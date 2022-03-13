В мифологии украинства особое место отведено историческому происхождению украинцев. Апологеты этой человеконенавистнической идеологии любят предъявлять в качестве доказательства древности «украинской нации» письменные источники, в которых фигурирует слово «Украина». Бдительный оппонент возразит, что Украина — это географическое название, само по себе не являющееся доказательством существования общности людей, именующих себя украинцами. Ведь жизнь на пограничных территориях — окраинах — большой страны не делает их обитателей отдельным народом «пограничников». Возможно, служивым сословием, как в случае с казаками, но не народом. На это «национально сознательные» агитаторы предпочитают либо вообще не реагировать, либо тут же ныряют в такие глубины древности, где нет научных доказательств, а есть только мифы и вера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Древние укры

Спекуляции вокруг происхождения украинцев преследуют цель не мытьем так катаньем убедить население Украины в том, что украинцы и русские — разные народы, между которыми издревле и по сей день ведется непримиримая борьба. Кроме того, в персонажах сказок о всевозможных «древних украх» — легендарных, могучих и непобедимых — «национально сознательные» украинцы видят самих себя, и это хоть как-то примиряет их с отсутствием реальных побед и достижений.

Этноним «украинцы» впервые употребил в конце XVIII века поляк Я. Потоцкий, термин «укры» — в начале XIX века другой поляк Т. Чацкий. В XIX — начале XX века тему украинства старательно подпитывали и взращивали в русофобском ключе польский идеолог Ф. Духинский, украинский историк М. Грушевский и другие.

Первое появление «укров». Тадеуш Чацкий. О nazwisku Ukrainy і początki kozaków («О названии Украины и начале козаков»), журнал «Новый дневник Варшавский». 1801. Т.4. С.32–40

На смену этим идеологам, пытавшимся соблюдать хоть какую-то видимость исторического правдоподобия, в XX веке приходят мифотворцы, стремившиеся любой ценой доказать автохтонность, уникальность и особую древность «украинской нации». Эти сказочники решили не останавливаться, как их предшественники, на таких пресно-исторических мифических предках славян как анты, сарматы или роксоланы.

И вот тут неоценимую помощь украинским идеологам оказала отечественная археология. В 1896 году археолог-любитель Викентий Хвойка обнаружил в Киеве и его окрестностях остатки доисторических поселений и красивые расписные горшки.

Самое крупное древнее поселение Хвойка нашел возле села Триполье. Исследователь пришел к следующему выводу: «Обiтавший здѣсь народъ былъ арiйскимъ, почему всю описываемую культуру я позволяю себѣ вообще назвать древне-арiйской и въ частности охарактеризовать ее, какъ протославянскую».

Согласно гипотезе Хвойки, арийские племена пришли на Украину с существовавшей некогда «перемычки» между Черным и Средиземным морями и остались тут навсегда. Главным доказательством этого тезиса являлись «длинноголовые черепа» в погребениях. Позже, утверждал Хвойка, около I века нашей эры, к «древним украинцам-арийцам», прямым потомкам трипольцев, начало проникать «короткоголовое угро-финское племя монгольскаго происхожденія, явившееся сюда изъ центральной Азіи, единоплеменники котораго съ давнихъ поръ занимали восточную и сѣверпую часть нынѣшняго европейскаго материка». Россия или «Московия» тут прямо не называются, но к северу и востоку от Киева находятся именно земли Великороссии. По мнению Хвойки, «является несомнѣннымъ, что народъ, которому принадлежатъ описанные памятники, былъ никто иной, какъ та вѣтвь арійскаго племени, которой, по всей справедливости, принадлежитъ имя протославянъ и потомки которой населяютъ и понынѣ юго-западную Россію».

Выводы Хвойки поразительно напоминают теорию об исторической вражде народов «Украины» и «Московии» М. Грушевского, изложенную в его «Истории Украины-Руси», работа над которой шла в то же самое время. Это и неудивительно, ведь и Грушевского, и Хвойку консультировал известный украинский националист, профессор-историк Владимир Антонович. Напомним, что именно Антонович предложил своему ученику Грушевскому ввести в оборот термин «Украина-Русь» — в связи с тем, что понятие «Украина», призванное отделить «украинцев» от «русских», не воспринималось тогда самими же «украинцами». Хвойка рассказывал, что звал Антоновича на раскопки и показывал ему свои находки.

Древние трипольцы жили в протогородах — огромных деревнях, население которых составляло, по разным данным, от 6−8 до 15−20 тысяч человек. Они занимались примитивным подсечно-огневым земледелием, то есть выжигали окрестные леса и сеяли зерно на месте пожара. Трипольцы не знали колеса и оставили крайне мало сведений о себе, поскольку не имели письменности.

