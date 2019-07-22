Игорь Кожевников
Последние публикации
«Недостойный» монах и его райские птицы
Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Манычское Апанасенковского района Ставрополья игумен Алексий (Русаев) хотел бы полностью посвятить себя служению Господу. Но мирские заботы не дают покоя. Поджог церкви Запели разными голосами колокола к вечерней службе, но мелодичный звон...
22 июля 2019
Над Ессентуками прогремел международный пиротехнический чемпионат
Международный чемпионат пиротехнического искусства «PyroFivePeaks 2019» в этом году случился в Ессентуках. Можно сказать, что к водам в этот раз добавились «огонь и медные трубы». За три фестивальных дня уничтожено 30 тонн пиротехнических зарядов и «прокачано» 250 тысяч киловатт звука. В шоу...
28 мая 2019
Легче ветра: фоторепортаж из корзины воздушного шара
Состоялся. И не просто, а уже в двадцатый раз фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды — жемчужина России» и IV Кубок России по воздушному биатлону. Почти неделю спортсмены из нескольких городов России и постоянные участники из Польши красили небо своими тепловыми аэростатами. Всё...
24 сентября 2018
Воспитание казака. Путь воина, или Как раньше было
К будущей службе сына казаки готовили с первых дней жизни. Шашку в люльку малышу клали сразу после крестин. Пулю тоже могли дать, что называется, «на зубок». Принял «игрушку» — значит, будет толковый воин. А ещё говорят, что пуповину новорождённого отрезали шашкой. Первый раз в седло малыша в год...
31 августа 2018
Соломенный футбол
Я ни разу не футбольный болельщик, а потому и к фотофиксациии таких событий никогда не тянуло. Ну разве только редакционное задание вынудит. Но вот случилось. Оказался на ферме Пономарёвых, что в сорока километрах от Ставрополя, именно по этой самой причине. В прошлом году наряду со всякими...
3 июля 2018
Кавказский путь Кришны
Преданные.Так они себя называют. Так говорят друг о друге. У большинства из них два имени: светское и духовное. Они не едят мясо и рыбу. Не курят табак. И не пьют. В том числе кофе и чай. А еще они называют себя вайшнавы. Мы же называем их — кришнаиты Село Курджиново когда то было известно...
11 мая 2018
Молитва длиною в тысячу лет: Шоанинский храм – вечность в камне
Всякий путешественник, попавший хоть раз на Кавказ, навсегда оказывается в плену его величественной природы и истории, которая, перемежаясь с легендами, захватывает своей фантастической масштабностью. Ощущение реальности теряется, когда твоему взору предстают вечные горные хребты и такие же вечные...
6 мая 2018
Долгая дорога к храму
Одинокий колокол звучал негромко, сдержанно, и в то же время пронзительно призывно. Его голос не рвал величественной звездной тишины, а, казалось, даже усиливал ее. От небольшой речки тянуло стужей. Колокол призывал прихожан на Крещенскую всенощную. И люди, просветленные и совсем не похожие на себя...
3 апреля 2018