Одинокий колокол звучал негромко, сдержанно, и в то же время пронзительно призывно. Его голос не рвал величественной звездной тишины, а, казалось, даже усиливал ее. От небольшой речки тянуло стужей. Колокол призывал прихожан на Крещенскую всенощную. И люди, просветленные и совсем не похожие на себя будничных, тянулись к храму. К храму еще недостроенному, но уже красивому и величественному. В маленьком степном ставропольском селе Рагули.

Игорь Кожевников Вид на центральный барабан через строительные леса

Игорь Кожевников Храм в селе Рагули

Младенцем крещеный в православном храме, но воспитанный в среде развитого социализма, я никогда не был близок к вере и весьма настороженно относился к «людям церкви». В семью Гриценко меня привело профессиональное любопытство.

Добрался только к вечеру. Сразу после знакомства с Федором Тимофеевичем и его сыновьями — Федором и отцом Тимофеем (настоятелем местного прихода) — был приглашен на ужин. Домик из самана, рукомойник, поданное полотенце и под лампочкой длинный накрытый стол. Ужинали строители. Именно здесь я впервые услышал историю храма Архистратига Божия Михаила, строительство которого неразрывно связано с историей семьи Гриценко.

Игорь Кожевников Фёдор Гриценко с семьёй в воскресенье на реке

«Еще Даниилу, прапрадеду родителя моего, — говорит отец Тимофей, — было видение: построить в селе храм. Но откуда у крестьянина такие деньги? Вот и выходило, что ему, Даниилу, нужно клад найти. И, говорят, искал. Позднее силами всех прихожан была-таки поставлена деревянная церковь. Ее «репрессировали» в тридцать седьмом году. Сожгли. Поджигателей определили по-большевистски предсказуемо и жутко. Кто ж, как не настоятель церкви отец Алексей с церковным старостой Тимофеем Гриценко и сторожем Макаром, способны спалить Дом Божий, служению которому они посвятили всю жизнь. Разговор с ними был характерен для того времени. Впрочем, его и вовсе не было. Арест. И очень скоро приговор.

Федору Тимофеевичу, сыну церковного старосты, в тот год было девять лет. Он запомнил, как забирали его отца, отца Алексея и Макара. Всем селом вышли их провожать. Плакали. Тимофей, указав рукой на небо, сказал: «Туда обращайтесь». А сына Федю благословил: «Матерь Божья! Поручаю тебе самого младшего своего!» В районной газете появилась карикатура — священник поджигает, а староста подает банки с керосином…»

Игорь Кожевников Могила прадеда Александра Резникова на сельском кладбище

Игорь Кожевников Отец Тимофей с сыном на стройке

В пятидесятом верующие собрали деньги и купили дом. В нем и молились. И в нем сын церковного старосты Федор Тимофеевич Гриценко крестил свою первую дочь. А в шестьдесят шестом, после очередного запрета, увез он семью в другой храм к отцу Петру, настоятелю прихода в станице Слепцовской (Ингушетия), ранее служившему в Рагулях и ставшему для всех Гриценко духовным наставником. У Федора Тимофеевича семеро детей. Четверо его сыновей теперь священники.

Петр Сухоносов (отец Петр) был похищен и замучен чеченскими боевиками. Тело его так и не было найдено. Это трагическое событие потрясло не только верующих. Люди разного вероисповедания, но посвятившие себя служению Богу, это, прежде всего, проводники мира и добра. По благословлению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона символическое захоронение отца Петра было в Рагулях. В тогда еще недостроенном храме.

В Рагули Федор Тимофеевич вернулся через шестнадцать лет. Стал собирать сыновей. «Может, придется еще когда храм строить». Из Калмыкии приехал Федор, техник-строитель. Мытарства продолжались вплоть до восемьдесят девятого года, когда после бесконечных прошений в «отдел по делам религий» было-таки получено разрешение на переустройство того самого дома, что куплен в пятидесятом.

В социалистические времена в Ставропольском крае по воле «уполномоченных по делам религий» перестало существовать почти восемьдесят церковных приходов. Пришло другое время, и те же самые «уполномоченные» вдруг стали «добрее».

Игорь Кожевников Гость из Ставрополя

Теперь не то чтобы луковку над домом, а серьезную стройку можно начинать. Расширили фундамент. Первый строительный камень — местный ракушечник. Деньги в приходе небольшие были, но без помощи никак. Сначала свой колхоз трактором и другой техникой выручил, ну, а потом и соседние хозяйства помогать стали. Машины за кирпичом в Саратов пошли. Далековато, но кирпич-то нужен качественный. Федор почти месяц на том заводе «прожил». Спасибо директору — в цене сразу уступил. Ну, а потом уж и вовсе по себестоимости отдал. Колокола отливали воронежские мастера. Двенадцать. Самый большой — тысяча килограммов. За колокола заплатили соседи, совхоз из Туркменского района. Но, правда, и просьба к мастерам была «такие сделать, чтобы звон колокольный и у нас в «Степном Маяке» слышен был». За главным паникадилом под Москву в Софрино ездили. Крышу и купола решили медью крыть. И опять за помощью. И опять не отказали. Ставропольские археологи из госпредприятия «Наследие» выручили. И потом еще помогали. А с кровельщиками московскими вообще история вышла. Своих виртуозных штукатуров и каменщиков в округе хватает, а мастеров, способных идеально выполнить купола, дала Москва. С работой москвичи справились. Вот только сроки их командировки растянулись. Работа ведь трудоемкая, кропотливая. Московское начальство, и его понять можно, уже подготовило документы на увольнение. Но настоятель храма (младший из братьев), протоиерей отец Тимофей, написал письмо в Москву с нижайшей просьбой простить мастеров. Поскольку «задержались-то они не сами по себе, а задержало их благое, божье дело». Простили. А как же иначе?! Ведь храм — это, прежде всего, доброта.