Petro Vlasenko Наземное жилище трипольцев — «трипольская площадка». Реконструкция

Образ древнего «арийца-хлебороба», жившего, подобно малороссийскому крестьянину, в глиняной хате с соломенной крышей за 4 000 лет до Христа, не мог оставить равнодушными национально сознательных украинцев. Их идеологи начали создавать гибрид из трипольской темы и определенной модификации неоязычества.

Одним из главных духовных гуру украинских неоязычников стал религиовед, санскритолог и будущий член фашиствовавшей Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Шаян.

В 1934 году, во время пребывания в Карпатах на горе Грегит Шаян пережил «озарение», после которого решил «возродить староукраинскую веру». Источниками вдохновения для Шаяна стали древнейшие религиозные тексты — индийская Ригведа и иранская Авеста. На их основе он создал вероучение, в котором главным божеством назывался славянский Перун, он же, якобы, индийский Индра. Позже главным божеством нового вероучения оказался славянский Сварог, чьими ипостасями, по утверждению Шаяна, являются Перун, Дажьбог, Велес и др.

В своих текстах Шаян отождествляет, как это принято у украинских националистов, Киевскую Русь с Украиной. При этом он резко осуждает крестителя Руси князя Владимира, считая его виновником «упадка», постигшего «украинскую» культуру после крещения в 988 году. Главными врагами для Шаяна являются Византия — носитель «чужой» христианской традиции, — а также «Третий Рим», то есть Москва. Украинских националистов Шаян именует «рыцарями, которые обороняют всё человечество от угрозы московского империализма».

Фаддей Рыльский, Максим Рыльский и Владимир Антонович. 1890-е

Во время войны, 5 ноября 1943 года Шаян организовал религиозно-политический «Орден Рыцарей Бога-Солнца», члены которого воевали в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После войны, в 1968 году, находясь в эмиграции в Англии, Шаян начал изучать «Велесову книгу» — известную фальшивку белоэмигранта Ю. П. Миролюбова. Шаян пришел к выводу, что «Велесова книга» — «своего рода украинский аналог индийской Ригведы». Он повторно набрал в «орден» 12 человек, в числе которых был и Лев Силенко — организатор американской неоязыческой общины «Родная Украинская Национальная Вера» (РУНвера). В основе РУНверы лежит миф о Триполье.

Фотография дощечки № 16 Велесовой книги

Тут надо оговорить, что первооткрыватель трипольской темы Хвойка, несмотря на свою расистскую риторику и прозрачные намеки, все-таки придерживался хоть какой-то научности в вопросе о происхождении трипольцев. Силенко же и его последователи, сделавшие миф о Триполье как прародине индоевропейцев инструментом активного внедрения радикального украинства, заходят гораздо дальше, категорически отрицая ближневосточное происхождение носителей трипольской культуры и вообще возможность их миграции с юга.

По их версии, трипольская культура зародилась непосредственно в украинских степях и сама стала прародительницей чуть ли не всех древних цивилизаций — от шумерской до эллинской.

Так, в «священной книге» Льва Силенко «Мага Вера» («Могучая вера») заявляется, что арийские корни народов белой расы оформились на Украине, на берегах Днепра. Там же находился и Перворай, откуда 6000 лет назад вышли племена, заселившие долины Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Тибра и Рейна, побережье Эгейского моря, Пелопоннес и Крит. Трипольцы, они же шумеры, также пришли в Месопотамию и принесли туда культуру земледелия, а в Индию — устные Веды, сочиненные на Украине.

При этом Силенко и его последователи ухитряются забывать очевидное: что «трипольские» артефакты относятся к культуре Кукутени, следы которой были впервые обнаружены возле одноименного населенного пункта в Румынии, затем в Галиции, а уже потом под Киевом. Что аналогичные остатки древних поселений отыскались на территории Молдовы, Румынии, Венгрии и на Балканах. Что найденные в них артефакты оказались на тысячу лет старше украинских и позволили ученым изу­чить путь миграции трипольцев вплоть до их исхода из Малой Азии. После этого рассказывать об «автохтонности» трипольцев на землях Украины стало, казалось бы, совсем неприлично. Однако это не остановило мифотворцев.

В 1990-х годах, на заре «незалежности», РУНвера начала проникать на Украину. Здесь собираются первые общины. Новое учение укореняется в сердцах украинской элиты. Одним из главных пропагандистов РУНверы был диссидент, депутат Верховной рады Левко Лукьяненко.

В 1992 году при Киевском университете имени Т. Г. Шевченко открылся «Институт украиноведения», который занимался мифотворчеством в духе РУНверы, рассчитанным на широкие слои населения. Сотрудник института Сергей Плачинда в книге «Словарь давнеукраинской мифологии» прямо заявлял: «Сегодня нельзя говорить или писать о давнеукраинской мифологии без ссылок на большой фундаментальный труд Льва Силенко «Мага Вера». Это украинская Библия, которая возвращает нам уничтоженную огнем и мечом украинскую духовность далеких веков».

