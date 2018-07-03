Соломенный футбол
Ставропольский край, 3 июля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Я ни разу не футбольный болельщик, а потому и к фотофиксациии таких событий никогда не тянуло. Ну разве только редакционное задание вынудит. Но вот случилось. Оказался на ферме Пономарёвых, что в сорока километрах от Ставрополя, именно по этой самой причине. В прошлом году наряду со всякими соломенными заманухами построили они стадион. Тоже из соломы. Назвали его «Зенит-Арена». Футбольным фанатам объяснять — дело пустое, а остальным скажу — это тёзка питерского долгостроя, законченного в мае года нынешнего. Теперь уж нет той таблички, но ещё недавно у центрального входа на соломенной стене голубой прямоугольник из фанеры информировал, что стадион этот «построен за пять дней, в ходе строительства затрачена 41 тысяча, не украдено и не «распилено» ни одного рубля».
Получилось не скажу, что камерно, но вполне уютно. По-домашнему. Соломку подстелить тоже не постеснялись. Штрафную зону обозначили флажками. Традиционным способом ну никак не годится. Уж больно ковёр подвижный.
Поле футбольное совсем небольшое. Вилы — главный инструмент перед матчем. Да и во время перерыва можно лихо подправить. Тогда же и правила свои стали придумывать. Теперь так: общее время для развлечения сообразно размеру игрового поля. Солому топчут по два полевых игрока и голкипер. С арбитрами всё «по-взрослому» — два боковых и один главный со свистком. Мяч самый что ни на есть настоящий. Вратарю ногой бить от ворот возбраняется, но помочь товарищам в атаке — это запросто. Бегать приходится два раза по пятнадцать минут. В этот раз сократили до семи, чтобы после успеть в фанзону и вместе со зрителями поболеть за россиян перед большим экраном.
Не скажу, что болели задиристо. Больше жевали кукурузу и мороженное. Снедь запивали лимонадом из дынь и арбузов. На бахче у Пономарёвых они уже подоспели и многие гости во время перерыва, а некоторые и после, успели выбрать и загрузить в свои транспортные средства по несколько килограммов спелых полосатых ягод. К слову сказать, только арбузов у фермеров несколько сортов. А ещё дыни и овощи всякие. И вся эта вкусная радость без ГМО и прочих гиперактивных допингов. Когда дело дошло до пенальти, болельщики каждому забитому мячу громко радовались и тихо огорчались по два раза. Во время трансляции картинка от звука отставала значительно.
Домой вернулся через час после объявленной победы над испанцами. Припарковал машину и сел на террасе с бутылочкой прохладного пива. Страна продолжала безудержно праздновать. Особенно мой сосед. Хорошо, что не взял его с собой поглазеть на «соломенный» футбол.