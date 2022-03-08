* ОУН — запрещённая в России организация

После Первой мировой войны по всему миру и прежде всего в Европе начали возникать организации, обладавшими общими чертами. И хотя эти черты общеизвестны, их стоит вкратце перечислить.

Рембрандт. Фауст. ок. 1652

Первая черта — милитаризация, осуществляемая как на уровне всей организации, регулярно проводящей марши военного образца, так и на уровне создаваемых этими организациями специальных отрядов.

Вторая черта — особо трепетное отношение к коллективным ритуалам и коллективной символике.

Третья черта — подчеркнуто антидемократическая апелляция к железной дисциплине и культу вождя.

Четвертая черта — ненависть к прогрессу, гуманизму и демократии.

Пятая черта — растворение личности в коллективности как на уровне организации, так и на уровне чего-то большего — нации, народа.

Шестая черта — преклонение перед прошлым той общности, чьи интересы организация решила отстаивать. Причем речь идет о преклонении перед прошлым, явно уходящем корнями или в дохристианскую эпоху, или в эпоху такого глубокого средневековья, которое может быть яростно противопоставлено всему так называемому новому времени.

Седьмая черта — культ сильной личности, подход к решению национальных проблем с позиций силы, отрицание в отношениях между людьми и народами чего-либо, помимо силы.

Восьмая черта — биологизация общности и отдельных людей в духе Ницше, Спенсера и Геккеля.

Девятая черта — расизм, рассматриваемый как необходимое следствие биологизации.

Десятая черта — отношение к другим общностям не только как к враждебным, но и как к неполноценным. Своих подымают как можно выше, возводя в статус сверхлюдей, а других — опускают как можно ниже, низводя до недочеловеков.

Одиннадцатая черта — оправдание уничтожения чужих как вредоносных насекомых, основанное на описанном выше низведении чужих до недочеловеков, а то и античеловеков.

Перечисление подобных черт можно было бы продолжать. Но главное, что хотелось бы подчеркнуть, — это некая синхронность возникновения подобных новых организаций по всей Европе, а, в общем-то, и по всему миру. Когда эту синхронность объясняют синдромом Первой мировой войны, особым отношением тех, кто в ней участвовал, к насилию и коллективности, ущемленностью, возникшей у тех, кто проиграл Первую мировую войну, то это лишь часть правды.

Немцы, создавшие в 1920-е годы гитлеровскую нацистскую организацию, наделенную всеми вышеописанными чертами, действительно были травмированы страшным и непонятным для них проигрышем и тем унижением, которому их подвергли как проигравших. Но уже итальянцы, создавшие организацию, руководимую Муссолини, такого унижения не испытали, хотя, конечно, их потери в войне были огромными, а территориальные приобретения — весьма скромными. А испанцы вообще не проиграли в Первой мировой войне, но создали свои фаланги, свой франкизм, воспроизведя те же черты. Такие же организации создали и победители: французы, англичане, американцы, а также народы, освобожденные от того, что они называли «имперским игом» (например, венгры).

Андрей Мельник

Можно говорить о том, что все копировали друг друга или некий общий образец, или что все ринулись строить такие организации, испугавшись большевизма. Но это тоже малоубедительно. Гипотеза, согласно которой существовала некая общая грибница, из которой вырастали похожие друг на друга грибы, они же — организации фашистского типа, требует или опровержения, или подтверждения.

Для того чтобы рассматривать эту гипотезу по отношению к ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обладавшей, как и другие организации, всеми вышеперечисленными чертами и созданной примерно в тот же период, когда и другие сходные организации, недостаточно указания на ряд ее более или менее общеизвестных особенностей: на главный символ оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — тризуб, отсылавший к трезубцу киевского князя Владимира; на лозунг «Нацiя понад усе!» («Нация превыше всего!»), скопированный с нацистского образца; на приветствие «Слава Украине!», скопированное с этого же образца; на очевидно надрывный культ нации и прочие мрачные очевидности. Тут нужно попытаться за этими очевидностями увидеть нечто более крупное и честно ответить на вопрос, ограничивалось ли всё несколькими символами, лозунгами и ритуальными жестами, которые можно найти у многих весьма разных организаций, или же следует говорить о чем-то большем? Лежала ли в основе воззрений оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собственная тайная мистика, похожая на тайную мистику гитлеровского Черного ордена? Строилась ли ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как обычная партия или как орден? Постараемся разобраться в этом без публицистической предвзятости, с предельно возможной объективностью и серьезностью.

10 декабря 1941 года вышел номер газеты ОУН Новое життя с лозунгом Слава Украине, нацистским флагом, флагом ОУН и антироссийской статьей нацистского журналиста Теодора Зайберта под названием От Петра Великого до Сталина

Мистика ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Декалог украинского националиста»

Летом 1929 года, сразу после создания ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из ведущих идеологов организации Степан Ленкавский сочинил так называемый «Декалог украинского националиста». Подобно 10 христианским заповедям «Декалог» состоял из 10 пунктов:

«1. Обретешь Украинское Государство, или погибнешь в борьбе за Него.

2. Не позволишь никому пятнать славу и честь Твоей Нации.

3. Помни о великих днях нашей Освободительной Борьбы.

4. Гордись тем, что Ты наследник борьбы за славу Владимирова Тризуба.

5. Отомсти за смерть Великих Рыцарей.

6. О деле говори не с тем, с кем можно, а с кем надо.

7. Без колебаний соверши самое опасное деяние, если этого потребует благо Дела.

8. Ненавистью и безоглядной борьбой будешь принимать врагов твоей нации.

9. Ни просьбы, ни угрозы, ни пытки, ни смерть не заставят тебя выдать тайну.

10. Будешь бороться за возрастание силы, славы, богатства и пространства Украинской державы».

Соблюдать эти 10 заповедей фанатичного служения нации требовала от украинского националиста некая сущность, обращавшаяся к нему в начале «Декалога». Что же это за сущность? «Я — дух предвечной стихии, — именовала она сама себя, — уберегший Тебя от татарского нашествия и поставивший на грани двух миров созидать новую жизнь».

В украинском языке есть три слова, близких по значению к слову «предвечный». Эти слова: «вiдвiчний», «одвiчний», «передвiчний». Все эти три слова (из них слова «вiдвiчний» и «одвiчний» считаются синонимами) означают нечто, существовавшее испокон веков, с давних пор. В 10 заповедях, которые приведены выше, используется слово «одвiчний». Как его можно перевести на русский, если речь идет о духе некоей стихии? И почему вообще говорится о духе некоей стихии, способном обращаться к националисту как некая сущность? Почему не говорится о Боге или об ангеле-хранителе? Откуда это могло быть заимствовано?

Конечно, это могло быть просто высосано из пальца. Но создатели обсуждаемого нами документа — люди прагматичные, амбициозные и осведомленные. Они понимают, что их документ будут читать очень пристрастно. И что он должен отвечать неким кондициям. А также вызывать как можно меньше вопросов — в том числе и теологического характера. Ведь эти создатели строят свои отношения с очень требовательными по метафизической части инстанциями, включая Ватикан. С учетом такой прагматики можно было адресоваться к чему-то менее сомнительному, нежели дух какой-то стихии. Но, видимо, высший интерес перевешивал соображения прагматического характера.

