Железноводск, Ставропольский край, 24 сентября, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Состоялся. И не просто, а уже в двадцатый раз фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды — жемчужина России» и IV Кубок России по воздушному биатлону. Почти неделю спортсмены из нескольких городов России и постоянные участники из Польши красили небо своими тепловыми аэростатами.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Догоняя солнце

Игорь Кожевников ИА REGNUM Место группового старта — любое подходящее поле

Игорь Кожевников ИА REGNUM «Оживляж» для дачников

Игорь Кожевников ИА REGNUM Вечерний полёт

Всё началось уже достаточно давно. Первый фестиваль провели за год до окончания двадцатого столетия, и было это как раз в Железноводске. Потом базовые места менялись. Менялись ландшафты и условия. В 2015 году в рамках фестиваля стали проводиться уникальные, единственные в мире соревнования по воздушному биатлону. Победитель воздушного биатлона в общем зачёте с упражнениями спортивной части является также чемпионом фестиваля. Но добиться лучшего результата вовсе не просто. Нужно «отстреляться» максимально результативно по наземной мишени, в погоне за зайцем-аэростатом, да ещё и из дуэльного поединка выйти победителем.

Игорь Кожевников ИА REGNUM «Горячее сердце» теплового аэростата

Игорь Кожевников ИА REGNUM Предполётная подготовка

Игорь Кожевников ИА REGNUM На старте тесно

Игорь Кожевников ИА REGNUM Стартовая площадка

Игорь Кожевников ИА REGNUM Пилот Игорь Наймилов из подмосковного Жуковского

Ну если со стрельбой всё понятно, кто из нас хотя бы разок в тире не бывал, а вот относительно пилотирования, тут совсем с пониманием сложно. «Куда ветер, туда и летим» — ответ пилота счёл за шутку. Сами посудите, ладно бы надуть и подняться, так ещё надо пройти по заданному маршруту и выполнить ряд требований, для успешного проведения которых необходимы определённые знания и навыки. Вот тут для непосвящённого, что называется, тёмный лес. Чего стоят одни лишь реверсивные воздушные потоки, разнообразие которых как раз и гарантирует зона проведения соревнований. Ведь они могут быть и противоположными с разницей в высоте пять метров. Очень часто цель выкладывается в месте старта, и пилоту требуются смекалка и опыт, чтобы выполнить все упражнения в этом полете.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Первый пошёл

Игорь Кожевников ИА REGNUM Аэростат «Команданте»

Игорь Кожевников ИА REGNUM Самый старший, восьмидесятилетний, пилот России Михаил Найдорф

Игорь Кожевников ИА REGNUM «Покатушки» обладателей счастливых билетов

Игорь Кожевников ИА REGNUM На закрытии фестиваля

Игорь Кожевников ИА REGNUM Показательный полёт

Игорь Кожевников ИА REGNUM Ушёл

Добавьте сюда и полёты на предельно малых высотах с лавированием меж многоэтажных городских построек и заныриванием в многочисленные лощины и овраги. Впервые сидя в корзине, я умудрился с верхушки дерева раздобыть грецкий орех. Ещё зелёный. Интересно было наблюдать и за теми, кто внизу. Пожелания доброго пути, приглашение к столу, просьбы подбросить до нужного места — всё это лишь малая толика того, что приходилось слышать от любопытствующих. Пока мешал в корзине пилоту, вспомнил про традиционные воздушные перемещения. Кому как, а мне самым приятным был финал путешествия (полтора часа кошмара, и ты в Москве), когда глушат турбины самолёта. В полёте на тепловом аэростате экипаж и пассажиры лишены такого сомнительного удовольствия. Фантастическая тишина, лишь изредка прерываемая гулко шипящим огненным сердцем летательного аппарата, обволакивает со всех сторон. Очень советую хотя бы разок побывать в летающей корзине, пусть даже в качестве «балласта». Ну, а тем, кто вдруг захочет продлить сие действо на собственном агрегате, советую напрячься финансово. Это хобби далеко не из дешёвых.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Над Ессентуками

Игорь Кожевников ИА REGNUM Любопытствующие ессентучане

Игорь Кожевников ИА REGNUM Селфи победителей

Игорь Кожевников ИА REGNUM Приземлились