в главном заведении Академической гимназии, начал при «Сечи» организовываться тайный Пласт для военного обучения. Его организаторами, как я позже узнал, были Иван Чмола, Савина Сидоровичевна, Елена Степановна [Елена Степанив] и другие. Я про это тогда не знал».

Военизированный «Пласт» был очевидным образом близок к «Украинской войсковой организации» (УВО). Степан Ленкавский, один из идеологов УВО и преемник Бандеры на посту лидера ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вспоминал: «Нелегальные националистические кружки были созданы также в легальных организациях, таких как «Сокол», «Пласт» и «Просвита», но они фактически были юношескими кружками УВО…».

Во время Первой мировой войны многие пластуны, в том числе и Чмола, служили в рядах австро-венгерского добровольческого легиона Украинских сечевых стрельцов (УСС) и воевали против Российской империи. В 1918 году в Киеве сечевые стрельцы образуют корпус защитников националистической Украинской народной республики. Позже те же самые сечевые стрельцы составят и основу Украинской галицкой армии (УГА) — вооруженных сил еще одного националистического образования, Западно-Украинской народной республики. Издаваемый «Пластом» журнал «Пластовый путь» так характеризовал этот период: «Пластуны принимали участие в боях с москалями, а затем в освободительной борьбе украинского народа за самостоятельность Украины».

После войны «Пласт» под руководством Чмолы развернул активную деятельность на западноукраинских территориях, отошедших к Польше. При этом официально пластуны по-прежнему не имели связей с радикальными националистическими структурами.

Так, сын Чмолы утверждает, что его отец в УВО и ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не состоял. Мол, после войны отец встречался в Вене с лидерами УВО — Коновальцем и Мельником. Но при этом сам Коновалец якобы сказал, что он, Чмола, должен заниматься детьми: «У нас есть карточка — памятка общей прогулки в венские горы. На обратной стороне карточки — мысли и подписи Евгения Коновальца, Андрея Мельника и Ивана Чмолы. Отец никогда не был членом УВО или ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Говорят, что еще тогда, в Вене, полковник Коновалец сказал: «Твое место, Иван, — работа с молодежью». И следующую часть жизни отец посвятил молодежи». Таким образом, роли разделились: кто-то занимался взрослыми террористическими группами, а кто-то детьми. Но при этом «Пласт» оставался кузницей кадров боевых националистических структур.

Видный оуновец (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Янив, будущий ректор Украинского свободного университета в Мюнхене, рассказывал: «Именно «Пласт» стал на долгое время резервуаром притока сил для УВО, причем формально он был полностью от УВО независим и поэтому долгое время избегал репрессий».

Из рассказа того же Янива понятно, насколько просто происходила инкорпорация пластунов в УВО. Янив вспоминал, как тогдашний руководитель «Пласта» Северин Левицкий — сын грекокатолического священника и известного общественного деятеля о. Михаила Левицкого и брат погибшей в польской тюрьме основательницы первого женского отряда «Пласта» и члена УВО Ольги Басараб — отправил его в Берлин, на «спортивные занятия»: «После моего согласия я получил кличку и место запланированной встречи, не отдавая себе отчет, куда я на самом деле должен ехать… Так началось мое большое пластовое приключение. После первой встречи с неизвестным мне доселе человеком и договором, когда должен быть отъезд и как к нему приготовиться, я пришел на очередной вызов, на этот раз с уже большим количеством товарищей (среди них я был самый младший) и тогда — кстати, без предупреждения, — я присягнул на верность УВО…».

К 1924 году уже существовало около 30 юношеских пластунских полков и несколько отдельных для старших пластунов.