Огромную роль во внедрении «древних укров» в умы школьников сыграл Петр Кононенко — автор множества пособий и школьных учебников, бывший на протяжении двадцати лет, в 1993—2013 гг., директором вышеупомянутого «Института украиноведения». Одно время по разработанному этим институтом бредовому предмету «Украиноведение» даже проводились олимпиады.

В 1999 году «Велесова книга» была в качестве «литературного памятника дохристианского периода» официально включена в программу по литературе для 8−9 классов с углубленным изучением предмета.

В 2000 году, в период премьерства на Украине ярого ценителя вышиванок и трипольских горшков Виктора Ющенко, «Институт украиноведения» получил статус Научно-исследовательского института министерства образования и науки Украины. А в 2009 году Ющенко, став уже президентом Украины, наделил этот институт статусом «национального».

Трипольский миф поддерживался и популяризировался не только Ющенко и обласканным им институтом. Так, в 2002 году группа депутатов Верховной рады — Иван Заец, Игорь Юхновский, Павел Мовчан и Владимир Черняк — создали благотворительный фонд «Триполье». Фонд организовывал «научные» конференции, выставки, распространял псевдонаучную литературу о трипольской культуре.

В октябре 2004 года в Киеве состоялся всемирный конгресс «Трипольская цивилизация», в котором приняли участие около 300 человек из 50 стран мира. Главными спонсорами и участникам конгресса выступили владельцы крупнейшей коллекции трипольских и скифских артефактов, олигархи Сергей Тарута и Сергей Платонов. Платонов был хорошо знаком и с Виктором Ющенко, и с его женой — американкой украинского происхождения Кэтрин Клэр-Чумаченко, родители которой стояли у истоков РУНверы, и которая сама была членом неоязыческой общины.

К моменту оранжевой революции бредни Шаяна-Силенко о древних украх-ариях, гордо восседавших у белых трипольских хаток-мазанок и предлагавших пещерным европейцам перейти к демократии, стали частью публичной украинской политики. Так, во время предвыборной кампании, выступая в июне 2004 года перед жителями Голованивска, Ющенко заявил: «Мы — европейцы, мы в центре Европы, мы — сердце Европы, мы диктовали демократию Европе. Как любят говорить мои друзья: «Когда Европа жила в пещерах, мы, украинцы, трипольцы, жили в беленых домах». У нас была «Велесова книга», поэтому трипольцы — большая мировая цивилизация…».

Став президентом Украины, Ющенко в апреле 2005 года наградил пропагандиста РУНверы Лукьяненко званием «Героя Украины». Секта РУНверы превратилась в наиболее быстрорастущую неоязыческую организацию на Украине.

В это время по Украине и за ее пределами начали колесить трипольские выставки. Мне довелось воочию наблюдать коллекцию трипольских горшков в качестве экспонатов музея Киевского политехнического института. Псевдоуникальная «украинская» архаика смотрелась среди достижений советской инженерной мысли очень символично.

Владимир Шаян

Во времена Януковича трипольская истерия несколько поутихла. Однако на деятельность мифотворцев новая власть смотрела сквозь пальцы и особо с ними не боролась. В 2012 году, после назначения Дмитрия Табачника министром образования, учебники украиноведения исчезли из школ, а одноименный институт был реорганизован, но не уничтожен. При этом тема древних укров продолжала спокойно жить на телевидении.

Так, в том же году на популярном телеканале «Украина», принадлежавшем тогда Ринату Ахметову, с большим успехом прошел проект «ДНК-портрет нации». Формат проекта был позаимствован у британцев, исследовавших гены жителей Ирландии. Только на этот раз журналисты и разного рода «эксперты» искали «генетические корни» современных украинцев. Результаты передачи, шедшей в вечерний прайм-тайм, оказались крайне любопытными.

Среди предков украинцев «исследователи» обнаружили кельтов — прародителей англичан, ирландцев и шотландцев. «Наследие кельтской культуры прямо повлияло на украинцев, например, знаменитая прическа «под горшок» была одной из разновидностей кельтских национальных причесок. Также длинные усы, которые сейчас считаются типично казацкими, — это наследие украинцам от кельтов. Лингвисты считают, что слово «сало» мы тоже унаследовали от этого этноса: в кельтском языке этот продукт назывался «saill», — утверждалось на сайте программы.

Кроме того, каждый шестой украинец якобы является потомком скандинавов или финнов. А ДНК каждого пятого украинца… указывает на его трипольское происхождение: «Общеизвестно, что трипольцы были невероятно развитым народом для своего времени: например, именно эти люди владеют секретом изготовления изделий из бронзы, а в качестве одежды, в отличие от большинства современников, представители трипольского народа носили не шкуры, а сотканную одежду. Трипольцы были хлеборобами и первыми на украинской земле растили пшеницу и гречку».