Нечто похожее, то есть апелляция к духам стихий, есть и в «Фаусте» Гёте. В «Фаусте» герой перед тем как нарваться на Мефистофеля, рассматривает знак Макрокосма, ведущий в мир духов разных стихий, сетует на необъятность природы, отвергает этот знак, обнаруживает знак Духа Земли, молит о пришествии этого духа, ужасается ему, падает в обморок.

Но в том, что было процитировано выше, нет апелляции к конкретному Духу Земли или даже к Макрокосму. Нет и апелляции, например, к Духу Родины. Или к Духу Истории Родины. Вместо этого налицо апелляция к духу некоей одвiчной стихии. И тут уж что «передвiчна» эта стихия, что «вiдвiчна», что «одвiчна» — какая разница? Если хоть одно из этих слов сопрягается с адресацией к некоей неназванной, то есть абсолютной стихии, то эта стихия по определению предвечна — и именно так ее обычно и именуют в религиозных текстах. Уже использование одного логического умозаключения позволяет сделать вывод, что речь идет о предвечной стихии. А поскольку мы не ограничились логикой (в сфере языка она подводит), а посоветовались со специалистами по украинскому языку, способными к учету подобных нюансов, то наше утверждение о том, что в «Декалоге» налицо обращение к духу предвечной стихии, достаточно обосновано.

А что такое дух предвечной стихии? Очевидно, что это уж никак не христианский Бог и не Дух Земли или Истории. Это, как известно, дух, исходящий от Абсолюта гностиков. Того Абсолюта, который должен победить Бога, сотворившего мир, и низвергнуть его в состояние до Творения, то есть в ничто, в предвечную тьму. Возвращение в это состояние требует, чтобы возвращающийся возненавидел жизнь как таковую, как некое царство форм. И возлюбил великую разрушительницу этого царства форм, то есть смерть. Именно этим и только этим можно объяснить, например, парадоксальное приветствие испанских фалангистов ¡Vive la muerte! («Да здравствует смерть!»). Казалось бы, как может здравствовать смерть? И зачем ей здравствовать? И тем более непонятно, зачем ты провозглашаешь эту здравницу, если твоя цель — жизнь нации и ее величие?

Но вернемся к ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взывающей не к Богу как вершителю национальных судеб, и даже не к тризубу, в античную эпоху являвшемуся очевидным атрибутом бога морей Посейдона, а к некоему духу предвечной стихии. К чему же именно обращались оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

«Декалог» — действительно священный документ для ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Например, в брошюре для кандидатов от 1947 года «Обучение и воспитание в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» «Декалог» приводится целиком в самом начале. После чего неофиту указывают, что усвоить «Декалог», а также перечни свойств характера и правил жизни, националист должен на уровне веры: «Твоим долгом является усвоение «10 заповедей украинского националиста», «12 свойств характера украинского националиста», «44 правил жизни украинского националиста» как нерушимой Веры, которая должна придать смысл и направление всей твоей жизни на службе нации».

Небезынтересные подробности рассказывает о «Декалоге» представитель современной украинской националистической партии «Свобода» Александр Сыч. В его статье, опубликованной в 2005 году в журнале «Украинское освободительное движение» («Український визвольний рух»), одним из редакторов которого является небезызвестный руководитель Украинского института национальной памяти В. Вятрович, утверждается: «Декалог для подпольной ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в очень скором времени после его написания приобрел чрезвычайное символическое значение. Члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда начинали свои подпольные сходки с команды «смирно» и проговаривания Декалога. Это стало ритуальной нормой внутриорганизационных мероприятий ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а пункты Декалога в жизни каждого националиста играли роль незыблемого закона».

То есть о духе предвечной стихии, которому надо поклоняться, оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не просто упоминали, а твердили в ходе чего-то, напоминающего то ли заклинания, то ли молитвы. Возникает вопрос: это «что-то» лишь напоминало молитву или было молитвой в полном смысле этого слова? И кому же тогда молились?

Группа карпатских «сечевиков» во главе с комендантом Дмитрием Климпушем

Молитва украинского националиста

Легче всего назвать часто повторяемые положения «Декалога» молитвой. Но тогда в ответ скажут, что многое является молитвой — например, заветы американских отцов-основателей, клятва советского пионера или военная присяга. Однако молитву ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нельзя поставить в вышеперечисленный ряд. В том-то и своеобразие ситуации, что у оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действительно превративших национализм в своеобразную религию, была настоящая молитва украинского националиста. Эту молитву обязаны были знать и повторять все, кто вступал в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Написана она была в начале 1930-х годов оуновцем (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иосифом Мащаком. По легенде, Мащак писал молитву кровью на стенах польской тюрьмы, где отбывал заключение. Вот как звучит эта молитва:

«Украина, Святая Мать Героев, сойди в сердце мое, прильни бурей ветров кавказских, шумом карпатских ручьев (здесь отсылка к выдвинутой Н. Михновским идее построения Украинского государства от Карпат до Кавказа — Авт.). Пусть душа моя в тебе возродится, славой твоей озарится, ибо ты вся жизнь моя, ибо ты всë счастье мое. <…> Сожги огнем жизнетворным всю слабость в сердце моем. Пусть не знаю я страха, не знаю, что такое колебания. Укрепи мой дух, закали волю, в сердце поселись моем! Взрасти меня для светлых поступков. В деяниях тех пусть найду смерть, сладкую смерть в муках за тебя. И растворюсь в тебе, и вечно буду жить в тебе, извечная Украина, могучая и соборная!».

Тут используется не слово «одвічна», как в случае с той адресацией к духу стихии, которую мы уже обсудили, а слово «відвічна». Вообще-то эти слова — синонимы. Но специалисты по украинскому языку вообще и его религиозной терминологии в частности предложили нам в данном случае более скромный перевод. А поскольку мы вовсе не собираемся шить любое лыко в строку, и поскольку здесь не о сомнительном духе стихии говорится, а о конкретной Украине, то мы и перевели словосочетание «відвічна Україна» как «извечная Украина».

Данные лингвистические нюансы здесь обсуждаются для того, чтобы не подменять взвешенный, серьезный анализ демагогией. Тем более что при любом варианте перевода данного слова общий смысл текста очевиден. Очевидно, например, что молитва украинского националиста адресована ну уж никак не Богу, хотя даже гитлеровцы подобной адресацией не брезговали. Как мы помним, на пряжке ремня гитлеровского солдата было отчеканено: «С нами Бог». Здесь же налицо нечто другое: некое желание раствориться и вечно жить в Матери — как ее ни называй. То есть тут гораздо более внятно проговаривается то, что даже гитлеровцы доверяли обсуждать только посвященным — адресация к определенной, очень мрачной матриархальности, весьма далекой от любого монотеизма.

Добавим, что сегодня эту молитву используют в ритуале присяги националистические военные формирования. Так, в 2014 году на Софийской площади в центре Киева, перед отправкой в карательный поход в Донбасс, новобранцы батальона «Азов» под телекамеры давали присягу, текстом которой служила именно эта молитва. На видео, размещенном в сети, хорошо видна степень религиозного экстаза, испытываемая новобранцами, когда они доходят до слов «И растворюсь в тебе… извечная Украина».

Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франкаю 1941

Призывание духа Вождя

У нас равным образом нет никакого желания публицистически «шить любое лыко в строку» и восклицать: «Ах, в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть культ героев, а значит…» Культ героев существует в любой серьезной, идейно накаленной организации. Весь вопрос в том, каков этот культ. То, что одной из священных дат для оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являлась годовщина смерти Евгена Коновальца, убитого в 1938 году, — всего лишь говорит о том, что ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была серьезной накаленной организацией. Установив это в качестве исходной точки, посмотрим, что стоит за этим.