Стихотворение Тысовского, сочиненное им во время Первой мировой войны, после ее окончания стало присягой «Пласта»:

В миров пожаре, в зареве кровавом,Под звуки усилий упорной борьбы,В память святой предков славы —Стране обеты слагаю эти:Лелеять силу тела и ума,Чтобы народ мой вольный, могучий восстал,Чтобы тихая, печальная невольничья думаЗамолчала, а гордо чтобы пение наше звучало.Красоту я и счастье по всей УкраинеРаспространять стану, позабыв о себе,Чтобы глаза свои от работы, выпрямив сгорбленные спины,Поднимал иногда в небо мой усталый народ.А труд, неудачи, все беды, скорбиПриму, как задачу трудной игры,С жизнью буду бороться, как с бурей в поле,Миную осторожно неверные овраги.Полетом орлиных крыльев СКОБА устремлюсьПод облака — и быстро осмотрюсь в степи,Измерю тернистый путь Украины,Дорогой к счастью свой край поведу.

Как мы видим, присяга этой «мирной», согласно уверениям пластунов, молодежной структуры была вполне идеологической. Не более мирными были и занятия пластунов.

Члены пластунских кружков учились под руководством Чмолы стрелять из карабинов и револьверов и совершать дальние военные марши с упражнениями. По воспоминаниям Северина Левицкого, Чмола ввел в «Пласте» дисциплину и военную муштру, а также «специальное мировоззренческое обучение», «поставил «Пласт» как можно ближе на службу освободительной борьбы». Отряды («курени») «Пласта» носили, в том числе, имена украинских гетманов и прочих «борцов за самостийность». Одним из важнейших занятий пластунов являлся уход за могилами сечевых стрельцов.

Журнал «Пластовый путь» позже писал, что создатели «Пласта» «имели перед собой большую цель переродить психику украинского народа». В реальности это означало, что членам «Пласта» с раннего возраста усиленно промывали мозги, взращивая национализм. Не случайно из «Пласта» выйдут позже фашистские каратели — главари созданной ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Украинской повстанческой армии» (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ): Бандера, Шухевич, Николай (Микола) Лебедь и др.

Plast.org.ua Роман Шухевич. Центральная фигура увековечивания и поклонения в организации «Пласт». Гитлеровский пособник, организатор массовых убийств поляков и евреев

Небезынтересно интервью престарелого Василия Кука, последнего главнокомандующего УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), данное им в 2007 году. На вопрос журналиста, когда он впервые столкнулся с националистическими взглядами, Кук ответил:

«Впервые?.. Не так с националистическими, как с украинскими. Когда вступил в гимназию. Гимназия была не польская, а украинская, и в ней действовал «Пласт». Я записался в него. А в «Пласте» воспитывали в украинском духе. Отсюда и началось украинское сознание. «Пласт» был организацией самовоспитуемой. Мы сами себя должны были воспитывать, сами о себе должны были заботиться. Хотя «Пласт» пришел к нам из Англии, от лорда Баден-Пауля, потом он оформился как украинское движение, самостоятельное, националистическое. Когда я говорю «националистический», то это следует понимать, что он учитывал интересы всей нации. «Пластун» должен был отстаивать их в культуре, в искусстве, в экономике. А тот, кто отстаивает интересы своей нации, и является националистом».

В развитии «Пласта» принимали непосредственное участие деятели Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). Так, националистически настроенный митрополит Андрей Шептицкий, печально прославившийся в будущем своим сотрудничеством с нацистами, в 1926 году подарил пластунам большую территорию на горе Сокол в Горганах (горные хребты в Карпатах) под летние лагеря. Вот как вспоминал об этом сын Чмолы:

«Возникает потребность основать постоянный пластовый лагерь. Папа находит такое место — поляну над скалой Сокол в угодьях митрополита в Горганах. К планируемому месту лагеря подходит узкоколейка. Вместе с профессором Северином Левицким идут они на аудиенцию к митрополиту графу Андрею Шептицкому. «Отпустите, Ваше превосходительство, поляну Сокол на место пластовых лагерей». Незабываемая благородная улыбка священника — и ответ: «Отдаю Вам желаемую поляну внаем на 100 лет за один золотой».