И, само собой, тут же всплыли столь любимые фашистами арии: «Их хромосому в разных пропорциях носят почти все европейцы, русские, представители индийских и иранских народов… Именно от ариев Запорожские казаки унаследовали манеру носить украинский оселедец [чуб]. Одна из научных гипотез даже свидетельствует, что арии, которые владели колесом, изобрели его именно на территории Украины». А «носителями гена, который определяется, как арийский, оказались почти все звезды-мужчины, которые приняли участие в проекте: Остап Ступка, Андрей Хлывнюк, Олег Скрипка, Василий Вирастюк, Александр Шовковский и Олег Михайлюта». (Весьма прозрачный намек на превосходство арийской расы…)

Здесь важно не то, какую чушь несут участники шоу, а то, какой образ великого предка вдалбливает пропаганда в головы зрителей. А образ этот не только абсурден, но и очень красноречив: «Однако, как выяснили ученые-генетики, есть еще один древний этнос, представителей которого на территории современной Украины больше, чем потомков ариев. Дело в том, что все приведенные выше результаты исследования касаются только мужчин, а главная фигура этой истории, на самом деле, женщина. Представители прекрасной половины украинского народа, как минимум, в три раза старше, чем мужчины. Предки современных украинок пришли на эти земли за 20 000 лет до появления трипольцев. С точки зрения генетики, украинки унаследовали гены отдельного, еще более древнего народа. Только украинские женщины являются коренным населением территории Украины. Такая особенность ДНК украинских женщин объясняется тем, что женщины не принимали участие в войнах цивилизаций — они просто выбирали победителей. Сердце женщины всегда выбирало более сильного и «перспективного» мужчину — от этих мужчин рождались дети, передававшие отцовские гены по наследству».

Таким образом, самый древний и великий предок современных украинцев — не непобедимый, хотя и выдуманный, воин, а… женщина легкого поведения, чье сердце всегда «выбирало наиболее сильного и перспективного мужчину». И то, что аудитория «на ура» восприняла подобные выводы, говорит об их созвучности с представлениями современных украинцев о должном. Согласно этим представлениям, можно стать великими не за счет реальных свершений, а путем сочинения сказок о себе. Налицо та патологическая страсть к халяве, к получению всего на свете даром, которая была задействована при развале СССР и нашла определенный отклик в сердцах.

Именно на «еврохалявстве» и сыграли организаторы Евромайдана в 2013 году.

Ведь что разожгло страсти массовки в центре Киева? Посулы быстрого и легкого присоединения к Евросоюзу, немедленного избавления от коррумпированной власти, дармового обогащения и решения всех проблем.

Реальное уничтожение Украины, названное «революцией достоинства», проходило под знаком РУНверы не аллегорически, а буквально. Символ этой революции — Тризубец в солнечном круге — был установлен посреди лагеря путчистов на Майдане Независимости, на вершине остова новогодней елки, вокруг которой шла бойкая торговля религиозной литературой.

После начала гражданской войны адепты РУНверы еще больше активизировались.

Проповедники секты были замечены в военкоматах Львовской, Киевской и Полтавской областей. Призывая молодых людей записываться добровольцами на восточный фронт, они обещали им бессмертие, которое «дарует Дажьбог за смерть за Украину».

Язычники составили значительную часть добровольческого полка «Азов».

22 марта 2015 года, незадолго до провозглашения Донецкой и Луганской народных республик и начала масштабных боевых действий, глава Гражданского корпуса «Азов» в Запорожской области «волхв» Святовит Пашник и местная языческая община провели на острове Хортица обряд благословления украинских нацистов.

Княжение Владимира Святославича в Киеве; воздвигнутый по его повелению идол Перуна в окружении бесов. Миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века

А летом 2016 года на военной базе «Азова» в поселке Урзуф под Мариуполем был установлен идол Перуна под предлогом «возврата коренных украинских традиций».

Сказки о «древних украх» внесли сумятицу в умы украинцев, способствовали дехристианизации украинского общества, утере нравственных ориентиров, размыванию понятий добра и зла. Их успешное тиражирование показывает, что конечной целью реализуемого сегодня на Украине проекта является не просто декоммунизация, а дехристианизация, которая всегда оказывается или околофашистской, или просто фашистской.

Нельзя призывать к созданию новой языческой Украины, не призывая к сносу, вслед за памятниками Ленина, и христианских церквей, причем любых христианских церквей, без разбора. А такой разворот событий возможен только при вторичном одичании населения. Одичании, глубоко несовместимом с интеграцией в нынешнюю Европу, но вполне сочетаемом с новой фашизацией — если не всей Европы, то ее существенной части.