Узкий круг посвященных оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отмечал годовщину смерти Коновальца проведением священного ритуала. Каков был этот ритуал?

В архивах ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть документ под названием «Материалы к празднованию Годовщины смерти Славной Памяти Вождя Евгена Коновальца» (1942 г.), где этот ритуал подробно описан. Его центральным элементом являлось обращение к духу Коновальца и присяга ему. Действо выглядело так.

Оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоят строем перед сценой. На сцене установлен портрет Коновальца. Перед ним горит огонь. Над портретом находится тризуб, справа от портрета — национальный флаг, слева — флаг ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Рядом с портретом выставлен почетный караул. Оуновец (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назначенный «Проводником праздника», поднимается на сцену, подходит к огню и говорит: «Смирно! К присяге готовьсь!» Затем он кладет правую руку на алтарь. Присутствующие поднимают два пальца правой руки вверх. Проводник читает текст, обращаясь к духу Коновальца, остальные вторят ему хором:

«На тени твоей величественной и бессмертной, на мече священной борьбы, на крови героев Украины — клянемся мы все, что не сложим оружия в борьбе с извечными врагами Украины, а доведем твое великое святое дело до победы, до Самостийной и Соборной Украинской державы.

Так помоги нам, бессмертный дух Великого Вождя Евгена.

Аминь».

Начальник милиции района Сарны и лидер Полесской Сечи Тарас Боровец со своим штабом. Сентябрь 1941

Здесь описан полноценный мистический ритуал с призыванием духа умершего героя и обращением к нему. Недаром даже член мельниковской ОУН (м) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Рудко, подчеркивая, что он не имеет ничего против почитания погибших за Украину, отмечал: «Националистическое «празднование героев» уже издавна стало на такие рельсы, что его никак нельзя назвать иначе, как составной частью религиозных практик националистических сект».

Стояла ли за этими практиками какая-то более развернутая мистика и если да, то какой она могла быть?

Мистика Донцова

Дмитрий Донцов — общепризнанный ведущий теоретик украинского национализма, заявлявший, что украинская нация должна, согласно принципу «воли к власти», завоевывать жизненное пространство под руководством «инициативного меньшинства». На молодежь галицийского «Края», объединившуюся позже в ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Донцов оказал решающее влияние.

Но ограничивался ли Донцов развитием теории украинского национализма или же он замахивался на нечто большее? То, что Донцов выдвигал идею боевого ордена как единственно возможного субъекта построения украинской нации, — не наш навет, а признание самого Донцова, гордившегося этим и не скрывавшего своих орденских претензий. Подробно орденскую концепцию Донцов изложил еще в 1933 году в своей статье «Орден или партия?»

Важнейшей задачей ордена, говорит Донцов, является «радикальный переворот <…> человеческой психики» его членов, который породит ни много ни мало как «нового человека — господина хаоса», обладающего «активной боевой психикой».

Фраза «новый человек — господин хаоса» порождает много вопросов. В античную эпоху, когда украинский тризуб держала могучая рука бога Посейдона, хаос был первоначалом, не имевшим господина. У гностиков скверной силой, терзавшей хаос и потому претендовавший на господство, был злой демиург. В христианстве, даже если можно говорить о том, что оно переняло греческую идею хаоса (а об этом говорят немногие христианские теологи, причем весьма невнятно и осторожно), господином хаоса являлся Бог-Отец. Что такое человек как господин хаоса? В поисках ответа на этот вопрос продолжим чтение Донцова.

Среди характерных черт ордена Донцов выделяет «железную дисциплину», послушание, строгие наказания за провинности, требование выработки характера, «развитый культ проводника», аскетизм и самоотверженность членов, ставку на формирование «идеалистических душ». Донцов подчеркивает, что в основе ордена лежит не партийная программа, а «целое мировоззрение». Орден должен привить своим членам «чувство собственной безошибочности», утвердить их в «своем превосходстве, и чувстве права» — права, как очевидно из других работ Донцова, на «творческое насилие» по отношению ко всем чужакам и несогласным.

Роман Шухевич (слева) — главнокомандующий УПА с 1944

В работе «Дух нашей древности», написанной в 1944 году и ныне запрещенной в России, Донцов насыщает орденскую концепцию идеями расового превосходства.

В ордене, утверждает Донцов, должна воскреснуть раса проводников — сильных и твердых, решительных и характерных, крепких духом, жадных до власти. Интересно, что о воскрешении расы проводников предусмотрительно не говорилось в самом первом издании данной работы. При этом, без сомнения, именно такое воскрешение подразумевалось под давним донцовским требованием радикального переворота человеческой психики.

Высшая раса проводников является носителем господского духа нордийцев, который, по заявлению Донцова, нужно возродить.

Возродить господский дух нордийцев Донцов предлагает через приобщение к традициям предков, к некоей героической культуре киевской и казацкой духовности. Обращаясь к мифу о великом героическом прошлом Украины, Донцов заявляет, что идеалом украинской древности был тип странствующего рыцаря. Донцов называет запорожских казаков запорожским рыцарством, якобы создавшим орден Войска Запорожского. И добавляет, что представители древней украинской аристократии, княжеской и казацкой, горели особым жизнетворным огнем, были полны «животворящего духа».

Казаки, наряду с киевскими князьями, являлись, согласно Донцову, представителями господствующей расы. Главным качеством этой господствующей расы, она же правящая каста, Донцов называет жажду власти. Жажда господства, утверждает он, всегда была свойственна старой украинской правящей касте.

Из брошюры «От мистики к политике», опубликованной Донцовым уже после Второй мировой войны, в 1957 году, мы, наконец, узнаем более точно, как именно возродить расу господ. Сделать это, по Донцову, можно, обратившись к древней «Старокиевской мистике», в которой предлагается искать источник господского духа: «Политика народа берет свое начало в духе народа, в духе его вождей. А этот дух — в мистическом праисточнике».

Что же это за праисточник? Донцов утверждает, что «Старокиевская мистика» является синтезом мистики христианской и эллинистической: «Старая Украина приняла веру [христианство], родственную <…> мистике античной Эллады, которой — через нашу Понтиду и Таврию — уже сотни лет до этого были засеяны культурные центры-города нашей земли». Донцов подчеркивает, что и само христианство Украина приняла постольку, поскольку почувствовала его родство с эллинистической мистикой: «Веками стояли на украинской земле святыни Артемиды, справлялись мистерии Диониса».

Наконец-то начинает проясняться, где надо искать источники украинской мистики. Речь, оказывается, идет об оргиастические мистериях Диониса, творимых бившимися в экстазе менадами и вакханками, и не менее жутком кровавом культе Артемиды, связанном с человеческими жертвоприношениями. Отголоски культа Артемиды, распространенного в древние времена, в частности, на территории Крыма, можно найти как в «Истории» Геродота, так и в «Ифигении в Тавриде» Еврипида.

Но и это еще не всё.

Говоря о синтезе эллинизма с христианством, Донцов на самом деле осуществляет деиудеизацию христианства. Ссылаясь на антиковеда Ф. Зелинского, Донцов делает специфический заход: «Христианство ближе к античным религиям, чем к Моисеевой».

Это — известный прием, разработанный мистическим фашизмом.