А вот что рассказывал один из основателей «Пласта» Александр Тысовский:

«Золотыми буквами в истории нашего пласта записано имя большого друга всей украинской молодежи, нашего опекуна и добродетеля, митрополита Галицкой земли графа Андрея Шептицкого. Ценя вес пластового воспитания и пребывания молодежи среди природы, он подарил Пласту в собственность большую территорию на горе Сокол, возле Пидлютого, где из его стройматериалов был построен лагерь для юношества. Позже в находящемся рядом Остодоре он отдал такую же территорию и строительный материал для новичков, которые в то время благодаря работе о. Александра Бучацкого из года в год увеличивали численность движения».

Шептицкий самолично дважды посещал лагерь на горе Сокол.

Другими грекокатолическими духовными опекунами «Пласта» были прелат Куницкий и протоиерей Комрович.

При этом иерархи грекокатолической церкви остерегалась слишком очевидным образом поддерживать пластунов. Это видно из истории Богословской академии Львова — основного высшего учебного заведения, обучавшего униатских священников. Шептицкий основал его как семинарию, а затем преобразовал в академию, неизменным ректором которой был Иосиф Слипый. Так вот, по воспоминаниям пластуна Ивана Гриньоха (будущего духовного пастыря нацистского батальона «Нахтигаль»), к 1929 году почти половина состава этого заведения — тогда еще семинарии — были пластунами. Но когда, став студентом, Гриньох решил по договоренности с главой «Пласта» Левицким создать при семинарии пластунский курень, руководство в лице митрополита Шептицкого и ректора Слипого, несмотря на всю их большую благосклонность к пластунам, ему отказало. Тогда старшепластунский курень был создан втайне от руководства. Вскоре пластуны решили отправиться на Волынь, где тогда польские власти жестоко преследовали украинцев. Путешествовать члены куреня договорились в пластунской униформе, демонстрируя тем самым, что они — студенты-униаты. Шептицкий и Слипый дали благословение на эту затею. Иначе говоря, в конце концов, существование пластунского куреня при семинарии было де-факто признано.

Националистическая риторика явственно фигурирует в заявлениях «Пласта». Так, в основных положениях организации, сформулированных на съезде Украинского Улада Старших Пластунов 18−19 декабря 1926 года, подтвержденных в 1927 году Верховной пластовой командой во Львове и дополненных дальнейшими съездами Украинского Улада старших пластунов, заявлялось, что целью «Пласта» является формирование у его членов «сильных характеров» для дальнейшей борьбы за построение националистического государства:

«І. 1. Украинский Пластунский Улад [совет Пласта] — это новейшая рыцарская организация для проведения в жизнь пл[астунских] идеалов правды, добра и красоты, а первым ее заданием является служение идеалам Украинской Нации. Наивысшим идеалом Укр. Нации считаем создание самостоятельного, суверенного, соборного Укр. Государства.

2. УПУ объединяет молодежь, которая все приобретенные добродетели пл. [пластунского] закона и все теоретические и практические навыки приобретают для постижения высшего идеала Укр. Нации.

II. 3. УУСП [Украинский Улад старших пластунов — совет руководителей Пласта] признаёт, что важнейшим путем получения украинской государственности является революционная борьба. Признавая ее важнейшим фактором сильные характеры — УУСП влияет на ее вид посредством воспитания своих членов».

Вышеупомянутый идеолог украинского национализма Дмитрий Донцов также два раза выступал перед старшими пластунами. А в 1928 году он издал работу «Юношество и Пласт», в которой пропагандировал национальное величие и могущество как высшую цель пластунства и идеализировал волю как решающий фактор мировой истории:

«Лишь культ личной инициативы — вместо культа массы, лишь жажда опередить других — вместо завистливого равноправничества, культ соревнования ради соревнования — вместо покоя, культ неубитых национальных догм — вместо дискуссий и сомнений, культ отваги, культ воли выполнить приказы своей совести — вместо безвольного мечтательства, наконец, культ больших идей вместо привязанности к частному и изменчивому, идеализм, который стоит над вашим милосердием, — выведет нацию из морального упадка».

