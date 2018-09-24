К будущей службе сына казаки готовили с первых дней жизни. Шашку в люльку малышу клали сразу после крестин. Пулю тоже могли дать, что называется, «на зубок». Принял «игрушку» — значит, будет толковый воин. А ещё говорят, что пуповину новорождённого отрезали шашкой. Первый раз в седло малыша в год сажали. Тогда и наголо брили. Ну это как бы символически. Сажал крёстный, да ещё и за шашку давал подержаться, что хранил у себя вплоть до самого посвящения крестника.

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Три года — самое время казачонку в седло определяться и науку рукопашного боя в играх познавать, а с пяти лет вместе с батей и братьями в поле помощником быть. Но жить на мужской половине дома только с семи лет дозволялось. Переходил в другую половину вторично бритоголовым и только после первой исповеди. А до того с мамкой и сёстрами, где непослушание тоже не приветствовалось. После семи лет воспитывали казачонка отец и крестный. Иногда жестко, но не жестоко. Тут тебе и науки воинские — стрелять учиться, и возможность на сходах побывать, стариков послушать. Шашкой управляться учить начинали лет с десяти. Поначалу родня и крёстный, а потом — кто самый опытный. На серьёзную охоту казачок приглашался в шестнадцать. Кабан, к примеру, зверь сильный и опасный, потому и испытание для будущего воина было серьёзным.

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Но настоящим экзаменом на взрослость был воинский праздник, где казачок должен был убедить старших в своих умениях и навыках. Это был обряд посвящения. В полку служить юный казак начинал с девятнадцати, а до того считался «малолетком».

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Чтению и письму, наряду с законом Божьим, арифметикой и строевой подготовкой тоже обучать старались. Не все, но могли поступить на обучение в кадетский корпус или гимназию. Но были ещё казачьи юнкерские училища, где готовили будущих офицеров Русской императорской армии.

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Свобода, вера и честь — это главные постулаты казака. Но важным было и умение быстро принять решение и находить выход при сложившихся определенных обстоятельствах. Созданием таких ситуаций, как правило, занимались, конечно же, старшие. Быть смышлёным и расторопным для казака качество просто необходимое.

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Уважительное отношение к старшим у казаков было закреплено, что называется, законами:

ко всем старшим, включая и родителей, обращались только на Вы;

нельзя было заговаривать со старшими без их на то разрешения;

нельзя было окликать впереди идущего старшего;

прекословие родителям и неподчинение их воле считалось недопустимой дерзостью;

курение в присутствии отца, деда или старшего брата считалось неприличным.

За непочтительность запросто могли высечь. Само собой, на девушек это наказание не распространялось. Только под домашний арест.

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Вот так оно всё и было, ну это если старых казаков слушать, записывать да запоминать.

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Надеюсь, что и теперь, в пору возрождения казачества, на проходивших под Железноводском уже по счёту двадцать первых молодёжных казачьих играх Тверского войска именно так и происходило. Хотя лично мне забавным показалось, что капитанами некоторых команд были всё-таки барышни.

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