Сначала из христианства удаляется весь Ветхий Завет под предлогом того, что это религия евреев. Донцов осуществляет именно это, обвиняя иудеев в «физиологизации» веры и даже в превращении поклонения Богу в «фаллический культ». В виде «доказательства» он дает ссылку на книгу «Тайная доктрина» изобретателя синкретического гностического учения Елены Блаватской.

На следующем этапе, как правило, деиудаизаторы христианства противопоставляют Христа Богу-Отцу. Донцов делает и это, обращаясь на сей раз к авторитету еще одного мистика, Рудольфа Штайнера: «Христос — «солнечное божество» в противоположность «лунному божеству» израильтян».Так Бог-Отец изымается из христианства. А значит, изымается и идея Творения, осуществленного по замыслу Бога-Отца. А вслед за ней — и иудаистическая концепция направленного (исторического, нециклического) времени, легшая в основу христианства. В этой точке от монотеизма уже не остается камня на камне, поскольку он немыслим без идеи направленного времени. И истории как восходящего процесса здесь также больше нет, поскольку творение является прообразом истории.

После серии таких метафизических расправ в христианство засовывается та или иная модификация язычества, превращающая это монотеистическое учение в весьма специфический политеизм. Христианские культы последовательно подменяются языческими. Донцов осуществляет и это, ссылаясь опять же на Рудольфа Штайнера: «Культ Митры был прообразом культа Христа, как и некоторые Элевсинские мистерии», — утверждает Донцов.

Таким образом, мистерии Диониса и культ Артемиды дополняются греческими Элевсинскими мистериями, посвящавшимися богиням плодородия Деметре и Персефоне, а также мистериями Митры, распространенными в римских легионах первых веков нашей эры… Но и это не всё.

Наконец, политеизм поглощает христианство без остатка: «В действительности настоящее предхристианство, — пишет Донцов, — надо искать в греческой мифологии, где находим самого Бога, «отца богов» под именем Зевса, Христа — под именем Аполлона, а св. Иоанна — под именем Посейдона. Кроме того Мария, «Богородица» соответствует Кибеле, «матери богов».

Вот тут, наконец, всплывает нечто действительно зловещее. Отождествление Богородицы с черной богиней земли Кибелой — весьма смелая гипотеза! Интересно, как к такому отождествлению относятся украинские православные и грекокатолики, среди которых, как мы знаем, есть сторонники ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Бандеры и их учителя Донцова? Готовы ли они заменить почитание Девы Марии культом Кибелы? По сути, Донцов предлагает сделать именно это.

Более того, в своей работе «Незримые скрижали Кобзаря (мистика рыцарства запорожского)», написанной в 1961 году, Донцов утверждает, что такая замена уже отчасти якобы произведена. В храме Богородицы в Киевской Лавре, сообщает Донцов, «культ Матери Божьей близок старой Элладе (Маter Deorum)».

Mater Deorum (Матерь Богов) — поначалу тайный, а затем государственный культ Кибелы в Древнем Риме. О том, что его необходимо перенести в Вечный город, римские патриции узнали из прорицаний Кумской Сивиллы. Один из древнейших центров культа Кибелы находился на священной горе Кибелы — троянской Иде. Мистерии Кибелы — одни из наиболее древних и бесчеловечных. Это оргиастический матриархальный тайный культ. Он немыслим без человеческих жертвоприношений.

Так вот какие «традиции античного мира», если верить Донцову, «глубоко укоренены в душе… нации»! Как мы видим, Донцов в своих изысканиях осуществляет не только полную дехристианизацию, но и зовет Украину в темные кровавые мистерии древности. Но ведь то же самое осуществили и немецкие нацисты: начав с требования восстановить народную культуру, они быстро закончили погружением в арийскую эзотерику. Заметим, кстати, что столь авторитетный для Донцова Рудольф Штайнер, этот специфический почитатель Гёте, оккультист и член теософского общества Блаватской, был одним из предтеч мистического нацизма и Черного ордена СС с его мистикой гностического Абсолюта.

Николай Лемик во время судебного процесса во Львовском районном суде. 1933

Орденская структура ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Структура 1929 года

В 1927 году в Берлине прошла первая конференция украинских националистических движений. На ней был создан координационный центр — Провод украинских националистов (ПУН). Отметим, что термин Провод, происходящий от слова «проводник», подразумевает «будителя нации», связанного с ее традициями и духом. ПУН начал работу над проектами структуры будущей единой организации. Члены ПУН Евгений Коновалец, Дмитрий Андриевский, Николай Сциборский, Владимир Мартинец и др. рассматривали варианты ее построения «от закрытого ордена до широкой массовой организации».

За несколько месяцев до Конгресса Сциборский предложил развернутый проект устройства будущей организации. Схема Сциборского представляла собой двучастную конструкцию с централизованном ядром (орден, он же — Лига украинских националистов) и децентрализованной периферией. В проекте говорилось:

«Члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делятся на две категории: присяжных и обычных. Первые являются составляющими элементами единой формации лидерства, которой предлагается название: Лига Украинских Националистов. Вторая категория представляет собой членский массив. <…> Для организации жизни и управления ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен быть составлен устав, общий для всех ее членов. Для Лиги украинских националистов должен быть изготовлен специальный устав. Главной идеей этого [специального] устава является дисциплина, послушание, монократизм, пожизненность членства, тяжелая кара за непослушание и измену. Сама Лига будет иметь характер ордена, члены которого могут быть как легальными, так и нелегальными, согласно потребности. Провод стоит во главе организации и опирается на Лигу [орден]. <…> При этой схеме Лига является верхом организационной пирамиды единой националистической организации».

Таким образом, предложенная Сциборским структура ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в существенной степени носила не просто иерархический (что свойственно всем структурам), а иерархическо-кастовый характер. Ядро организации должны были составить так называемые «присяжные» члены, приносящие специальную присягу и входящие в Лигу. Провод и его Глава опирались именно на Лигу. Низовую же часть ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составляли «действительные члены».

Сциборский передал проект члену ПУН П. Кожевникову для доработок. Прошедший в начале февраля 1929 года в Вене Конгресс принял схему Сциборского без существенных поправок.

Секретарь Провода Мартинец в письме к Андриевскому указывал: «Схема, которую разработал Сциборский, является, скажем так, продуктом наших дискуссий на совещаниях Провода. Считаю, что она вполне подходящая и не придется вносить много корректив».

Кожевников, представлявший проект на Конгрессе, на допросе в МГБ УССР в 1947 году заявил: «Устав ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был разработан Сциборским совместно с другими членами Провода, затем по его предложению проредактирован мной. На конгрессе я разъяснил его участникам уставные положения организации, зачитывал устав в целом, а затем постатейно».

Содержание проекта было зафиксировано на Конгрессе в документе под названием «Устройство Организации Украинских националистов».

В «Устройстве», правда, не говорилось о «Лиге». Однако вся пирамида, разработанная Сциборским, была сохранена.

Наверху структуры ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились «присяжные» члены. Только они могли быть «назначены Секретарями, Проводниками, членами Провода». Их деятельность подлежала «предписаниям отдельного документа» (ср. с «отдельным уставом», по Сциборскому).

Кожевников, которому Сциборский передал проект, зачитывая текст «Устройства» на Конгрессе, подчеркивал: «Мы считаем, что судьба и бремя всей организации должны лежать на плечах наивысшей ступени. Такими должны быть пожизненные присяжные члены».

Ниже находились «действительные» члены. Их переход в «присяжные» был намеренно затруднен: «специальным документом» устанавливались «требования, без выполнения которых действительный член организации не может стать присяжным членом».