Добавим, что агитация, развивавшаяся в тот период на страницах изданий «Пласта», сравнима разве что с фантазиями современных самостийников о «древних украх». Так, в 1929 году издание «Пластун» уверяло, что первым пластуном следует называть хлопца, тайно проникшего во времена князя Святослава в стан печенегов. Таким образом, получалось, что первый пластун ползал еще при Святославе…

После того как в 1929 году на основе УВО была сформирована «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью взяли «Пласт» под свой контроль.

Лев Ребет, член ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прошедший через «Пласт» и УВО, вспоминал: «Ученики средних классов представляли собой благодатную почву для подпольной работы. Самые старшие из них имели во времена создания ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) определенные связи с подпольем еще со времен существования УВО, и с момента слияния УВО с новосозданной ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вся эта молодежь автоматически перешла в ряды новой организации».

О том же самом писал и другой оуновец (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Петр Мирчук: «В 1928 националисты полностью взяли на себя руководство в студенческих товариществах и учреждениях, получили ключевые позиции в «Пласте» и пластовой прессе. <…> Плотное сотрудничество между ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Пластом» проявлялось также и в том, что почти все ведущие члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были пластунами и везде в пластовых куренях занимали руководящие посты. Поэтому, хотя формально никакой связи между УВО-ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Пластом» никогда не было, однако фактически именно членам УВО-ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Пласт» обязан своим бурным развитием в двадцатые годы».

В 1930 году вооруженный отряд УВО совершил нападение на почтовый экипаж в районе села Бибрка на Львовщине. В стычке погиб один из боевиков, Григорий Писецкий, одетый в пластунскую рубашку. После этого польские власти запретили деятельность «Пласта». Воспользовавшись этим, оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже полностью взяли под свой контроль работу с перешедшим на нелегальное положение «Пластом», который, ослабев, оказался в полной зависимости от настороженно относившейся к нему ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не выносившей даже относительной независимости. Нишу, которую раньше занимал «Пласт», начала заполнять собой ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Петр Мирчук писал: «Когда польские власти ликвидировали «Пласт», то ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неблагосклонно отнеслась к плану продолжать деятельность «Пласта» нелегально. Позиция ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состояла в том, что для общеобразовательной национальной воспитательной работы с молодежью нужно находить новые легальные организационные формы, а в подполье нелегально должна вести свою деятельность только ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Схожие воспоминания оставил и Лев Ребет: «Расформирование враждебной властью «Пласта» и запрет любых организаций среднешкольной молодежи оставили пустоту, которую скоро заполнили подпольные юношеские ячейки ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Попытка руководителей «Пласта» удержать эту полезную организацию в подпольных формах не имела большого успеха, потому что общая установка этой организации воспитывать молодежь в патриотическом духе не выдерживала конкуренции с постановкой этого вопроса в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая не удовлетворялась одним воспитанием, но подготавливала молодежь к будущей в скором времени деятельности. Нехватка деятельности привела к тому, что влияние на среднешкольную молодежь захватила ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Необходимо оговорить, что запрещение «Пласта» не привело к полному его исчезновению и что сразу после начала Второй мировой войны недобитый «Пласт», вновь вынырнув на поверхность, начал плотно сотрудничать с оккупировавшими Украину немцами. Об этом периоде позже писал бывший глава «Пласта» Северин Левицкий. «Пласт» встал… единогласно на сторону тех групп, которые старались использовать еще немцев, пока это удавалось, для сохранения и обучения (даже боевого) своей молодежи для более поздних действий… Некоторые вступили в организованную в 1943 году УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), внося туда… свой испытанный моральный стаж, и даже формы и методы пластовой организации боевых отделений УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…». Так Левицкий оправдывал обучение пластунов у немцев и их вступление в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сопровождавшееся передачей этой специализировавшейся на зверствах и пытках структуре организационного опыта пластунов.