Игорь Кожевников Строительство ограждения храма

Игорь Кожевников Строительство храма

Тимофей, до того как сан принял, закончил горнометаллургический институт. Три обязательных года работал старшим энергетиком на руднике Садонского свинцово-цинкового комбината. Потом в Троице — Сергиевой лавре учился в семинарии. В хоре у архимандрита Матфея (Мормыля) пел. А поют Гриценко все. Хорошо поют. Батюшку Тимофея поначалу в другое село определили. Но он с личной просьбой к митрополиту обратился (случай исключительный), чтобы приход в Рагулях дали. Честно сказать — место не самое лучшее, но причина понятна. «Принял приход» в феврале девяностого. Пока храм строили — службы не прекращали. Я-то думал — подвал. Оказалось — «нижний Храм».

Игорь Кожевников Освящение храма Святаго Архистратига Божия Михаила

Игорь Кожевников Служба в нижнем храме

Про художника вспомнили, когда «пришло время о красоте думать».

Знали, что внук рагулинского кузнеца, чья кузня в свое время на ярмарочной площади была, живет и работает в Москве. Впервые Гриценко встретились с Александром Ивановичем Резниковым в Элисте, где тот часто бывал у отца. Не сразу пришли к согласию «заказчики» и закончивший институт Сурикова, состоявшийся в профессии благополучный столичный художник. Его работы во многих художественных галереях, а офорт из серии «Владивостокский порт» в Третьяковке. Резникову, влюбленному в творчество средневековых русских художников Дионисия и Андрея Рублева, архитектура и убранство будущего храма виделись в древнерусском стиле. «Заказчики», напротив, предполагали стиль более светский, западноевропейский. Спорили долго. Приезжали в Москву. Все вместе в археологическом музее Троице-Сергиевой лавры были, музее в Софрино. Книг немало пересмотрели. Долго сомневались. Но потом всё уладилось. И художник приступил к работе.

Игорь Кожевников Художник Резников привёз свои работы иконы для будущего храма

Игорь Кожевников Роспись внутренней стены храма

Игорь Кожевников Прорисовки углём

За долгие десять лет и зодчим был (кое-что в архитектуре храмовой переделывал), и лесорубом (с помощниками в Смоленской области липу добывал). Доски для икон подготавливал и иконы писал по рецептам старых мастеров. И только яичной темперой. Некоторые пигменты для красок растирал из окрестных глин и минералов. А сколько эскизов сделано. Ведь храм изнутри полностью расписан был. Внешние стены резными рельефами и лепными наличниками украшал. Кресты, на купола уже поставленные, сам золотил.

Мастеровые вокруг луковки с крестом леса поставили — получился куб. Для тепла пленкой обтянули, печку установили и свет провели. И куб этот вечерами начинал светиться. Так местные прочим объясняли, что «там художник живет».

Игорь Кожевников Росписи и каркас будущего алтаря

Игорь Кожевников Роспись стен храма

А помощники, — вспоминает, — замечательные были. Элистинский художник Виктор Сова киоты и Царские Врата (алтарь) резьбой украшал. Золотить помогали Антонина (дочка Федора) и Наташа Андреева из церковного хора. Дрофа Федор Михайлович с первого дня и до последнего всегда себе дело находил. Стены из ракушечника он возводил. Леса строительные, вся сварка и монтаж арматурный — тоже его работа. Женя Семененко полы гранитные постелил, все балясины и кирпичную обкладку выполнил. А рагулинскими казаками сколько черновой работы сделано: и кирпич потаскать, и земли покидать.

Когда под новый фундамент земляные работы проводили — восьмиконечный деревянный крест нашли. Так его потом, как по традиции заведено, в основании храма под Престол поставили.

Игорь Кожевников Прорисовки будущего алтаря

Игорь Кожевников Резников под центральным куполом

Игорь Кожевников Работа над иконой

Вот и вышло так, что храм этот построили всем миром. Жаль только, что до счастливого дня Федор Тимофеевич не дожил. Умер он на Вознесение Господне. «Душа к Богу отходила под перезвон колоколов, что к молитве звали. Значит, жил праведно». 5 августа 2001 года все торжественно было. Освятили храм Святаго Архистратига Божия Михаила и всех отблагодарили. А Резникова Александра Ивановича и отца Тимофея, настоятеля прихода, по ходатайству митрополита Гедеона наградили орденом Святого Благоверного Князя Даниила Московского.

Игорь Кожевников Купола

Да, чуть не забыл. А ведь сходится все. Получается, что Даниил Гриценко храм всё-таки построил. Потому как дом, который верующими в пятидесятом году куплен был, как раз Даниила дом. И крест Даниила. И клад он нашел. Люди, что храм строили — тот самый клад.