Еще ниже находились кандидаты в члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чей статус также четко прописали. Кандидаты становились «действительными» членами лишь в случае успешного прохождения испытательного срока и выполнения «определенного задания главы отдела», то есть местной организации, где подвизался кандидат.

Тогда же на Конгрессе был учрежден ритуал и текст присяги. Как явствует из материалов Конгресса, в проект ритуала присяги помимо нее самой входил ряд жестко регламентированных вопросов и ответов, среди которых были такие:

«Знаете ли Вы, к чему обязывает Вас Ваша присяга?

Знаю: к неутомимому труду, к великим жертвам, вплоть до моей жизни, для освобождения Украины, восстановления Независимой и Соборной Украинской Национальной Державы, ее обороны и ее расширения!».

Озвученный Кожевниковым проект был принят. Конгресс впервые провел ритуал посвящения в «присяжные» члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кандидаты в члены нового, избранного на Конгрессе, Провода прошли отдельный ритуал, а остальные члены Конгресса дали «общую присягу». Главой Провода и всей ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал Коновалец.

Мы не располагаем сведениями, был ли тогда или раньше построен орден, как это предполагалось в проекте Сциборского. Но существование с самого начала в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нескольких степеней членства с сосредоточением всей власти в руках пожизненных членов, проходивших специальный ритуал присяги, дававших особую клятву и подчинявшихся отдельному уставу, говорит о том, что ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по меньшей мере, сделала ряд существенных шагов на пути его построения.

Схема организации украинских националистов

Структура 1939 года

В 1939 году в Риме, за четыре дня до начала Второй мировой войны, прошел Второй Великий Сбор ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На нем организация выбрала нового Вождя Андрея Мельника взамен убитого Коновальца и утвердила свое новое устройство.

В документе под названием «Программы и Устройство ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», принятом II Конгрессом, значилось: «ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это орден проводников <…> орден, членов которого связывает не случайная (механическая) членская «принадлежность», а посвящение». То есть здесь речь идет уже не просто о присяге и даже не о ритуале принесения присяги, а именно об «орденском посвящении».

В структуре 1939 года прописывалась «иерархия проводничества». В «Программе и устройстве ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» говорилось: «Члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делятся на: а) действительных; б) присяжных».

То есть две степени посвящения были сохранены.

Что касается кандидатов в члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то они для перехода в «действительные» члены должны были проходить специальный ритуал, получивший название «Пре­допределения»: «При утверждении действительным членом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кандидат составляет обязывающее в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пре­допределение». Во время ритуала пре­допределения кандидат давал клятву, которая также называлась Предопределением. Существует несколько вариантов этой клятвы. Приведем один из них:

Предопределение члена организации

«Предопределяю и обязуюсь как член Организации Украинских Националистов всегда и везде трудиться для Самостоятельной Соборной Украинской Державы, для осуществления идей и программ ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для свободы, добра и величия Украины, украинского народа, человека и всего человечества.

Предопределяю в этом труде и борьбе отдать свои силы, всё, чего она потребует, а когда потребуется — всю жизнь и любую жертву. Обязуюсь точно и добросовестно исполнять все обязанности члена ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), исполнять все ее приказы и поручения».

Начальник подает руку кандидату и — держа ее — говорит:

«Назначаю Вас, друже … членом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)!»

Составление предопределения дает кандидату полные права члена ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

В другом варианте текста «Предопределения» есть такие слова: «Могилами Лучших Борцов Украины клянусь: государство, которое они создавали в своих замыслах и деяниях, создаю и буду создавать. Только смерть остановит меня на этом пути. Так, Великий Боже, мне помоги».

В соответствии с уставом 1939 года за особые заслуги действительный член мог быть посвящен в «присяжные» члены. В тексте устава, в том числе, говорилось: «Принадлежность к присяжным членам ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является пожизненной. При чрезвычайно исключительных обстоятельствах освободить от присяги может только Главный Революционный Трибунал, решение которого утверждает Председатель ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

В архивах также встречается текст кандидатской присяги, начинавшейся словами: «Клянусь перед Богом, Украинской нацией и Проводом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) …».

Культ Вождя в уставе 1939 года обозначался гораздо внятнее, чем это было в 1929 году:

«Председатель ПУН имеет всю полноту власти над Украинским Националистическим Движением, которое состоит из ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всех подчиненных ей Организаций на землях Соборной Украины и на чужбине.

Председатель ПУН — как кормчий и представитель освободительной борьбы Украинской нации является ее Вождем.

За свою деятельность и решения глава ПУН отвечает перед Богом, Нацией и собственной совестью».

(То есть в подлунном, так сказать, мире глава ПУН, подобно монарху, не отвечает ни перед кем!)

Отметим, что тексты 1939 года оперируют уже сплошь религиозными терминами, от Предопределения кандидата до ответственности Вождя перед Богом. Определение национализма как Веры звучало и в обращении Римского конгресса ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к народу Украины, где говорилось: «От действия, от крови и смерти для идеи родилась новая Вера украинства — Украинский национализм!».

Mathiasrex Население Польши с родным русским/украинским языком — ответы «руський» и «украинский». Перепись 1931

Новая вера украинства — украинский национализм… Вот что заслуживает, по нашему мнению, особого внимания. На планете Земля и сегодня функционирует много орденов — как христианских (иезуитский, доминиканский и другие), так и иных — буддийских, даосских, исламских, наконец, если считать суфийские тарикаты орденами. И ничего плохого в этих орденах нет. Орденская структура является одной из наиболее устойчивых. И если члены организации считают именно данную структуру наиболее эффективной, — их свободное право строить именно ее. Но пусть тогда донцовцы признают, что они изобрели новую веру, причем именно новую веру некоего украинства. Что не мы выдумали украинство и используем его как способ пропагандистской демонизации противника, а они сами публично говорят о такой своей новой вере. Но они не могут одновременно исповедовать эту веру — и христианство. Это первое.

И второе. Национализм — это идеология, которая столь же правомочна, как и любая другая. Национализм нельзя путать с нацизмом. Но когда национализм становится не идеологией, а верой, да еще новой, когда об этом говорится одновременно с рассуждениями о Кибеле и о хаосе, то надо в конце концов признать очевидное. А именно то, что, ничем не отличаясь от других идеологий в худшую сторону, светский нормальный национализм превращается в случае, когда о нем говорится как о новой вере, — как минимум, в языческий, а то и в еще более скверного рода оккультизм. Потому что, чтобы национализм стал верой, — он должен стать именно племенной верой. То есть верой явным образом дохристианской.

Если бы оуновцы подразумевали грекокатолическую веру, то они не называли бы ее новой. А новой националистической верой они могли называть только веру в украинское избранное племя, вознесенное над другими племенами неким абсолютным началом, являемым в виде таких божеств, как Кибела и пр. Наибольшего внимания в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заслуживает, с нашей точки зрения, именно орденское структурирование, осуществляемое на основе этой веры. Веры, которую можно назвать новой, только признав, что новое — это хорошо забытое старое. И которую с наидревнейших времен называли «черной».