Добавим, что, по архивным данным, во время войны в рядах УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насчитывалось более 7 тысяч пластунов. Из них почти 800 были старшинами, инструкторами и руководителями подполья ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отправку боеспособной молодежи «Пласта» в дивизию СС «Галичина» Левицкий объяснял также как нечто якобы вполне очевидное:

«Безусловно, «Пласт» вел свою работу среди молодежи… помня, что воспитанная им молодежь вскоре должна будет снова встать в ряды действующего сопротивления. Этим были проникнуты все методы воспитания «Пласта»: испытания, лагеря, воспитательные инструкции. И только исходя из этого, «Пласт» решил отправить свою боеспособную молодежь в состав так называемой дивизии «Галичина», которой немцы хотели хотя бы частично укрепить свои силы на Восточном фронте… Часть их перешла, после боев на немецко-советском фронте в Галичине в соединениях немецкой армии, в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), часть подалась со штабом дивизии на запад: Словакия, Австрия. Там ее разоружили союзники в мае 1945 г. и вывезли по большей части в Римини в Италию, а со временем, в 1947 г., в Англию».

После войны «Пласт» продолжил свою деятельность в эмиграции: в странах Северной и Южной Америки, Австралии, Англии, Австрии, Франции и т. д. Главная Пластовая старшина и Совет располагались в Мюнхене — там же, где и послевоенная штаб-квартира ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На Украине «Пласт» вновь появился во времена перестройки, в конце 1980-х годов.

Наиболее широко организация развернулась на Львовщине. Во Львове в январе 1989 года прошло Учредительное собрание националистического «Украинского христианско-демократического фронта» (УХДФ). Управление КГБ по Львовской области писало Львовскому обкому КПУ:

« С момента создания при УХДФ начала функционировать молодежная националистическая организация «Пласт»… В июле с. г. «УХДФ» в районе х. Паланки Городокского района открыл первый военно-спортивный лагерь «Пласта» — «Курень имени Р. Шухевича». <…> Читались лекции о якобы «легендарном прошлом ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», строящиеся на воспоминаниях бывших бандеровцев, тенденциозно трактовалась политика партии и правительства на современном этапе, приглашенными униатскими авторитетами проводились богослужения по грекокатолическому обряду ».

Вскоре, в ответ на разгон милицией и КГБ одного из несанкционированных военных лагерей, пластуны пикетировали здания местных органов власти. УХДФ и созданный националистами под предлогом защиты прав человека Украинский Хельсинкский союз отправили ноты протеста Генеральному прокурору СССР. Информацию о том, как в СССР «обижают» «мирную» молодежную организацию, получили все 35 стран-участниц Хельсинкских соглашений.

Советский Союз еще существовал, а 22 февраля 1990 года Городской совет Львова уже утвердил «Устав пластового общества». В том году пластунские курени были замечены также в Луцке, Киеве и Донецке.

Kintetsubuffalo Б. Д. Гаврилишин в костюме скаутской организации «Пласт». 2007

После развала Союза в 1991 году «Пласт» на Украине окончательно легализовался. В 1993 году здесь прошли первые международные лагеря, на которых опыт пластования передавали украинской молодежи представители диаспоры.

Во времена президентства Виктора Ющенко, 15 декабря 2009 года, министерство образования и науки Украины подписало с «Пластом» бессрочное соглашение о сотрудничестве. По условиям этого соглашения, «Пласт» взял на себя «обязательства… по согласованию принимать участие в исполнении молодежных, образовательных программ разных уровней, которые реализуются МОН… Принимать активное участие в реализации программ МОН касательно патриотического воспитания молодежи».

