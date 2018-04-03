Всякий путешественник, попавший хоть раз на Кавказ, навсегда оказывается в плену его величественной природы и истории, которая, перемежаясь с легендами, захватывает своей фантастической масштабностью. Ощущение реальности теряется, когда твоему взору предстают вечные горные хребты и такие же вечные памятники архитектуры и истории. Сотни лет, тысячи проходят, как одно мгновение. Уходят люди, оставляя потомкам иногда вместо своих имен послания, отразившиеся в камне, в рисунках, в архитектуре.

Игорь Кожевников Северный фасад Шоанинского храма

Такой легендой-былью стал один из самых древних христианских храмов, сохранившихся на территории России — Шоанинский храм в Карачаево-Черкесии. Построенный на горе Шоана в X веке после Рождества Христова, он возвышается над миром, взирая с высоты на нас, ведущих у его подножия свою незатейливую мирную жизнь.

Игорь Кожевников Место отдыха паломников

Территория Карачаево-Черкесской республики некогда входила в бывшее Аланское государство. Первое государство на Северном Кавказе существовало с первого тысячелетия до XV века на обширном пространстве от бассейна реки Терек на востоке до реки Большая Лаба на западе, от Ставропольской возвышенности на севере до Главного Кавказского хребта на юге. В состав Алании, кроме Карачаево-Черкесии, входили территории нынешних Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и части Краснодарского края.

В VII веке из Византии на земли Аланского государства пришло христианство. Но эта религия, как установили историки, прижилась не сразу. Лишь спустя три века стали появляться в Алании православные храмы. Одним из них и был Шоанинский.

Игорь Кожевников По этой дороге приходят паломники

Он был построен в месте довольно живом и густонаселенном — в те времена по этой территории проходили торговые пути. Считается, что и Великий шелковый путь проходил именно здесь, по нему купцы из Китая в Среднюю Азию, а по некоторым данным современных исследователей, даже в Европу везли интернациональную валюту того времени — шелк. После падения Константинополя в 1453 году торговля шелком замерла. В поисках новой жизни стали покидать эти места местные жители, храмы стали приходить в запустение, разрушаться.

Игорь Кожевников Дорога к храму

Тем не менее — слава мастерам! — их творения дошли до наших дней. Построенные почти тысячу лет назад на месте Нижнеархызского городища, сохранились три больших крестово-купольных храма — Северный, Южный и Средний, а также Сентинский и Шоанинский храмы. Вблизи последнего, как считают ученые, была расположена резиденция епископа. Шоанинский храм считается образцом классической византийской архитектуры — четыре несущие колонны, крестообразный купол, узкие окошки.

Игорь Кожевников Вид на храм через оконный проём монастырской постройки

Одним из первых о храмах стало известно от русского офицера — майора Потемкина. Его послали в 1802 году c указом царя Александра I к анапскому паше, чтобы получить возмещение убытков, причиненных набегами горцев на казачьи станицы. Паша признал виновность народов, живших вдоль реки Зеленчук. Местные черкесские князья в знак примирения показали Потемкину древние храмы. Он составил их описание, сделал зарисовки с фресок и с обнаруженного им каменного креста с греческой надписью, датированной 1013 годом. После опубликования отчета о поездке и узнали в России о существовании христианских храмов на Кавказе.

Игорь Кожевников Посёлок им. Коста Хетагурова вечером

Следующим исследователем, побывавшим здесь, стал итальянский архитектор Иосиф Бернардарцци, состоявший на русской службе. Тот самый, что участвовал в возведении Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и был первым архитектором Пятигорска и Кисловодска. Его исследования, сделанные в 1829 году, стали отправной точкой изучения христианских храмов в Карачаево-Черкесии.

Игорь Кожевников Плита, установленная 5 мая 2011 года

Благодаря вниманию ученых, историков, краеведов-любителей спустя сотни лет храм вновь живет. Богослужения в нем проводятся лишь несколько раз в году, по особым поводам. Одним из них является день памяти великомученика Георгия, который православные отмечают 6 мая. На богослужение в этот день в Шоанинском храме собираются не только жители Карачаево-Черкесии, но и многочисленные паломники из Северной и Южной Осетии, представители греческой диаспоры, бывают гости со всей России.

Игорь Кожевников Паломники зажигают свечи

Так сложилось, что потомки древних алан, принявших христианство раньше жителей России, исповедуют нынче ислам. Тем не менее они с уважением относятся к христианам, понимая, что духовные ценности, лежащие в основе обеих религий, совпадают. В 2017 году глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов издал указ о создании на территории республики Аланского христианского центра, в который войдут все пять древних храмов, построенных византийскими мастерами в середине Х века — храмы Нижнего Архыза, Сентинский и Шоанинский храмы.

Игорь Кожевников Священник с праздничной одеждой поднимается к храму

Фотограф Игорь Кожевников посетил Шоанинский храм в день великомученика Георгия и запечатлел праздничные обряды. Вот что он рассказывает об увиденном:

За многие годы бывал там не единожды и каждый раз привозил новые впечатления и фотографии. Ещё в период развитого социализма от своего старшего товарища кинодокументалиста Георгия Гаврилова впервые узнал о том, как, несмотря на официальные запреты, люди в этот день собираются у стен одного из древнейших христианских храмов России. И однажды сам оказался там. Конечно, первое впечатление оказалось самым запоминающимся. Армяне, греки, грузины, славяне и, конечно же, местные осетины, живущие под самой горой в посёлке имени знаменитого осетинского поэта Коста Хетагурова, все были там. Святой Георгий — покровитель воинов и путников, один из самых почитаемых святых на Кавказе. Всё начинается рано утром, но некоторые добираются сюда накануне, предпочитая провести предпраздничную ночь близ древних храмовых руин. Обычай мне показался весьма надуманным неистово верующими и местной молодёжью, но что уж есть.

Игорь Кожевников От храма вид на Осетиновку (пос. им. Коста Хетагурова)

Игорь Кожевников Паломники приходят семьями

Игорь Кожевников Женщины-гречанки поют псалмы

Утром среди паломников появляется и православный батюшка, что ведёт праздничную литургию. Тут же, чуть поодаль, можно услышать, как несколько гречанок исполняют псалмы. От поселка вверх по дорожному серпантину среди вереницы идущих видно мужчин, несущих на себе жертвенных баранов. Правда, теперь всё чаще их стараются подвезти каким-либо транспортным средством. Так проще.

Игорь Кожевников Под храмовым сводом

Игорь Кожевников Осенение крестом

Игорь Кожевников Молодой священник с сыном

Ритуальное убийство совершается у храмовых стен. Заметил, как два паренька кровью отрезанного бараньего уха риcуют друг другу на лбу кресты. Обряд, обычай? Не знаю.

Игорь Кожевников Жертвенный баран

Игорь Кожевников Один из местных обычаев — крест, нарисованный кровью жертвенного барашка

Игорь Кожевников Утром на горе Шоана

Праздничная литургия проходит долго, и паломники вежливо сменяют друг друга внутри храма, весьма тесного для такого количества людей. Потом, когда служба заканчивается, празднующие разбредаются по поляне, что находится неподалёку от руин монастырских построек. И начинается импровизированное застолье. Ну и какой праздник без возлияний? Здесь я впервые попробовал осетинские напитки: подогретую араку и местное домашнее осетинское пиво. Первый напиток готовят из пророщенных кукурузных зерен, но это уже другая история.

Игорь Кожевников Священник прощается с паствой

Игорь Кожевников Благодарственная молитва после окончания праздничной литургии