Орден, выстраиваемый на основе такой черной веры, — это черный орден. Не орден сам по себе плох. Но черный орден, исповедующий черную веру, не может построить ни нормальную Украину, ни националистическую Великую Украину. Он обязательно будет строить черную общность и черную территорию, как строил их черный орден СС. А поскольку строятся такие общности и территории как алтари для принесения жертв высшему черному началу, то речь и идет о принесении таких кровавых жертв. Причем приносящими их жрецами сначала будут обитатели этих черных территорий, а потом и самих этих жрецов тоже нужно будет принести в жертву — сообразно логике оргиастических кровавых культов с их добровольными самокастрациями и самоубийствами.

То, что ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уделяла большое внимание воспитанию молодежи и подготовке кандидатов в духе строгой дисциплины, без чего орден в принципе невозможен, — говорит только о серьезности ее намерений. Но о каком конкретно воспитании идет речь?

В брошюре под названием «Обучение и воспитание в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обучение первой ступени для кандидата до сложения предоп­ределения», выпущенной мельниковцами в 1947 году, всячески подчеркивалась необходимость «бескорыстного, жертвенного труда» как фактора закалки характера: «Через многолетний труд над собой [член ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] сможет победить себя малого, чтобы узнать себя большого. Таким большим, полным и творческим человеком должен быть каждый член ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Кандидат в члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой брошюре прямо называется «кандидатом в члены Националистического Ордена».

Националистический орден… Националистическая новая вера… Господа хаоса… Культ Кибелы… Куда тянется эта нить?

Еврейские женщина и девочка подвергаются издевательствам со стороны украинских погромщиков. Львов. 1 июля 1941

Бандеровский орден

После раскола единой ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на ОУН (м) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в апреле 1941 года, бандеровцы проводят собственный Второй Великий Сбор и выпускают собственные Устав и Программу. Как это ни парадоксально, но Бандера, этот апологет диктатуры, в уставе достаточно сильно демократизировал ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ограничив власть лидера. Над Главой Провода был поставлен Великий Сбор ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (ВЗОУН).

Вероятно, тут дело в том, что бандеровцы, строя орден, никогда не придавали решающего значения партийным программам.

Об этом в 1933 году писал под псевдонимом Евген Орловский ближайший сподвижник Бандеры Ярослав Стецько в своей статье под названием «Заметки (мои мысли на периферии дискуссии об Ордене)», на настоящий момент запрещенной в России. Стецько натурально воспевал рождение ордена. Орден, сообщал он, не создается и не возникает согласно принятой партийной программе. Глубинные элементы души объединяют членов Ордена. Нутром своих душ они органически срастаются с Орденом. И вот, восклицает Стецько, появляется в реальной жизни спаянная великой идеей фанатичная группа людей, которая без жалоб идет сквозь «темноту сегодняшних дней». И неожиданно оказывается… что Орден уже давно является реальным фактом. А ведь если бы его не было, подытоживает Стецько, оставалось бы только тосковать по Ордену — когда бы не хватило сил, чтобы стать началом его ядра.

Эту статью перепечатал в 1963 году журнал «Вестник», принадлежавший бандеровской «Организации обороны четырех свобод Украины». Характерно, что редакция под статьей уточнила, что Стецько имел в виду под орденом именно ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но избегал говорить об этом напрямую из соображений конспирации. Однако, как подчеркивала редакция, и тридцать лет назад, как и сегодня, известно было, что под словом «Орден» понимает он ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Итак, бандеровская ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присягает всё той же орденской вере, которую мы только что обсудили. Мы убеждаемся в том, что лидеры меняются, а суть остается. И в том, что бандеровская ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явно была орденской организацией с донцовским черным культом в своем ядре. И так считаем не только мы. Писал об этом, в том числе, и уже упоминавшийся мельниковец Василий Рудко.

В своем очерке «Раскол в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», выпущенном им в 1949 году под псевдонимом Р. Лисовий, Рудко отмечал, что бандеровская группа обладала «чувством специального посланничества, которое приготовил своим писанием об «ордене» Донцов». «Он [Донцов], как никто другой, придал ему [молодежному движению] характер религиозной секты». Рудко считал, что этот орден по сути своей являлся деструктивной религиозной сектой, превратившей «высшее служение родине» в «тайнодействие». Галицийская молодежь, говорил Рудко, «превозносила нацию <…> как нечто неуничтожимое, вечное, [как] Бога на земле». Далее Рудко указывал на обсужденный нами выше «Декалог» и заявлял, что «предвечная стихия» (та самая, которая обращается в «Декалоге» к неофиту) стала для бандеровцев «божеством» наряду с нацией. Рудко объяснял, что эти обожествления не были случайностью:

«Националисты построили себе декалог, те же десять заповедей [ божьих] , и то, что они на каждом шагу говорили о своем «верую», — это не было только случайным одалживанием костюмов у существующей религиозной традиции, а чем-то более глубоким. Это движение, начав набирать религиозный характер, прибрало для себя средства и технику великих религий».

Рудко добавлял: «В наибольшей степени прививал эту технику и эти средства именно Донцов. <…> Лозунг «революции» <…> стал, наконец, означать тайный способ служения божеству: быть революционером значит еще и сегодня — иметь мистический контакт с «волей нации».

Вспомнив еще раз о том, что источник национальной мистики Донцов видел в тайных культах богинь матриархата, зададимся вопросом: не является ли мистический контакт бандеровского ордена с «волей нации» (она же «воля к власти») фактическим погружением в волевую протосубстанцию гностического Абсолюта? Обратим здесь внимание и на то, что, по утверждению верного «донцовца», автора обсужденного нами выше «Декалога» С. Ленкавского, в философии Донцова воля является «первоначальной прасубстанцией, с которой всё берет начало и из которой всё состоит».

По выражению всё того же Рудко, бандеровская «секта, приобретя воинственно религиозный характер, <…> бросила в бой весь свой обрядово-религиозный арсенал». При этом если бы бандеровцы были просто сектой, то вряд ли стоило бы стрелять из пушек гностицизма по воробьям обычного сектантства — ведь мало ли в мире обычных сект? И даже если бы бандеровцы были тоталитарной сектой — это еще не основание говорить о чем-то черном. Черное начинается там, где национализм превращают а) в веру и б) именно в новую веру, сочетая это с архаическими религиозными представлениями.

ВО «Свобода» Бандеровские чтения в здании Киевской городской государственной администрации. 2014

Идея ордена у преемников ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Оуновский «корень» дал несколько черных «всходов». Одним из преемников ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала партия «Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона» (УНА-УНСО) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданная в августе 1991 года. У ее истоков стоял Юрий Шухевич, сын Романа Шухевича, руководителя зверствовавшей в Великую Отечественную войну на Украине «Украинской повстанческой армии» (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На официальном сайте УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ныне запрещенной в России, боевое крыло партии, УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прямо называется Орденом, то есть сложной централизованной структурой, действующей во всех сферах жизни.

Члены УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пишут о своих посвящениях в рыцари. Вот один из образчиков таких признаний: «Наша группа награждена унсовским Пустынным крестом. Мы посвящены в рыцари ордена УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Одним из создателей УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и главарем ее боевого крыла в 1990-е годы был националист Дмитрий Корчинский. После ухода из УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он в 1999 году создал новую организацию — «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в основу которой также положил орденский принцип.

Корчинский прекрасно понимает, что орден должен иметь свою мистерию. Заявляя, что эта мистерия христианская, он утверждает: «Литургия должна восприниматься как Таинство созидания сообщества». Более того, по Корчинскому, таинство приобщения к крови и плоти Христа обретает свой мистический смысл и силу только в ордене, который он предпочитает называть «Братством»: «Сообщество, собранное в Евхаристии, является образом и осуществлением Тела Христова, и только там мы становимся причастниками (сообщниками) Тела и Крови Христовой. В этом и заключается строительство БРАТСТВА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вокруг Святой Литургии».