После Евромайдана 2014 года сотрудничество «Пласта» с министерством образования и науки вышло на новый уровень. Так, как рассказал председатель исполнительного органа «Пласта», руководитель структуры этой организации на Украине Станислав Андрийчук, в 2015 году в министерстве был подготовлен приказ «о создании пластовых центров и, соответственно, проведение тренингов и семинаров для педагогов системы образования, чтобы ознакомить их с пластовой системой воспитания…».

Иными словами, теперь тон воспитания подрастающего поколения на Украине задает «Пласт».

Оплачивают эту деятельность не только украинские фонды (такие, как фонд пластуна Богдана Гаврилишина или «КОЛО»), но и National Endowment for Democracy — спонсор цветных революций. Так, по сообщению пресс-службы «Пласта», 9−10 октября 2016 года в Одессе «состоялся семинар, целью которого является помощь Министерству молодежи и спорта в создании новой нормативной базы, способствующей развитию сети молодежных центров. Такой проект в партнерстве с министерством инициировали «Пласт» и Общественный сектор Евромайдана при финансовой поддержке National Endowment for Democracy».

Так чему же «Пласт» учит украинскую молодежь?

Сегодня главными героями для подражания у пластунов являются фашисты из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сечевые стрельцы и прочие самостийники.

К примеру, в 2012 году на марше в честь 70-летнего юбилея УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) юные пластуны шествовали с портретами бандеровцев во вторых рядах, сразу же за ветеранами УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

А в 2016 году в связи с днем рождения Романа Шухевича на официальной странице «Пласта» в «Фейсбуке» сообщалось: «30 июня 1907 года родился Роман Шухевич — пластун, главнокомандующий Украинской повстанческой армии! В «Пласте» Шухевич научился организационным навыкам, приобрел стальную волю и безграничную жертвенность — качества, которые необходимы военному командиру. Чупринка (псевдо Романа Шухевича) является идеалом борьбы за Украину, преданности и воли к победе! За свой труд в организации он получил самую высокую пластовую степень — гетманский скоб!».

УчастникВодник Отличительные награды за участие в мероприятиях

Neovitaha777 Памятник Роману Шухевичу на его малой родине во Львовской области (Краковец)

Чуть более осторожно восхищается «Пласт» бойцами нацистской дивизии СС «Галичина». Но более осторожно — отнюдь не означает, что менее горячо.

Так, в 2008 году на Лычаковском кладбище во Львове был установлен монумент членам дивизии CC «Галичина». Инициатор его установки Юрий Ференцович, ныне уже отошедший в мир иной, являлся членом подпольного «Пласта» во Львове и бойцом дивизии СС «Галичина». После войны он был активистом «Пласта» в эмиграции. «Несгибаемый духом Юрий, — сообщалось на сайте «Пласта» в некрологе Ференцовича, — оставался примером активности для пластовой молодежи, держал тесный контакт с молодыми пластунами из Украины».

Новые герои «Пласта» — бойцы АТО. К примеру, после гибели в 2015 году вышеупомянутого Игоря Гурняка, воевавшего в составе карательного батальона «Айдар», его друг и соратник по «Пласту» Назар Зелинка заявил: «Мы с Виктором, создавая в «Пласте» курень имени Ивана Гавдиды, молодым пластунам ставили в пример Героев УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Героев Сечевых стрельцов. Сейчас мы, воспитывая новое поколение, можем ставить в пример Виктора Гурняка, его героизм и самоотверженность».

Добавим, что члены «Пласта» в основном воюют в АТО именно в карательных батальонах. Так, 25 сентября 2014 года тот же Зелинка рассказал, что «всего в зоне АТО находятся 62 пластуна, 7 ранены и 2 погибли. Они задействованы в батальонах Азов, Шахтерск, Днепр, Сечь, Киев, Кировоград, Збруч, государственной пограничной службы и др.».

Культ этих «героев» совмещается в ячейках и лагерях «Пласта» с обучением ненависти к «москалям».

