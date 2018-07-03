Ставропольский край, 3 июля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Я ни разу не футбольный болельщик, а потому и к фотофиксациии таких событий никогда не тянуло. Ну разве только редакционное задание вынудит. Но вот случилось. Оказался на ферме Пономарёвых, что в сорока километрах от Ставрополя, именно по этой самой причине. В прошлом году наряду со всякими соломенными заманухами построили они стадион. Тоже из соломы. Назвали его «Зенит-Арена». Футбольным фанатам объяснять — дело пустое, а остальным скажу — это тёзка питерского долгостроя, законченного в мае года нынешнего. Теперь уж нет той таблички, но ещё недавно у центрального входа на соломенной стене голубой прямоугольник из фанеры информировал, что стадион этот «построен за пять дней, в ходе строительства затрачена 41 тысяча, не украдено и не «распилено» ни одного рубля».

Игорь Кожевников ИА REGNUM Матч на соломенном поле

Игорь Кожевников ИА REGNUM Соломенный стадион

Игорь Кожевников ИА REGNUM Разминка перед матчем

Игорь Кожевников ИА REGNUM Турнирная таблица

Игорь Кожевников ИА REGNUM Соломенное футбольное поле

Получилось не скажу, что камерно, но вполне уютно. По-домашнему. Соломку подстелить тоже не постеснялись. Штрафную зону обозначили флажками. Традиционным способом ну никак не годится. Уж больно ковёр подвижный.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Зрители

Игорь Кожевников ИА REGNUM Матч на соломенном поле

Игорь Кожевников ИА REGNUM Болельщики

Поле футбольное совсем небольшое. Вилы — главный инструмент перед матчем. Да и во время перерыва можно лихо подправить. Тогда же и правила свои стали придумывать. Теперь так: общее время для развлечения сообразно размеру игрового поля. Солому топчут по два полевых игрока и голкипер. С арбитрами всё «по-взрослому» — два боковых и один главный со свистком. Мяч самый что ни на есть настоящий. Вратарю ногой бить от ворот возбраняется, но помочь товарищам в атаке — это запросто. Бегать приходится два раза по пятнадцать минут. В этот раз сократили до семи, чтобы после успеть в фанзону и вместе со зрителями поболеть за россиян перед большим экраном.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Подготовка поля

Игорь Кожевников ИА REGNUM Приветствие команд

Игорь Кожевников ИА REGNUM Матч на соломенном поле

Игорь Кожевников ИА REGNUM Матч на соломенном поле

Игорь Кожевников ИА REGNUM Матч на соломенном поле

Игорь Кожевников ИА REGNUM Болельщики

Не скажу, что болели задиристо. Больше жевали кукурузу и мороженное. Снедь запивали лимонадом из дынь и арбузов. На бахче у Пономарёвых они уже подоспели и многие гости во время перерыва, а некоторые и после, успели выбрать и загрузить в свои транспортные средства по несколько килограммов спелых полосатых ягод. К слову сказать, только арбузов у фермеров несколько сортов. А ещё дыни и овощи всякие. И вся эта вкусная радость без ГМО и прочих гиперактивных допингов. Когда дело дошло до пенальти, болельщики каждому забитому мячу громко радовались и тихо огорчались по два раза. Во время трансляции картинка от звука отставала значительно.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Угощение от фермерства

Игорь Кожевников ИА REGNUM Угощение для гостей соломенного поля

Игорь Кожевников ИА REGNUM Болельщики

Игорь Кожевников ИА REGNUM Гости болели за две игры сразу

Игорь Кожевников ИА REGNUM Болельщик

Домой вернулся через час после объявленной победы над испанцами. Припарковал машину и сел на террасе с бутылочкой прохладного пива. Страна продолжала безудержно праздновать. Особенно мой сосед. Хорошо, что не взял его с собой поглазеть на «соломенный» футбол.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Победа!

Игорь Кожевников ИА REGNUM Болельщики