Что ж, никто не будет возражать против христианской святой литургии, творимой в христианском ордене. Возникает один вопрос: если этот орден или братство христианское, то кто его не только благословил, но и наделил соответствующими правами? Ведь для того, чтобы именно в этом ордене литургия стала Таинством созидания сообщества, Корчинский должен получить, например, от римского папы, то, что получил от папы Игнатий Лойола. Или Франциск Ассизский. Для этого Корчинский должен быть монахом, причем не самопровозглашенным, а правильным образом в этот сан возведенным. Но и этого мало. Христианское братство или христианский орден — это не воинская братия, которую обычным образом окормляет обычный монах, а нечто совсем другое. И на это «совсем другое» надо получать официальное, правильно оформленное благословение той или иной высшей христианской иерархии. А если ты этого не получил, то не надо лукавить, называя свою структуру не просто орденом, а именно христианским орденом. А надо, отбросив лукавство, признать, что это не христианский нормальный орден, а орден, отправляющий новую, тобою созданную или переданную тебе по каким-то каналам националистическую веру — веру или просто языческую, или языческо-гностическую, то есть черную.

Говоря о христианстве, Корчинский одновременно откровенно обращается к некоей украинской мистике. По утверждению Корчинского, излагавшемся им на сайте также ныне запрещенной в России организации «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), украинцы живут на мистической территории. Явно адресуясь к оуновскому «Декалогу», в котором говорилось о жизни украинцев «на грани двух миров», Корчинский сообщал, что в названии «Украина» скрыт намек на то, что это пограничье между миром живых и миром духов. Настоящая украинская история, заявлял основатель «Братства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — астральная. Она вся по ту сторону.

Наконец-то мы узнали, что настоящая украинская история — астральная! Еще бы прямо Порошенко, а не Корчинский, это сказал, и мы бы тогда наконец поняли все и про древних укров, и про мистическое Триполье, и т. д.

Любителям всего астрального объясняем: мистическая территория это, например, ушедший град Китеж. Или потаенный Грааль. Или сокровенность, в которой пребывают сущности, готовящиеся к пришествию в мир, о чем говорится, например, в исламском шиизме. Даже если это потаенные языческие мистические пещеры, то речь идет всё равно о недоступных, неземных территориях, которые посещают мистическим путем, обретая мистическое тело.

Когда вместо этого мистическим объявляется тот или иной украинский хутор и к его мистическому брендированию добавляется слово «астральный», то дело худо. Но это — в случае, если мы имеем дело с фарсом на мистическую тему. А если мы имеем дело с чем-то другим из разряда вышеописанного нами и связанного с ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (а ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для нас это отнюдь не фарс), то дело совсем худо.

Корчинский, стараясь подчеркнуть христианский характер своего «Братства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и говоря при этом одновременно об «астральной» украинской истории, о мистическом характере земной Украины (что на языках всех религий называется фетишизмом), о том, что Христос «пастырь, но он пасет волков», демонстрирует нам правоту известного утверждения, согласно которому нет ничего тайного, что бы ни стало явным. Тайная вера Корчинского и его «Братства» никакого отношения к христианству не имеет.

Но стоит ли обсуждать Корчинского? Да, стоит. Потому что пасет его волчью стаю, конечно же, не Христос. Но стая-то — налицо. Да, именно стая, а не умильная тусовка любителей астрально-мистических новоделов. Боевики УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воевали против русских войск в Абхазии и в Чечне. Во время майдана 2014 года УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединилась к «Правому сектору» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А затем приняла участие в войне в Донбассе.

«Тризуб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): Иванишин, Ярош

Тема ордена развивается в работах еще одного оуновского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теоретика — потомственного бандеровеца Василия (Василя) Иванишина. Иванишин стоял у истоков «Тризуба имени Степана Бандеры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был его первым Проводником.

В 1992 году публикуется книга Иванишина «Нация. Державность. Национализм», оказавшая большое влияние на современных радикальных украинских националистов. В этой книге Иванишин указывает на то, что ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с самого начала создавалась как орден: «ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задумывалась не как партия, а как национальный орден, призванный компенсировать структурную неполноту украинского общества».

Орден, компенсирующий структурную неполноту общества, то есть народа, — это нечто достаточно необычное. Если твое общество является структурно неполным, то как это может компенсировать орден? Известно, как — избывая структурную неполноту с помощью зачисток «москалей» и «несвидомых», якобы виновных в данной структурной неполноте. Чем, собственно, и занимались бандеровцы, и что намеревались делать их необандеровские преемники, получившие отпор в Донбассе. На нормальном сегодняшнем юридическом международном языке такая компенсация структурной неполноценности называется геноцидом и квалифицируется как преступление.

Говоря о структурной неполноте и об ордене, Иванишин явно следует за мыслью Донцова, утверждавшего некогда в своей работе «Национализм», что украинской нации еще не существует, но ее можно создать в душах украинцев. Причем создать именно тем кровавым преступным образом, который мы только что обсудили. Для такого создания нации как раз и нужен националистический орден: «ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и должна была стать своеобразным орденом — становым хребтом нации», — заявляет Иванишин.

Иванишин утверждает, что к концу 1930-х годов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «фактически была» таким орденом. Он говорит: «Орденский тип мышления доминировал, был определяющим в Организации в 20-х-30-х годах». Причину раскола ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иванишин видит в смешении орденских функций с партийными и в отсутствии их четкого разграничения. Однако, говорит он, ситуацию удалось исправить: «Те, чья политическая деятельность началась в юности, и чье мировоззрение формировалось исключительно в этой, орденской атмосфере, стали настоящими рыцарями этого орденского духа, жили им и для него и не представляли ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чем-то другим». Таким образом Иванишин, как истый бандеровец, становится в конфликте ОУН (м) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сторону последней и заявляет: «Лидером этой части [орденской] стал Степан Бандера». Мельник же и его группа, по Иванишину, пошли по пути низведения ордена до партийной роли.

Иванишин подчеркивает, что, несмотря на все пережитые ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пертурбации, ее орденскую сущность «до сегодняшнего дня стараются сохранять те, кто целью своей жизни сделали служение идее ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Очевидно, что к этой когорте борцов за националистический орден он причисляет и себя. При этом Иванишин периодически повторяет, что задачу национализма выполнит «незримый, но действенный политический орден».

Иванишин предлагает создать структуру партии, которою он называет «птицей». Эта система призвана предотвратить навязывание ордену той самой «полифункциональности», которая, как считает Иванишин, послужила причиной раскола ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1940 году. «Птица» состоит из трех элементов: ее головой и телом является орден ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а крыльями — политическая партия и парамилитарная организация. Роль партии в этой схеме Иванишина отводится прямой наследнице ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Конгрессу украинских националистов» (КУН), основанному в 1990-е годы вдовой Ярослава Стецько Славой, а роль парамилитарной группы — «Тризубу имени Степана Бандеры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Активист Евромайдана Дмитрий Ярош — преемник Иванишина в «Тризубе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его ученик — в своей книге «Украинская революция XXI столетия» заявляет о необходимости построения ордена. Только орден, по утверждению Яроша, поможет преодолеть «внутреннюю оккупацию» (то есть рабское состояние) украинского народа, слагающуюся из «омоскаленности», глухоты к националистической идее, пораженности идентичности и разобщенности: «Только Орден может выступать консолидирующим фактором в украинском обществе»и запустить«революционный процесс освобождения нации от ига режима внутренней оккупации».