К примеру, в ноябре 2010 года в прессу просочилась информация, что в лагере «Пласта» на Ивано-Франковщине наказывают приседаниями за использование русского языка. По словам изобретшей такой метод воспитания Олеси Малюванчук, дети не обижаются, а родители приветствуют наказания. Сначала нарушителей штрафовали пятью приседаниями за русскую фразу, но затем якобы дети сами потребовали ужесточения. Пресс-секретарь «Пласта», правда, сразу же заявил, что это, мол, была личная инициатива воспитательницы. Но и из других свидетельств понятно, как именно воспитывают в «Пласте».

Так, в марте 2015 года представитель журнала «Фокус» встретился с пластунами в одной из богословских академий. На встрече мальчик-пластун радостно поведал журналисту о том, что «троллит антимайдановцев», а на вопрос, опасен ли патриотизм, ответил под одобрительное подсмеивание воспитателя: «Я хожу на курсы английского языка, и у нас есть мальчик очень пророссийских взглядов. Так вот, я его не бил». И всё это преподносится как пример высокого уровня толерантности.

Взрослые члены «Пласта», согласно правилам организации, обязаны принимать активное участие в политике. «Старшие, зрелые уже граждане-пластуны… должны принимать участие в общественной и политической жизни своей нации. Это же их главная обязанность и одна из важнейших форм службы родине», — четко формулируется в одном из пособий организации.

При этом весьма существенное участие в обучении пластунов на роль «проводников» украинского общества продолжает играть духовенство УГКЦ. Особенно активен Украинский Католический университет во Львове — вышеупомянутая бывшая львовская семинария, а затем Богословская академия, основанная митрополитом Шептицким и долгое время возглавлявшаяся Иосифым Слипым.

Самые известные пластуны-униаты — недавно умерший Любомир Гузар и нынешний президент Украинского Католического университета Борис Гудзяк. Оба — со Львовщины, оба — из семей эмигрантов. Родная тетка Гудзяка, как он сам рассказывает, погибла в рядах УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Гузар принимал весьма активное участие в киевском майдане. А студенты Украинского Католического университета Гудзяка начинали майдан во Львове.

Отметим, что, несмотря на то, что «Пласт» декларирует свою внеконфессиональность, капелланом организации 20 апреля 2016 года был назначен о. Олекса Медик — священник УГКЦ и член «Пласта» из куреня «Лесные черти» (подходящее название для священника, не правда ли?).

После киевского переворота 2014 года члены «Пласта» последовательно занимали государственные посты. Все эти назначения радостно фиксировались на интернет-ресурсах «Пласта». Так, Соломию Бобровскую назначили заместителем главы Одесской областной государственной администрации. Петра Шкутяка из Ивано-Франковска — начальником управления внутренней безопасности Генеральной Прокуратуры Украины. Ульяну Супрун из США — заместителем министра охраны здоровья. А Александра Линчевского — заместителем министра охраны здоровья Украины по вопросам медицины и организации медицинской помощи в зоне АТО.

Plast.org.ua Присяга. Пласт. Украина

«Хотим привлечь в наши ряды по крайней мере один процент молодых людей: тогда накопится критическая масса, которая сможет влиять на происходящее в Украине…» — распространяется об амбициях «Пласта» вышеупомянутый глава этой организации на Украине Станислав Андрийчук. Но и без такой «критической политической массы» воздействие «Пласта» на происходящее на Украине весьма значимо.

Как мы убедились, на протяжении своего более чем столетнего существования «Пласт» действительно оказывал и оказывает огромное влияние на историю Украины. Именно эта организация, рекрутируя молодежь и воспитывая ее в «антимоскальском» духе, длит эстафету «антимоскальских» поколений и является кузницей кадров, произведшей националистов уже нескольких генераций — от Бандеры и Шухевича до активистов нынешнего Евромайдана и карателей зоны АТО.