Заметим, что в «тризубовской» идеологии, развиваемой Иванишиным и Ярошем, заметную роль начало играть христианство в его грекокатолической версии. «Несокрушимым фундаментом», на котором будет возведен национальный орден, Ярош называет «традиционное украинское христианство и идеологию украинского национализма».

Ярош говорит о том, что традиционное украинское христианство должно играть в построении фундамента такую же роль, как идеология украинского национализма. Но это возможно, только если украинский национализм тоже станет мистической религией. В противном случае, соединение религии с нормальным национализмом порождает мировоззрение, в котором метафизически преобладает религия, а политически — нормальный национализм. Но Ярош-то говорит о другом! И как в этом «другом» могут сойтись христианство и национализм, при том что любое настоящее христианство претендует на универсальность? Ответа на этот вопрос в принципе не существует. Но это не означает, что не было и нет в истории своеобразных национальных христианств, в каждом из которых говорится о том, что Господь, строя универсальный мир, возложил особый крест на какую-то нацию (французскую, немецкую или другую). А дальше, конечно, один шаг от возложения креста до провозглашения избранности и основанного на ней права господствовать, помыкать, пользоваться особыми земными преимуществами. Это очень опасный шаг — и те, кто его делают, очень сильно изменяют духу христианства.

Но даже обращение к такому национальному христианству еще не исчерпывает искомого Ярошем. Потому что для этого достаточно грекокатолической церкви, которая пронизана определенным духом избранности. Для того же, чтобы христианство в такой крайне проблематичной модификации, предполагающей соединение несоединимого, еще вдобавок сочеталось с очищенным от разного рода возвышенностей грубым ультранационализмом племенного характера (а именно он исповедуется майданщиками), — нужно нечто особенное.

По утверждению Яроша, национализм и христианство сходятся в формуле: «Национализм — творение Божие, а значит — он непобедим!». Бог сотворил национализм? В каком смысле? Так Бог и дьявола сотворил… И бесов… Он всё сотворил… Ярош хочет сказать, что Бог благословил национализм? Но какой именно? Или он благословил все национализмы сразу? Нет, он благословил украинский национализм. Но тогда он его благословил за счет европейских наций — французской, немецкой… Ведь он не мог благословить все национализмы сразу. Как только один национализм благословен, другие теряют благословение Божие… И вот это Ярош называет христианством? И как же он со своим благословением собирается идти к неблагословленным европейским народам?

Ярош называет «духовную революцию» важнейшей составляющей борьбы с «внутренней оккупацией». Для ее осуществления он предлагает вырастить новую генерацию националистически настроенных священников, образцами для которых должны послужить униатский митрополит Андрей Шептицкий и его воспреемник Иосиф Слипый. «Духовные семинарии, — пишет Ярош, — должны возродить воинственный христианский характер украинских священников, стать центрами рыцарской духовности».

Что это будет за христианство, догадаться несложно. И не только из-за адресации к Шептицкому, певшему дифирамбы Гитлеру. Ярош, вслед за своими кумирами из ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявляет: «Национальную идею творит дух нации — «дух предвечной стихии».

Налицо тем самым некий классический дух в его оуновском понимании, который мы проанализировали, доказав, что он — черный. Ярош присягает этому духу. И не только он один. Не мистические заморочки «отдельно взятого» Яроша мы обсуждаем здесь, а свирепую идеологию, порождающую кровавую и весьма далеко идущую политику.

Именно в «Тризубе имени Степана Бандеры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возродился старый фашистский угар оуновских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) карателей, фанатизм и полная уверенность в своем праве на насилие. «Тризуб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), войдя в «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стал боевым ядром Евромайдана-2014 и сыграл ключевую роль в фашистском перевороте на Украине. Ведомое «духом предвечной стихии», воинство «Тризуба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иже с ним вторглось в 2014 году в Донбасс и развернуло там геноцид мирного населения, усмотрев в этом населении неисправимую «омоскаленность».

Yuriy Kvach Активисты «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 2014. Одесса

«Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ):

Бредит орденом и лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игорь Загребельный, также выходец из «Тризуба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

27 ноября 2014 года, уже после бесчинств майдана, Загребельный опубликовал статью под названием «Перспективы политической партии «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в системе украинского националистического движения». В этой статье Загребельный заявляет, что с самого начала своего существования, то есть с 20-х годов XX века, «украинское националистическое движение формировалось на определенных антипартийных принципах, имея идеалом такую форму собственной самоорганизации, как орден».

Отметив далее, что «национализм по своей природе есть явление аристократическое», Загребельный описывает следующую структуру националистического движения: «Система националистического движения должна напоминать пирамиду. Наивысшим элементом пирамиды должен быть Провод националистического ордена во главе с Проводником. <…> В основании пирамиды должна лежать партия «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Выше нее должны стоять непартийные (в частности парамилитарные) организации орденского типа. Выше этих организаций — Служба безопасности, которая будет контролировать и эти организации, и партию». Таким образом, в этом проекте орден включает в себя высшую инстанцию, Провод, а также некие надпартийные военизированные структуры.

Фашистский постулат о фундаментальном неравенстве людей Загребельный называет «духовным» неравенством. Используя метафору индийских каст, он утверждает, что тип духовности человеку дается от рождения, и перейти из одного типа в другой — невозможно. Националистическое движение, оно же — орден, по Загребельному, — должно определить духовный тип человека и поместить его на соответствующую ступень иерархической лестницы. Причем наверху должны оказаться люди духа — брахманы и кшатрии:

«Националистическое движение должно состоять из двух категорий людей, — пишет Загребельный, — носителей двух духовных типов — «философов», «брахманов», «метафизиков», с одной стороны, и воинов, с другой стороны. Первый тип людей — это меньшинство среди меньшинства, небольшая когорта людей, способных постичь глубину националистического мировоззрения, его метафизические, духовные и даже мистические основы.

Второй тип людей — это воспитанные на общих основаниях националистической идеологии носители воинской, активной, героической духовности. Понятно, что эти «кшатрии» не могут иметь такого глубокого мировоззрения, как «брахманы». Однако это должны быть фанатичные националисты, которые воспринимают национализм на уровне главных принципов, лозунгов, символов, эстетики (национализма как «стиля») и живут по законам верности, слова, долга».

Под этой орденской структурой, по Загребельному, находится партия, куда входят люди еще более низкого типа — надо понимать, вайшьи.

Как мы видим, Загребельный строит орден, закладывая в его основу гностическую концепцию фундаментального неравенства людей, состоящих из пневматиков, психиков и хиликов. И это весьма характерно. Начиная с разговоров о христианстве и духовности, как прежние, так и современные фашисты неизбежно очень быстро доходят до обсуждения черных гностических культов и фундаментального неравенства людей.

Нет никаких сомнений в том, что ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изначально строилась как орден, а не как партия. В основании воззрений оуновцев, безусловно, лежала собственная мистика. И каждое новое порождение ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упорно ищет эту черную мистику, выстраивая себя, как орден. При этом современные украинские фашисты продолжают бредить пришествием чего-то большего — того самого «спрута», полноценного националистического ордена, который, по замыслу его архитекторов, и выполнит «историческую» задачу создания украинской нации и полного освобождения мира от «москалей».